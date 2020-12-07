Запасов воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней, - оккупационные власти Крыма

Воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил так называемый руководитель предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов 7 декабря на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

"Запасов Аянского водохранилища осталось на восемь дней. Но мы не переживаем, потому что на этой неделе – очень важное для нас событие. Это будет врезка перемычки, которую делает "Чеченпроект". Это позволит воду с западного направления гарантированно подать аж до Аянского водохранилища. Мы успеем перехватить со скважины воду", – сказал Баженов.

По его словам, данная врезка поможет в 1,5 раза сократить подъем воды из Симферопольского водохранилища, что позволит "сохранит воду в водохранилище на более длительный период".

"За прошедшие сутки из водохранилищ Симферополя мы подняли всего лишь 51,9 тысяч кубов воды. С западного направления перекачали 65 тысяч кубов, то есть доля водохранилищ постоянно снижается, снижается, снижается. По военному водоводу за сутки перекачали 15 тысяч кубов воды. Мутность во всех водохранилищах в норме", – проинформировал Баженов.

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18 ноября он сообщал, что в Аянском водохранилище осталось запасов – 300 тысяч кубических метров.

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