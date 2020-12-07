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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Запасов воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней, - оккупационные власти Крыма

Запасов воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней, - оккупационные власти Крыма

Воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил так называемый руководитель предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов 7 декабря на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

"Запасов Аянского водохранилища осталось на восемь дней. Но мы не переживаем, потому что на этой неделе – очень важное для нас событие. Это будет врезка перемычки, которую делает "Чеченпроект". Это позволит воду с западного направления гарантированно подать аж до Аянского водохранилища. Мы успеем перехватить со скважины воду", – сказал Баженов.

По его словам, данная врезка поможет в 1,5 раза сократить подъем воды из Симферопольского водохранилища, что позволит "сохранит воду в водохранилище на более длительный период".

"За прошедшие сутки из водохранилищ Симферополя мы подняли всего лишь 51,9 тысяч кубов воды. С западного направления перекачали 65 тысяч кубов, то есть доля водохранилищ постоянно снижается, снижается, снижается. По военному водоводу за сутки перекачали 15 тысяч кубов воды. Мутность во всех водохранилищах в норме", – проинформировал Баженов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воду в оккупированном Симферополе будут подавать 4 часа в день

18 ноября он сообщал, что в Аянском водохранилище осталось запасов – 300 тысяч кубических метров.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин объяснил дефицит воды на полуострове "воровством" крымчан.

Крым (26372) Симферополь (657) вода (918)


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Топ комментарии
+37
Запасов воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней, - оккупационные власти Крыма - Цензор.НЕТ 2119
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07.12.2020 15:10
+32
Ну, если это делает "Чеченпроект", то крысчане отсосут воды однозначно....
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07.12.2020 15:18
+28
Запасов воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней, - оккупационные власти Крыма - Цензор.НЕТ 6140
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07.12.2020 15:13
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Запасов воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней, - оккупационные власти Крыма - Цензор.НЕТ 2119
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07.12.2020 15:10 Ответить
Гавань походила не від слова "вода" а від "гав...".
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07.12.2020 15:16 Ответить
К Новому Году крысчянам не напиться, не подмыться, не помыться.... Там русский дух, там русью пахнет ( наконец то узнают как пахнет в родной гавани - говени )
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07.12.2020 15:45 Ответить
Пуст пьют мочу.
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07.12.2020 15:10 Ответить
Запасов воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней, - оккупационные власти Крыма - Цензор.НЕТ 6140
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07.12.2020 15:13 Ответить
Зато камни с неба, которые лежат на дне, стало им хорошо видно.
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07.12.2020 15:14 Ответить
Запасів води в Аянському водосховищі, з якого постачають Сімферополь, залишилося на вісім днів, - окупаційна влада Криму - Цензор.НЕТ 2510
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07.12.2020 15:40 Ответить
Хуже не будет! Зато хоть поржем!
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07.12.2020 15:42 Ответить
По его словам, данная врезка поможет в 1,5 раза сократить подъем воды из Симферопольского водохранилища,Источник: https://censor.net/ru/n3235434

короче, теперь им воды хватит не на 8, а на целых 12 дней. Шах и мат вам украинцы
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07.12.2020 15:13 Ответить
эти идиоты забыли дедушку Архимеда два сосуда им в помощь и целое море соленой воды.
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07.12.2020 15:34 Ответить
Вони забули Паскаля щодо Архімеда - то він їх виручає і досі дякуючи питомій вазі лайна
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07.12.2020 16:23 Ответить
Дванадцять днів якраз вистачить. А там вже почнеться пиво, водка, мінералочка: вже буде не до миття.
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07.12.2020 20:22 Ответить
С наступающим, дебилы.
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07.12.2020 15:16 Ответить
Морячка в студию!
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07.12.2020 15:21 Ответить
Морячок уже три года как окочурился!
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07.12.2020 19:33 Ответить
Жаль....До "камней"-не дожил.
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08.12.2020 08:10 Ответить
Новогодняя уринотерапия тут должна помочь решить вопрос ...
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07.12.2020 15:16 Ответить
То-есть, они решили присосаться к артезианским водам западного Кыма? Это всё шо там осталось? Но судя по всему, артезианская вода быстро закончиться. Ведь формировался этот тонкий слой за счёт днепровской воды лет эдак 40. А её за 7 лет уже всю выкачали. Там же не только на питьё пошло, а на полив полей, на предприятия, на военные базы в конце концов.
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07.12.2020 15:17 Ответить
Ну, если это делает "Чеченпроект", то крысчане отсосут воды однозначно....
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07.12.2020 15:18 Ответить
І буде та вода жовтого кольору з чеченським присмаком.
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07.12.2020 15:25 Ответить
яка сумна новина
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07.12.2020 15:19 Ответить
Запасов воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней, - оккупационные власти Крыма - Цензор.НЕТ 5637
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07.12.2020 15:22 Ответить
Запасов воды в Аянском водохранилище, из которого снабжают Симферополь, осталось на восемь дней, - оккупационные власти Крыма - Цензор.НЕТ 2525
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07.12.2020 15:22 Ответить
Так це ж у людей.....
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07.12.2020 15:45 Ответить
Вице-премьер России Марат Хуснуллин объяснил дефицит воды на полуострове "воровством" крымчан.Источник: https://censor.net/ru/n3235434

И возразить нечего. Действительно дефицит воды вызван тем что россия украла крым
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07.12.2020 15:23 Ответить
Наверное, думают: жаль, что не верблюды.
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07.12.2020 15:38 Ответить
Запасів води в Аянському водосховищі, з якого постачають Сімферополь, залишилося на вісім днів, - окупаційна влада Криму - Цензор.НЕТ 3514
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07.12.2020 15:40 Ответить
Жили люди у самого синего моря и печали не знали. Украина их кормила, поила. Работали кое-как, по крайней мере, возле мартена не стояли и в шахте не надрывались и имели хорошие заработки. Все как по Пушкину, «…и решила старуха жить еще лучше, захотела стать владычицей». Так и здесь, решили они еще лучше жить, позвали русский мир, Путина и жизнь кардинально изменилась. Все стало как в России. Отдыхающие исчезли и исчезли средства для проживания, дороговизна, нищета, полное запустение, санкции, умыться нечем, кругом пьяные военные, вода кончается. Все по Пушкину, великому русскому поэту: «...Долго у моря ждал он ответа, Не дождался, к старухе воротился -Глядь: опять перед ним землянка; На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое корыто». Суть этой сказки такова, человек не умеет ценить, то, что ему дается и из-за своей жадности теряет все и остается не с чем. Нужно ценить, то, что имеете, знать границу желанного. Вода поступит в Крым сразу же после возращения его Украине, а пока пусть вас кормят и поят оккупанты.
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07.12.2020 15:49 Ответить
Дай дураку чо-то в руки -все погубит! Сколько же после них восстанавливать придется??
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07.12.2020 16:04 Ответить
Самое смешное в новости это " Чеченпроект".. Да уж.. Так вот кто им не взлетающие космические корабли с дырками заткнутыми жвачкой проектирует.
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07.12.2020 16:06 Ответить
Счастья вам, крымчане, и улыбок!!!

А помоетесь уже летом в море.
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07.12.2020 16:23 Ответить
а шо такоє
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07.12.2020 16:25 Ответить
Воды нет, но вы держитесь.
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07.12.2020 16:32 Ответить
Шизофреничка, у которой мироточил бюст, зовет на помощь Маска. Запасів води в Аянському водосховищі, з якого постачають Сімферополь, залишилося на вісім днів, - окупаційна влада Криму - Цензор.НЕТ 4707
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07.12.2020 16:34 Ответить
Ух ты, насрали русские, а Маску предлагают убрать. 😂😂😂
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07.12.2020 17:11 Ответить
Опять Украина им виновата. Вор украл у хозяина машину, и негодует, что хозяин не хочет её чинить и заправлять. А не оборзел ли вор?
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07.12.2020 17:56 Ответить
Так ***.......е ж, сэр!
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07.12.2020 19:08 Ответить
Пусть привезут из братской якутии шаманов с бубнами, а те дождь покличут. Верное средство. В Якутии ведь с водой проблем нет.
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07.12.2020 16:53 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=0yed8R7cdh4
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07.12.2020 17:13 Ответить
Россия украла Крым. Когда же она и её граждане ответят за это воровство? Украинцы десятилетиями вкладывали деньги в Крым, с нас вычисляли налоги, которые шли на обустройство Крыма, потому что Крым был и есть ДОТАЦИОННЫМ регионом. Украинцы подымали Крым своими деньгами и трудом, построили туда канал за СВОИ деньги, оросили его солёную сухую землю, чтобы она стала плодороной. Вся инфраструктура, дома и предприятия - за наши деньги. А потом пришла Россия и всё это забрала себею Там наши деньги, вложенные в эту землю. Россия должна ответить перед Богом за краденное перед каждым украинцем, потому что туда вложены деньги каждого украинца, деньги и труд наших отцов и дедов.
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07.12.2020 18:03 Ответить
Может, взаимозачетом, за днепрогэс? За развитие промышленности, энергетики, металлургии, самолётокораблестроения, образования, науки, медицины в советский период, когда была общая казна? Не? Всё таки Украина, входила в союз только с сохой и в мазанках с глиняными полами и соломенными крышами, а выходила изрядно прибарахлившись и совсем не в тех границах, в которых заходила. Например газ в Украинские сёла пришел лет 50-60 назад, а в российские деревни только при Путине. Так, нет? Украина, тогда и в долгах останется ещё. И за эксплуатацию Крыма за 60 лет тоже, наверное, что то полагается. Правильно же я мыслю, или нет? Чё там того канала? сколько там стоит, та солярка на бульдозер который плотину, канаву копал? Да и сама солярка тоже же Российской была?
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18.01.2021 05:13 Ответить
вАда, вАда - будеть в говени вА-да...


Запасів води в Аянському водосховищі, з якого постачають Сімферополь, залишилося на вісім днів, - окупаційна влада Криму - Цензор.НЕТ 267

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07.12.2020 18:54 Ответить
Да какая там проблема с той водой. Он видите как народ пляшет, гулянье полным ходом и никаких проблем.
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07.12.2020 19:10 Ответить
 
 