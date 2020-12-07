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Новости
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Украина может привлечь до 50 миллиардов долларов инвестирования в государственные бумаги, - Бахматюк

Олег Бахматюк, владелец "Укрлендфарминг", одного из крупнейших в Украине агрохолдингов, рассказал, как создание крупнейшего мирового экономического сообщества в азиатском регионе открывает окно возможностей для многомиллиардных инвестиций в Украину.

Об этом, как сообщают Українські новини, бизнесмен рассказал в интервью телеведущему Дмитрию Спиваку в эфире 112 канала.

По его словам, новость о создании крупнейшего мирового экономического сообщества, так называемого ВРЕП (Всестороннее региональное экономическое партнерство), прошла почти незамеченной для украинских СМИ, хотя создание свободной экономической зоны 15 странами Азии, о чем было объявлено 15 ноября 2020 года в Ханое, открывает окно возможностей для Украины в привлечении многомиллиардных инвестиций.

"В чем суть этого экономического союза (показательно, что он произошел в момент, когда выборы в США уже состоялись, но победителя еще не определили)? В мире появился огромный центр экономического и политического влияния. Это порядка 2,2 млрд людей, живущих на этих территориях, это порядка 30% мировой экономики, а главное - этот регион значительно меньше других регионов мира страдает от последствий пандемии. Он начал период роста, и этот регион называют единственным драйвером мирового роста ВВП", - отмечает Олег Бахматюк.

"Появление этого конгломерата несет определенную угрозу нашим товарам, так как будут соответствующие преференции для тех территорий, которые входят в это объединение. Но есть и другая сторона, которую надо учитывать: это объединение крупнейших суверенных фондов. Китай - это 3,7 триллиона долларов, Япония - 700 млрд, Сингапур - 750, Корея - 600. В совокупности суверенные фонды, или фонды национальной стабильности, управляют примерно 10 триллионами долларов. Учитывая, что пандемия стимулировала эмиссию денег для поддержки экономики в мировую финансовую систему, влито огромное количество ресурса. Соответственно, эти суверенные фонды будут обесцениваться, - сообщил Бахматюк. - Есть еще одна сторона: если посмотреть на структуру экспорта Украины, мы превращаемся в экспортера железной руды (преимущественно в Китай), кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла. Мы превращаемся в сырьевую державу, скорее всего сырье следующие два года будет составлять до 80% ВВП. И эти суверенные фонды, а я это знаю непосредственно от их менеджеров, у них возникает вопрос вкладывать инвестиции в территории, которые будут поставлять важный сырьевой ресурс для их государств. Мы полностью попадаем в тренд".

Бизнесмен оценивает экспортные возможности для Украины на этих рынках в 5-10 млрд долларов в год. "В такой товарный поток можно спокойно взять 20-30 млрд долларов, а возможно, и до 50, инвестирования в государственные бумаги. Единственное условие, надо гарантировать стабильный поток и качество, даже цена не имеет значения. Но Украину на сегодняшний день на этих рынках не представляют модераторы. Нельзя войти в помещение, не открыв двери. На этом направлении не работает команда людей, которая вела бы политические и экономические переговоры. Но сейчас окно возможностей для Украины открыто, и ситуация благоприятна для нас", - заявил Олег Бахматюк.

Также он отметил, что такие же возможности для Украины могут предоставить и рынки Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии, где также возможно проводить переговоры по привлечению финансов под поставки продовольствия из Украины. Бахматюк заявил, что готов работать волонтером на государство в таких переговорах. "Мне жаль будет, если Украина не привлечет эту возможность. Потому что от этого выиграет каждый украинец", - заявил бизнесмен.

Автор: 

инвестиции (1163) Бахматюк Олег (164)


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Топ комментарии
+3
украина может привлечь 1 млрд долл которые этот клоун украл в ВАБ банке..
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07.12.2020 15:40
+3
"В такой товарный поток можно спокойно взять 20-30 млрд долларов, а возможно, и до 50, ....и ситуация благоприятна для нас", - заявил известный уважаемый вор Олег Бахматюк.
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07.12.2020 16:01
+2
Дурень думкою багатіє.
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07.12.2020 15:26
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за 30 років не прийшли а зараз ось вам.., не будуть вони вкладатися в неліквід,а ось земля їх цікавить..
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07.12.2020 15:23 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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07.12.2020 15:26 Ответить
китайские инвестиции в 100 млн в частную прорасейскую лавочку ,созданную в Украине при "МоторСич" ,равняются иску хитрожопых китайцев к украинскому народу на 3,5 млр баксов( китайские драйверы грабежа Украины и ее народа"
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07.12.2020 15:26 Ответить
еще бы он сказал под какой процент эти вложения! ? А то как прошлые под 83% и накуя оно нужно?
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07.12.2020 15:29 Ответить
Бахамтюк! Сам располачивайся за эти кредиты, из своего личного кармана. Мало долгов набрали?
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07.12.2020 15:31 Ответить
Инвестиции в госбумаги не совсем инвестиции
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07.12.2020 15:33 Ответить
украина может привлечь 1 млрд долл которые этот клоун украл в ВАБ банке..
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07.12.2020 15:40 Ответить
еще один из когорты четырех дохлых, зеленых ньювасюковских коней. там у шапливого-шмыгливого было шишсот, куда остальные дели?!
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07.12.2020 15:45 Ответить
Всё, что вам нужно знать про эту фигню: "Потому что от этого выиграет каждый украинец", - заявил бизнесмен"
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07.12.2020 15:47 Ответить
Главный вопрос - Под какие %?
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07.12.2020 16:00 Ответить
"В такой товарный поток можно спокойно взять 20-30 млрд долларов, а возможно, и до 50, ....и ситуация благоприятна для нас", - заявил известный уважаемый вор Олег Бахматюк.
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07.12.2020 16:01 Ответить
чувака обозвали олигархом а он сидит довольный и даже не отрицает.
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07.12.2020 16:05 Ответить
Чего только не выдумаешь, чтобы долги не отдавать...
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07.12.2020 16:49 Ответить
Вот у чела идеология: азиатские "лохи" наскирдовали бочку инвестиционного бабла и "бахматюку" срочно надо черпануть из нее пару вёдер...
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07.12.2020 19:11 Ответить
Бахматюк--дебил, деньги нам давали под Пороха, Гонтареву, Яценюка-Гройсмана, Смолия, а под зеленых лохдаунов сюда копейки ржавой НИКТО НЕ ДАСТ!
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07.12.2020 23:40 Ответить
 
 