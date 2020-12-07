В Минздраве назвали зарплаты министра и его замов. Больше всех заработал Ляшко

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов за минувший месяц заработал 37 875 гривен.

В эту сумму вошли оклад, надбавка за работу с секретными документами, надбавка эксперту по вопросам тайны и командировочные. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Минздрава на запрос издания "Слово и дело".

Отмечается, что после вычета налогов Степанов получил чуть больше 30 489 грн.

Заместители министра здравоохранения за ноябрь получили:

Ирина Садовяк – 48 тыс. 766,88 грн (получила 39 тыс. 257,34 грн);

Ирина Микитчак – 53 тыс. 406,1 грн (выплатили 42 тыс. 991,91 грн);

Светлана Шаталова, Игорь Иващенко и Ярослав Кучер – по 48 тыс. 821 грн (чистыми 39 тыс. 300,9 грн);

Виктор Ляшко – 53 тыс. 703,1 грн (выплатили 43 тыс. 230,99 грн).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшие годы Украина может остаться без медиков, - Степанов