В Минздраве назвали зарплаты министра и его замов. Больше всех заработал Ляшко
Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов за минувший месяц заработал 37 875 гривен.
В эту сумму вошли оклад, надбавка за работу с секретными документами, надбавка эксперту по вопросам тайны и командировочные. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Минздрава на запрос издания "Слово и дело".
Отмечается, что после вычета налогов Степанов получил чуть больше 30 489 грн.
Заместители министра здравоохранения за ноябрь получили:
Ирина Садовяк – 48 тыс. 766,88 грн (получила 39 тыс. 257,34 грн);
Ирина Микитчак – 53 тыс. 406,1 грн (выплатили 42 тыс. 991,91 грн);
Светлана Шаталова, Игорь Иващенко и Ярослав Кучер – по 48 тыс. 821 грн (чистыми 39 тыс. 300,9 грн);
Виктор Ляшко – 53 тыс. 703,1 грн (выплатили 43 тыс. 230,99 грн).
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"Чем больше с эпидемией жопа, тем выше зарплаты у чиновников". Это что бонус такой за угробленные жизни?