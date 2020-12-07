РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11117 посетителей онлайн
Новости
6 025 11

В Минздраве назвали зарплаты министра и его замов. Больше всех заработал Ляшко

В Минздраве назвали зарплаты министра и его замов. Больше всех заработал Ляшко

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов за минувший месяц заработал 37 875 гривен.

В эту сумму вошли оклад, надбавка за работу с секретными документами, надбавка эксперту по вопросам тайны и командировочные. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Минздрава на запрос издания "Слово и дело".

Отмечается, что после вычета налогов Степанов получил чуть больше 30 489 грн.

Заместители министра здравоохранения за ноябрь получили:

Ирина Садовяк – 48 тыс. 766,88 грн (получила 39 тыс. 257,34 грн);

Ирина Микитчак – 53 тыс. 406,1 грн (выплатили 42 тыс. 991,91 грн);

Светлана Шаталова, Игорь Иващенко и Ярослав Кучер – по 48 тыс. 821 грн (чистыми 39 тыс. 300,9 грн);

Виктор Ляшко – 53 тыс. 703,1 грн (выплатили 43 тыс. 230,99 грн).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшие годы Украина может остаться без медиков, - Степанов

Автор: 

Степанов Максим (2062) Ляшко Виктор (1364) заработная плата (2400)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
надбавка за работу с секретными документами, надбавка эксперту по вопросам тайны

показать весь комментарий
07.12.2020 15:22
+1
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(c)
показать весь комментарий
07.12.2020 15:24
+1
Зеленозадые дармоеды.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
надбавка за работу с секретными документами, надбавка эксперту по вопросам тайны

показать весь комментарий
07.12.2020 15:22 Ответить
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(c)
показать весь комментарий
07.12.2020 15:24 Ответить
Зеленозадые дармоеды.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:25 Ответить
Бедняга !. Наверное с палаты для больных КОВИД-19 не вылазил. Неделями маски не снимал и лично аппараты ИВЛ подключал
"Чем больше с эпидемией жопа, тем выше зарплаты у чиновников". Это что бонус такой за угробленные жизни?
показать весь комментарий
07.12.2020 15:27 Ответить
Я вот пытаюсь разобраться: сейчас нужно 15 лярдов на "помощь" бизнесу, и это ж еще не все, у них там планов громадье по "помощи". А нельзя было вбухать эти деньги в медицину, в кислород и так далее? Чтобы она могла и с 30 тыс заражений в день справиться, а не ложиться при 10 тыс? Тем более, эти 8000 грн ФОПам (да и то, далекоооо не всем) ну как мертвому припарка - ну это ни о чем. Рассеят деньги по стране, разгонят инфляцию, в итоге медицина все равно не справляется, бизнес лежит... Ну что за вредители там сидят?
показать весь комментарий
07.12.2020 15:30 Ответить
за минус 10% ВВП оказывается платят зарплату
показать весь комментарий
07.12.2020 15:31 Ответить
Для министра просто смешная сумма. Представляю сколько получают рядовые медики.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:36 Ответить
Солдат спит, служба идет. Локдаун, больничные, отпуск, чтобы не случилось, вне зависимости от результатов - свое получают.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:36 Ответить
Зато медсестрі нараховують 5 тис, а після утримання податків на руки видають 3 тис з хвостиком.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:39 Ответить
Тююю, соловьев и скобеева больше.....
показать весь комментарий
07.12.2020 15:51 Ответить
Это мы еще не знаем какую премию он сам себе выписал из Государственной казны.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:51 Ответить
 
 