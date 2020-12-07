В оккупированном Крыму формируется военная база из 2,5 млн украинцев в качестве заложников, - Джапарова

Россия намеренно заселяет оккупированный ею Крым гражданами РФ, тем самым замещая граждан Украины, проживающих на полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" заявила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

"РФ намеренно сегодня меняет демографическую ситуацию в Крыму, замещает население, выдавливая с одной стороны граждан Украины из Крыма, с другой стороны активно заселяя своими гражданами с материка РФ. Военные объекты, военные инфраструктурные объекты, в которые РФ вкладывает миллиарды средств. Мы должны понимать, что это не делается просто так", - отметила заммминистра.

"Мы, не только Украина, но и коалиция стран, должны быть готовы к тому, что формируется и фактически уже есть такая военная база РФ по из 2,5 млн граждан Украины в качестве заложников милитаризованного Крыма. И это тоже важный элемент Крымской платформы", - подчеркнула Джапарова.

Напомним, Крымская платформа - это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Создание этой платформы было анонсировано главой МИД еще в июле 2020 года.

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