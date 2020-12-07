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Новости
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В этом году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов, - Шмыгаль

В этом году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов, - Шмыгаль

В течение 2020 года создан значительный прогресс в формировании условий для развития как громад и регионов, так и страны в целом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Благодаря совместным усилиям в 2020 году удалось завершить формирование новой территориальной основы для образования органов местного самоуправления", - отметил глава праивтельства.

По словам премьер-министра, правительство активно начало работать над реализацией закона, которым упорядочиваются вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций.

Шмыгаль подчеркнул, что одна из главных задач децентрализации - это максимально приближать услуги к гражданам и повышать комфортность в их получении.

"Речь идет, прежде всего, о новых качественных услугах - обновленные больницы, современные школы, интересный и безопасный досуг. Важно не допустить никакого сокращения объектов социальной инфраструктуры. Теперь большинство этих объектов будут переданы объединенным территориальным громадам, и они самостоятельно смогут ими управлять", - отметил премьер.

Шмыгаль также рассказал о следующих шагах в реформе, прежде всего о совершенствовании отдельных норм Конституции, которые ограничивают возможности завершения в полном объеме процесса децентрализации.

"Дальнейшие шаги развития для каждой громады являются очень индивидуальными. Но важно стратегическое видение развития громад на среднесрочную перспективу. И для этого мы имеем новую Стратегию регионального развития до 2027 года", - отметил глава правительства.

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Автор: 

децентрализация (582) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+4
Совсем охренел шмыгаль. Какое развитие и каких громад? Громад на банковой и в кабмине по части воровства бюджета и беспросветного киздежа с брехней? Да, тут вы здобулы. А громады никакое развитие с вами, зеленогнойные , не получило и не получит.
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07.12.2020 16:01
+2
не знаю как громады, а вот кагалы вполне комфортно себя чувствуют.
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07.12.2020 16:00
+2
Та прогресс охренительный - мадяры от того прогресса уже гимны распевают
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07.12.2020 16:08
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не знаю как громады, а вот кагалы вполне комфортно себя чувствуют.
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07.12.2020 16:00 Ответить
Совсем охренел шмыгаль. Какое развитие и каких громад? Громад на банковой и в кабмине по части воровства бюджета и беспросветного киздежа с брехней? Да, тут вы здобулы. А громады никакое развитие с вами, зеленогнойные , не получило и не получит.
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07.12.2020 16:01 Ответить
сам то веришь в этот бред который озвучил?
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07.12.2020 16:05 Ответить
цирк шакалів - закони геноцидні концлагеря і як нації розвиватися ?
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07.12.2020 16:07 Ответить
укрупніння районів - то і весь прогрес
гроші в громад зедрисня вкрала
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07.12.2020 16:07 Ответить
Та прогресс охренительный - мадяры от того прогресса уже гимны распевают
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07.12.2020 16:08 Ответить
Не, ну громада "Слуга народа" конечно же развивается равно как и регионы в границах ихних же землевладений. А в остальном Шмыгаль фантазирует как штопаный Гандон (Ив Гандо́н, фр. Yves Gandon, 03.06.1899-13.11.1975, французский писатель-фантаст, выпускник Сорбонны, автор романа "Жиневра", лауреат Большой премии Французской академии за 1948 год, который вполне мог перенести хирургическую операцию с последующим ушиванием послеоперационной раны).
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07.12.2020 16:10 Ответить
да действительно хорошо поработали на Закарпатье, премировать и выдать медали ЗНР наш!!
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07.12.2020 16:10 Ответить
" С точки зрения банальной эрудиции не каждый индивидум может игнорировать критерий монофизической абстракции ! "
Вы прослушали заявление премьер-министра Шмыгаля
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07.12.2020 16:11 Ответить
без прогресивного наполнения карманов украинцев деньгами ,и улучшения ихнего благосостояния ,все что лепит власть - "лапша на уши не лохов, без "не"
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07.12.2020 16:14 Ответить
Шмыгаль не умеет думать как государственный деятель,громады формируются из украинских общин,община это и есть первичные кирпичики с каких формируются громады и потом Государство,как можно построить государство Украина,если во власть проникают вот такие проходимцы,состряпанные с совдеповского дерьма.
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07.12.2020 16:15 Ответить
Как можно построить громаду если каждый радуется что у соседа сдохла корова?
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07.12.2020 18:08 Ответить
Когда в разобщённую Украину зайдут оккупанты,то коров дохлых будет в разы,потом интересно будет пошутить когда удавка будет сжимать горло у шутников и у соседа у которого сдохла когда то корова.
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07.12.2020 18:59 Ответить
Да не достигла прогресса блин, а сформированная еще при Порохе еле отбилась от узурпации ЗЕлеными уе...анами.
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07.12.2020 16:17 Ответить
Знову використання брехні як джерела для самохавальства зеленої влади.
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07.12.2020 18:50 Ответить
А при каких делах это Чудо-недоразумение к развитию громад
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07.12.2020 19:00 Ответить
А може ЗЕлена влада не змога вбити те, що розпочала минула - як вони суки уміють чуже собі присвоювати.
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07.12.2020 19:21 Ответить
 
 