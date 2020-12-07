Мы готовы помочь Украине реформировать сферы правосудия и борьбы с коррупцией, - представитель Еврокомиссии Матернова
В Европейской комиссии готовы помочь Украине восстановить и перезапустить институции, направленные на борьбу с коррупцией.
Об этом в понедельник в ходе заседания Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, которое прошло в онлайн-режиме заявилапредставитель Еврокомиссии, заместитель генерального директора по вопросам соседства Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как известно, Украина переживает конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным ряд положений законодательства в сфере борьбы с коррупцией, в том числе, созданные ранее антикоррупционные органы и электронное декларирование.
Комментируя проголосованный Верховной радой Украины в пятницу, 4 декабря, законопроект, которым была восстановлена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, Матернова сказала, что это – "первый шаг в правильном направлении, однако не достаточный для того, восстановить в полном объеме антикоррупционную архитектуру".
"Насколько мы понимаем, президент Зеленский ожидает мнение Венецианской комиссии до того, чтобы подписать этот закон. Мы это приветствуем. У нас есть наши коллеги и проекты в сфере правосудия, в сфере анти-коррупции, которые готовы работать в реальном времени с властями, членами Рады, чтобы привести назад антикоррупционную архитектуру в контексте более широкой реформы в сфере правосудия", - заверила она.
Представитель Еврокомиссии высказалась за то, чтобы в Украине были "вновь запущены процессы, направленные на то, чтобы сделать сферу правосудия сильной и надежной частью украинской системы".
"Мы будем работать с вами, чтобы сделать Украину сильной и более устойчивой в сфере гражданского сообщества, государственных институций, экономики, как в отношении внешнего шока - вооруженного конфликта, глобальной пандемии, так и внутреннего шока, который исходит от сопротивления реформам, дезинформационных кампаний и, что более важно, потери доверия граждан. Мы готовы работать с вами, чтобы вновь начать реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии, а также всей антикоррупционной архитектуры", - подчеркнула Матернова.
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https://censor.net/ua/news/3235404/mykytas_pro_zabudovu_testya_tatarova_skoro_pokaju_pryklady_velykyh_i_nahabnyh_rozkradan_tsilyh_jk_tam
Все же мышебратскую психологию так просто не пропьёшь.
пусть покажут белый доход, позволивший приобрести это, открыть то, подарить сьо
Печерский (!) суд, по иску Центра Противодействия Коррупции (ЦПК) обязал Венедиктову открыть уголовные производства относительно вероятного совершения государственной измены народными депутатами Дубинским и Деркачем.
Министерство иностранных дел направило президенту страны аналитический документ по вероятным сценариям реакции ЕС на отсутствие комплексного решения конституционного кризиса. Если прямо и кратно изложить - не будет решения, с большой долей вероятности безвизовый режим будет приостановлен.
Уже сам факт т.н. "планирования локдауна" указывает на фальсификацию данных о заболеваемости. О каком локдауне может идти речь, если уровень заболеваемости по официальным данным снижается? Другое дело, если власть по личным\коммерческим\корпоративным соображениям скрывает истинные масштабы эпидемии и готовит введение локдауна после удобной ей дате.
06.12.2020 г.
Для сведения граждан Украины и представителей украинской власти. В связи с планами Кабинета министров начать массовую вакцинацию населения с февраля 2021 года сообщаем, что температурный режим хранения планируемых к закупке вакцин составляет -50-60 градусов по Цельсию. В Украине нет хранилищ такого типа температурного хранения, для таких объемов вакцины. Хранение этой вакцины в обычном температурном режиме +3\5 градусов по Цельсию возможно не более 3 суток перед употреблением. Потому следует рассчитывать логистические движения партий вакцины с учетом этого фактора.
Ахметов всегда умел договариваться с любой властью, но всегда держал дистанцию. С Зеленским получилось иначе. Он фактически оттеснил Коломойского и стал главным спонсором и выгодополучателем действий власти. Атака на Ахметова - это фактически атака на Зеленского. Американцы всегда бьют по слабым местам своих противников.
Министерство юстиции США начало сбор юридической информации об активах и имуществе Рината Ахметова в США. Обстоятельств и причины нам пока неизвестны.
Такое ощущение , что если чиновник- значит просто решает дела свои!!!
А тут якесь непорозуміння хоче позбавити наш народ його суті. Не дозволимо.
Бандерівці об'єднаються з москалями і жидами і всі разом викинуть цих єврорадників геть.