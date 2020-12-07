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Мы готовы помочь Украине реформировать сферы правосудия и борьбы с коррупцией, - представитель Еврокомиссии Матернова

Мы готовы помочь Украине реформировать сферы правосудия и борьбы с коррупцией, - представитель Еврокомиссии Матернова

В Европейской комиссии готовы помочь Украине восстановить и перезапустить институции, направленные на борьбу с коррупцией.

Об этом в понедельник в ходе заседания Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, которое прошло в онлайн-режиме заявилапредставитель Еврокомиссии, заместитель генерального директора по вопросам соседства Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как известно, Украина переживает конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным ряд положений законодательства в сфере борьбы с коррупцией, в том числе, созданные ранее антикоррупционные органы и электронное декларирование.

Комментируя проголосованный Верховной радой Украины в пятницу, 4 декабря, законопроект, которым была восстановлена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, Матернова сказала, что это – "первый шаг в правильном направлении, однако не достаточный для того, восстановить в полном объеме антикоррупционную архитектуру".

"Насколько мы понимаем, президент Зеленский ожидает мнение Венецианской комиссии до того, чтобы подписать этот закон. Мы это приветствуем. У нас есть наши коллеги и проекты в сфере правосудия, в сфере анти-коррупции, которые готовы работать в реальном времени с властями, членами Рады, чтобы привести назад антикоррупционную архитектуру в контексте более широкой реформы в сфере правосудия", - заверила она.

Представитель Еврокомиссии высказалась за то, чтобы в Украине были "вновь запущены процессы, направленные на то, чтобы сделать сферу правосудия сильной и надежной частью украинской системы".

"Мы будем работать с вами, чтобы сделать Украину сильной и более устойчивой в сфере гражданского сообщества, государственных институций, экономики, как в отношении внешнего шока - вооруженного конфликта, глобальной пандемии, так и внутреннего шока, который исходит от сопротивления реформам, дезинформационных кампаний и, что более важно, потери доверия граждан. Мы готовы работать с вами, чтобы вновь начать реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии, а также всей антикоррупционной архитектуры", - подчеркнула Матернова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саммит ЕС-Украина был успешным, хотя там и не было прорывных решений, - представитель Еврокомиссии Матернова

Автор: 

Еврокомиссия (1445) Зеленский Владимир (20260) коррупция (8558) КС (2248) Матернова Екатерина (55)


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Топ комментарии
+6
сори конечно, а до этого семь лет чем вы занимались? не этим же? Посадите будь ласка наших кррупционеров чиновником и очень надолго, вот будет польза. а так... они вас обыгрывают на раз два.. вы им деньги, а они их тырят, и опять просят... и опять тырят и так по кругу.... только вон особняки растут, родственники миллиардерами становятся.... ну короче не обыграть вам наших коррупционеров))))
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07.12.2020 16:15
+6
зачем? все отлично работает.

Мы готовы помочь Украине реформировать сферы правосудия и борьбы с коррупцией, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 1885
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07.12.2020 16:16
+4
Кто же вам позволит.
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07.12.2020 16:15
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
сори конечно, а до этого семь лет чем вы занимались? не этим же? Посадите будь ласка наших кррупционеров чиновником и очень надолго, вот будет польза. а так... они вас обыгрывают на раз два.. вы им деньги, а они их тырят, и опять просят... и опять тырят и так по кругу.... только вон особняки растут, родственники миллиардерами становятся.... ну короче не обыграть вам наших коррупционеров))))
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07.12.2020 16:15 Ответить
Не поможет ! Кошер ностра , борзее итальянских мафиози
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07.12.2020 16:31 Ответить
Ви то готові, та ЗЕ-банда - ні! Бо нинішні суди - репресивна машина проти патріотів, звільнення від покарань корупціонерів, сепарів, бандитів, "русскаго міра" - одними словом всх друзів ЗЕ! Та й суди - як -не-як а філія "монетного двору" Єрмака.... там кують монету...
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07.12.2020 18:42 Ответить
Справу про напад на главу "Автомайдану", Віталія Устименка, перекваліфікували на ***********, а обвинувачених засудили до двох років позбавлення волі умовно.Джерело: https://censor.net/ua/n3235421
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07.12.2020 18:54 Ответить
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом.
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07.12.2020 18:55 Ответить
Фірма, серед засновників якої - тесть заступник голови ОП Олега Татарова Олександр Павлушин, оформляє право на забудову житлового комплексу на ділянці, на якій збирався побудувати будинки "Укрбуд" Максима Микитася.Джерело: https://censor.net/ua/n3235404
https://censor.net/ua/news/3235404/mykytas_pro_zabudovu_testya_tatarova_skoro_pokaju_pryklady_velykyh_i_nahabnyh_rozkradan_tsilyh_jk_tam
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07.12.2020 19:00 Ответить
Сделайте нам красиво!
Все же мышебратскую психологию так просто не пропьёшь.
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07.12.2020 16:31 Ответить
шо опять попередник виноват? так уже время второй пакет открывать.... 9 декабря близко....
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07.12.2020 16:33 Ответить
а шо , я попередников обвинил?
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07.12.2020 17:27 Ответить
Не треба нам помагати, ми цього не хочемо, бо ще прийдеться пересадити офіс президента, олігархів, депутатів, міністрів... А хто нами тоді керувати буде, ми ж не виживем?
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07.12.2020 16:15 Ответить
Кто же вам позволит.
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07.12.2020 16:15 Ответить
зачем? все отлично работает.

Мы готовы помочь Украине реформировать сферы правосудия и борьбы с коррупцией, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 1885
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07.12.2020 16:16 Ответить
не надо помогать
пусть покажут белый доход, позволивший приобрести это, открыть то, подарить сьо
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07.12.2020 16:18 Ответить
по ваших эвропах
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07.12.2020 16:20 Ответить
Я знаю, як все змінити за півроку: призначити суддів, вищих прокурорів, на митницю американців і британців. Хто на це погодиться? Правильно, ніхто з владної верхівки, бо всі вони сядуть.
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07.12.2020 16:20 Ответить
Безнадежным не помогают. Сдохни раша.
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07.12.2020 16:40 Ответить
Тут не реформировать надо, а сносить под корень. И строить заново.
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07.12.2020 16:29 Ответить
колись порівнювали європейські інституції з вершковим маслом, яке, як гарячій ніж, пронизує балканська та пострадянська мафії..і зараз розуміння проблематики та ******** викликів дорівнює нулю..
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07.12.2020 16:29 Ответить
пока не будет настойчивой политической воли нашего гравця меух на рояле никто и тем более ЕС нам не помогут. он же всего боится ни одной посадки и ни одного достижения!
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07.12.2020 16:30 Ответить
пока не начнут, как в Польше при Валенседет или как прибалты отрезались от рашки паспортом"негражданина", нихера не выйдет
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07.12.2020 16:33 Ответить
у нашому випадку важливіше не дати тут пастися ахмету, бєні та новинському..тоді і лохторат (можливо)буде більш адекватний..хоча певну фільтрацію теж треба впроваджувати..але, на жаль, запізно..бо ще на початку незалежності роздали громадянство без адекватних вимог..
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07.12.2020 16:41 Ответить
а нашо воно нашим "антикорупціонерам", нашо воно зедрисні?
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07.12.2020 16:46 Ответить
Чего нельзя отрицать в нашей судебной системе - это умения этих "судей" держать нос по ветру Власть в США меняется ...
Печерский (!) суд, по иску Центра Противодействия Коррупции (ЦПК) обязал Венедиктову открыть уголовные производства относительно вероятного совершения государственной измены народными депутатами Дубинским и Деркачем.
Министерство иностранных дел направило президенту страны аналитический документ по вероятным сценариям реакции ЕС на отсутствие комплексного решения конституционного кризиса. Если прямо и кратно изложить - не будет решения, с большой долей вероятности безвизовый режим будет приостановлен.

Уже сам факт т.н. "планирования локдауна" указывает на фальсификацию данных о заболеваемости. О каком локдауне может идти речь, если уровень заболеваемости по официальным данным снижается? Другое дело, если власть по личным\коммерческим\корпоративным соображениям скрывает истинные масштабы эпидемии и готовит введение локдауна после удобной ей дате.

06.12.2020 г.
Для сведения граждан Украины и представителей украинской власти. В связи с планами Кабинета министров начать массовую вакцинацию населения с февраля 2021 года сообщаем, что температурный режим хранения планируемых к закупке вакцин составляет -50-60 градусов по Цельсию. В Украине нет хранилищ такого типа температурного хранения, для таких объемов вакцины. Хранение этой вакцины в обычном температурном режиме +3\5 градусов по Цельсию возможно не более 3 суток перед употреблением. Потому следует рассчитывать логистические движения партий вакцины с учетом этого фактора.

Ахметов всегда умел договариваться с любой властью, но всегда держал дистанцию. С Зеленским получилось иначе. Он фактически оттеснил Коломойского и стал главным спонсором и выгодополучателем действий власти. Атака на Ахметова - это фактически атака на Зеленского. Американцы всегда бьют по слабым местам своих противников.

Министерство юстиции США начало сбор юридической информации об активах и имуществе Рината Ахметова в США. Обстоятельств и причины нам пока неизвестны.
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07.12.2020 16:51 Ответить
Реформировать не получиться- их нужно просто разогнать!!!! Но не уверен ,что вам не будет противно возиться в этом де..ме!!!!
Такое ощущение , что если чиновник- значит просто решает дела свои!!!
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07.12.2020 16:53 Ответить
Баба Мотя ошиблась адресом, тут такие не проживают...
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07.12.2020 17:15 Ответить
Ви то готові,а ось наші чинуші опираються руками і ногами.
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07.12.2020 17:35 Ответить
Она думает, что наша банда у власти хочет прекратить корупцию и воровство в стране.
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07.12.2020 17:54 Ответить
Хорошо,давай с нашего УЕФА начинай.
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07.12.2020 18:40 Ответить
Лучше помогите нам растрелять мародеров при власти.
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07.12.2020 19:30 Ответить
...згадалось..."нє можеш-поможем. нє хочєш-заставім"...
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07.12.2020 19:48 Ответить
Національна ідея нашого народу - красти.
А тут якесь непорозуміння хоче позбавити наш народ його суті. Не дозволимо.
Бандерівці об'єднаються з москалями і жидами і всі разом викинуть цих єврорадників геть.
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07.12.2020 23:13 Ответить
"...у самих револьверы найдутся...мы этих котов душили-душили..."
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07.12.2020 23:34 Ответить
 
 