Мы готовы помочь Украине реформировать сферы правосудия и борьбы с коррупцией, - представитель Еврокомиссии Матернова

В Европейской комиссии готовы помочь Украине восстановить и перезапустить институции, направленные на борьбу с коррупцией.

Об этом в понедельник в ходе заседания Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, которое прошло в онлайн-режиме заявилапредставитель Еврокомиссии, заместитель генерального директора по вопросам соседства Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как известно, Украина переживает конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным ряд положений законодательства в сфере борьбы с коррупцией, в том числе, созданные ранее антикоррупционные органы и электронное декларирование.

Комментируя проголосованный Верховной радой Украины в пятницу, 4 декабря, законопроект, которым была восстановлена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, Матернова сказала, что это – "первый шаг в правильном направлении, однако не достаточный для того, восстановить в полном объеме антикоррупционную архитектуру".

"Насколько мы понимаем, президент Зеленский ожидает мнение Венецианской комиссии до того, чтобы подписать этот закон. Мы это приветствуем. У нас есть наши коллеги и проекты в сфере правосудия, в сфере анти-коррупции, которые готовы работать в реальном времени с властями, членами Рады, чтобы привести назад антикоррупционную архитектуру в контексте более широкой реформы в сфере правосудия", - заверила она.

Представитель Еврокомиссии высказалась за то, чтобы в Украине были "вновь запущены процессы, направленные на то, чтобы сделать сферу правосудия сильной и надежной частью украинской системы".

"Мы будем работать с вами, чтобы сделать Украину сильной и более устойчивой в сфере гражданского сообщества, государственных институций, экономики, как в отношении внешнего шока - вооруженного конфликта, глобальной пандемии, так и внутреннего шока, который исходит от сопротивления реформам, дезинформационных кампаний и, что более важно, потери доверия граждан. Мы готовы работать с вами, чтобы вновь начать реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии, а также всей антикоррупционной архитектуры", - подчеркнула Матернова.

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