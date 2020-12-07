ПЦР-тест на коронавирус может быть положительным еще месяц после выздоровления, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ПЦР-тест человека, выздоровевшего от COVID-19, может быть положительным еще в течение месяца.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Я уже два месяца говорю, что его не надо делать (второй ПЦР-тест после выздоровления от коронавируса. - Ред.). Если человек болеет 10 дней от начала симптомов, после десятого дня, если в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, этот человек является выздоровевшим. Ему закрывают больничный именно по такому стандарту", - пояснил министр.
По его словам, ПЦР-тест является очень чувствительным, поэтому может обнаружить остатки вируса и после выздоровления. Однако такой человек не является заразным.
"Я должен сказать, что человек является выздоровевшим, а у него может быть тест положительным еще в течение месяца. Потому что остаются остатки вируса, но человек уже не является заразным", - отметил Степанов.
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Та невже? Допетрали? Я про це кілька місяців писала. А мене блокують і спамлять)))
Навіть до трьох місяців!
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
Есть и вирусный хвост - положительный результат может быть долго
В Словакии переболевших с 1 августа на тесты не посылают , надо ходить с врачебной выпиской везде
"Температура 36,8. Підвищена" (С) Коля Катлєта захворів на ковід
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
І визнати, що тести є фальшивкою, яка "випльовує" хибнопозитивні результати в усі боки.
Так, в світі є пандемія: пандемія цих фальшивих тестів і фальшивого діагнозу на базі результатів цих тестів. А також пандемія брехні журналістів, жадібності політиків і злочинних дій медиків.
Таємне ЗАВЖДИ стає явним.
Що ж ви так палитесь хлопці? Все більше й більше людей розуміє, що чутливість можна налаштувати так, що й на грушу позитив буде показувати.