ПЦР-тест на коронавирус может быть положительным еще месяц после выздоровления, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ПЦР-тест человека, выздоровевшего от COVID-19, может быть положительным еще в течение месяца.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Я уже два месяца говорю, что его не надо делать (второй ПЦР-тест после выздоровления от коронавируса. - Ред.). Если человек болеет 10 дней от начала симптомов, после десятого дня, если в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, этот человек является выздоровевшим. Ему закрывают больничный именно по такому стандарту", - пояснил министр.

По его словам, ПЦР-тест является очень чувствительным, поэтому может обнаружить остатки вируса и после выздоровления. Однако такой человек не является заразным.

"Я должен сказать, что человек является выздоровевшим, а у него может быть тест положительным еще в течение месяца. Потому что остаются остатки вируса, но человек уже не является заразным", - отметил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Днепропетровская и Донецкая области недовыполняют план по койкам с доступом к кислороду, - Степанов