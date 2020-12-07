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Новости Коронавирус и карантин
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ПЦР-тест на коронавирус может быть положительным еще месяц после выздоровления, - Степанов

ПЦР-тест на коронавирус может быть положительным еще месяц после выздоровления, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ПЦР-тест человека, выздоровевшего от COVID-19, может быть положительным еще в течение месяца.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Я уже два месяца говорю, что его не надо делать (второй ПЦР-тест после выздоровления от коронавируса. - Ред.). Если человек болеет 10 дней от начала симптомов, после десятого дня, если в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, этот человек является выздоровевшим. Ему закрывают больничный именно по такому стандарту", - пояснил министр.

По его словам, ПЦР-тест является очень чувствительным, поэтому может обнаружить остатки вируса и после выздоровления. Однако такой человек не является заразным.

"Я должен сказать, что человек является выздоровевшим, а у него может быть тест положительным еще в течение месяца. Потому что остаются остатки вируса, но человек уже не является заразным", - отметил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Днепропетровская и Донецкая области недовыполняют план по койкам с доступом к кислороду, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Зараз в світі знаходять дуже багато "безсимптомних хворих". До 2020 року їх називали здоровими.
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07.12.2020 16:20
+7
Степанову залишилось ще ознайомитись з цими документами:
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/

І визнати, що тести є фальшивкою, яка "випльовує" хибнопозитивні результати в усі боки.
Так, в світі є пандемія: пандемія цих фальшивих тестів і фальшивого діагнозу на базі результатів цих тестів. А також пандемія брехні журналістів, жадібності політиків і злочинних дій медиків.
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07.12.2020 16:28
+4
"Потому что остаются остатки вируса, но человек уже не является заразным"

Та невже? Допетрали? Я про це кілька місяців писала. А мене блокують і спамлять)))
Навіть до трьох місяців!

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
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07.12.2020 16:19
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Новое видение Министра - все давно здоровы.
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07.12.2020 16:17 Ответить
Зараз в світі знаходять дуже багато "безсимптомних хворих". До 2020 року їх називали здоровими.
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07.12.2020 16:20 Ответить
Усі, не усі... В 2018 році від респіраторних хвороб померло 13000 українців. Трагедії з цього ніхто, окрім їх рідних, не робив.
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07.12.2020 16:21 Ответить
Пригадай ще СНІД. Тупим можно усе.
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07.12.2020 16:34 Ответить
І до чого тут СНІД?
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07.12.2020 16:35 Ответить
А до чого тут ГРИП?
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07.12.2020 17:10 Ответить
Погугли, що означає слово "респіраторний".
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07.12.2020 17:46 Ответить
Еще немного и он проколется.
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07.12.2020 16:19 Ответить
"Потому что остаются остатки вируса, но человек уже не является заразным"

Та невже? Допетрали? Я про це кілька місяців писала. А мене блокують і спамлять)))
Навіть до трьох місяців!

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
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07.12.2020 16:19 Ответить
Есть « температурный хвост» после любой болезни . Может долго быть температура 37
Есть и вирусный хвост - положительный результат может быть долго
В Словакии переболевших с 1 августа на тесты не посылают , надо ходить с врачебной выпиской везде
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07.12.2020 18:02 Ответить
Температура 37 - це що? Це ж не симптом. В жодної людини не буває незмінної температури 36,6 впродовж усього часу.

"Температура 36,8. Підвищена" (С) Коля Катлєта захворів на ковід
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07.12.2020 18:04 Ответить
Степанову залишилось ще ознайомитись з цими документами:
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/

І визнати, що тести є фальшивкою, яка "випльовує" хибнопозитивні результати в усі боки.
Так, в світі є пандемія: пандемія цих фальшивих тестів і фальшивого діагнозу на базі результатів цих тестів. А також пандемія брехні журналістів, жадібності політиків і злочинних дій медиків.
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07.12.2020 16:28 Ответить
Цікаве питання. Навіщо в протоколах лікування пневмоній в 2020 році з'явились міорелаксанти? Щоб знерухомити людину? Щоб діафрагма перестала працювати? Щоб порушити нормальний процес дихання? Щоб була підстава людину помістити на апарат ШВЛ, який добиває хворого?

Таємне ЗАВЖДИ стає явним.
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07.12.2020 16:28 Ответить
Степашка мля... при положительном ПЦР тесте определяют есть или нет репликации вируса в организме. Следующий шаг это определение вирусной нагрузки, определение числового значения репликаций вируса. Если есть репликация вируса в организме (ПЦР положительный) то человек является заразным
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07.12.2020 16:42 Ответить
на быдло не хер тратиться
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07.12.2020 16:53 Ответить
"По его словам, ПЦР-тест является очень чувствительным, поэтому может обнаружить остатки вируса и после выздоровления"

Що ж ви так палитесь хлопці? Все більше й більше людей розуміє, що чутливість можна налаштувати так, що й на грушу позитив буде показувати.
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07.12.2020 17:59 Ответить
Ну,чим не поц й недебіл Як в цьому випадку нести хрень про виздоровлення Беззмістовність,геть,усіх ляпів...
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07.12.2020 22:27 Ответить
 
 