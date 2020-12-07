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Новости Коронавирус и карантин
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И.о. главы ЦОЗ Кузин о вариантах локдауна: Закрытие развлекательных и учебных заведений, ограничения для горнолыжных курортов

И.о. главы ЦОЗ Кузин о вариантах локдауна: Закрытие развлекательных и учебных заведений, ограничения для горнолыжных курортов

Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин рассказал, какие варианты локдауна рассматривают в правительстве.

Об этом он сообщил в интервью "LIGA.net", информирует Цензор.НЕТ.

"Проговаривалось несколько блоков. Это остановка развлекательных заведений, дискотек, аренды залов под корпоративы, праздников и тому подобного. Остановка учебных заведений - школы, сады, университеты. Дальше - спортзалы за исключением занятий, которые можно проводить на улице. Запрет всех массовых скоплений, выставок, концертов и тому подобного". - рассказал Кузин.

Относительно общественного транспорта продолжались оживленные дискуссии. Была идея ограничить его работу до 19:00. Но остановились на том, что любое ограничение общественного транспорта - тяжелый процесс и может привести к чрезмерному скоплению людей.

"Вероятнее всего, окончательное решение будет таким, что общественный транспорт продолжает работу, но со строгим соблюдением карантинных правил: маски, ограничение количества людей в салоне", - рассказал и.о. главы ЦОЗ.

Такое же ограничение будет касаться кинотеатров, магазинов непродовольственной торговли, общепита, которые будут работать на вынос или с доставкой. Салоны красоты или парикмахерской - только по предварительной записи.

"Дополнительные разъяснения или точечные рекомендации планировали разработать для зимних курортов. Понимаем, что многие люди поедут на горнолыжные. Для них планировали дополнительные рекомендации, чтобы они работали только как гостиницы, без дискотек, празднований, корпоративов и тому подобного. Отдельные рекомендации - для рождественских ярмарок. Планировалось, что они будут работать как магазины без питания или с предварительно упакованной едой и расстоянием между точками продаж, чтобы не было скопления", - отметил Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в январе: это будет пробная поставка, чтобы проверить, как справляется государство, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Автор: 

карантин (16729) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+8
школы и детсады для начала закройте, уроды тупорылые.
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07.12.2020 16:16
+6
А карантин лучше ввести в январе потому, чтобы 95-й квартал успел удачно провести предновогодние обильно оплачиваемые корпоративы, т.к. деньги превыше всего, особенно ЗЕленые. А то, что до Нового Года умрут от Ковида тысячи украинцев, это вторично, им до лампочки.
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07.12.2020 16:30
+2
Доки вони думають, українці пачками мруть від короновірусу
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07.12.2020 16:46
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Правила форума Совет форумчан
школы и детсады для начала закройте, уроды тупорылые.
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07.12.2020 16:16 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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07.12.2020 18:17 Ответить
А карантин лучше ввести в январе потому, чтобы 95-й квартал успел удачно провести предновогодние обильно оплачиваемые корпоративы, т.к. деньги превыше всего, особенно ЗЕленые. А то, что до Нового Года умрут от Ковида тысячи украинцев, это вторично, им до лампочки.
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07.12.2020 16:30 Ответить
Доки вони думають, українці пачками мруть від короновірусу
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07.12.2020 16:46 Ответить
Пенсіонний хвонд не витримує, Швондєр Шмигаль сказав.
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07.12.2020 16:55 Ответить
А чуже корпоративи 95 кварталу тоді... Повірити Зеленському і його слугам олігархів похе...р на українців. Он чоловік Венедіктової спокійно взяв в держави майже мільйон гривень, а в цей час в лікарнях вмирали українці, яким не вистачало грошей на лікування.
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07.12.2020 16:50 Ответить
Що що, а Буковель каламойшину точно не зачинять.
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07.12.2020 16:54 Ответить
Короче, закрывайте всё (в первую очередь магазины Рошен). Оставьте только Буковель, МАУ, канал 1+1 и заправкок Коломойского. Без них никак.
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07.12.2020 17:27 Ответить
надо еще закрыть дорогие сауны и самые дорогие отели, это сразу ударит по заболеваемости..., особенно простых людей...
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07.12.2020 17:46 Ответить
Понятно.постричься надо успеть до нового года безрезультатные весенние запреты ничему не научили ну что же будем продолжать бег по граблям
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07.12.2020 19:32 Ответить
Завше до 10.01 країна святкує подомах....Про,що бевзі белькочуть
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07.12.2020 22:24 Ответить
"Не ходите девки замуж
За Игоря* Кузина -
У Игоря* Кузина
Большая кукурузина"©
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* Имя изменено исходя из художественных соображений.
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07.12.2020 22:44 Ответить
 
 