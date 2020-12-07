И.о. главы ЦОЗ Кузин о вариантах локдауна: Закрытие развлекательных и учебных заведений, ограничения для горнолыжных курортов

Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин рассказал, какие варианты локдауна рассматривают в правительстве.

Об этом он сообщил в интервью "LIGA.net", информирует Цензор.НЕТ.

"Проговаривалось несколько блоков. Это остановка развлекательных заведений, дискотек, аренды залов под корпоративы, праздников и тому подобного. Остановка учебных заведений - школы, сады, университеты. Дальше - спортзалы за исключением занятий, которые можно проводить на улице. Запрет всех массовых скоплений, выставок, концертов и тому подобного". - рассказал Кузин.

Относительно общественного транспорта продолжались оживленные дискуссии. Была идея ограничить его работу до 19:00. Но остановились на том, что любое ограничение общественного транспорта - тяжелый процесс и может привести к чрезмерному скоплению людей.

"Вероятнее всего, окончательное решение будет таким, что общественный транспорт продолжает работу, но со строгим соблюдением карантинных правил: маски, ограничение количества людей в салоне", - рассказал и.о. главы ЦОЗ.

Такое же ограничение будет касаться кинотеатров, магазинов непродовольственной торговли, общепита, которые будут работать на вынос или с доставкой. Салоны красоты или парикмахерской - только по предварительной записи.

"Дополнительные разъяснения или точечные рекомендации планировали разработать для зимних курортов. Понимаем, что многие люди поедут на горнолыжные. Для них планировали дополнительные рекомендации, чтобы они работали только как гостиницы, без дискотек, празднований, корпоративов и тому подобного. Отдельные рекомендации - для рождественских ярмарок. Планировалось, что они будут работать как магазины без питания или с предварительно упакованной едой и расстоянием между точками продаж, чтобы не было скопления", - отметил Кузин.

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