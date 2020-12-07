Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня

Страну разделили на 9 лотов куда вошли все части, и те, что питаются по каталогу, и те, что по аутсорсу. Все компании, которые поставляли в армию продукты, просто выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами.

Об этом сообщила волонтер Диана Петреня, комментируя ситуацию с реформой системы питания в армии, передает Цензор.НЕТ

"И снова о питании в армии.

После того как мы подняли скандал по поводу того что в армию возвращается аутсорс благодаря Хомчаку и Тарану, МО быстро выставило одного из заместителей на бриф, чтобы рассказать что это все не правда и все совсем подругому. Некоторые СМИ даже бодренько подхватили этот бред и понесли в клювиках в массы.

Что ж, я просто дождалась начала торгов. Некоторые ссылки выложу здесь, все остальные вы можете сами посмотреть на Прозорро: ссылка 1, ссылка 2.

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Страну разделили на 9 лотов. В каждый лот вошли одновременно и те части которые питаются по новой системе, и те части которые питаются по аутсорсу. Еще раз - одновременно, это означает, что фирма, которая выиграет этот лот, должна будет и возить продукты по каталогу, и предоставлять услуги по аутсорсу. Таких фирм в этой стране три. Все те же фирмы аутсорсеры, которые кормят по старой системе кашля с тушлом.

Фирмы которые просто поставляют продукты, например МETRO Cash & Carry, которые выигрывали раньше поставку продуктов в армию, тупо выбиваются с рынка. Любые другие фирмы, кроме 3 фирм аутсорсеров - выбиваются с рынка. Поставщиков продуктов в нашей стране сотни, а вот фирм, которые одновременно могут возить продукты и одновременно готовить на такой объем, - 3. И плюс ко всему процедура не аукцион даже, а тупо переговорные процедуры, где прописаны условия под конкретные фирмы и это дает возможность приглашать на переговоры только нужных участников. МО, ГШ - вот теперь мне действительно стыдно за вас.

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Процедуры пока приостановили, потому что фирмы начали массово подавать жалобы в АМКУ, но все же помнят что сейчас АМКУ абсолютно ручной, да?

Аутсорс, руками Хомчака и Тарана, полностью побеждает. А вы и дальше верьте сказочкам и сказочникам.

Жрите дальше, глотайте и не жалуйтесь. Бабло победило", - рассказала волонтер Петреня.