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Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня

Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня

Страну разделили на 9 лотов куда вошли все части, и те, что питаются по каталогу, и те, что по аутсорсу. Все компании, которые поставляли в армию продукты, просто выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами.

Об этом сообщила волонтер Диана Петреня, комментируя ситуацию с реформой системы питания в армии, передает Цензор.НЕТ

"И снова о питании в армии.

После того как мы подняли скандал по поводу того что в армию возвращается аутсорс благодаря Хомчаку и Тарану, МО быстро выставило одного из заместителей на бриф, чтобы рассказать что это все не правда и все совсем подругому. Некоторые СМИ даже бодренько подхватили этот бред и понесли в клювиках в массы.

Что ж, я просто дождалась начала торгов. Некоторые ссылки выложу здесь, все остальные вы можете сами посмотреть на Прозорро: ссылка 1ссылка 2.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Минобороны в 2020 году не закупало новые сухпайки, разработку 2018 года пытаются представить как новое достижение, - волонтер Петреня. ФОТО

Страну разделили на 9 лотов. В каждый лот вошли одновременно и те части которые питаются по новой системе, и те части которые питаются по аутсорсу. Еще раз - одновременно, это означает, что фирма, которая выиграет этот лот, должна будет и возить продукты по каталогу, и предоставлять услуги по аутсорсу. Таких фирм в этой стране три. Все те же фирмы аутсорсеры, которые кормят по старой системе кашля с тушлом.

Фирмы которые просто поставляют продукты, например МETRO Cash & Carry, которые выигрывали раньше поставку продуктов в армию, тупо выбиваются с рынка. Любые другие фирмы, кроме 3 фирм аутсорсеров - выбиваются с рынка. Поставщиков продуктов в нашей стране сотни, а вот фирм, которые одновременно могут возить продукты и одновременно готовить на такой объем, - 3. И плюс ко всему процедура не аукцион даже, а тупо переговорные процедуры, где прописаны условия под конкретные фирмы и это дает возможность приглашать на переговоры только нужных участников. МО, ГШ - вот теперь мне действительно стыдно за вас.

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Процедуры пока приостановили, потому что фирмы начали массово подавать жалобы в АМКУ, но все же помнят что сейчас АМКУ абсолютно ручной, да?

Аутсорс, руками Хомчака и Тарана, полностью побеждает. А вы и дальше верьте сказочкам и сказочникам.

Жрите дальше, глотайте и не жалуйтесь. Бабло победило", - рассказала волонтер Петреня.

Автор: 

армия (8493) Генштаб ВС (6220) Минобороны (9304) Антимонопольный комитет (482) еда (352) ВСУ (6558) Хомчак Руслан (250) Таран Андрей (267) Петреня Диана (7)


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Топ комментарии
+10
Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 5737
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07.12.2020 16:29
+10
Старі аутсорсери годують армію непотрібом, вимиваючи з бюджету 3 млрд гривень.
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07.12.2020 16:50
+9
Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 8535
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07.12.2020 16:23
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На Цензоре прошу не віражаЦЦА
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07.12.2020 16:18 Ответить
военные, некоторым из вас не нравился Порох?

Жрите дальше, глотайте и не жалуйтесь. Бабло победило
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07.12.2020 17:58 Ответить
да, не обляпайтесь ЗЕленню, коли будете сьорбати їхню баланду !
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07.12.2020 18:51 Ответить
Шановний, я думаю також як і ти. Але б тобі почуття гумору не завадило. Фільм "Кавказька полонянка" коли водій 1-го секретаря на слово волюнтаризм відреагував фразою в мойом доме прошу не виражаЦЦа. А я ці слова привів стосовно фрази старыми аутсорсерами... Тепер зрозуміло? В кого є почуття гумору та дивився цей шедевр поставив мені лайк, а такі як ти необізнані та без почуття гумору возмущЄни...
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07.12.2020 19:13 Ответить
Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 240
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07.12.2020 16:33 Ответить
Вася Куролесов - это ты? ОО
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07.12.2020 16:37 Ответить
За своего братуху-свиноруса обыделся, толык?
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07.12.2020 16:39 Ответить
это который вася куролесов? так он и не не брат и ваще мокши мне не братья. может тебе братуха он?
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07.12.2020 17:25 Ответить
Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 8535
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07.12.2020 16:23 Ответить
Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня - Цензор.НЕТ 5737
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07.12.2020 16:29 Ответить
Старі аутсорсери годують армію непотрібом, вимиваючи з бюджету 3 млрд гривень.
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07.12.2020 16:50 Ответить
Навіть не бабло перемогло, а вороги- колаборанти, хомчак і таран, з якими ВАЗеленський знищує армію.
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07.12.2020 16:51 Ответить
Хіба це нарід обрав ворогів?
Не може ж більшість помилятись.
Чи може?
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07.12.2020 22:43 Ответить
апарашин и панталоний радуются опять бабло потекло
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07.12.2020 16:56 Ответить
Ну так ведь есть такой себе полковник-алкаш Апаршин, (или Опарыш? Впрочем какая разница), ну, тот что говном солдат кормил при своём дружбане полковнике- ворюге Гриценко, так он же вроде по этим вопросам как раз у ЗЕлёной гниды в советниках ходил, вот не заю сейчас ходит или нет. всё фирмачки что при нём наживались и сейчас всплыли. Совпадение? Не думаю. Вот они, две воровские гниды.

Реформа системи харчування у ЗСУ: всі компанії, які поставляли в армію продукти, вибиваються з ринку трьома старими аутсорсерами, - волонтерка Петреня - Цензор.НЕТ 5398
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07.12.2020 17:17 Ответить
Хомчак и Таран, вместе с Зе должны сесть в тюрьму, как предатели своей армии, которые во время войны с роSSией, сокращают ее финансирование, не закупают вооружение, демотивируют армию так называемым режимом "тишины", выгодным роSSИИ и еще крадут не только на квартирах для армии, но питании армии. Хомчак, Таран, и Зе точно не агенты кабаева-кровоногих?
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07.12.2020 18:06 Ответить
Реформа системи харчування у ЗСУ: всі компанії, які поставляли в армію продукти, вибиваються з ринку трьома старими аутсорсерами, - волонтерка Петреня - Цензор.НЕТ 9153
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07.12.2020 23:36 Ответить
 
 