В оккупированном Крыму Су-30СМ и Су-24М армии РФ учились уничтожать "противника" в море и на суше

Экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота России выполнили учебно-боевые полеты в небе над оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М провели тренировочные полеты с выполнением учебных заданий по нанесению ракетных и бомбовых ударов.

"В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны условного противника", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что для уничтожения "противника" в море и на суше летчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с нанесением условных бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей и береговой командный пункт.

Также в ходе тренировки экипаж Су-24М выполнил задачи по ведению разведки и передаче данных по местонахождению целей. Учебные задачи выполняли четыре Су-30СМ и два Су-24М.