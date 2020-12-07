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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму Су-30СМ и Су-24М армии РФ учились уничтожать "противника" в море и на суше

В оккупированном Крыму Су-30СМ и Су-24М армии РФ учились уничтожать
Фото: structure.mil.ru

Экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота России выполнили учебно-боевые полеты в небе над оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М провели тренировочные полеты с выполнением учебных заданий по нанесению ракетных и бомбовых ударов.

"В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны условного противника", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что для уничтожения "противника" в море и на суше летчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с нанесением условных бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей и береговой командный пункт.

Также в ходе тренировки экипаж Су-24М выполнил задачи по ведению разведки и передаче данных по местонахождению целей. Учебные задачи выполняли четыре Су-30СМ и два Су-24М.

Автор: 

авиация (2822) армия РФ (19106) Крым (26372) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+4
рвет на попке шерсть, кацапа
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07.12.2020 16:40
+3
Источник: Разбившийся под Тверью Су-30СМ сбил из пушки истребитель Су-35С
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07.12.2020 16:37
+3
А вы помните историю про крейсер Москва?
Вышел как-то крейсер Москва в поход в Средиземное море.
И поломался.
К нему выслали ремонтное судно.
И оно тоже поломалось...
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07.12.2020 17:00
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Источник: Разбившийся под Тверью Су-30СМ сбил из пушки истребитель Су-35С
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07.12.2020 16:37 Ответить
рвет на попке шерсть, кацапа
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07.12.2020 16:40 Ответить
дай фотки как томагавки с калаша в сирии сбивали
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07.12.2020 16:45 Ответить
Чому над Кримом Україна досі не встановила безполітну зону і не збиває російські літаки?
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07.12.2020 18:06 Ответить
Вы хотите в бан?
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07.12.2020 16:43 Ответить
Восхваление страны-агрессора.
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07.12.2020 16:57 Ответить
А еще советские буденовки и ушанки забросали финскую армию в 1939 году и по тактике Жукова могли бы забросать Германию летом 1941 года, но что-то не вышло. Кстати, как рвет Джавелин Т72 известно, а вот как Армата и Т90, еще не пробовали.
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07.12.2020 16:51 Ответить
шот-то армян "крутая штука" не спасла)
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07.12.2020 16:57 Ответить
А в чем смысл этой новости? Мы должны за них порадоваться?
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07.12.2020 16:35 Ответить
ми повинні відразу нагадати як у Вірменії славні вірменські СУ російського виробництва сховались на російській авіабазі... Щоб їх не розху..чили азерайджанські дрони прямо на аеродромі ))))
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08.12.2020 08:47 Ответить
жаль друг друга не посбивали как недавно https://world.segodnya.ua/world/russia/krushenie-su-30-v-rossii-istrebitel-sbili-svoi-zhe-1478364.html в тверской области
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07.12.2020 16:36 Ответить
нарик басурин расказал?
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07.12.2020 16:39 Ответить
Эх, жаль, что Кузьма не на ходу.
Он умеет топить самолёты, простите, звездолёты, т.к. на Расии не ВВС, а ВКС.
Кузя топит 3 в неделю, потому что его боятся даже свои!
А потом он в порту топит плавучий док. Потому что если он не потопит, то потопят ВМС НАТО.
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07.12.2020 16:45 Ответить
Ну, и вишенка на торт - плановые работы и самовозгорание...
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07.12.2020 16:47 Ответить
А вы помните историю про крейсер Москва?
Вышел как-то крейсер Москва в поход в Средиземное море.
И поломался.
К нему выслали ремонтное судно.
И оно тоже поломалось...
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07.12.2020 17:00 Ответить
обычно они практикуют сопровождение таких типов суден, очень аналоговнетных военно- космических стаей буксиров)
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08.12.2020 02:02 Ответить
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08.12.2020 08:50 Ответить
А на самом дiлi кацапня вже за допомогою лiтакiв шука воду...

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07.12.2020 18:43 Ответить
Вони тільки вчаться, а ми вже вміємо. Нам би літаків.
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07.12.2020 19:08 Ответить
шо шо а самолетики красивые..но нашим ракетам по№бать на это)
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08.12.2020 01:59 Ответить
В окупованому Криму Су-30СМ і Су-24М армії РФ вчилися знищувати "противника" в морі й на суші - Цензор.НЕТ 1975По случаю славной Победы Азербайджана на центральных улицах украинского города Сумы размещены билборды с лозунгом «Карабах - это Азербайджан!».
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08.12.2020 08:44 Ответить
 
 