В оккупированном Крыму Су-30СМ и Су-24М армии РФ учились уничтожать "противника" в море и на суше
Экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота России выполнили учебно-боевые полеты в небе над оккупированным Крымом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Отмечается, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М провели тренировочные полеты с выполнением учебных заданий по нанесению ракетных и бомбовых ударов.
"В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны условного противника", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для уничтожения "противника" в море и на суше летчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с нанесением условных бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей и береговой командный пункт.
Также в ходе тренировки экипаж Су-24М выполнил задачи по ведению разведки и передаче данных по местонахождению целей. Учебные задачи выполняли четыре Су-30СМ и два Су-24М.
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Он умеет топить самолёты, простите, звездолёты, т.к. на Расии не ВВС, а ВКС.
Кузя топит 3 в неделю, потому что его боятся даже свои!
А потом он в порту топит плавучий док. Потому что если он не потопит, то потопят ВМС НАТО.
Вышел как-то крейсер Москва в поход в Средиземное море.
И поломался.
К нему выслали ремонтное судно.
И оно тоже поломалось...