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Вакцинация от COVID-19 в Украине будет проходить в три этапа, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Вакцинация от COVID-19 в Украине будет проходить в три этапа, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в три этапа. Первыми вакцину получат медики и группы риска.

Об этом в интервью "Лига" рассказал и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

Первый этап вакцинации, по его словам, будет проводиться, когда Украина получит вакцину в количестве не более 10% от населения страны. Во время этого этапа вакцину получат:

  • медработники;
  • военные, которые принимают участие в операции Объединенных сил;
  • работники социальной сферы;
  • жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых и т.п.).

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Второй этап вакцинация, как рассказал Кузин, начнется, когда количество вакцин будет от 11% до 20% от количества населения. Вакцину получат:

  • люди в группе риска (больные от 60 лет);
  • работники учреждений образования;
  • работники силовых структур и МИД;
  • заключенные и арестованные;
  • персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Третий этап вакцинации будет проходить, когда Украина будет обеспечена вакциной от коронавируса в количестве 21-50% от количества населения. Тогда вакцинировать будут больных от 18 до 59 лет и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют высокий риск подхватить вирус.

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"Если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, медики, например, то вакцина пойдет следующим по уровням группам", - добавил Кузин.

Автор: 

вакцина (3815) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284)


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Топ комментарии
+4
В японии уже анонсировали вакцинацию всего населения, причем бесплатно, и сразу всем, без разделения на категории. А тут разворовали деньги которые нам предоставили на это все дело. Реально Украина - страна 3го мира, банановая республика. Карманный кошелек для олигархата. Стыд и позор(
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07.12.2020 16:41
+4
Ой, дякую. А то не знала, як відмовитися від експериментальної поспіхом виготовленої погано перевіреної із сумнівними наслідками бовтанки.
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07.12.2020 16:56
+4
Їм по барабану. Завдання просте. Знищити як можна більше населення.
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07.12.2020 16:57
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"Если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, медики, например"

А як це від такого дива, манни небесної відмовлятися?
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07.12.2020 16:37 Ответить
В японии уже анонсировали вакцинацию всего населения, причем бесплатно, и сразу всем, без разделения на категории. А тут разворовали деньги которые нам предоставили на это все дело. Реально Украина - страна 3го мира, банановая республика. Карманный кошелек для олигархата. Стыд и позор(
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07.12.2020 16:41 Ответить
Он, кажуть ,медики можуть відмовлятися від вакцини. Мабуть, щось знають
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07.12.2020 16:44 Ответить
Так, так. Кажуть. Хто кому що каже? Але персонально Ви можете не вакцінуватися, я Вам дозволяю.
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07.12.2020 16:49 Ответить
Ой, дякую. А то не знала, як відмовитися від експериментальної поспіхом виготовленої погано перевіреної із сумнівними наслідками бовтанки.
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07.12.2020 16:56 Ответить
Ну от і добре, випийте Новічок Спутнік V і буде вам звичайне кацапське щастя.
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07.12.2020 16:59 Ответить
Навіщо це мені?
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07.12.2020 17:49 Ответить
Полностью поддерживаю. Неизвестно, чем эта непонятная муть аукнется в будущем
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07.12.2020 20:23 Ответить
Етап перший - відповідальні співробітники.
Етап другий - дружини відповідальних співробітників.
Етап третій - коханки відповідальних співробітників.
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07.12.2020 16:48 Ответить
Можно не сомневаться, эти точно не будут вакцинироваться.
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07.12.2020 17:05 Ответить
От і добре, дебіли не повинні розмножуватися. За "КОВІДу не існує" зєбуіни і лахта вже замовкли, тепер нова піся-цяцька - "щеплення вбиває краще за хворобу".
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07.12.2020 17:10 Ответить
Добре, добре. Прищеплюйтесь на здоро'вя.
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07.12.2020 17:17 Ответить
Я буду сцяти на ваші безименні братські могили.
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07.12.2020 17:22 Ответить
"Віповідальні співробітники" вже перехворіли на коровнавірус і мають імунітет, судячи з їх заяв, тому їм не вже не треба вакцинуватися.
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07.12.2020 17:13 Ответить
Ну звичайно. Тільки тупорилі лікарі можуть заражатися по два три рази...
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07.12.2020 17:24 Ответить
Они хоть поняли что написали - люди в группе риска ( БОЛЬНЫЕ от 60 лет). Дебилы, вакцинацию проходят только ЗДОРОВЫЕ люди ( при чем гарантированно ЗДОРОВЫЕ), это же не лекарство для лечения, это вакцина. ( это равносильно вколоть вакцину от столбняка, когда вы уже дуба даете от него) Для вакцинации нужно быть уверенными что 1) человек не болен в данный момент и не инфицирован. ( а как это сделать при неточности тестов до 30-35%) получится что уже больному только добавят проблем возможно летальных. 2) Что он уже не переболел и не имеет уже антител ( потому что в данном случае реакция вакцины непредсказуема) 3) Вакцина двухкомпонентная, т.е. одна прививка потом через 21 день второй, за период между уколами заболеть не в коем случае нельзя, и после второй части вакцины возможная защита наступит еще через период. Кажется всего где то нужно 40-42 дня. Заражаться в этот период нельзя. Столько условий в нашем бардаке точно соблюсти не получится. Тем более если уже сейчас пишут такую ерунду.
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07.12.2020 16:55 Ответить
Їм по барабану. Завдання просте. Знищити як можна більше населення.
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07.12.2020 16:57 Ответить
Ти ще про ковдри з віспою для індіанців згадай. Або ні, віспи ж як і КОВІДу не існує, так?
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07.12.2020 17:11 Ответить
Ковіду не існує, як і твого мозку. Фальшивий діагноз за фальшивими тестами.
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07.12.2020 17:47 Ответить
У тавар Іщя мозґи з 800 нейронів ,як у ґанґлії, тому пояснювати йому щось не варто -ефект Данінгена-Крюгера!
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07.12.2020 17:51 Ответить
Або дурко справді, або прикидається дурком. Цих ботів проплачених, що пропагують вакцину, море.
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07.12.2020 18:02 Ответить
Так так. Доречи теж ВІЛ не смертельний як і КОВІД, всі помирають від чогось іншого. Це чергова змова лікарів з аптекарями!!! Лікуйтесь Гуглом і святою водою.
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07.12.2020 17:52 Ответить
Та яка там змова?) Навіщо, пане? Заради якихось мільярдів доларів? Пффф. Хто б на таке пішов.
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07.12.2020 17:59 Ответить
Люди таки вмирають від СНІДу. Але його збудником є не вірус. А, якщо коротко, спосіб життя.

І дійсно, кому я це пояснюю.
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07.12.2020 18:01 Ответить
Вакцина от коронавируса создается в спешке, хотя ее необходимо сначала испытать на животных, чтобы избежать усиленной, чрезмерной реакции иммунитета, что приводит потом к смертельной инфекции. Без надлежащих испытаний создаваемая вакцина от коронавируса может унести жизни 20-30% населения планеты.
Такое мнение высказали Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший (Robert F. Kennedy Jr.) - американский радиоведущий, экологический активист, писатель и адвокат, специализирующийся в области экологического права и Дэл Бигтри (Del Bigtree) ведущий и продюсер The Highwire Тalk With Del Bigtree, генеральный директор группы по борьбе с вакцинацией Informed Consent Action Network (ICAN), которая выпустила фильм «Ваксед: от сокрытия до катастрофы», (Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe), передает Noi.md.
Они предупредили о смертельной опасности вакцины от коронавируса, не прошедшей обязательных испытаний на животных, а также рассказали о том, как вакцина, изготовленная под руководством Тони Фаучи (Anthony Fauci), в 2014 году унесла жизни 600 филиппинских детей.
В ходе передачи Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, сын сенатора Соединенных Штатов от штата Нью-Йорк и 64-го Генерального прокурора США отметил, что правительство почти на протяжении 30 лет пытается создать вакцину от коронавируса, но безрезультатно. По его словам, в начале 2002 г. было три вспышки коронавируса, тогда их назвали SARS и MERS. Первое SARS заболевание было природного происхождения. Он передался от летучей мыши к человеку. Два других были созданы в лаборатории. Произошла утечка и заразились люди. Правительство Китая и консорциум западных правительств вложили миллионы в усилия по созданию вакцины от коронавируса. Они усердно трудились над этим с 2002 г. по 2014 г. и создали 35 вакцин. Четыре из них были довольно перспективными.
Как рассказал Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, эти 4 вакцины опробовали на хорьках, которые имеют схожие с человеком проблемы, вызываемые респираторной инфекцией верхних дыхательных путей. Хорьки показали блестящую реакцию по выработке прочных и долговечных антител, но потом случилось нечто ужасное. Когда их заразили повторно, они страшно заболели. Началось воспаление организма, и они погибли.
Тогда ученые вспомнили, что нечто похожее случилось в 1960-х годах, когда создали вакцину для вируса RSV, которая очень похожа на коронавирус. Это - инфекция верхних дыхательных путей. Они не стали испытывать на животных и ввели эту вакцину сразу 35 детям. Организм детей тоже среагировал и выработал устойчивые антитела. Но те дети, которые заразились повторно, тяжело заболели, тяжелее чем невакцинированные дети. Двое из них погибли.
«Это был скандал. И они поняли, что когда такое же произошло с хорьками, они назвали это усиленный иммунный ответ. Это означает, что после вакцинации кажется, что вы выработали антитела, но при повторном заражении вы заболеваете еще сильнее. И тем самым болезнь овладевает вами сильнее, чем те, кто не вакцинирован», - отметил Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший.
По его словам, это было в 2012 г., а в 2014 г. Национальный институт здоровья под руководством Тони Фаучи создал вакцину от лихорадки Dengue, в которой были замечены признаки, вызывающие усиленный иммунный ответ. Во время клинических испытаний было замечено, что антитела появляются. Но можно заболеть еще сильнее при воздействии вируса. Но они проигнорировали это и передали вакцину Филиппинам, и привили сотни тысяч детей. Когда появилась лихорадка Dengue, эти дети ужасно заболели, и 600 из них умерли. На Филиппинах людей привлекли к уголовной ответственности за это.
«Опасность вакцины от коронавируса состоит в том, что ее необходимо сначала испытать на животных, чтобы избежать этой усиленной, чрезмерной реакции иммунитета, что приводит к смертельной инфекции. Мне кажется очень странным, почти преступно безрассудным, когда Тони Фаучи позволяет этим компаниям миновать испытание на животных и испытывать сразу на людях», - сказал Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший.
«Вдумайтесь, насколько это опасно!», - отметил Дэл Бигтри (Del Bigtree) ведущий и продюсер The Highwire Тalk With Del Bigtree, генеральный директор группы по борьбе с вакцинацией Informed Consent Action Network (ICAN).
Он отметил, что ученые сами говорят, что не знают причин возникновения усиленной реакции иммунной системы, они не знают, почему это происходит. Сотни компаний участвуют в гонке по производству этой вакцины, которая принесет им 750 миллиардов долларов в случае победы.
«Они работают над определенным вирусом, но коронавирус имеет уже 30 мутаций. У некоторых есть серьезные изменения в протеине. А что если вы создали вакцину с учетом этой проблемы? Им известно об этом проблеме. Тони Фаучи заявляет публично, что возможно люди от этого заболеют еще сильнее и надо быть осторожным. А что если им кажется, что они эту проблему решили и создали вакцину. Билл Гейтс осуществил свою мечту и Тони Фаучи и теперь весь мир будет обязан эту вакцину использовать. А потом неожиданно начнутся мутации, что приведет к усиленной иммунной реакции среди вакцинированных. И теперь проблема в том, что мы все вакцинированные вместо уровня смертности 0,1-0,3% получим 20% или 30%. У людей начнет происходить тоже, что и у хорьков. Спешка с выпуском вакцины на рынок может просто уничтожить наш вид. Вакцина без надлежащей проверки на безопасность это именно то, что они делают. Они соединили воедино два самых опасных слова в системе вакцины - «спешка» и «наука». Эти два слова не могут находиться в одном предложении», - заявил Дэл Бигтри.

http://noi.md/ru/obshhestvo/vakcina-ot-covid-19-sozdannaya-v-speshke-uneset-zhizni-20-30-vakcinirovannyh Источник: Noi.md
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07.12.2020 17:20 Ответить
О, новенька методичка з лахти надійшла: "Вакцина от коронавируса создается в спешке". Вже кільканадцять клоунів сьогодні цю тезу впарюють зєбуінам.
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07.12.2020 17:54 Ответить
Країни з найнижчою дитячою смертністю, найдовшою тривалістю життя та найкращою його якістю (Японія, Швеція, Данія, Фінляндія, тощо) не мають жодного примусового щеплення. Вакцинація там виключно добровільна.
Зате вони мають відсутні в Україні програми компенсації важких поствакцинальних ушкоджень, каліцтв та смертей.
Люди там активно і постійно відстоюють своє право на вільний вибір.
У Швеції в 2017-му фарма-лобісти зареєстрували одночасно аж сім законопроектів з різними формами вакцинного примусу.
Але під тиском листів, дзвінків, петицій та звернень справжньої, а не фейкової сорос-стайл громадськості усі ці законопроекти шведський парламент відправив у смітник.
В Данії зовсім нещодавно під шум корона-істерії в місцевому парламенті теж був зареєстрований законопроект про різни види медичного примусу, включно з примусовою вакцинацією.
Фарма-лобі там виявилось вже настільки потужнім, що листи і петиції не допомагали.
Отже, мешканці Данії вийшли на центральні площі і 9 (ДЕВ'ЯТЬ) днів поспіль калатали в каструлі та пательні щоб нагадати депутатам про свої права.
І перемогли.
Законопроект 4142:
- передбачає фактичну заборону усіх форм освіти не тільки повністю не вакцинованим дітям, а й дітям, що їх батьки вирішили вакцинувати за альтернативними або індивідуальними календарями
- надає бюрократам можливість за власним бажанням (на практиці - за відкати) без будь-яких обмежень призначати будь-якому колу громадян України будь-які примусові щеплення
- запроваджує дискримінацію (включно зі звільненням з роботи) дорослих, які вирішать від цього щастя відмовитись
- створює "СанепідТрійки" чи то "СанепідГестапо", яке матиме повноваження на власний розсуд закривати бізнеси, виламувати двері та конфісковувати особисте майно.
Головними наслідками прийняття цього закону буде величезне збільшення усіх видів корупції від фальшивих довідок до поборів з бізнесів "щоб не закрили" і відкатів за додавання в держкалендар чергової потрібної фармкомпаніям вакцини.
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07.12.2020 18:01 Ответить
С опы,вр,км и прочих чиновьих гельминтов начинать вакцинацию надо.
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07.12.2020 18:37 Ответить
Самое главное что бы обязательной не сделали
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07.12.2020 19:07 Ответить
 
 