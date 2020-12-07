Вакцинация от COVID-19 в Украине будет проходить в три этапа, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в три этапа. Первыми вакцину получат медики и группы риска.

Об этом в интервью "Лига" рассказал и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

Первый этап вакцинации, по его словам, будет проводиться, когда Украина получит вакцину в количестве не более 10% от населения страны. Во время этого этапа вакцину получат:

медработники;

военные, которые принимают участие в операции Объединенных сил;

работники социальной сферы;

жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых и т.п.).

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Второй этап вакцинация, как рассказал Кузин, начнется, когда количество вакцин будет от 11% до 20% от количества населения. Вакцину получат:

люди в группе риска (больные от 60 лет);

работники учреждений образования;

работники силовых структур и МИД;

заключенные и арестованные;

персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Третий этап вакцинации будет проходить, когда Украина будет обеспечена вакциной от коронавируса в количестве 21-50% от количества населения. Тогда вакцинировать будут больных от 18 до 59 лет и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют высокий риск подхватить вирус.

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"Если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, медики, например, то вакцина пойдет следующим по уровням группам", - добавил Кузин.