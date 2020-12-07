ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх. ФОТО

Минобороны приобрело эти летом 41 грузовой автомобиль повышенной проходимости. Закупленные машины по многим критериям не отвечают транспорту такого класса. Фактически, это покрашенные в зеленый цвет гражданские автомобили, еще и дороже, чем у отечественных производителей.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший советник министра обороны Юрий Повх, информирует Цензор.НЕТ.

Тендер на поставку автомобилей выиграло ООО "Торговый дом "Будшляхмаш". Повх утверждает, что остальных конкурентов военные чиновники под надуманными предлогами отстранили от участия в тендере еще на этапе подачи документации.

По данным Повха, разница между ценой, по которой в прошлом году поставлялись в Вооруженные силы Украины (ВСУ) автомобили "Богдан-63172", и предложенным "Будшляхмаш" гражданским грузовиком "МАЗ-631727" составляет около 200 тыс. гривен. То есть, в целом государство на закупке 41 автомобиля потеряло более 8 млн гривен.

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При этом на грузовике "МАЗ-631727" отсутствуют опции, которых ранее требовали военные - например, радиостанция.

Вместо полноценной лебедки с приводом от двигателя, с усилием 12 тонн и длиной 60 метрво, на автомобилях "Будшляхмаша" расположена китайская с усилием ниже 10 тонн и длиной троса 30 метров.

Бортовая платформа закреплена низко, что ухудшает возможности обслуживания в полевых условиях, в частности - фактически делает невозможным быструю замену топливного фильтра и заправку автомобиля через воронку. А ящик для инструментов расположен так, что ухудшает геометрическую проходимость авто и при преодолении серьезного бездорожья имеет все шансы оторваться. Также у автомобиля отсутствуют шторки светомаскировки кабины.

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"Отдельного упоминания требуют и набор инструментов. В гражданской версии отсутствуют крепления для буксировочного троса и шанцевый инструмент. А сам инструмент - сборник низкокачественного посмешища. Как, например, можно орудовать туристической лопаткой, если надо откопать из земли или снега многотонную машину (зажигалка на фото - для масштаба)?", - пишет Повх.

В кузове не предусмотрели освещение и вентиляционные клапаны. Зеленым цветом окрашена вся фронтальная часть отсека двигателя, включая радиатор и маркировку частей двигателя.

"Что, наверное, должно символизировать "военность" машины, а на самом деле просто ухудшило теплообмен системы охлаждения и идентификацию запчастей", - пишет Повх.

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Он утверждает, что военные грузовики подменяют гражданскими не впервые за этот год, и суммарные убытки государства на этих закупках превышают 10 млн грн.



























