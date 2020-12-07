Дороги стали дешевле как на общем объеме, так и на конкретных участках, - Укравтодор
За время реализации проекта "Большое строительство" в части строительства автомобильных дорог украинцы получили фундаментально новый подход к работе с дорожными проектам: автомагистрали стали безопаснее, долговечнее, а также дешевле.
Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" по итогам отраслевого мероприятия "Мережа: форум дорожной отрасли".
В ведомстве напомнили, что в 2020 году уже построено 3900 км дорог государственного значения, а также 85 искусственных сооружений. При этом 1 км дороги в 2020 году стоит дешевле, чем в 2019 году.
"Если считать в общем, учитывая факт выполнения работ, то в 2019 году за 21,2 млрд грн мы получили 847 км дорог. То есть средняя стоимость 1 км в 2019 году - 25,1 млн грн. В 2020 году за сумму 81 млрд грн мы получили 3926 км дорог (не стоит забывать, что эта сумма включает обновления 100 мостов, устройство 25 площадок взвешивания-в-движении) .То есть средняя стоимость 1 км в 2020 году - 20,6 млн грн. В этом году 1 км дешевле на 4,5 млн грн", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, реальную экономию можно увидеть, сравнивая ремонты на одной и той же дороге, однако на разных участках в разные годы. "Наиболее иллюстративный пример дорога М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка. Это один из основных объектов 2018 и 2019, также масштабно обновляем и в этом году … Падение цены в 2020 году колеблется от 6,5 до более 10 млн грн на км дороги", - отметили в "Укравтодоре".
"В этом году мы обновляем целые маршруты, а не участки. В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог. Это 216 км дороги Киев - Харьков, более 125 км дороги к Станицы Луганской от Северодонецка, 92,5 км дороги от Днепра до Николаева, более 100 км от Кропивницкого в Запорожье, почти 135 км от Мукачево до Львова. Уже завершено 28 из 30 запланированных обходов городов", - прокомментировал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
В ведомстве отмечают, что дороги стали качественней и безопасней. "90% проектов этого года - с дорожной основой. Именно она обеспечивает долговечность эксплуатации дорожного покрытия. Этого показателя удалось достичь за счет текущего среднего ремонта, где основа усиливалась на 81,2% проектов (для сравнения - в 2018 году таких проектов только 45,6%, а в 2019 - 52,7%)", - отмечается в сообщении.
Также в 2020 году в разы увеличились объемы устройства освещения (78,8 км в 2019 году против 619 км в 2020 году), барьерного ограждения (263 тыс. погонных метров в 2019 году против 515 тыс. п. м в 2020), а также тротуаров (43,5 тыс. п. м в 2019 году против 206 тыс. п. м в 2020).
Меньше дороги обходятся и налогоплательщикам.
"Экономия на торгах этого года выросла до 7,8% (средняя экономия за последние 5 лет - 6,2%). Командой Укравтодора проведена огромная работа для того, чтобы срезать стоимость проектов еще до того, как они будут закупаться через систему Prozorro. В отличие от предыдущих лет, в этом году такие инструменты как экспертиза проектов, а также рассмотрение проектов на V секции, мы использовали по максимуму. Если в 2018 и 2019 годах подобную оценку проходили выборочно проекты нового строительства, реконструкции и капитального ремонта и очень редко - текущего среднего ремонта, то в 2020 году мы сделали эти меры обязательными для всех проектов", - отмечается в комментарии.
Ранее на своей странице в Facebook глава "Укравтодора" Александр Кубраков отметил, что "Большое строительство" - самый эффективный способ борьбы с коронакризисом. Ведь данным группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukrainian Economic Outlook, если бы не строительство дорог, то падение ВВП Украины в 4 квартале составило бы не 3,7%, а 11%.
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Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, выросла до 11,19 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году. При этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась. Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн
супер-наглая брехня, подаваемая с широкой улыбкой, в агрессивном стиле, без намека на боязнь разоблачения.
у гундосика нет имущества за границей!
гундосик живет на одну зарплату!
гундосик честный человек!
гундосик уйдет в отставку, если хоть раз соврет!
....
гундосик болел короновирусом!
стоимость строительства дорог при гундосике только упала!
гы-гы...
Одне просте питання до влади,яка міжнародна компанія проводила аудит "Укравтодору"?
Triantal Investments.
А также шире. и глубже на отдельных участках
надеетесь успеть смотаться до вступления решения суда в силу?
когда уже эту сволоту разгонят/посадят, а?....