В столичном кооперативе на Осокорках второй за три месяца пожар. Сгорел дом главы правления. Люди уверены в мести со стороны предыдущего руководства

В кооперативе СДК "Орхидея-3" на столичном массиве Осокорки произошел пожар в доме главы правления. Три месяца назад пожар случился в доме другого активного участника правления. Жители кооператива уверены в умышленном поджоге и обвиняют в этом предыдущее руководство кооператива, которое препятствует приватизации участков.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала дочь главы кооператива Ольга Тукало.

Жители кооператива связывают произошедшее с деятельностью нового правления кооператива. Новое правление и главу кооператива Михаила Тукало избрали в конце 2018 года. Как уверяют жители, это были первые выборы и первое честное собрание за все время существования кооператива.

Кооператив СДК "Орхидея-3" существует с 1991 года. За это время менялось название товарищества, но люди были на своих участках неизменно. Название "Орхидея-3" кооператив получил в 2004 году. Только новое правления начало процесс землеотвода и приватизации участков.

"Орхидея-3" - единственный кооператив в Киеве, где земля не приватизирована. Новая команда правления за два года сделала то, чего не делали за предыдущие 30 лет. Прошла три земельных комиссии в Киевсовете, чтобы добиться отведения земли. Всем предыдущим руководителям это было невыгодно, потому что если у людей будут документы на участок, то эту землю будет крайне трудно забрать. На сегодня глава кооператива Тукало уже подписал у нотариуса договор аренды, и с дня на день его должны передать Кличко на подпись. И тут подожгли дом. Возможно, надеялись на то, что это выбьет нас из колеи или вынудит отказаться от намерений приватизировать участки".

Все это время, как отмечает Тукало, было сопротивление со стороны бывшего руководства кооператива, в частности, Раисы Юрченко.

"Сразу началось сопротивление. Раньше, когда были так называемые "черные регистраторы", у них были ключи к Единому реестру юридических лиц. Они запросто могли менять записи в реестре. Так, они аннулировали запись об избрании нового главы правления. А когда аннулируется запись о назначении нового руководителя, то автоматически открывается предыдущая запись о старом руководителе. Поэтому, невзирая на то, что было проведено собрание и все подкреплялось протоколом, информация об этом просто была убрана из реестра. Для того, чтобы вновь появиться в реестре. Нужно было либо проводить новое собрание, либо оспаривать незаконные действия регистраторов. Дважды мы восстанавливали запись в реестре благодаря тому, что приказами Минюста действия регистраторов были признаны незаконными. По состоянию на сегодняшний день, в реестре восстановлены правильные данные".

Ольга Тукало проинформировала, что скоро состоится очередное заседание коллегии при Минюсте о повторной отмене регистрационного действия о внесении Тукало М. В. как руководителя в Единый госреестр юридических лиц. Хотя для этого законных оснований нет, так как его имя внесено в Реестр на основании протокола Общего собрания и законных действий госрегистраторов.

В те промежутки времени, когда незаконно в реестре высвечивалось имя Юрченко, она имела доступ к банковскому счету кооператива. При этом во время ее пребывания на должности счет если и был, то по нему не было движения, потому что Юрченко требовала с людей деньги наличными, заявляет Тукало.

Также она сообщила, что бывшая бухгалтер, работавшая при Юрченко, хотела с встретиться с новым правлением и идти на переговоры.

"Но она внезапно умерла. Причем, это была молодая женщина. О причинах смерти неизвестно", - добавляет Ольга Тукало.

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Она отмечает, что уголовные дела, открытые в отношении действий Юрченко, не расследуются или закрываются. Параллельно Юрченко занимается беспределом – требует у людей деньги, поджигает дома, проникает на чужое хозяйство:

"Например, она недавно украла 30 бетонных блоков с территории чужого земельного участка. Она сбила замки и повесила свои. Некоторые дела, открытые в отношении Юрченко, потихоньку закрываются. Официально из-за отсутствия состава преступления. Сейчас открыто новое дело о сокрытии средств членов кооператива. Она их брала наличными и не отчиталась о них. Также подано заявление о краже бетонных блоков".

"Юрченко обещала земельные участки в кооперативе неизвестным людям. Не раз было такое, что приезжают неизвестные, устанавливают свой забор и начинают стройку на чужом участке. Но ведь за всеми участками закреплены люди. На некоторых – пенсионеры, у которых не на что строить дом. Но они используют их как огород.

В кооперативе живет много людей, которые не могут себя защитить. После избрания нового правления кооператива есть стабильная группа людей, которые отстаивают эти земельные участки. Раньше люди не были едиными. Когда происходили рейдерские захваты, то люди были напуганы, никто друг друга не защищал. А люди, у которых забрали земельные участки, со слезами бежали с Осокорков. Мало того, люди друг друга не знали, потому что собраний не проводилось.

Сегодня же идет отпор действиям Юрченко. Мы понимаем, с кем сталкиваемся. Юрченко нанимает титушек", - уточнила спикер.

По поводу недавнего пожара еще нет заключения экспертов. Но жители кооператива уверены в том, что это был умышленный поджог. В конце лета случился еще один пожар, также у активного члена правления кооператива:

"В пятницу, когда произошел пожар, приезжала полиция и эксперт. В полиции сказали, что взяли свидетельства соседей. Все утверждают, что это был подпал, потому что это уже не первый пожар в кооперативе и все знают, какая ситуация в сообществе. Люди видят, что пожары случаются в домах нового руководящего состава правления кооператива. Но полиция говорит, что мнение людей – это одно, но должно быть официальное заключение эксперта. Например, по факту пожара в доме другого члена правления, даже не было открыто уголовное производство. Эксперт ГСЧС дал заключение о том, что не видит в этом поджога", - отметила она.

По ее словам, в обоих случаях пожар начался с верху дома:

"В доме отца пожар начался с балкона – там был установлен сервер и жесткий диск, на котором сохраняется вся информация с камер видеонаблюдения. На этот балкон легко попасть – он перекрывается от дороги соседским домом, а внизу был дровник, покрытый черепицей. В доме другого члена правления пожар также начался сверху. Оба пожара, как ни странно, начались в час пик, когда пожарные не могут быстро добраться. Подъездом к кооперативу от ст. метро "Славутич" служит только одна однополосая дорога".

Тукало отметила, что дом члена правления, который сгорел летом, жители кооператива совместными усилиями успели восстановить до наступления сильных холодов.

Пожар и его последствия, случившиеся в доме члена правления Сергея Иванова.

Однако нужна помощь в восстановления сгоревшего в пятницу дома. Необходимо починить хотя бы крышу. В данный момент в доме невозможно жить.

"После избрания новой команды люди начали быть более бесстрашными. При рейдерских захватах сходятся все, кто в данный момент находится на месте, и отбивают эти участки. Так, когда случился первый пожар – в доме члена правления – все сбежались туда. Несли вещи, деньги, еду. Там живет шестеро детей, нужно было всех спасать. Мы успели до дождей и мороза восстановить дом.

И сегодня люди помогают нам. Мы очень благодарны. Помогли вещи вывезти из сгарища, готовить еду".

Реквизиты для помощи:

Картка ПриватБанка

5168 7422 0101 9936

Тукало Ольга Михайлівна.