Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Главы двух государств обсудили ситуацию с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, поделились информацией о влиянии карантинных мер на экономику и эпидемическую ситуацию в Украине и Литве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Как подчеркивается, Владимир Зеленский отметил, что Украине удалось уменьшить прирост больных благодаря карантину выходного дня. Он поблагодарил литовского коллегу за то, что Литва поднимает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам - членам Восточного партнерства.

"Президент Украины ознакомил собеседника с шагами, которые осуществляет наше государство для достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки", - подчеркивается в сообщении.

"Спасибо Литве за неизменную, устойчивую поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Для Украины это очень важно ", - цитирует слова Владимира Зеленского его пресс-служба.

Кроме этого, обсуждалась также возможность проведения конференции по реформам в Вильнюсе, перенесенной из-за пандемии на следующий год.

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