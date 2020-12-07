Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.
Главы двух государств обсудили ситуацию с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, поделились информацией о влиянии карантинных мер на экономику и эпидемическую ситуацию в Украине и Литве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Как подчеркивается, Владимир Зеленский отметил, что Украине удалось уменьшить прирост больных благодаря карантину выходного дня. Он поблагодарил литовского коллегу за то, что Литва поднимает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам - членам Восточного партнерства.
"Президент Украины ознакомил собеседника с шагами, которые осуществляет наше государство для достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки", - подчеркивается в сообщении.
"Спасибо Литве за неизменную, устойчивую поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Для Украины это очень важно ", - цитирует слова Владимира Зеленского его пресс-служба.
Кроме этого, обсуждалась также возможность проведения конференции по реформам в Вильнюсе, перенесенной из-за пандемии на следующий год.
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Что эти ушлёпки и делают.
и нам расскажи....
(про асфальт разболтал..э-ээх..секреты государственные выболтал...погремушка!!)))))
Щоби корова меньше їла, та більше давала молока, її тре меньше годувати й більше доїти...
У даному випадку - тре просто зменьшити кількість тестувань...
От дурні ті литовці...
Гордитесь украинцы.😄😄😄
Чем больше старается быть президентом, тем сильней из него лезет копеечный клоун!
И если про эбонитовые палочки на Майдане, «сеньор Голодомор» и Томос / термос он ржал в ипостаси паяца, то сейчас за динамикой заболеваний ржет тот, кто оказался в кресле президента. https://censor.net/ru/news/3235194/kolichestvo_bolnyh_perestalo_rasti_tak_je_geometricheski_kak_kogdato_magaziny_roshen_zelenskiyi. А это действительно смешно - шутить над динамикой больных?
Ведь это видео смотрят уставшие врачи, санитарки из переполненных больниц, инфицированные, которым не хватило мест в инфекционных, украинцы, родные которых умерли от недостатка кислорода, предприниматели, которым нечем платить аренду и зарплаты работникам.
Можно клоуна вывезти из цирка! Но клоуна вывезти из клоуна невозможно. Как не старайся и какими регалиями его не обвешивай. Даже президентские клейноды не помогли…
Коронавирус, я тебе ничего не должен.