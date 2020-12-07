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Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом

Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Главы двух государств обсудили ситуацию с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, поделились информацией о влиянии карантинных мер на экономику и эпидемическую ситуацию в Украине и Литве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Как подчеркивается, Владимир Зеленский отметил, что Украине удалось уменьшить прирост больных благодаря карантину выходного дня. Он поблагодарил литовского коллегу за то, что Литва поднимает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам - членам Восточного партнерства.

"Президент Украины ознакомил собеседника с шагами, которые осуществляет наше государство для достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки", - подчеркивается в сообщении.

"Спасибо Литве за неизменную, устойчивую поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Для Украины это очень важно ", - цитирует слова Владимира Зеленского его пресс-служба.

Кроме этого, обсуждалась также возможность проведения конференции по реформам в Вильнюсе, перенесенной из-за пандемии на следующий год.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Литва (2447) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+44
Рецепт прост. Просто тнадо перестать ТЕСТИРОВАТЬ.
Что эти ушлёпки и делают.
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07.12.2020 17:18
+43
Ні, просто треба перестати тестувати. Або, як варіант, тестувати копійчаними тестами невідомого походження.
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07.12.2020 17:19
+43
ліцо у владіміра олєксандровіча розростається швидше ніж геометрично магазини Рошен. Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 5895
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07.12.2020 17:30
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Как по роялю . Прикольный фантазёр .
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07.12.2020 17:17 Ответить
100% рецепт: снизить в два раза количество тестов на ковид19 и ... вуаля: количество заболевших "упало"))
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07.12.2020 18:09 Ответить
Це не президент, а ..."какой-то позор".
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07.12.2020 19:39 Ответить
Отак прямо і заявив: "Просто треба перестати хворіти!"?
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07.12.2020 17:18 Ответить
Ні, просто треба перестати тестувати. Або, як варіант, тестувати копійчаними тестами невідомого походження.
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07.12.2020 17:19 Ответить
Не-а. Треба перестати хворіти по суботам, бо шабат...
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07.12.2020 17:45 Ответить
Ага, говорит посмотрел в глаза коронавирусу и увидел там желание пойти на спад
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07.12.2020 18:31 Ответить
Рецепт прост. Просто тнадо перестать ТЕСТИРОВАТЬ.
Что эти ушлёпки и делают.
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07.12.2020 17:18 Ответить
піарбрехня тупа як валянок! А значить абсолютно очевидна !
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07.12.2020 19:24 Ответить
Вы это о ком? Уточните.
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07.12.2020 19:42 Ответить
Просто стали меньше тестов делать
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07.12.2020 17:20 Ответить
та про це всі вже знають,маніпулюють тестуванням..
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07.12.2020 17:20 Ответить
Уменьшение количества тестов ведёт к снижению количества выявленных Напёрсточники они и есть напёрсточники
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07.12.2020 17:21 Ответить
Достаточно просто перестать делать тесты..
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07.12.2020 17:21 Ответить
Значит так. Для того, чтобы уменьшить показания заболевания берешь статистику и делишь ее на два. Тут даже первоклашка справится.
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07.12.2020 17:25 Ответить
Согласен!!!Но и заморачиваться поисками настоящей статистики тоже не следует!!!Можно ведь просто сказать любую цифру,что пришла в голову!!! Ну кто там её будет проверять!!?
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07.12.2020 17:38 Ответить
Президент Литвы как воспитанный человек ничего не сказал в ответ...он зразу понял что это байка для тупых зебилов от осла...и была сказана для них а не для него..
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07.12.2020 17:25 Ответить
тестов меньше делать?! так на это много ума не надо!
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07.12.2020 17:29 Ответить
ліцо у владіміра олєксандровіча розростається швидше ніж геометрично магазини Рошен. Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 5895
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07.12.2020 17:30 Ответить
@баLо когда тебе страшно, и в любую секунду могут дать под @ракU. у Ишака такое рыло всегда, когда оно среди военных.
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07.12.2020 22:52 Ответить
Значит нахаляву похавать у него есть время.
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07.12.2020 23:31 Ответить
ой и как?
и нам расскажи....
(про асфальт разболтал..э-ээх..секреты государственные выболтал...погремушка!!)))))
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07.12.2020 17:32 Ответить
все, мы чемпионы мира по борьбе с ковидом
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07.12.2020 17:35 Ответить
Он что разболтал что в асфальт коровьи лепехи добавляем, це зрада.
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07.12.2020 17:36 Ответить
Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 479
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07.12.2020 17:36 Ответить
Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 914
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07.12.2020 17:37 Ответить
Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 1144
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07.12.2020 17:39 Ответить
И в воскресенье, и в понедельник, и в пятницу. В остальные дни с 14:00 до 16:00
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07.12.2020 17:59 Ответить
😁😁😁
Щоби корова меньше їла, та більше давала молока, її тре меньше годувати й більше доїти...
У даному випадку - тре просто зменьшити кількість тестувань...
От дурні ті литовці...
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07.12.2020 17:38 Ответить
Взрослому человеку 2 пачки маргарина морочит.
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07.12.2020 17:43 Ответить
Проста пєрєстать тестировать 😂😂😂
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07.12.2020 17:46 Ответить
У недоноска один подход везде - надо просто перестать замечать проблему. Идиота кусок.
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07.12.2020 17:47 Ответить
Litve ocen resko vyroslo zabolevsix poslednije dni,no pro ekonomiku ucit nenado tut VVP pocti ****** v etom godu i eto luci pokazatel vo vsiom Evrosojuze
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07.12.2020 17:53 Ответить
Они к нему обратились -Володья, научи нас !
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07.12.2020 17:54 Ответить
Огооо! Величайший делится полезным опытом! Ай да бубачка, прахвесианал во всем, и в юриспруденции, и в бальшом строительстве, и в медицине, и в каратэ, и в баскетболе.
Гордитесь украинцы.😄😄😄
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07.12.2020 17:56 Ответить
Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 7871
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07.12.2020 17:58 Ответить
Вот оно припадочное...за что нам такое позорище -все ж знают ,что оно брешет...
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07.12.2020 18:02 Ответить
президент Литвы поверил этому шуту гороховому?
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07.12.2020 18:35 Ответить
Он явно не лох.
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07.12.2020 18:43 Ответить
Зелені більшовики взяли за приклад червоних. Брешуть і маніпулюють. Поки що Далі буде.
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07.12.2020 18:37 Ответить
Ну нет у него столько советников как у Ермака, вот и городит с потолка.
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07.12.2020 18:42 Ответить
Менше тестів - менша захворюваність.

Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 6851
Чем больше старается быть президентом, тем сильней из него лезет копеечный клоун!
И если про эбонитовые палочки на Майдане, «сеньор Голодомор» и Томос / термос он ржал в ипостаси паяца, то сейчас за динамикой заболеваний ржет тот, кто оказался в кресле президента. https://censor.net/ru/news/3235194/kolichestvo_bolnyh_perestalo_rasti_tak_je_geometricheski_kak_kogdato_magaziny_roshen_zelenskiyi. А это действительно смешно - шутить над динамикой больных?
Ведь это видео смотрят уставшие врачи, санитарки из переполненных больниц, инфицированные, которым не хватило мест в инфекционных, украинцы, родные которых умерли от недостатка кислорода, предприниматели, которым нечем платить аренду и зарплаты работникам.

Можно клоуна вывезти из цирка! Но клоуна вывезти из клоуна невозможно. Как не старайся и какими регалиями его не обвешивай. Даже президентские клейноды не помогли…
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07.12.2020 18:43 Ответить
Воно хворе на всю макитру
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07.12.2020 18:59 Ответить
А я понял! ЗЕдебилов и короновирус боится.
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07.12.2020 19:02 Ответить
У меня заболели родители одновременно. Дали направление только на 1 тест. Он оказался положительный и врачи сказали, что второму члену семьи его делать нет смысла, так как и так понятно что это ковид. Вот и статистика в 2 раза уменьшилась. В больничном отцу написали общее заболевание, а не ковид
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07.12.2020 19:12 Ответить
ПреЗедент решил вернуться в свою прежнюю профессию и веселить народ своими непритязательными шутками. Интересна реакция президента Литвы на такой тупой юмор.
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07.12.2020 19:18 Ответить
І не проста умєньшіть а геометріческі ! Дебіли навіть піряться тупою брехнею.
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07.12.2020 19:18 Ответить
Да знаем мы как! Как и везде! Перестали записывать несчастные случаи, сердечные приступы, раковых больных и другие жертвы различных больных с высокой степенью смертеости на короновирус! Человек болел до этого раком, и умер от рака, но у него нашли короновирус- он жертва короны! Человек погиб в автомобильной катастрофе, но тест показал- что был болен короной, значит умер от короны! Эта схема мошенничества в сфере медицины- уже вскрыта давно, таким образом нагнетается страх и ажиотаж, раздувается идея пандемии! И единственное ваше спасение- это вакцинация!!! Только так мы можем остановить заболевание! А то что вирусы меняют свою структуру ДНК и постоянно мутируют- об этом как то не говорят! Люди победили Чуму, потому что это БАКТЕРИЯ а не вирус! Ее структура ДНК постоянна, и нашли вещество которое убивает ее напрочь! А вирус победить нельзя, с ним может бороться только иммуная система человека!
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07.12.2020 19:25 Ответить
Ще якось можливо зрозуміти, коли влада одурює свій народ, рахуючи його за плебс, але дурити на пустому місці президента ішої країни, розказуючи нісенітниці, може тільки дурень.
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07.12.2020 19:29 Ответить
Какой, оказывается, эффективный оказался "карантин выходного дня". Прям жалко, что его отменили так быстро из-за неэффективности
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07.12.2020 20:13 Ответить
Вова,ну хоч спитав як до Байдена додзвонитись?
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07.12.2020 20:35 Ответить
Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом - Цензор.НЕТ 419
Коронавирус, я тебе ничего не должен.
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07.12.2020 20:47 Ответить
Зеленському за боротьбу з коронавірусом пора присвоїти звання Героя України. Дарма що в ЗСУ не служив і тікав. Він не Василь Сліпак, а ..........!
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07.12.2020 21:45 Ответить
Муудак й його рецепти
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07.12.2020 22:17 Ответить
Всё просто, достаточно делать меньше тестов, чтобы н@***** всю страну. И огласить себя чемпионами по борьбе с коронавирусом.
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07.12.2020 23:29 Ответить
Осел-победоносец!!!!!
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07.12.2020 23:48 Ответить
 
 