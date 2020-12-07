Оккупанты с начала года выявили у крымчан 58 "незаконных" скважин и оштрафовали "за эту деятельность"

В оккупированном Крыму с начала года выявили почти 60 незаконных скважин для добычи воды.

Об этом заявил подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В этом году геологическим надзором приостановлены четыре лицензии на добычу полезных ископаемых. Силами министерства выявлены 58 незаконных скважин. За эту деятельность люди, создавшие эти скважины, получили штрафы", - сказал Нараев.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

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С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

К ноябрю 29 населенных пунктов в оккупированном Крыму перевели или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды. Сообщалось, что дебит в скважинах падает.

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