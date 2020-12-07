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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты с начала года выявили у крымчан 58 "незаконных" скважин и оштрафовали "за эту деятельность"

Оккупанты с начала года выявили у крымчан 58

В оккупированном Крыму с начала года выявили почти 60 незаконных скважин для добычи воды.

Об этом заявил подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В этом году геологическим надзором приостановлены четыре лицензии на добычу полезных ископаемых. Силами министерства выявлены 58 незаконных скважин. За эту деятельность люди, создавшие эти скважины, получили штрафы", - сказал Нараев.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

К ноябрю 29 населенных пунктов в оккупированном Крыму перевели или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды. Сообщалось, что дебит в скважинах падает.

Также читайте: Проблемы с водой в оккупированном Крыму: У жителей Голубого Залива через суд забирают скважины и собираются строить водопровод для Ялты

Автор: 

Крым (26372) вода (918)


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Топ комментарии
+19
это очень хорошо! каждая капля воды должна быть посчитана и учтена! а иначе это сделают солдаты НАТО!!!
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07.12.2020 17:51
+18
Так скоро і до доносів дійде: "Вчєра я відєл, как моі сасєді пілі воду!".
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07.12.2020 17:29
+14
Нехай товчуть криссіян в їхнє ж лайно.
Хтіли росєйку- тримайте обома руками.
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07.12.2020 17:39
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Браво .
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07.12.2020 17:20 Ответить
это очень хорошо! каждая капля воды должна быть посчитана и учтена! а иначе это сделают солдаты НАТО!!!
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07.12.2020 17:51 Ответить
А чого вони не бажають виконати поради Генадія Москаля?
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07.12.2020 17:21 Ответить
Знаєш чому ти тупий, 3.14др рузький? Тому що тебе кацапська свиноматка викакала в черзі за водкай,ти при "родах" вдарилося галавой ( тому ти й тупий) а 3.14др,ти тому,що рузький )))
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07.12.2020 17:31 Ответить
Ти дурний 3.14здун і це є факт! А твої висери це підтвердження твого двбйбзму..))
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07.12.2020 17:38 Ответить
На заході України голоду не було, бандерівці не стукачі?
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07.12.2020 17:47 Ответить
В бан, Вовчик?
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07.12.2020 17:32 Ответить
Головне,щоб не дупою на пляшку ( їм це подобається)
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07.12.2020 17:46 Ответить
А їм ще "наномембрани з Сколково, не підвезли, які фільтрують на молекулярному рівні : воду - окремо, сіль - окремо...
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07.12.2020 18:27 Ответить
Поки тільки штрафи з неба, камені потім будуть.
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07.12.2020 17:22 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский?
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07.12.2020 17:23 Ответить
Я про твою любовь к ***** спросил, русский.
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07.12.2020 17:29 Ответить
А разве твоего фюрерка не ****** зовут, свинособака?
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07.12.2020 17:32 Ответить
3.14др,ти знаходишся на українському ресурсі,тобі-кондому відповіли на сраному діалекті укр мови ( тобто па рюзькі) шо тобі- членосмокту не зрозуміло?))
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07.12.2020 17:42 Ответить
Мокша, а де саме в Житомирі копають бурштин?
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07.12.2020 17:25 Ответить
Они же географию по пачке Беломора учат. Откуда им знать....Для них шо Житомир, шо Рио-де-Жанейро одинаково.
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07.12.2020 17:31 Ответить
По анемнезу у вас "шарий головного мозга" , прогноз не удовлетворителый, но летальный исход исключается.
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07.12.2020 18:17 Ответить
На півночі області, в Олевську, хіба ні?
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07.12.2020 17:53 Ответить
Так скоро і до доносів дійде: "Вчєра я відєл, как моі сасєді пілі воду!".
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07.12.2020 17:29 Ответить
😁
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07.12.2020 17:41 Ответить
прі чьом два раза...! за нєдєлю
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07.12.2020 17:43 Ответить
Жаль что в Украине так не делают. Штрафовать надо всех хитрозадых.
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07.12.2020 17:31 Ответить
А в чому "хитрозадість", колодязі і свердловини викопані давно, всі пращури так воду добували, може їх треба обподаткувати?
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07.12.2020 17:51 Ответить
пращуры много чего делали что сейчас вне закона начать с того что девочки с 11-12 лет отдавались замуж
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07.12.2020 20:05 Ответить
шо жаба душить хай вона тебе задушить хай щастить
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07.12.2020 18:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/479672
Вовча, ты на этой ветке по 11,80 уже на чекушку заработал, бот пригожинский...
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07.12.2020 17:37 Ответить
Нехай товчуть криссіян в їхнє ж лайно.
Хтіли росєйку- тримайте обома руками.
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07.12.2020 17:39 Ответить
Та пусть камни с неба жрут.
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07.12.2020 17:54 Ответить
Там скоро война за воду будет.
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07.12.2020 18:09 Ответить
А скоро доноси на сусідів почнуть писать!!!... "Мой сосед очень часто моется в ванной!..." "Мой сосед каждый вечер поливает свою клумбу. Прошу обратить внимание!!!"
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07.12.2020 18:23 Ответить
Вангую,что скоро жителям Крыма начнут на рты водомеры ставить, ибо не)(уй👆
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07.12.2020 18:27 Ответить
ждем следующий этап для крыс, когда их русня начнет расстреливать за то что они лакали из луж без уплаты оброка.
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07.12.2020 19:05 Ответить
водомор организованный кокоцапами скоро начнется
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07.12.2020 19:10 Ответить
Не нравилось им жить в украинской вольнице.. теперь пускай попробуют тяжелую барскую длань царя "батюшки".
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07.12.2020 20:13 Ответить
іш чаво удумалі... за колодязь - на соловкі. расхітітєлі народного ворованого імусчєства
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07.12.2020 20:24 Ответить
У нас в Украине так же. Если не ошибаюсь, за скважину глубиной более 50-ти метров нужно платить "за использование недр" Все фирмы бурильные - бурят сколько надо - паспорт выдают на 40 метров. А в реальности всем похер.
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07.12.2020 21:02 Ответить
ну мы же не в крыму ))
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07.12.2020 21:05 Ответить
 
 