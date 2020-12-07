Наемники РФ открывали неприцельный огонь вблизи Водяного и оборудуют позиции в сторону подразделений украинских воинов, - штаб ОС

В течение текущих суток, 7 декабря, было зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы, со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, российско-оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет. На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Также, был выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Южное.

Наши защитники не теряют бдительность и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 46 найденных взрывоопасных предметов.

Военнослужащие Объединенных сил продолжают стойко выполнять задачи по защите государства.

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