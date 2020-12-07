РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10091 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
951 23

Наемники РФ открывали неприцельный огонь вблизи Водяного и оборудуют позиции в сторону подразделений украинских воинов, - штаб ОС

Наемники РФ открывали неприцельный огонь вблизи Водяного и оборудуют позиции в сторону подразделений украинских воинов, - штаб ОС

В течение текущих суток, 7 декабря, было зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы, со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, российско-оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет. На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Также, был выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Южное.

Наши защитники не теряют бдительность и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 46 найденных взрывоопасных предметов.

Военнослужащие Объединенных сил продолжают стойко выполнять задачи по защите государства.

Также читайте: На Донбассе не больше 3 тыс. кадровых российских военных, самый высший чин - генерал-майор ВС РФ Якубов, - Хомчак

Автор: 

обстрел (26975) Донбасс (26955) наемники рф (2076) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9591Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1398
показать весь комментарий
07.12.2020 17:42
+8
Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6303
показать весь комментарий
07.12.2020 17:46
+6
трактор в полі - дир-дир-дир:
отакий у нас зеМир
показать весь комментарий
07.12.2020 17:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они же наши люди, нас разделяет только ***********.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:34 Ответить
ну вот они и оборудуют огневые позиции поближе к нашим...так мирится хотят! так хотят...
а неприцельно стреляют ?..ну не знаю...может чтоб мы их ждали... не забывали?
(сарказм)
показать весь комментарий
07.12.2020 17:50 Ответить
Наемники РФ открывали неприцельный огонь вблизи Водяного и оборудуют позиции в сторону подразделений украинских воинов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9850
показать весь комментарий
07.12.2020 17:38 Ответить
Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3806
показать весь комментарий
07.12.2020 18:02 Ответить
трактор в полі - дир-дир-дир:
отакий у нас зеМир
показать весь комментарий
07.12.2020 17:41 Ответить
Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9591Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1398
показать весь комментарий
07.12.2020 17:42 Ответить
Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6303
показать весь комментарий
07.12.2020 17:46 Ответить
Ось таке воно зелене перемир"я !! Як ніппель-Туда дуй ,а звідти ...як вийде !!))
показать весь комментарий
07.12.2020 17:42 Ответить
огонь все неприцельней и неприцельней, за исключением некоторых шалопаев-снайперов. Скоро сольемся в экстазе/удалимся под сень струй(для Крыма)
показать весь комментарий
07.12.2020 17:43 Ответить
как может сочетаться не открывали огонь и не теряют бдительность и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.Источник: https://censor.net/ru/n3235486???????? просто зе бред
показать весь комментарий
07.12.2020 17:43 Ответить
Да такое может сказать, только лишь полнейший дебил.
показать весь комментарий
07.12.2020 20:02 Ответить
Оборудуют позиции в сторону подразделений украинских войск? Вы серьёзно? Не может того быть! Перепроверьте, пжлста. А вдруг в противоположную сторону.)))
показать весь комментарий
07.12.2020 17:47 Ответить
"оборудуют позиции в сторону подразделений украинских воинов". Просуваються в глиб країни, щоб було зручінше "неприцільний" вогонь по українцям вести.
показать весь комментарий
07.12.2020 17:49 Ответить
...а возможно с целью братания? Они таки "наши" люди...
показать весь комментарий
07.12.2020 20:28 Ответить
Якщо неприцельно влучити лопатою по потилиці бубочки - то ж не буде рахуватись за агресію???
показать весь комментарий
07.12.2020 17:53 Ответить
а заметили.. что как... нашефсё огородами рядом с передовой (ну как рядом)))) мечется...так там и ихтамнеты стрелять боятся...а не дайБоже рикошетом гденить свиснет...
показать весь комментарий
07.12.2020 17:53 Ответить
А куда потом крысы бежать будут? В Ростове, видимо, не ждут. и всех уже давно поименно знают.
Найманці РФ відкривали неприцільний вогонь поблизу Водяного та обладнують позиції в сторону підрозділів українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4153
показать весь комментарий
07.12.2020 17:58 Ответить
Интересно - «пресс-центру» самому от подобных «сообщений-отчетов» не тошно......🤔
показать весь комментарий
07.12.2020 18:15 Ответить
Нема слів. Якесь щоденне знущання. Щодня позиції українських військ обстрілюють неприцільно. І не здивуюсь якщо завтра ця схиблена влада повідомить що "повстанці" /чи не так ЗЕ називав їх під час дебатів на стадіоні/ відкривають дружній, довгожданий, благотворний... вогонь по формуванням біндєрєвцєв.
показать весь комментарий
07.12.2020 19:55 Ответить
А как в определили, что неприцельный? рядом стояли? А может они как раз целились? На кого вообще рассчитан этот бред???
показать весь комментарий
07.12.2020 19:59 Ответить
Ну, такой себе, совсем маленький, ну совсем неприцельненький обстрельчик. Это же не нарушение перемирия, бубочка ведь войну уже закончил. Жаба зелена.
показать весь комментарий
07.12.2020 22:31 Ответить
 
 