Заболеваемость COVID-19 в Украине на прежнем уровне, позитивным оказывается каждый третий тест на коронавирус, - Супрун
Власть пытается манипулировать статистикой, чтобы показать эффективность "карантина выходного дня". Но на деле позитивным, как и раньше, оказывается каждый третий тест на коронавирус.
Об этом пишет в Фейсбуке экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.
Бывшая и. о. министра предлагает проанализировать коэффициент позитивности - то, какая часть тестов на коронавирус оказывается позитивной.
Так, за вчерашний день, 6 декабря из 27881 проведенных тестов позитивными оказались 8641. Таким образом, коэффициент позитивности составляет 30,9%.
Это в 6 раз больше, чем рекомендует ВОЗ, отмечает Супрун.
"Интересно взглянуть на динамику изменения коэффициента позитивности. ... В Украине стабильно растет этот показатель, и на сегодня общий составляет 30,2%. Позитивность в 20-30% означает, что до сих пор не делают достаточно тестов, то есть система не обнаруживает всех инфицированных, а вирус распространяется дальше", - пишет Супрун.
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Кроме этого, добавила экс-министр, государственные лаборатории по-прежнему не справляются с нагрузкой, а половину тестов украинцам приходится делать за свои деньги.
"Что имеем в итоге? Очень и очень рано говорить об успешности противодействия COVID-19 в Украине. Показательное освещение выгодных руководству Минздрава Украины показателей и статистики только ухудшает положение вещей, поскольку создает иллюзию контроля над ситуацией, что является неправдой. На десятом месяце пандемии вместо ложной статистики и отчетности об успехах украинцы заслуживают эффективную систему тестирования, отслеживание контактов и надлежащую медицинскую помощь. Для этого у руководства Минздрава Украины есть все инструменты и возможности", - подытожила Супрун.
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Теперь всё понятно.
Хоть кто-то объяснил истинное положение.
а значит -не ведется профилактичемкая работа,не отслеживаются носители.
Все простіше. Є симптоми - ізолювати і лікувати. Все інше не потребує якогось втручання. Бо безсимптомні, якщо і є носіями, то не здатні когось заражати. Хіба що при тривалому тісному контакті ("рот у рот").
чтоб заполучить герпес-надо вступить в связь,возможно половую.то есть есть выбор "вступать-не вступать".
какой выбор по случаю заражения ковидом?ходить в магазин или не ходить?или в больничку,или в маршрутке.
ВПГ передаються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 різноманітними механізмами передачі :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 повітряно-крапельним (аерозольним) ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 контактним , у тому числі, й статевим шляхом;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC фекально-оральним ;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 вертикальним ;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 гемоконтактним , у тому числі, й при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F трансплантації органів.
Але головне питання в іншому.
Позитивний результат фальшивого тесту, який не здатний знаходити якийсь вірус в організмі людини, не означає, що людина захворіла.
Тобі варто ознайомитись.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
а не о способах овладевания герпесом.
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@@@* - назва чоловічого статевого органу в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
Мені,не причетного до корита, сподобались! А от при зелених погіршилось ВСЕ!