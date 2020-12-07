Заболеваемость COVID-19 в Украине на прежнем уровне, позитивным оказывается каждый третий тест на коронавирус, - Супрун

Власть пытается манипулировать статистикой, чтобы показать эффективность "карантина выходного дня". Но на деле позитивным, как и раньше, оказывается каждый третий тест на коронавирус.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

Бывшая и. о. министра предлагает проанализировать коэффициент позитивности - то, какая часть тестов на коронавирус оказывается позитивной.

Так, за вчерашний день, 6 декабря из 27881 проведенных тестов позитивными оказались 8641. Таким образом, коэффициент позитивности составляет 30,9%.

Это в 6 раз больше, чем рекомендует ВОЗ, отмечает Супрун.

"Интересно взглянуть на динамику изменения коэффициента позитивности. ... В Украине стабильно растет этот показатель, и на сегодня общий составляет 30,2%. Позитивность в 20-30% означает, что до сих пор не делают достаточно тестов, то есть система не обнаруживает всех инфицированных, а вирус распространяется дальше", - пишет Супрун.

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Кроме этого, добавила экс-министр, государственные лаборатории по-прежнему не справляются с нагрузкой, а половину тестов украинцам приходится делать за свои деньги.

"Что имеем в итоге? Очень и очень рано говорить об успешности противодействия COVID-19 в Украине. Показательное освещение выгодных руководству Минздрава Украины показателей и статистики только ухудшает положение вещей, поскольку создает иллюзию контроля над ситуацией, что является неправдой. На десятом месяце пандемии вместо ложной статистики и отчетности об успехах украинцы заслуживают эффективную систему тестирования, отслеживание контактов и надлежащую медицинскую помощь. Для этого у руководства Минздрава Украины есть все инструменты и возможности", - подытожила Супрун.

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