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Новости Коронавирус и карантин
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Заболеваемость COVID-19 в Украине на прежнем уровне, позитивным оказывается каждый третий тест на коронавирус, - Супрун

Заболеваемость COVID-19 в Украине на прежнем уровне, позитивным оказывается каждый третий тест на коронавирус, - Супрун

Власть пытается манипулировать статистикой, чтобы показать эффективность "карантина выходного дня". Но на деле позитивным, как и раньше, оказывается каждый третий тест на коронавирус.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

Бывшая и. о. министра предлагает проанализировать коэффициент позитивности - то, какая часть тестов на коронавирус оказывается позитивной.

Так, за вчерашний день, 6 декабря из 27881 проведенных тестов позитивными оказались 8641. Таким образом, коэффициент позитивности составляет 30,9%.

Это в 6 раз больше, чем рекомендует ВОЗ, отмечает Супрун.

"Интересно взглянуть на динамику изменения коэффициента позитивности. ... В Украине стабильно растет этот показатель, и на сегодня общий составляет 30,2%. Позитивность в 20-30% означает, что до сих пор не делают достаточно тестов, то есть система не обнаруживает всех инфицированных, а вирус распространяется дальше", - пишет Супрун.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав сократил тестирование, чтобы показать снижение эпидемии коронавируса, - Лерос

Кроме этого, добавила экс-министр, государственные лаборатории по-прежнему не справляются с нагрузкой, а половину тестов украинцам приходится делать за свои деньги.

"Что имеем в итоге? Очень и очень рано говорить об успешности противодействия COVID-19 в Украине. Показательное освещение выгодных руководству Минздрава Украины показателей и статистики только ухудшает положение вещей, поскольку создает иллюзию контроля над ситуацией, что является неправдой. На десятом месяце пандемии вместо ложной статистики и отчетности об успехах украинцы заслуживают эффективную систему тестирования, отслеживание контактов и надлежащую медицинскую помощь. Для этого у руководства Минздрава Украины есть все инструменты и возможности", - подытожила Супрун.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине снижается количество госпитализированных с COVID-19, - Степанов

Заболеваемость COVID-19 в Украине на прежнем уровне, позитивным оказывается каждый третий тест на коронавирус, - Супрун 01

Заболеваемость COVID-19 в Украине на прежнем уровне, позитивным оказывается каждый третий тест на коронавирус, - Супрун 02
Заболеваемость COVID-19 в Украине на прежнем уровне, позитивным оказывается каждый третий тест на коронавирус, - Супрун 03Заболеваемость COVID-19 в Украине на прежнем уровне, позитивным оказывается каждый третий тест на коронавирус, - Супрун 04

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Супрун Ульяна (639) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Єдиний міністр охорони здоров`я який був міністром охорони здоров`я а не регулювальником потоків.
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07.12.2020 17:44
+17
В той же самий час Зеля нахабно звиздить президенту Литви, що в нас падіння захворюваності !
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07.12.2020 17:37
+11
А почему бы и нет ? Все устали от иллюзий .
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07.12.2020 17:42
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Правила форума Совет форумчан
В той же самий час Зеля нахабно звиздить президенту Литви, що в нас падіння захворюваності !
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07.12.2020 17:37 Ответить
Дійсно так, Лікарі з ног валяться.
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07.12.2020 17:39 Ответить
А ще у одному з відосиків воно прогудосило на всю країну, що теж є позитивним. Тільки не відомо, за яким тестом - на зрадника, чи ідіота.
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07.12.2020 17:58 Ответить
Це його єдиний позитивний результат за всю каденцію.
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07.12.2020 20:53 Ответить
миша р., наверное руку приложил, что бы побольше тестов закупать
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07.12.2020 17:38 Ответить
зараз почнуться волання про "повернись!"..
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07.12.2020 17:38 Ответить
А почему бы и нет ? Все устали от иллюзий .
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07.12.2020 17:42 Ответить
знаєте скільки живе дитина яку вкусила скажена тварина в обличчя..? і це вже не веселі смайлики..а тьоці було пох..цікавіше було впарити вакцину від кору..
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07.12.2020 17:55 Ответить
Як любив казати мій покійний вже сусідд-фвлосоі: "що їв, що музику слухав". Чи можна музикою наїстися? Чи можна "карантином вихідного дня" перервати ланцюжок пандемії? Запитання риторичне. Хіба що для зебілів відповідь може бути "нестандартною".
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07.12.2020 17:41 Ответить
Так и кто теперь доктор смерть, любі мої.
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07.12.2020 17:42 Ответить
Єдиний міністр охорони здоров`я який був міністром охорони здоров`я а не регулювальником потоків.
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07.12.2020 17:44 Ответить
Это ей дали прозвище "доктор смерть" украинцы?
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07.12.2020 21:01 Ответить
ну,ща зелебенцы выльют на тетку ведро помоев
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07.12.2020 17:44 Ответить
Она сама по утрам занимается обливанием, закаляется.
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07.12.2020 17:47 Ответить
И где же они? Здесь одни порошки.
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07.12.2020 17:56 Ответить
по моим подсчетам двое уже плеснули
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07.12.2020 17:57 Ответить
В бухгалтерии рошена на полставки?
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07.12.2020 18:38 Ответить
третьим будешь?
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07.12.2020 18:39 Ответить
Оце ти, ЗЕбіло, і вилізло щоб гавкнуть аби щонебудь!
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07.12.2020 19:55 Ответить
Ну вот.
Теперь всё понятно.
Хоть кто-то объяснил истинное положение.
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07.12.2020 17:45 Ответить
зелебобы про 3% нам тут втирали,kurwa mac..
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07.12.2020 17:47 Ответить
А який відсоток хибнопозитивних результатів? Виходить так, що достовірніше, дешевше і тому простіше монетку підкидати, ніж за цими тестами щось визначати.
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07.12.2020 17:51 Ответить
ну то ж понятно,что чем шире охват населения-тем меньше количество позитивных тестов.а то ща направление на тестирование-только при наличии температуры,,кашля и т.д. то же и на КТ.естественно,что процент позитивных будет высоким.
а значит -не ведется профилактичемкая работа,не отслеживаются носители.
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07.12.2020 18:00 Ответить
А носії герпесу відслідковуються? До речі, смертність від герпесу на другому місці серед вірусних інфекцій після ГРВІ.

Все простіше. Є симптоми - ізолювати і лікувати. Все інше не потребує якогось втручання. Бо безсимптомні, якщо і є носіями, то не здатні когось заражати. Хіба що при тривалому тісному контакті ("рот у рот").
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07.12.2020 18:07 Ответить
ты действительно так считаешь?
чтоб заполучить герпес-надо вступить в связь,возможно половую.то есть есть выбор "вступать-не вступать".
какой выбор по случаю заражения ковидом?ходить в магазин или не ходить?или в больничку,или в маршрутке.
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07.12.2020 18:22 Ответить
Механізми і шляхи передачі
ВПГ передаються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 різноманітними механізмами передачі :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 повітряно-крапельним (аерозольним) ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 контактним , у тому числі, й статевим шляхом;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC фекально-оральним ;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 вертикальним ;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 гемоконтактним , у тому числі, й при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F трансплантації органів.
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07.12.2020 18:33 Ответить
Ти дійсно вважаєш, що похід в магазин обов'язково закінчується зараженням ковідом?
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07.12.2020 18:35 Ответить
а где ж по твоему подхватили ковид все заболевшие? неужто все "рот в рот"?
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07.12.2020 18:38 Ответить
"Рот у рот" це при "безсимптомних перебігах". Якщо людина має симптоми (чхає тощо), то все простіше. Така людина дійсно повинна знаходитись на лікуванні або вдома, або в лікарні.

Але головне питання в іншому.
Позитивний результат фальшивого тесту, який не здатний знаходити якийсь вірус в організмі людини, не означає, що людина захворіла.

Тобі варто ознайомитись.
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
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07.12.2020 18:42 Ответить
статья о ложности утверждения о спаде заражаемости ковидом в Украине...
а не о способах овладевания герпесом.
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07.12.2020 19:45 Ответить
Простой герпес - это шо-то венерическое?
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07.12.2020 19:05 Ответить
и это тоже... .но обычно от впг-2...а впг-1 от цёмок
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07.12.2020 19:31 Ответить
Мдя, а когда речь о вшах, тебе какая из них первая на ум приходит?
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07.12.2020 19:55 Ответить
статья не о вшах...читай внимательно
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07.12.2020 19:59 Ответить
Гундявый клоун опять зашкварился
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07.12.2020 17:51 Ответить
Кароче, совковая система фальсификации работает эффективно.
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07.12.2020 17:58 Ответить
Докотились: ковідоістерику вже роздувають лише тролі
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07.12.2020 18:06 Ответить
То что зебилы начнут играть в любимую в совке игру "приукрашивание действительности" в этом можно было никак не сомневаться. Мол "мы делаем на 200000 тестирований на COVID больше чем делали при Порошенко".
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07.12.2020 18:12 Ответить
https://focus.ua/ukraine/455767-zelenskii_my_mastera_sporta_po_borbe_s_koronavirusom Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом

Заболеваемость COVID-19 в Украине на прежнем уровне, позитивным оказывается каждый третий тест на коронавирус, - Супрун - Цензор.НЕТ 8173
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07.12.2020 18:13 Ответить
Тупоголовому люмпену вдалбливали в голову через каналы олигархов, что Супрун - "доктор смерть" лишь за то что та пыталась навести порядок в медицине. но после того как она ушла, к власти дорвались действительно доктора смерти из зекоМанды. Теперь зеленые уроды могут сколько-угодно красть и искажать цифры по смертям и больным, самые честные говноканалы олигархов все равно об этом не расскажут
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07.12.2020 18:31 Ответить
Мадам смерть ,сама того не ведая,поставила отличную оценку нашей медицине.Наши ковидологи набули не абы якого досвиду!!!До ковида врачи лечили грипп по симптомам..И сейчас начальные стадии принимают участковые врачи..Вначале осмотр с прослушиванием,в сомнительных случаях -рентген и назначется первичное лечение ,когда человек особо заразный в домашних условиях.Медсестра и врач по очереди проверяют состояние и Т.Если сатурация ухудшается,начинается затруднённое дыхание,только тогда ложат в ковидную больницу..При улучшении сатурации и состояния больного врач принимает решение,если есть кому ухаживать-домой для . дальнейшего окончания лечения под наблюдением участкового врача и медсестры,если нет родных -больной остаётся,но переводится в другие палаты.Ибо лечение воспаления лёгких редко бывает меньше месяца.А последствия -ещё дольше.Именно так сейчас лечат мою родственницу .А тест на ковид нужен для отчётности и возврата вложенных в лечение собственных средств.И только.
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07.12.2020 18:44 Ответить
У нас что здоровых тестируют?Тестируют с подозрением на ковид,ковид 3/1и находят.
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07.12.2020 18:50 Ответить
Больше никаких проблем в медицине нет? Лучше бы они с Порохом молчали - остались бы в нашей памяти с относительно человеческими лицами. Или на них кто-то сильно давит?
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07.12.2020 18:56 Ответить
Лучше бы ты молчал,клоун вместе с вольфами.У тебя герпес в мозгу и он неизлечим.
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07.12.2020 20:30 Ответить
Ты тоже - рупор ВОЗа?
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07.12.2020 20:33 Ответить
Мозга,танк маланский.
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07.12.2020 20:38 Ответить
Так, может ты знаешь - у нас по прежнему больные люди в очередях на улице стоят, шоб тест сделать? Мороз, ветер - брр...
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07.12.2020 21:11 Ответить
У вас это где?Если про Украину ,то с прошлой недели их просто не делают. Зедебилы подгоняют статистику. Мастер спорта решил ,что новогодние концерты 95 анала отменять нельзя.
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07.12.2020 21:16 Ответить
Делают, специально для таких, как ты, сегодня у семейного узнавали, брехло.
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08.12.2020 13:58 Ответить
Маланский танк ,а ты узнавал кому? Если у тебя ,температура 38 или тебе нет 7 лет. Так что желаю что бы ты это не со слов доктора испытал.
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09.12.2020 18:47 Ответить
Как и пару месяцев назад, и раньше. Контактных уже давно не тестируют.
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09.12.2020 19:36 Ответить
Выше для тебя написал кого направляют на тесты.Причем теперь самостоятельно!
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09.12.2020 20:59 Ответить
Дайте ей селедки и отправте назад.
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07.12.2020 20:01 Ответить
Жахлива, потворна почвара Mrs Suprun стурбованим поширенням коронавірусу українцям: "Не переймайтеся. Тітонька Уля всіх вилікує. Всі одужають і будуть ходити... Але під себе."
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07.12.2020 20:06 Ответить
Это твое будущее вместе с зедебилами,и святосами кацарылыми.
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07.12.2020 20:32 Ответить
Нехай страхолюдина Уля Супрун тебе ночью приснится и пропишет лекарства от придуркулита - ласты и клей - шоб ты их склеил не просыпаясь.
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07.12.2020 22:27 Ответить
Тебе з яких грошових потоків Супрун зняла,що досі не вгамувався?!
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07.12.2020 21:00 Ответить
З як @@@* м'яких і трохи всратих.
------------------------------------------------------------
@@@* - назва чоловічого статевого органу в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
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07.12.2020 22:00 Ответить
Теж бізнес,а зараз мабуть жебракуєш,тому й ненависть до реформ.
Мені,не причетного до корита, сподобались! А от при зелених погіршилось ВСЕ!
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08.12.2020 09:42 Ответить
Жах, що влада бреше і маніпулює навіть в такому питанні, як смертельний вірус. І все заради самовихваляння.
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08.12.2020 01:02 Ответить
 
 