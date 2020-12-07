ЕС вводит новый санкционный механизм за нарушение прав человека. МИД Украины надеется, что теперь РФ накажут за репрессии в Крыму и ОРДЛО

Министры иностранных дел стран ЕС 7 декабря утвердили новый санкционный механизм, позволяющий вводить персональные санкции за пытки, обращение в рабство и систематическое сексуальное насилие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, виновным запретят въезд в страны ЕС, их имущество в Евросоюзе будет заморожено.

Отмечается, что у Евросоюза и прежде была возможность наказывать конкретных лиц за нарушения прав человека, однако он мог делать это лишь в рамках санкций, вводимых из-за кризисов или конфликтов, как, например, кризис вокруг Украины, в случае кибератак или применения химического оружия. Это крайне затрудняло или делало невозможной реакцию ЕС в таких случаях, как, к примеру, жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Новый санкционный механизм ЕС разработан по образцу принятого в США "закона Магнитского". Этот закон был принят Конгрессом США в 2016 году, чтобы ввести санкции против отдельных лиц из-за резонансной гибели в московском следственном изоляторе российского аудитора Сергея Магнитского.

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По словам дипломатов, первые фигуранты в новых санкционных списках ЕС могут появиться уже в первом квартале 2021 года. В числе прочего, обсуждается возможность принятия штрафных мер против китайских чиновников, причастных к подавлению демократического движения в Гонконге. Для использования нового санкционного инструмента ЕС в каждом случае, однако, потребуется согласие всех 27 стран-членов Евросоюза.

"Украина приветствует и поддерживает введение Европейским Союзом нового универсального санкционного механизма в сфере нарушений прав человека. Этим решением ЕС в очередной раз показал, что является признанным мировым лидером в борьбе с нарушениями прав человека", - отмечает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В МИД напомнили, что с момента оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей там отсутствует свобода слова, продолжаются преследования граждан за их взгляды со случаями пыток и убийств, сотни людей находятся в заключении как политические заложники, крымскотатарский народ подвергается систематическим преследованиям по национальному признаку.

"Рассчитываем, что новый санкционный механизм Евросоюза будет эффективным и системным инструментом наказания виновных в нарушениях основных прав человека на временно оккупированных территориях Украины и будет побуждать оккупационную администрацию к прекращению этих преступлений ... Ожидаем, что имплементация правозащитного санкционного режима станет частью нашего регулярного диалога с ЕС по вопросам прав человека, а также консультаций по правовым последствиям временной оккупации АР Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении МИД.

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В коммюнике добавляют что Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных и гуманитарных организаций на оккупированные территории в Крыму и на востоке Украины для мониторинга ситуации с правами человека и облегчения условий жизни украинских граждан, которые там находятся.