Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников
Юрий Лоза, оправдывающий оккупацию Крыма Россией и выступавший на полуострове, хотел снять в Крыму квартиру. Но когда перевел "хозяину" деньги, тот перестал выходить на связь.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Лоза решил арендовать квартиру в Крыму, нашел объявление в интернете и перевел "хозяину" 11 тыс. рублей (4200 грн. - Ред.). Но после этого "хозяин" перестал выходить на связь.
Лоза обратился в полицию в Москве и заявил, что стал жертвой мошенников. Но полицейские отказались возбуждать дело, потому что сервис "Яндекс.Деньги", через который был осуществлен перевод, не смог предоставить информацию о том, на какой счет были переведены средства.
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В сентябре этого года в Севастополе, сорвавшись со скалы, погиб российский православный публицист, священник Александр Шумский. Его называли "духовником" Лозы.
Юрий Лоза известен поддержкой российской оккупации Крыма. Он выступал на оккупированном полуострове, за что попал в базу "Миротворца".
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Стояла ловушка на лоха. ловушка сработала. Лох был пойман. А что Лоза, то карта так выпала. На его месте мог быть абстрактный Иванов. Кста. вилла в центре Ялты (на набережной, не далеко от Макдональдса) до войны стоила 800 грн./сутки.
В Стокгольме чемодана никто не тронул. В Лондоне чемодан украли через полчаса. В Париже - через двадцать минут. В Риме - через десять. В Токио через пять минут чемодан сдали в бюро находок. В Тель-Авиве через три минуты приехала полиция, оцепила вокзал, погрузила чемодан в бронированный фургон и увезла за город взрывать.
В Москве точного результата получить не удалось, так как пока исследователь смотрел на чемодан, у него украли часы. В Багдаде вместе с чемоданом похитили и самого американца. В Баку уже через 3 минуты этот же чемодан пытались продать его же владельцу.
И думая нехорошо про Крым - он усвистел...
Призрачное счастье догонял ..."
- Нааа маленьком плоту...................,
Но мой плот, свитый из песен и слов
Всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох
А бандеравцам ПОХ!
Улыбка шире лица...."
..
Нам нужна Победа -- Проханов ( рф ) - -.
..Вот все
.- что нужно знать о росЦякии МЕЛЬДОНИЕВССКОЙ ,
о ее "истории " ,
спорте и
ПОЛИТИКЕ ! - -.........
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"ЛОЗА УДЕЛАЛ ШАРОЛЮБОВ. РАССКАЗАЛ КАК ВСЁ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ."
жалко что не каждый вечер такая жизнь"
Корреляция очевидна...
Дело в "Get Your Filthy Hands Off My Desert" , 1983 года.
Только ЗА ОДНУ фразу, группу, идеологический отдел коммуняк, определил как антисоветскую.
Фраза "Brezhnev took Afghanistan".
Но самое прикольное в том что, музыкальная заставка к "Международной панораме" была "One of These Days"..... той же Пинк Флоид))))))
А "Международную панораму" очень конкретно "вылизывали" кураторы из того же идеологического отдела ЦК совка и ГБ.