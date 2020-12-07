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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников

Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников

Юрий Лоза, оправдывающий оккупацию Крыма Россией и выступавший на полуострове, хотел снять в Крыму квартиру. Но когда перевел "хозяину" деньги, тот перестал выходить на связь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Лоза решил арендовать квартиру в Крыму, нашел объявление в интернете и перевел "хозяину" 11 тыс. рублей (4200 грн. - Ред.). Но после этого "хозяин" перестал выходить на связь.

Лоза обратился в полицию в Москве и заявил, что стал жертвой мошенников. Но полицейские отказались возбуждать дело, потому что сервис "Яндекс.Деньги", через который был осуществлен перевод, не смог предоставить информацию о том, на какой счет были переведены средства.

Также на Цензор.НЕТ: Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта Мамонова, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года. ВИДЕО

В сентябре этого года в Севастополе, сорвавшись со скалы, погиб российский православный публицист, священник Александр Шумский. Его называли "духовником" Лозы.

Юрий Лоза известен поддержкой российской оккупации Крыма. Он выступал на оккупированном полуострове, за что попал в базу "Миротворца".

Автор: 

Крым (26372) мошенничество (1220) россия (95402) певец (64)


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Топ комментарии
+45
вот его квартира в Крыму!
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 3175
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07.12.2020 18:41
+40
Нехай щастить)))
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07.12.2020 18:04
+40
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 2747
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07.12.2020 18:09
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Нехай щастить)))
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07.12.2020 18:04 Ответить
нагородіть тих шахраїв якойсь медалькою
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07.12.2020 22:04 Ответить
Русский мир, как ни как😁
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07.12.2020 18:07 Ответить
вот его квартира в Крыму!
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 3175
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07.12.2020 18:41 Ответить
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07.12.2020 19:05 Ответить
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07.12.2020 19:12 Ответить
с "плота" корміцца всю жисть нє вишло
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07.12.2020 19:33 Ответить
Не хватает нескольких деталей-должно быть насрано на плоту и он должен стоял на дне высохшего водохранилища с остовами старых ржавых велосипедов и покрышек. На фоне этой картины легче критиковать творчество Великих музыкантов этому лишнехромасомному ватану
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07.12.2020 20:06 Ответить
Товарищь, а вы не правы. Насрано должно быть не "на плоту", а внутри генделика, который на плоту. То есть в уголке, под кровлей русского мира. Внутри сидит троица - балбес, бывалый и трус. Плот должен стоять не на высохшем дне, а на трёх черепахах или слонах, спины которых измазаны навозом и прикрыты капустными листами, для того чтобы повсеместное дерьмо русского мира было не так заметно.Но, которое не такое уж и плохое, всем бедам назло.
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08.12.2020 00:34 Ответить
не бреши, то не його квартира, там води нема...
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07.12.2020 22:05 Ответить
Так то и не Крым, то Тагил! Юрец родом от туда
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07.12.2020 22:29 Ответить
ага, тепер зрозумів, він хотів в криму такого ж саме плота, а його оманули, бо там води нема в том криму
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07.12.2020 22:57 Ответить
крим повернувся в родную говень хрюцького миру, то не дивно
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07.12.2020 22:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwN_6cfCz-E Лоза - типовый русский. Он убежден, шо Земля плоская.
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07.12.2020 18:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8nRCYOuXBHI ЛОЗА УДЕЛАЛ ШАРОЛЮБОВ. РАССКАЗАЛ КАК ВСЁ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.
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07.12.2020 18:44 Ответить
Оно просто ********** а не русский
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07.12.2020 18:46 Ответить
Яскравий приклад ,москаль,поляк за походженням , з параноїдальною маячнею "Русского мира" в голові !!))
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07.12.2020 19:04 Ответить
не понял
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07.12.2020 19:06 Ответить
До чого тут поляки? Вони слов*яни за походженням, а мокші - це фінно-угорці из великим домішком монголів.
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07.12.2020 19:09 Ответить
"З цією кривизною (Землі) не все так просто!" (с)
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07.12.2020 18:08 Ответить
Новость из серии "в мире животных"...
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07.12.2020 18:09 Ответить
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 2747
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07.12.2020 18:09 Ответить
Здесь в Канаде недавно в новостях была точно такая же история. Один в один.
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07.12.2020 19:15 Ответить
В 1961 году на выставке Home Furnishings Market в Чикаго, штат Иллинойс, был представлен цветной телевизор с плоским экраном 32х22 дюйма. С возможностью отложенной автоматической записи телепрограмм, когда вас нет дома. Толщина телевизора была менее 11 сантиметров.А в СССР только через 8 лет единственный завод начнет весьма ограниченный выпуск страшного дефицита - туалетной бумаги.А через 15 лет, в СССР рабам-колхозникам начнут выдавать паспорта, как обычным людям.P.S.По поводу того, что колхозникам в СССР внутренние паспорта стали выдавать только в 1974 году, хорошо написал Виктор Суворов:"Колхознику не полагался внутренний паспорт. Зачем он рабу? А без паспорта колхозники - то есть большинство населения страны - формально гражданами своей страны не являлись. Собакам паспорт полагался, колхознику - нет.Собаку можно было возить в самолете, а колхозник никогда в самолете не летал.Не для тебя, дорогой товарищ, конструкторы Туполев и Антонов стараются. Рылом ты не вышел в пассажирском самолете летать. И в гостиницу колхозников не пускали. Скоту и колхозникам там не место. Так и жили.И вот стране, где большая часть населения была опущена на уровень рабов, которые никуда не могли убежать, которым денег за работу не полагалось, товарищи Козлов и Хрущёв обещали жизнь при коммунизме, где каждый будет работать по способностям, а получать - по потребностям. Но, пообещав, колхозного рабства не отменили, земли мужикам не дали, как и внутренних паспортов, и деньгами за труд не платили.Повторю: коммунистические лидеры - это придурки и преступники"..\
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07.12.2020 20:25 Ответить
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 7502
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07.12.2020 20:26 Ответить
я бы вду
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08.12.2020 00:37 Ответить
".... слышишь шелест денег, это лох идёт на нерест"
Стояла ловушка на лоха. ловушка сработала. Лох был пойман. А что Лоза, то карта так выпала. На его месте мог быть абстрактный Иванов. Кста. вилла в центре Ялты (на набережной, не далеко от Макдональдса) до войны стоила 800 грн./сутки.
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07.12.2020 20:33 Ответить
«бородатая» байка про то, как американский ученый провел исследование на тему «Отношение людей разных национальностей к чужой собственности». Ученый ездил по городам мира, оставлял посреди вокзального зала чемодан, прятался и засекал время.

В Стокгольме чемодана никто не тронул. В Лондоне чемодан украли через полчаса. В Париже - через двадцать минут. В Риме - через десять. В Токио через пять минут чемодан сдали в бюро находок. В Тель-Авиве через три минуты приехала полиция, оцепила вокзал, погрузила чемодан в бронированный фургон и увезла за город взрывать.

В Москве точного результата получить не удалось, так как пока исследователь смотрел на чемодан, у него украли часы. В Багдаде вместе с чемоданом похитили и самого американца. В Баку уже через 3 минуты этот же чемодан пытались продать его же владельцу.
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07.12.2020 22:42 Ответить
Какой-то говнорепер тоже поехал на Крым = соседские мужики где жилье снимал с такими же дебилами чет посрались с ними - бросили камень в башку и .... да! камни с неба чо) минус одна обезьяна с микрофоном и нелепыми "песнями"
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07.12.2020 18:11 Ответить
Населення, особливо молодь, рельно слухає цей шлак. Це не просто випадкові люди, які спіймали хайп і одразу зникли. І в Spotify, до речі, за прослуховування композицій виконавцям платять роялті, тому всі ці дегенарати заробляють набагато більше ніж нормальні виконавці.
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07.12.2020 22:37 Ответить
ну може я і помиляюсь, бо не знаю точно, що зараз слухає дебільна молодь, но мабуть в том батьки винуваті, що самі слухали різну совково-хрюцьку пошлятину хєрову, бо як батьки були б розумово розвиненими, то і діти теж не слухали б ту байду
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07.12.2020 22:52 Ответить
Заплывший глаз с трудом нашел машину в темноте
И думая нехорошо про Крым - он усвистел...
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07.12.2020 18:11 Ответить
"....Я бежал куда-то, я спешил всегда.
Призрачное счастье догонял ..."
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07.12.2020 18:14 Ответить
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 5953
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07.12.2020 18:15 Ответить
Бездарь-рукожоп с манечкой. Типичный кацап
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07.12.2020 18:18 Ответить
- Вы слышали, Лозу надурили с жильём! Где же он теперь будет жить?
- Нааа маленьком плоту...................,
Но мой плот, свитый из песен и слов
Всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох
А бандеравцам ПОХ!
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07.12.2020 18:18 Ответить
"Папа к подъезду пригнал Жигули
Улыбка шире лица...."
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07.12.2020 18:20 Ответить
Мало перевел,Юра!Каких-то 11000 *****!Добавь еще чуток,челавек и отзовется, нежлобись!
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07.12.2020 18:21 Ответить
а ще Земля пласка
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07.12.2020 18:22 Ответить
Нам не нужна Правда ! ... . .
..


Нам нужна Победа -- Проханов ( рф ) - -.


..Вот все


.- что нужно знать о росЦякии МЕЛЬДОНИЕВССКОЙ ,


о ее "истории " ,


спорте и


ПОЛИТИКЕ ! - -.........


.
..?????
.
.
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07.12.2020 18:22 Ответить
будет теперь ночевать на маленьком плоту
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07.12.2020 18:22 Ответить
Украдите у него гитару . Даже вата скажет спасибо .
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07.12.2020 18:25 Ответить
Так тебе тварюка и надо, Бог всё видит!
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07.12.2020 18:24 Ответить
плот с крымом перепутал,плоскоземельщик
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07.12.2020 18:24 Ответить
"У моей зазнобы дом возле пруда..."
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07.12.2020 18:24 Ответить
а во лбу сияет красная звезда
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07.12.2020 18:59 Ответить
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 9421
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07.12.2020 18:26 Ответить
Это т старый паромщик со своим "Плотом" давно крышей уехал . То у него Битлы играть не умеют, то Земля плоская . Кто не верит - рекомендую к просмотру
"ЛОЗА УДЕЛАЛ ШАРОЛЮБОВ. РАССКАЗАЛ КАК ВСЁ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ."
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07.12.2020 18:27 Ответить
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 4131
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07.12.2020 18:28 Ответить
"Вот это жизнь - живи не тужи,
жалко что не каждый вечер такая жизнь"
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07.12.2020 18:31 Ответить
За 130 евро лоза удавится, аж в полицию побежал жаловаться, а как крым украли вместе со всей начинкой- то это можно и 'поддержать'. Лоза, известный придурок, кстати. Автор одной единственной нормальной песни про маленький плот. Наверное, навеяно сравнениями с собственными физиологическими проблемами
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07.12.2020 18:33 Ответить
Лоза, ничего страшного, отдохнёшь на маленьком плоту.
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 3772
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07.12.2020 18:33 Ответить
Если бы Лозу не кинули русские, его бы кинули солдаты НАТО.
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07.12.2020 18:36 Ответить
Когда-то я его уважал, но когда это чмо попыталось возвысится над DEEP PURPLE, я понял ,что это таки точно кацапское чмо.
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07.12.2020 18:52 Ответить
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 9039
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07.12.2020 19:00 Ответить
1984-й... Самые большие потери в Афганистане...
Корреляция очевидна...
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07.12.2020 19:08 Ответить
Була така бадяга ,ще вимогали доносити на товаришів в яких вдома є зображення амерського прапора або сам прапор !!)))
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07.12.2020 19:10 Ответить
спосибо за список- думал что такого еще послушать из детсва- а в списке крокус- врубаю-
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07.12.2020 20:02 Ответить
Поржал с Пинк Флоид, наверняка это им Стена не угодила, узнали систему в ролике.
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07.12.2020 21:02 Ответить
Не в Стене дело)
Дело в "Get Your Filthy Hands Off My Desert" , 1983 года.
Только ЗА ОДНУ фразу, группу, идеологический отдел коммуняк, определил как антисоветскую.
Фраза "Brezhnev took Afghanistan".
Но самое прикольное в том что, музыкальная заставка к "Международной панораме" была "One of These Days"..... той же Пинк Флоид))))))
А "Международную панораму" очень конкретно "вылизывали" кураторы из того же идеологического отдела ЦК совка и ГБ.
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09.12.2020 11:32 Ответить
В Final Cut была фраза о том, что "Брежнев захватил Афганистан"...
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09.12.2020 13:03 Ответить
А потім Скорпіонс посвятили пісню совку...
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07.12.2020 23:07 Ответить
Лучше бы он стал жертвой насильников.
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07.12.2020 18:57 Ответить
А я сьогодні слухав його "Плот"... Я не знав. Жах і сором роздирають мою свідомість. Піду, здамся до рук української феміди...
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07.12.2020 18:59 Ответить
Та як же ж тебе на той "Плот" занесло?? Не побивайся так.... Ну, з ким не буває
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07.12.2020 19:03 Ответить
Дякую за підтримку.
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07.12.2020 19:10 Ответить
тупой мордовский шароборец. Неужели он не знал, что любому крысьчанену прокинуть мацквачкалинского жирного лоха это святое. кацапня ведь с крысьчанами братьянавек.
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07.12.2020 19:04 Ответить
придурошний московит
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07.12.2020 19:12 Ответить
КАТЮЗІ ПО ЗАСЛУЗІ!
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07.12.2020 19:15 Ответить
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ....А народы ,-которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.....Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 4909.....
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07.12.2020 19:23 Ответить
Перевел деньги в никуда. Правильно наказали. Лоза не мамонт, лоза не вымрет. Мавроди.
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07.12.2020 19:24 Ответить
Назло всем русофобам! Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 9180
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07.12.2020 19:27 Ответить
на 24,3% это солидные подвижки....
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07.12.2020 20:10 Ответить
просто многие уже втянулись и не подают заявлений.
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07.12.2020 20:25 Ответить
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08.12.2020 01:29 Ответить
Бог не теля, баче з вітиля...
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07.12.2020 19:28 Ответить
ось так працює в Криму наше підпілля!)
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07.12.2020 20:00 Ответить
Какую же свинью подложили кидалы. А ведь Лоза тоже мог полезть на эту скалу. Да..., не дождались...
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07.12.2020 20:34 Ответить
без лоха и жизнь плоха )
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07.12.2020 20:37 Ответить
Ну главное, что это были свои ,а не биндерафцы!
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07.12.2020 21:06 Ответить
А что же вы хотели? Бумеранг вернулся....надо было бы Лозе думать о чем говорить. Может в следующий раз поостережется!
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07.12.2020 21:22 Ответить
Це ж головний експерд в усіх питаннях, особливо у музиці. Цікаво, а шо думає Лоза про те, що в Криму немає води?
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07.12.2020 22:37 Ответить
лоза - мільйонер, для нього це не гроші. Він стільки в преферанс програє за ніч. Йому обідно що його обікрав не "подлий-прєдатєль-малорос" а "чєсний-гєрой-сєвастополєц". Тема для чергового "хіта", хіба ні ?
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07.12.2020 23:47 Ответить
Вор у вора украл - какая досада.
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08.12.2020 08:30 Ответить
Лох - это судьба!
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08.12.2020 11:20 Ответить
 
 