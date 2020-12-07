Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников

Юрий Лоза, оправдывающий оккупацию Крыма Россией и выступавший на полуострове, хотел снять в Крыму квартиру. Но когда перевел "хозяину" деньги, тот перестал выходить на связь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Лоза решил арендовать квартиру в Крыму, нашел объявление в интернете и перевел "хозяину" 11 тыс. рублей (4200 грн. - Ред.). Но после этого "хозяин" перестал выходить на связь.

Лоза обратился в полицию в Москве и заявил, что стал жертвой мошенников. Но полицейские отказались возбуждать дело, потому что сервис "Яндекс.Деньги", через который был осуществлен перевод, не смог предоставить информацию о том, на какой счет были переведены средства.

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В сентябре этого года в Севастополе, сорвавшись со скалы, погиб российский православный публицист, священник Александр Шумский. Его называли "духовником" Лозы.

Юрий Лоза известен поддержкой российской оккупации Крыма. Он выступал на оккупированном полуострове, за что попал в базу "Миротворца".