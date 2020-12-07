СБУ: после публикации на Цензор.НЕТ решили провести обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"
Служба безопасности Украины пояснила, почему именно начала против чиновников "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта" уголовное производство по статье "госизмена".
Речь об этом идет в сообщении, опубликованном на официальном сайте СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
В спецслужбе пояснили, что расследуют производство с августа этого года.
"Одним из эпизодов уголовного производства является исследование информации, опубликованной интернет-изданием "Цензор.Нет" 5 августа 2020 в статье "Провал в Пакистане. Как топ-менеджеры "Укроборонпрома" выбили Украину со стратегического рынка вооружений"", - сказано в сообщении.
В СБУ выяснили, что "Укрспецэкспорт" привлек к военно-техническому сотрудничеству "с одной из стран Южной Азии" компанию, которую в спецслужбе обозначают буквой R. У этой компании - плохой имидж на рынке торговли вооружением, командование сухопутных войск иностранного заказчика включило ее в черный список. Но руководство "Укрспецэкспорт" все равно передавало сотрудникам компании R информацию, которая содержит коммерческую тайну. Из-за этого был сорван ряд контрактов и созданы условиях для выхода на рынок вооружения стран-конкурентов, считают в "СБУ".
Читайте на Цензор.НЕТ: Вероятна деятельность чиновников в интересах страны из Южной Азии. Ущерб для Украины - около 100 млн долларов, - СБУ подтверждает обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте". ФОТО
"Привлеченные к реализации указанных контрактов должностные лица ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт", а также компании "R" являются связанными лицами, поскольку до назначения на должности в государственный концерн и компании работали вместе в указанной коммерческой структуре", - сказано в сообщении.
В спецслужбе добавили, что провалом Украины на этом рынке вооружений собирается воспользоваться Россия, что создает угрозу национальной безопасности.
Также на Цензор.НЕТ: "Укрспецэкспорт" об обысках СБУ: "Подобные сценарии используются для передела рынка или влияния на кадровую политику компании"
"Сейчас следственные действия продолжаются. По результатам оценки собранных материалов и полученных показаний органом предварительного расследования под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будут приняты решения в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины", - подытожили в СБУ.
Напомним, 3 декабря СБУ обыскала офисы "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта". В пресс-центре спецслужбы тогда сообщили, что обыски проходят в рамках расследования дела о госизмене, и что сумма вероятного ущерба государству оценивается в 100 млн долларов.
В "Укрспецэкспорте" заявляют, что "подобные сценарии используются тогда, когда происходит передел рынка или силовым методом пытаются влиять на кадровую политику компании".
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всі свої крадуть - і для себе і для них.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Офіс Генерального прокурора (Україна) : Генеральний прокурор: Ірина Венедіктова
Останнє що я робитиму в своєму житті , це - почну довіряти українським ЗМІ .Повністю залежним , від ти чи інших груп впливу .Особливо після того як вони навмисно " втопили " Порошенка , як президента . .Діяльність ЗМІ в Україні , можна охарактеризувати як - підривну .
Але мова не про це . Мова про те - наскільки наші правоохороні органи відстають , в оперативному плані , від ЗМІ ,, якщо потенційнo конфіденційну , а іноді й секретну інформацію , першими отримують журналюги . І вже на основі їх сумнівних статейок та відосіків в інернеті , які ( поки ще немає висновків офіційних розслідувань відповідних органів ) можна назвати фейковими , слідство змушені відкивати справи . Це ж ноненс . !! Нагадує - біг попереду паровоза .
Де висновки розслідування , де суди .?? Чи може почнемо засуджувати людей до на основі " смажених фактів " , взятих журналюгами - " з потолка" , та фейкових відосіків в інернеті ??
Я нічий не адвокат , лише не люблю безпідставних звинувачень людини яку я поважаю як президента .
Чи хочеш сказати що кацапи тупі , і в диверсіях на стороні противника нічого не тямлять . ?
Модуль MASCOT успішно здійснив космічну місію й доставив на Землю ґрунт з астероїда Рюґу. Успіх був би неможливий без київських політехніків, які виготовили для апарата теплові труби. Космічна місія розпочалася ще 3 грудня 2014 року - із запуску японського міжпланетного зонда «*******-2» з космодрому Танеґасима. Вона мала на меті дослідити астероїд класу С, зокрема - доставити зразки ґрунту. За ціль було обрано астероїд Рюґу, діаметр якого - приблизно 0,92 км, орбіта в перигелії заходить до орбіти Землі, а в афелії торкається орбіти Марсу. Модуль має розміри 30х30х20 см і масу 9,6 кг. Його розробили інженери Німецького центру аерокосмічної промисловості й Національного центру космічних досліджень Франції разом із фахівцями КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Спершу німецькі вчені замовили проєктування й виготовлення теплових труб у двох інститутах Бельгії та Іспанії. Ті працювали рік, але зрештою так і не змогли впоратися із завданням. Допомогти європейським колегам створити високоефективні теплопередавальні пристрої для модуля взялися фахівці Київської політехніки. Для космічного апарата слід було розробити теплові труби певного розміру, конфігурації й маси, але зі змінним термічним опором. Проєкт реалізовували на базі теплоенергетичного факультету, де вже понад пів століття працює школа професора Семени. Під його керівництвом розпочали створення теплових труб метало-волокнистої пористої структури. Раніше пористий шар труб виготовляли з порошку. Ноу-хау науковців КПІ підняло пористість з 60 до 90 відсотків. А отже - й ефективність передання тепла.
Застосовуючи фундаментальні знання, група вчених під керівництвом доктора технічних наук професора Володимира Кравця розробила й виготовила теплові труби для космічного апарата.БІЛЬШЕ ТУТ: https://kpi.ua/node/18371
И вдруг на Цензор.нет увидели статью. И решили, давайте ноги разомнем...
Взяти хоч один підрозділ СБУ которий був свторений у 2014 проти контрабанди з сєпарськими регіонами України (Луганськ, Донецьк). Хто копав під їх діяльність, тот довго не жив, суми там крутяться асторномічні, може тому "Торнадо" і на зоні, а що вони роблять зараз тільки один Бог знає (може сигарети, алкоголь, наркотики, продукти ?). А цей підрозділ СБУ так і не був розформований.
Оперативно... Не прошло и полгода...
Это значит, что Цензор.Нет читают, информацию анализируют, даже наши комментарии принимают к сведению.
Это нормальная практика - возбуждать уголовные дела, в том числе, после тех или иных публикаций в СМИ, это однозначно добавляет авторитета такому СМИ.
Главное, что бы это не было подставой со стороны СБУ во внутриполитических интригах)
Якщо вони проявили активність, значить це треба москві.