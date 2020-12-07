СБУ: после публикации на Цензор.НЕТ решили провести обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"

Служба безопасности Украины пояснила, почему именно начала против чиновников "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта" уголовное производство по статье "госизмена".

Речь об этом идет в сообщении, опубликованном на официальном сайте СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В спецслужбе пояснили, что расследуют производство с августа этого года.

"Одним из эпизодов уголовного производства является исследование информации, опубликованной интернет-изданием "Цензор.Нет" 5 августа 2020 в статье "Провал в Пакистане. Как топ-менеджеры "Укроборонпрома" выбили Украину со стратегического рынка вооружений"", - сказано в сообщении.

В СБУ выяснили, что "Укрспецэкспорт" привлек к военно-техническому сотрудничеству "с одной из стран Южной Азии" компанию, которую в спецслужбе обозначают буквой R. У этой компании - плохой имидж на рынке торговли вооружением, командование сухопутных войск иностранного заказчика включило ее в черный список. Но руководство "Укрспецэкспорт" все равно передавало сотрудникам компании R информацию, которая содержит коммерческую тайну. Из-за этого был сорван ряд контрактов и созданы условиях для выхода на рынок вооружения стран-конкурентов, считают в "СБУ".

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"Привлеченные к реализации указанных контрактов должностные лица ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт", а также компании "R" являются связанными лицами, поскольку до назначения на должности в государственный концерн и компании работали вместе в указанной коммерческой структуре", - сказано в сообщении.

В спецслужбе добавили, что провалом Украины на этом рынке вооружений собирается воспользоваться Россия, что создает угрозу национальной безопасности.

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"Сейчас следственные действия продолжаются. По результатам оценки собранных материалов и полученных показаний органом предварительного расследования под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будут приняты решения в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины", - подытожили в СБУ.

Напомним, 3 декабря СБУ обыскала офисы "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта". В пресс-центре спецслужбы тогда сообщили, что обыски проходят в рамках расследования дела о госизмене, и что сумма вероятного ущерба государству оценивается в 100 млн долларов.

В "Укрспецэкспорте" заявляют, что "подобные сценарии используются тогда, когда происходит передел рынка или силовым методом пытаются влиять на кадровую политику компании".