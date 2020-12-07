НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было

Из-за решения Конституционного Суда 11 ноября детектив НАБУ закрыл дело по факту возможного недостоверного декларирования председателем Окружного админсуда Киева Павлом Вовком.

Об этом сообщил в Telegram журналист Олег Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, по версии следствия, он не задекларировал дом и землю в Вите-Почтовой под Киевом, которые принадлежат его бывшей жене. В НАБУ считали, что Вовк "фиктивно" развелся с женой, а сам и в дальнейшем с ней проживал, вместе путешествовал за границу и тому подобное. В квартире, где якобы постоянно проживал Вовк, его почти не видели, это подтверждал и консьерж. Также глава ОАСК забыл указать в декларации пользование автомобилем Audi Q7, который зарегистрирован на его тестя, и доходы бывшей жены. В этом деле изъяли ряд имущества, в частности: золотые слитки, золотые монеты, наличные и тому подобное", - говорится в сообщении.

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Сам глава ОАКС в Facebook заявил, что это "очередная манипуляция со стороны главного фейкового органа по борьбе с коррупцией во главе с неконституционно назначенным коррупционером".

"Дело в отношении меня не могло быть закрыто по той причине, что никакого дела против меня не было - я проходил свидетелем в этом производстве, и подозрений мне не предъявлялось. За 4 года!!! расследования, "следователи" не смогли найти ничего. И это не говоря уже о том, что еще год назад по указанным в сообщении эпизодам закончился срок давности. При этом НАБУ весь этот период, в искаженном и сфабрикованном виде, незаконно сливало отдельные ведомости досудебного расследования, для того, чтобы в публичной плоскости создать иллюзию моей вины", - уверен Вовк.

По его мнению, сейчас дело закрыли "видимо, чтобы подать это как "заговор судей", а не избирательное преследование с целью давления и вмешательства в мою деятельность, чем оно и было на самом деле".

"Очень удобная позиция - списывать на решение КСУ свои фальсификации, непрофессионализм и отсутствие результатов работы. Плохому танцору всегда что-то мешает", - считает глава ОАСК.

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