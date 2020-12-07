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Новости Конституционный кризис
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НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было

Из-за решения Конституционного Суда 11 ноября детектив НАБУ закрыл дело по факту возможного недостоверного декларирования председателем Окружного админсуда Киева Павлом Вовком.

Об этом сообщил в Telegram журналист Олег Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, по версии следствия, он не задекларировал дом и землю в Вите-Почтовой под Киевом, которые принадлежат его бывшей жене. В НАБУ считали, что Вовк "фиктивно" развелся с женой, а сам и в дальнейшем с ней проживал, вместе путешествовал за границу и тому подобное. В квартире, где якобы постоянно проживал Вовк, его почти не видели, это подтверждал и консьерж. Также глава ОАСК забыл указать в декларации пользование автомобилем Audi Q7, который зарегистрирован на его тестя, и доходы бывшей жены. В этом деле изъяли ряд имущества, в частности: золотые слитки, золотые монеты, наличные и тому подобное", - говорится в сообщении.

НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было 01

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Сам глава ОАКС в Facebook заявил, что это "очередная манипуляция со стороны главного фейкового органа по борьбе с коррупцией во главе с неконституционно назначенным коррупционером".

"Дело в отношении меня не могло быть закрыто по той причине, что никакого дела против меня не было - я проходил свидетелем в этом производстве, и подозрений мне не предъявлялось. За 4 года!!! расследования, "следователи" не смогли найти ничего. И это не говоря уже о том, что еще год назад по указанным в сообщении эпизодам закончился срок давности. При этом НАБУ весь этот период, в искаженном и сфабрикованном виде, незаконно сливало отдельные ведомости досудебного расследования, для того, чтобы в публичной плоскости создать иллюзию моей вины", - уверен Вовк.

По его мнению, сейчас дело закрыли "видимо, чтобы подать это как "заговор судей", а не избирательное преследование с целью давления и вмешательства в мою деятельность, чем оно и было на самом деле".

"Очень удобная позиция - списывать на решение КСУ свои фальсификации, непрофессионализм и отсутствие результатов работы. Плохому танцору всегда что-то мешает", - считает глава ОАСК.

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НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было 02

Автор: 

НАБУ (4219) КС (2248) электронное декларирование (1025) Вовк Павел (260)


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Топ комментарии
+29
Шо там Зюзя блеял за борьбу с коррупцией? Коррупцию тупо узаконили.
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07.12.2020 19:36
+28
НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было - Цензор.НЕТ 604
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07.12.2020 19:33
+25
Ляпота! Да зєбіли?

НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было - Цензор.НЕТ 2958
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07.12.2020 19:29
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Ляпота! Да зєбіли?

НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было - Цензор.НЕТ 2958
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07.12.2020 19:29 Ответить
НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было - Цензор.НЕТ 604
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07.12.2020 19:33 Ответить
Зельцман брехливая мразь
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07.12.2020 19:34 Ответить
суддя Вовк

підсудні - Зайці ?



і до дєдушки Глібова не ходи......
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07.12.2020 19:35 Ответить
Шо там Зюзя блеял за борьбу с коррупцией? Коррупцию тупо узаконили.
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07.12.2020 19:36 Ответить
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!)))
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07.12.2020 19:44 Ответить
По-моему тут уже следующий этап - борьба с борьбой с коррупцией.
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07.12.2020 19:46 Ответить
Циркова вистава-"Боротьба нанайських хлопчиків" !!!)))
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07.12.2020 19:49 Ответить
Макс, вчера отстрелял Astra-400 под 9х19 "para". Прикольная игрушка.
очень плохо, что целик и мушка треугольные. Думал, что хоть австрияки избавились от этой порнографии. В игрушке свободный затвор. Трошки тянет влево. Угол наклона рукоядки (как ни странно удобен). При удержании похож по отдаче на ТТ (тарас тарасович).
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08.12.2020 04:14 Ответить
Лечить украинскую "Фемиду" бесполезно. Только эвтаназия.
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07.12.2020 19:37 Ответить
Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, коль слово "честь" забыто
И коль в чести наветы за глазa
V.C. Vysotskij.
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07.12.2020 19:44 Ответить
Понять и простить...
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07.12.2020 19:39 Ответить
Ордєном наградіть!

НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было - Цензор.НЕТ 4164
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07.12.2020 19:40 Ответить
Ни какого прощения не должно быть!
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07.12.2020 22:55 Ответить
НАБУ гордость рэформатора
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07.12.2020 19:42 Ответить
Це того, що реформував Конституційний суд?
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07.12.2020 19:43 Ответить
Не, это того, у кого 💯% свой прокурвор, и Бакланов😁
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07.12.2020 23:10 Ответить
Кошелёк кошелёк, какой кашилёк, не знаю я ни какого кашелька. На, обыщи.
НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было - Цензор.НЕТ 7145
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07.12.2020 19:46 Ответить
Класс! Обнулился! Можно начинать воровать по-новой, претензий все равно не будет. Одна надежда на природное правосудие: что где-то оторвется с высотки громадная сосулька и накажет хоть одного мерзавца.
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07.12.2020 19:46 Ответить
Корупціонери завзято і безкомпромісно борються з корупцією !!))
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07.12.2020 19:47 Ответить
ну раз сливало-значит было шо сливать .
а говоришь никакого дела не было
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07.12.2020 19:53 Ответить
Они сделали Зеленского разом ) Пусть теперь думаЕТ
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07.12.2020 20:02 Ответить
Да он бы думал конечно, только было бы чем думать, вот в чём проблема.
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07.12.2020 22:59 Ответить
Мрак, 73% дебилов отдали добровольно власть шуту, не проверив предварительно, наличие хоть примитивного интеллекта, который оказался неадекватом, и теперь 40 млн населения оказалось в заложниках у тщедушного, но красивого нарциса, надо просить помощь у Запада, поскольку совковая сущность населения не способна самостоятельно себя организовать и защитить.
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07.12.2020 20:14 Ответить
Судья заявил, что никакого дела не было

Так он же судья! Его слова приговор, а за спиной стена - закон. Только веревки не хватает...
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07.12.2020 20:27 Ответить
Ах, как красиво уделали лохов)) эпохой бедности баранов развели, как котят))
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07.12.2020 20:33 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV https://www.youtube.com/post/UgyR_DalV9PeyjGEKQB4AaABCQ 4 НАБУ закрило провадження про недостовірне декларування голови ОАСК Вовка. Суддя заявив, що ніякої справи не було - Цензор.НЕТ 7065
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07.12.2020 21:43 Ответить
Отже, суддя людині - Вовк?
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07.12.2020 21:46 Ответить
Этого судью волчару, давно надо было загнать в лес, в его обитель.
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07.12.2020 23:04 Ответить
Нашего йурыста-пианиста не просто в говно макают, его уже с выгребной ямы не видать😁
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07.12.2020 23:12 Ответить
Где чмо-гетманцев?
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07.12.2020 23:32 Ответить
Перемога корупції над справедливістю, з чим усіх й поздоровляю, якщо у вас є гроші можете робити що завгодно.
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07.12.2020 23:32 Ответить
Кожна собака в Україні чула плівки або про них. Про це казали у ТВ-новинах майже всіх каналів. Це було майже на кожному сайту новин в інеті. Все чули, як суддівськи сцють українцям у вічі. І є все ще люди, які "це" захищають. Це лайно, що сіло у крісло президента.
Які мають сумніви. Які бояться незрозуміло чого і кого.
9 грудня. Банкова.
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08.12.2020 04:38 Ответить
 
 