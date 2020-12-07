НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было
Из-за решения Конституционного Суда 11 ноября детектив НАБУ закрыл дело по факту возможного недостоверного декларирования председателем Окружного админсуда Киева Павлом Вовком.
Об этом сообщил в Telegram журналист Олег Новиков, передает Цензор.НЕТ.
"В частности, по версии следствия, он не задекларировал дом и землю в Вите-Почтовой под Киевом, которые принадлежат его бывшей жене. В НАБУ считали, что Вовк "фиктивно" развелся с женой, а сам и в дальнейшем с ней проживал, вместе путешествовал за границу и тому подобное. В квартире, где якобы постоянно проживал Вовк, его почти не видели, это подтверждал и консьерж. Также глава ОАСК забыл указать в декларации пользование автомобилем Audi Q7, который зарегистрирован на его тестя, и доходы бывшей жены. В этом деле изъяли ряд имущества, в частности: золотые слитки, золотые монеты, наличные и тому подобное", - говорится в сообщении.
Сам глава ОАКС в Facebook заявил, что это "очередная манипуляция со стороны главного фейкового органа по борьбе с коррупцией во главе с неконституционно назначенным коррупционером".
"Дело в отношении меня не могло быть закрыто по той причине, что никакого дела против меня не было - я проходил свидетелем в этом производстве, и подозрений мне не предъявлялось. За 4 года!!! расследования, "следователи" не смогли найти ничего. И это не говоря уже о том, что еще год назад по указанным в сообщении эпизодам закончился срок давности. При этом НАБУ весь этот период, в искаженном и сфабрикованном виде, незаконно сливало отдельные ведомости досудебного расследования, для того, чтобы в публичной плоскости создать иллюзию моей вины", - уверен Вовк.
По его мнению, сейчас дело закрыли "видимо, чтобы подать это как "заговор судей", а не избирательное преследование с целью давления и вмешательства в мою деятельность, чем оно и было на самом деле".
"Очень удобная позиция - списывать на решение КСУ свои фальсификации, непрофессионализм и отсутствие результатов работы. Плохому танцору всегда что-то мешает", - считает глава ОАСК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
підсудні - Зайці ?
і до дєдушки Глібова не ходи......
очень плохо, что целик и мушка треугольные. Думал, что хоть австрияки избавились от этой порнографии. В игрушке свободный затвор. Трошки тянет влево. Угол наклона рукоядки (как ни странно удобен). При удержании похож по отдаче на ТТ (тарас тарасович).
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, коль слово "честь" забыто
И коль в чести наветы за глазa
V.C. Vysotskij.
а говоришь никакого дела не было
Так он же судья! Его слова приговор, а за спиной стена - закон. Только веревки не хватает...
Які мають сумніви. Які бояться незрозуміло чого і кого.
9 грудня. Банкова.