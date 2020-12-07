Украина поддерживает Молдову в желании избавиться от военных РФ в Приднестровье, - замглавы МИД Джапарова
Украина поддерживает инициативу президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы.
Об этом первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила на встрече с послом Молдовы в Украине Русланом Болбочаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина является активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, и мы поддерживаем инициативу новоизбранного президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы", - сказала Джапарова.
Напомним, избранная президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что российские "миротворцы" должны уйти из Приднестровья. Она хочет заменить их наблюдателями ОБСЕ.
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Глава МИД РФ Лавров ответил на это, что Россия "едва ли сможет принять требование" о выводе своих военных из Приднестровья.
НАТО поддерживает Молдову и считает, что пребывание российских войск в Приднестровье нарушает ее территориальную целостность.
МИД Молдовы официально заявил, что готов начать с Москвой диалог и выводе российских войск из Приднестровья.
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вот карабахскую проблему уже практически решили...
теперь очередь за приднестрофьем.
В Приднестровье в основном вата которая не будет наперегонки бросать оружие и бежать по домам.
Пересекает границу фура с товаром, в адрес фирмы "Пупкин", фирма имеет молдавскую регистрацию, пункт назначения - Кишинев. Что дальше? Как ее не пускать?
Так же и на выезд.
Не так это все просто.
Так вот, ради красного словца, можно написать не то, что "российских военных подразделений", а сразу смело "кацапские оккупанты" - но на бумаге они как были миротворцы, так ими и останутся.
И не важно кто и кем их считает.
Важно то, что по этим бумажкам, о их выводе, также должно попросить и Приднестровье - только так и никак иначе.
Остальное в пользу бедных.
Одному большому патриоту понадобилось 3-и года, чтобы отказаться от бизнеса в тылу врага.
А тут фактически торговля не с РФ, а с непризнанной республикой - это практически белый бизнес.
А заявлять можно, что угодно и в любых объемах
Вихід з положення - в "блокадах", "колючих дротах", "ізаляціях"... а в реінтеграції (повернення) українських земель в Україну. Єдине, з чим можна погодитися - у виводі російського контингенту і заміні його на український.