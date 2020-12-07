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Украина поддерживает Молдову в желании избавиться от военных РФ в Приднестровье, - замглавы МИД Джапарова

Украина поддерживает Молдову в желании избавиться от военных РФ в Приднестровье, - замглавы МИД Джапарова

Украина поддерживает инициативу президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы.

Об этом первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила на встрече с послом Молдовы в Украине Русланом Болбочаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина является активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, и мы поддерживаем инициативу новоизбранного президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы", - сказала Джапарова.

Напомним, избранная президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что российские "миротворцы" должны уйти из Приднестровья. Она хочет заменить их наблюдателями ОБСЕ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лавров - Санду: Москва "едва ли сможет принять требование" о выводе российских военных из Приднестровья

Глава МИД РФ Лавров ответил на это, что Россия "едва ли сможет принять требование" о выводе своих военных из Приднестровья.

НАТО поддерживает Молдову и считает, что пребывание российских войск в Приднестровье нарушает ее территориальную целостность.

МИД Молдовы официально заявил, что готов начать с Москвой диалог и выводе российских войск из Приднестровья.

Также на Цензор.НЕТ: "Вы видели нового советника министра обороны Молдавии? Негр! Американец!", - Жириновский и Скабеева обсуждают внешнюю политику Молдовы. ВИДЕО

Автор: 

МИД (6938) Молдова (1868) Приднестровье (657) россия (95413) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+15
Я також.,,Рюска швейне гоу хоум,,)))
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07.12.2020 19:40
+7
Придністрів"я це наш спільний з Молдовою геморой !!))
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07.12.2020 19:42
+6
все по очереди...от простого к сложному.
вот карабахскую проблему уже практически решили...
теперь очередь за приднестрофьем.
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07.12.2020 19:51
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Я також.,,Рюска швейне гоу хоум,,)))
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07.12.2020 19:40 Ответить
Придністрів"я це наш спільний з Молдовою геморой !!))
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07.12.2020 19:42 Ответить
Як би не гірше. Це абсцес, а може навіть метастаз злоякісної пухлини планети, під назвою "Російська Імперія"
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07.12.2020 20:42 Ответить
Может Украине кто то помог бы избавится от кацапских военных в лугандоне и Крыму.
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07.12.2020 19:47 Ответить
все по очереди...от простого к сложному.
вот карабахскую проблему уже практически решили...
теперь очередь за приднестрофьем.
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07.12.2020 19:51 Ответить
Молдове нужно поступить в Приднестровье так как сделала русня в Крыму с в\ч ВСУ,смекаете😉
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07.12.2020 19:52 Ответить
На території Придністров'я немає молдовської влади і військ, тому вона, на жаль, такого зробити не може.
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07.12.2020 20:04 Ответить
А "молдовоязычные" там есть? Их права там не нарушаются?Мож нужно за них вступиться?Отряды самообороны ,все такое ,ну как в Крыму...
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07.12.2020 21:38 Ответить
Ну, це ж уже було в 90-х. На жаль, кацапи тоді перемогли.
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07.12.2020 21:48 Ответить
Може й молдовани переможуть кацапiв iх"зброею"та методою?Я б спробував.Мiжнородну спiльноту залучити на захист "молдовоязичного" населення Приднестров'я треба.
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07.12.2020 22:13 Ответить
в Крыму в ВСУ были в основном местные, которые ждали Рашу и стрелять в "братьев" не стали бы.
В Приднестровье в основном вата которая не будет наперегонки бросать оружие и бежать по домам.
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07.12.2020 20:28 Ответить
жесткого перекрытия границы и контрабандных потоков будет достаточно
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07.12.2020 21:07 Ответить
Это прописная истина, мы все ее знаем. Вопрос технический - КАК это сделать?
Пересекает границу фура с товаром, в адрес фирмы "Пупкин", фирма имеет молдавскую регистрацию, пункт назначения - Кишинев. Что дальше? Как ее не пускать?
Так же и на выезд.
Не так это все просто.
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07.12.2020 23:44 Ответить
Молдова для молдован. Косабам нех*й шастать!
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07.12.2020 20:08 Ответить
блин, сочувствующие, вы сначала кордон Украины с этой рашистской резервацией перекройте наглухо, чтобы вата приднестровская не шарахалась по нашей стране как у себя дома и кнтрабас в рашку через нашу страну не возила и оружие с боприпасами для москальского гарнизона в этом совковском анклаве.... а вот уже после этого будете поддерживать и сочувствовать,. А если так просто на пакиздеть - такая поддержка никому не нужна. Вот так же нас и молдова будет поддерживать, устно выражая озабоченость. Да пан Кулеба?
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07.12.2020 20:16 Ответить
Те що Україна підтримує Молдову - це нормально і правильно. Але пропускаючи авто з придністровськими номерами на нашу територію ми тим самим визнаємо і підтримуємо ніким не визнану ПМР. Парадокс, але так воно є.
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07.12.2020 20:54 Ответить
вышвырнули расийского ГОН(до)ДОНА теперь вполне подходящее время, начать по полной щемить этот кацапский клоповник..главное, чтобы Молдова не поддалась на искушение, оставить этот гнойник, в обмен на миллиардные, якобы долги за газ, отпущенный приднестровью, а повешенный лаптями на молдован
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07.12.2020 20:56 Ответить
теперь зеленый гондон будет против
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07.12.2020 21:39 Ответить
БЛА, БЛА, БЛА - есть то, что мы хотим или мечтаем, а есть бамажки с подписями, по типу Минских Соглашений

Так вот, ради красного словца, можно написать не то, что "российских военных подразделений", а сразу смело "кацапские оккупанты" - но на бумаге они как были миротворцы, так ими и останутся.
И не важно кто и кем их считает.
Важно то, что по этим бумажкам, о их выводе, также должно попросить и Приднестровье - только так и никак иначе.

Остальное в пользу бедных.
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07.12.2020 21:19 Ответить
Ну,так закройте границу Украины с приднетровьем.
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07.12.2020 21:28 Ответить
Я предположу, что Вы даже не представляете себе, о как объемах контрабанды идёт речь, как впрочем и я.
Одному большому патриоту понадобилось 3-и года, чтобы отказаться от бизнеса в тылу врага.
А тут фактически торговля не с РФ, а с непризнанной республикой - это практически белый бизнес.
А заявлять можно, что угодно и в любых объемах
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08.12.2020 09:08 Ответить
Придністрянщина - то споконвічна українська земля, заселена споконвіків українцями У першій половині минулого сторіччя сталінський режим наспіх зліпив з Лівобережжя т.з. ПМР, як плацдарм для захоплення всієї Молдавії(що і зробив) а потім "випадково забув" повернути Україні. Придністрянщина і Молдова - то історчно, етнічно, ментально, лінгвістично, логічно несумісні частини для одного державного утворення, як чужий орган, пришитий бездарним хірургом. Тому, як би не тасували, міняли, місцями "миротворців" - нічого це не дасть - причина в непереборних протиріччях слов"янського і романського народів, в категоричному несприйнятті українцями Лівобережжя "аншлюсу" з румунами.
Вихід з положення - в "блокадах", "колючих дротах", "ізаляціях"... а в реінтеграції (повернення) українських земель в Україну. Єдине, з чим можна погодитися - у виводі російського контингенту і заміні його на український.
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08.12.2020 10:49 Ответить
 
 