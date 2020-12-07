Украина поддерживает Молдову в желании избавиться от военных РФ в Приднестровье, - замглавы МИД Джапарова

Украина поддерживает инициативу президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы.

Об этом первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила на встрече с послом Молдовы в Украине Русланом Болбочаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина является активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, и мы поддерживаем инициативу новоизбранного президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы", - сказала Джапарова.

Напомним, избранная президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что российские "миротворцы" должны уйти из Приднестровья. Она хочет заменить их наблюдателями ОБСЕ.

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Глава МИД РФ Лавров ответил на это, что Россия "едва ли сможет принять требование" о выводе своих военных из Приднестровья.

НАТО поддерживает Молдову и считает, что пребывание российских войск в Приднестровье нарушает ее территориальную целостность.

МИД Молдовы официально заявил, что готов начать с Москвой диалог и выводе российских войск из Приднестровья.

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