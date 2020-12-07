Директор и 10 работников лесхоза на Харьковщине допустили незаконные вырубки на 5,6 млн грн, им грозит до 5 лет тюрьмы, - ГБР
Обвинительный акт в отношении 11 работников расположенного в Харьковской области государственного предприятия "Балаклейское лесное хозяйство" направлен в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Следствием установлено, что должностные лица, среди которых: директор хозяйства, 3 лесничих, 2 старших мастера леса и 5 мастеров леса, из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, не приняли меры по обеспечению надлежащего хранения имущества государственного предприятия. В результате, в течение 2019 года произошли незаконные рубки леса на территории лесничества", - говорится в сообщении.
По данным досудебного следствия, ущерб от незаконных вырубок составляет почти 5,6 млн грн. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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