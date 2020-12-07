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Новости
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Директор и 10 работников лесхоза на Харьковщине допустили незаконные вырубки на 5,6 млн грн, им грозит до 5 лет тюрьмы, - ГБР

Директор и 10 работников лесхоза на Харьковщине допустили незаконные вырубки на 5,6 млн грн, им грозит до 5 лет тюрьмы, - ГБР

Обвинительный акт в отношении 11 работников расположенного в Харьковской области государственного предприятия "Балаклейское лесное хозяйство" направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Следствием установлено, что должностные лица, среди которых: директор хозяйства, 3 лесничих, 2 старших мастера леса и 5 мастеров леса, из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, не приняли меры по обеспечению надлежащего хранения имущества государственного предприятия. В результате, в течение 2019 года произошли незаконные рубки леса на территории лесничества", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, ущерб от незаконных вырубок составляет почти 5,6 млн грн. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хищение леса на более чем 6 млн грн разоблачили на Ривненщине, - СБУ

Автор: 

лес (627) Харьковщина (5577) Балаклея (260) ГБР (2977)


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Топ комментарии
+1
та ну, суд їх простить та закриє справу за якимись особливими "особовими" обставинами
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07.12.2020 19:50
+1
Або хай садять дерева, або хай сідають самі.
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07.12.2020 19:50
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та ну, суд їх простить та закриє справу за якимись особливими "особовими" обставинами
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07.12.2020 19:50 Ответить
Лучше б эти твари себе головы вырубили. А судьи будут скоты, если их не посадят и они не заплатят 5 млн. ущерба.
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07.12.2020 19:57 Ответить
Або хай садять дерева, або хай сідають самі.
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07.12.2020 19:50 Ответить
как то так. до 5 лет посадок деревьев даже предпочтительнее
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07.12.2020 21:43 Ответить
Это вам не 10 000 000 долларов "забыть" задекларировать! Шутка ли аж на 5,6 лимона гривен вырубили.
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07.12.2020 19:52 Ответить
Простий фокус - грощі від проданого лісу напополам поділив з суддями прокурорами і ось ти на свободі під домашнім арештом і ще половина грощей від проданого лісу залишилась. Як примітивно і просто працює ця система
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07.12.2020 19:56 Ответить
до пяти ) Это по максимуму ) Аж смешно ) То есть дадут условно и гуляй Вася , жуй опилки , я начальник лесопилки )
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07.12.2020 20:12 Ответить
А где-то там на мальдивах бурбак пьёт за здоровье "дэржавныка"
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07.12.2020 20:16 Ответить
А чо так мало, надо минимум - 10, чтоб другим тварям не повадно было.
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07.12.2020 20:25 Ответить
интересно, дождусь я когда-нибудь, чтобы вместо "грозит" я прочитал "дали"
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07.12.2020 23:14 Ответить
 
 