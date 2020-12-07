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Военнослужащий, пьяным убивший сослуживца в зоне АТО в 2015 году, приговорен к 11 годам тюрьмы, - прокуратура

Военнослужащий, пьяным убивший сослуживца в зоне АТО в 2015 году, приговорен к 11 годам тюрьмы, - прокуратура

07 декабря приговором Дружковского городского суда Донецкой области признан виновным и осужден к одиннадцати годам лишения свободы военнослужащего одной из воинских частей, убивший сослуживца во время участия в АТО в 2015 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

"В суде прокурорами доказано, что в сентябре 2015 осужденный, проходя военную службу в зоне Антитеррористической операции на территории Донецкой области в селе Никифоровка Бахмутского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно по мотивам мести за оскорбительные слова потерпевшего, выстрелил из закрепленного за ним огнестрельного оружия, чем вызвал у сослуживца телесные повреждения, от которых последний скончался в Артемовский центральной районной больнице", - говорится в сообщении.

Осужденный свою вину в совершении инкриминируемого преступления в течение всего рассмотрения дела не признавал, но по принципиальной позицией обвинителей, под давлением исследованных доказательств непосредственно в суде, признал свою вину в полном объеме и подтвердил указанные выше фактические обстоятельства.

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Как сообщили в прокуратуре, суд также частично удовлетворил заявленный гражданский иск потерпевшей на возмещение морального вреда на сумму один миллион гривен.

Автор: 

убийство (6479) юстиция (758) Донецкая область (9562) военнослужащие (6115) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+4
Знаешь хоть одного человека, признавшего, что не умеет пить?
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07.12.2020 20:25
+4
і ця справа, така дріб'язкова, з точки зору криміналістики - завершилася вироком через 5 років. А що казати вже про інші, куди більш резонансні - наприклад, про вбивство Небесної Сотні?
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07.12.2020 21:12
+3
Выйдет чз год по закону Савченко. Или его отменили уже?
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07.12.2020 20:24
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Ну если ты ПАДЛО не умеешь пить ,на ХЕРА ты это делаешь ?
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07.12.2020 20:24 Ответить
Знаешь хоть одного человека, признавшего, что не умеет пить?
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07.12.2020 20:25 Ответить
Как ни странно ,знаю и при чём ни одного.
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08.12.2020 15:03 Ответить
Выйдет чз год по закону Савченко. Или его отменили уже?
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07.12.2020 20:24 Ответить
Для цього знадобилося цілих п'ять років. Капець як швидко...
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07.12.2020 20:25 Ответить
По закону "Савченко", ему предстоит сидеть 1 год.
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07.12.2020 20:30 Ответить
і ця справа, така дріб'язкова, з точки зору криміналістики - завершилася вироком через 5 років. А що казати вже про інші, куди більш резонансні - наприклад, про вбивство Небесної Сотні?
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07.12.2020 21:12 Ответить
Цікаво, а що за потерпіла на лям збагатіла, якась дружківська Анжела, що вчасно біля аватарів потерлась?
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07.12.2020 21:27 Ответить
Ну капец! Этот по пьяне убил сослуживца в 2015.(Непреднамеренное хотя и с отягчающими...) Получил 11 лет тюрьмы в 2020... БЫСТРО! А убийцы, которые сознательно убивали наших воинов ГДЕ? В манде ***! Они спокойно разгуливают на свободе! И суды их отпускают... условные сроки... ВО КРАСОТА!
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07.12.2020 22:51 Ответить
А сепарам условно дают. Проклятая страна.
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08.12.2020 00:48 Ответить
 
 