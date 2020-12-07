Военнослужащий, пьяным убивший сослуживца в зоне АТО в 2015 году, приговорен к 11 годам тюрьмы, - прокуратура

07 декабря приговором Дружковского городского суда Донецкой области признан виновным и осужден к одиннадцати годам лишения свободы военнослужащего одной из воинских частей, убивший сослуживца во время участия в АТО в 2015 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

"В суде прокурорами доказано, что в сентябре 2015 осужденный, проходя военную службу в зоне Антитеррористической операции на территории Донецкой области в селе Никифоровка Бахмутского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно по мотивам мести за оскорбительные слова потерпевшего, выстрелил из закрепленного за ним огнестрельного оружия, чем вызвал у сослуживца телесные повреждения, от которых последний скончался в Артемовский центральной районной больнице", - говорится в сообщении.

Осужденный свою вину в совершении инкриминируемого преступления в течение всего рассмотрения дела не признавал, но по принципиальной позицией обвинителей, под давлением исследованных доказательств непосредственно в суде, признал свою вину в полном объеме и подтвердил указанные выше фактические обстоятельства.

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Как сообщили в прокуратуре, суд также частично удовлетворил заявленный гражданский иск потерпевшей на возмещение морального вреда на сумму один миллион гривен.