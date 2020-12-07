Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова

В одной из одесских больниц, где лечатся больные COVID-19, пациентке принесли завтрак в палату, в которой с ночи лежала умершая пациентка.

Об этом рассказала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Ножевниковой, соседка по палате умерла ночью.

"А утром принесли завтрак. Тут тело лежит, а тут вам завтрак", - сказала она.

По словам волонтера, медики сбиваются с ног, пытаясь помочь живым пациентом, и потому не успели вынести тело.

"Сделали виноватыми врачей. Чтобы вынести тело, нужно три-четыре человека, а там (в больнице. - Ред.) медики не успевают к живым подойти. Мы держим первое место по количеству пациентов на одну медицинскую бригаду. При норме 30 пациентов на бригаду, у нас 100-120", - рассказала Ножевникова.

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