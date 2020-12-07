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Новости Коронавирус и карантин
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Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова

Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова

В одной из одесских больниц, где лечатся больные COVID-19, пациентке принесли завтрак в палату, в которой с ночи лежала умершая пациентка.

Об этом рассказала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Ножевниковой, соседка по палате умерла ночью.

"А утром принесли завтрак. Тут тело лежит, а тут вам завтрак", - сказала она.

По словам волонтера, медики сбиваются с ног, пытаясь помочь живым пациентом, и потому не успели вынести тело.

"Сделали виноватыми врачей. Чтобы вынести тело, нужно три-четыре человека, а там (в больнице. - Ред.) медики не успевают к живым подойти. Мы держим первое место по количеству пациентов на одну медицинскую бригаду. При норме 30 пациентов на бригаду, у нас 100-120", - рассказала Ножевникова.

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Автор: 

карантин (16729) Одесса (7869) смерть (9214) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ножевникова Екатерина (12)


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Топ комментарии
+33
Мажут бубочкины видосики на хлеб. Ужинают.
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07.12.2020 20:20
+18
Де ті, хто розказував тут про хитрого чіпіровщика Гейтса?
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07.12.2020 20:16
+8
під дулом автомата заставляли завтракать, чи що... в мене б не було апетиту, як мінімум.
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07.12.2020 20:22
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Правила форума Совет форумчан
Де ті, хто розказував тут про хитрого чіпіровщика Гейтса?
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07.12.2020 20:16 Ответить
Мажут бубочкины видосики на хлеб. Ужинают.
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07.12.2020 20:20 Ответить
Буває. Мені це апетит не зіпсувало б.
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07.12.2020 20:19 Ответить
наче там вже розкладання тіла і вонь.
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07.12.2020 20:26 Ответить
у мертвого человека сразу расслабляются мышцы и каловые массы и урина выходят наружу...
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07.12.2020 20:30 Ответить
Что-то моя тёща говном не воняла.
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07.12.2020 21:36 Ответить
Ничего подобного! Для выталкивания каловых масс. нужно сокращение мышц прямой кишки. как кстати и мочевого пузыря, более того кишечные клапана настолько прочно запираются что когда у трупа идет интенсивное газобразование в кишечнике то разрывает стенку кишки а клапана остаються закрытыми.
(извиняюсь за натурализм)
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07.12.2020 22:13 Ответить
я написал это исходя из инструкций по обхождению с умершим на борту судна (работал на флоте)..
среди прочего, там предписывалось и закрытие заднего прохода ватным тампоном по причине которую я описал выше... (извиняюсь за натурализм)
НО да, пришлось как то снимать повесившегося в рейсе - и он был сухим, ни капли мочи, или кала, или спермы...
удивился тогда, потому что всему этому предполагалось быть..
И язык был внутри, и глаза не на выкате - только кулаки были сжаты..
Вообщем почитать еще нужно по теме..
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07.12.2020 22:36 Ответить
....просто позже повесили, перед этим грамотно задушили...
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08.12.2020 08:40 Ответить
да нет...
сам повесился - это 100%...
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08.12.2020 09:29 Ответить
Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 6586
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07.12.2020 20:59 Ответить
це пиз---ь таваріщі-
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07.12.2020 20:21 Ответить
Так за таке навантаження і йде доплата- чи ні?
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07.12.2020 20:22 Ответить
шоб да-так нет
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07.12.2020 20:25 Ответить
А це про що?
Imageeconomics.segodnya.ua › enews › v...
На доплаты врачам все больницы получили средства - Степанов - новости Украина | СЕГОДНЯ - Новости экономики
23 окт. 2020 г. - Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн -брифинга о ситуации с коронавирусом в Украине. Также уже перечислены 1,18 млрд гривен за ...
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07.12.2020 20:30 Ответить
про копейки?ты в курсе,шо платят только за минуты,проведенные в контакте с больными с доказанными случаями ?в месяц это получается добавка примерно 25%.
и шо первичной цепочке-семейным врачам никто не доплачивают,хотя именно они первыми сталкиваются с инфекцией.
и что нянечкам,водителям никто не платит?
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07.12.2020 20:37 Ответить
не согласен...
есть виды работ с повышенным риском для здоровья и жизни.им необходимо платить много.иначе в ближайшем будущем окажемся без таких специалистов-энтузиастов.
бо в других странах платят нормально.
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07.12.2020 21:19 Ответить
Якщо не звільняються- то норм платять. Це єдиний вірний критерій.
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07.12.2020 21:26 Ответить
07.12.20 11:07https://censor.net/ru/news/3235356/v_blijayishie_gody_ukraina_mojet_ostatsya_bez_medikov_stepanov
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07.12.2020 21:33 Ответить
То тоді і з/п піднімуть. Як підняли на будівництві. Інакше воно не працює
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07.12.2020 21:35 Ответить
в будивницьтві капіталізм...
а в державних закладах-тоталітаризм
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07.12.2020 21:41 Ответить
По-різному буває. От тільки конкурс на лікарів на порядок вищий- не знаєш чому саме?
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07.12.2020 21:47 Ответить
знаю...бо завжди можна після поневіряння п'яти рочків поїхати у польщу добре подзаробити.
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07.12.2020 21:49 Ответить
https://twitter.com/iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™

На базарі у Золотоноші буквально чув наступний діалог:
- я за саюсу аванс пропивав за три дні, а зарплату за тиждень!
*з гордістю* але цєньі такіє бьілі, што на зарплату жєньі жить можна біло!
- даа... раньшє за людєй власть большє думала! а щяс пі.дєц!

*сумно курять*
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07.12.2020 21:37 Ответить
Шарікови. Хай курять.)))
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07.12.2020 21:46 Ответить
Кому? Пациентам?
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07.12.2020 20:28 Ответить
Я рад, шо ты оценил, поклонник 95-го. Но речь в статье идет о пациентке.
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07.12.2020 20:33 Ответить
Непонятно зачем это было подымать на свет? Что не видят как врачи зашиваются,не успевают? После этого врачам взбучку сделают и те не многие что остались разбегуться.Если по штату не хватает людей которые должны это делать то и требовать от персонала сверх нормы не правильно,я бы послал нах таких критиков а руководству сказал что то не нравится вот заявление и досвидос.Верю после моего ухода вы будете справляться быстрее.
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07.12.2020 20:32 Ответить
А хто саме підіймав?
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07.12.2020 20:33 Ответить
пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер ножевниковав одной из одесских больниц, где лечатся больные covid-19, пациентке принесли завтрак в палату, в которой с ночи лежала умершая пациентка.
об этом рассказала глава благотворительного фонда "корпорация монстров" екатерина ножевникова, сообщает цензор.нет соисточник: https://censor.net/ru/n3235525
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08.12.2020 10:33 Ответить
під дулом автомата заставляли завтракать, чи що... в мене б не було апетиту, як мінімум.
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07.12.2020 20:22 Ответить
Разве написали, что она завтракала?...или вы думаете, что проведя ночь, рядом с покойником у нее проснулся зверский аппетит? Как минимум надо внимательнее читать.
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07.12.2020 21:15 Ответить
Принесли завтрак, как положено. Наверно на кухне не знали, что в палате умер человек.
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07.12.2020 21:20 Ответить
"Пришлось завтракать" в заголовку - це ,по -вашому, що означає?
ось саме Ви й уважніше читайте.
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07.12.2020 21:25 Ответить
Нетрудно догадаться, что заголовок написали с иронией.
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07.12.2020 21:36 Ответить
це ваша особиста догадка, а слова - дослівна цитата волонтера. а іронізувала вона,чи ні- ми точно не знаємо.
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07.12.2020 21:41 Ответить
"А утром принесли завтрак. Тут тело лежит, а тут вам завтрак", - сказала она.

Где она сказала, что пациентке пришлось завтракать ?
Да ладно. Неважно, кто как понял. Не приведи бог оказаться в такой ситуации.
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07.12.2020 21:56 Ответить
А что здесь такого? Такова жизнь.
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07.12.2020 20:24 Ответить
"Вот вам история, в Замоскворечье трое везли хоронить одного. Все, и шофёр получили увечья, только который в гробу ничего"

А каково тётке? Ночью смерть приходила - на меня даже не глянула. В её книге меня нет. Жизнь продолжается.Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 5607
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07.12.2020 20:45 Ответить
Я представляю если бы такое было в Феофании, пациент депутат позавтракал рядом с телом, наверное комиссию создали депутатскую
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07.12.2020 20:25 Ответить
А такое в Феофании было.
Тело Зеленского, завтракало рядом с телом Ермака...Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 1196
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07.12.2020 22:16 Ответить
Раз власть не может помочь то пусть направляют в больницы волонтеров от "слуг" вы выбрали это то вам и помогать разгребать.Давай Вова запиши видосик призови своих братьев по разуму помочь тебе!
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07.12.2020 20:26 Ответить
Кстати да, там же целая армия есть "бесплатных" долбоящеров)
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07.12.2020 20:36 Ответить
Ну тут выбор в любом случае невесёлый: либо завтрак есть, но обстановка не способствует, либо завтрака нет, и живой человек остался голодным, а ослабленному организму питаться необходимо.
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07.12.2020 20:41 Ответить
либо завтрак есть, но обстановка не способствует, либо завтрака нет, и живой человек остался голодным,
+++++++++Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 5291
Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 5291 А в коридоре, на подоконнике, позавтракать не выход?
Там в коридорах свои покойники лежат.
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07.12.2020 20:50 Ответить
Не вижу ничего смешного. Зачастую тот, кого госпитализировали из за ковида, сам ходит с трудом, не говоря уже о том, что бы донести тарелку в коридор до подоконника. Есть такое состояние: с палочкой по стеночке ....
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07.12.2020 21:30 Ответить
У ситуації є передумови для чорного гумору... але краще утримаюсь Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 2401
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07.12.2020 21:03 Ответить
та зелений гумор, теж не торт....
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07.12.2020 21:13 Ответить
То взагалі не гумор ))
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07.12.2020 21:23 Ответить
Згадалася https://youtu.be/gtvuQ--z1b0 класична чорнуха на тему медицини ... Пациентке одесской больницы пришлось завтракать рядом с телом умершей ночью соседки по палате, - волонтер Ножевникова - Цензор.НЕТ 9067
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07.12.2020 21:31 Ответить
Т.е. ночь с покойником - это нормально, а завтрак уже - из ряда вон.
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07.12.2020 21:40 Ответить
Опять этот бред пишут, как про мужика который отдал свою 15-ти минутную дневную дозу кислорода и умер?! Вы хоть более правдоподобно пишите. Не успевают к живым подойти - это как? 3-х человек нету уделить 45 секунд, что бы уложить на каталку? Ох уж эти благотворительные фонды и все "спецы" сместе с ними
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07.12.2020 21:52 Ответить
попадешь с ковидом - увидишь как на 100 пациентов приходится ОДИН врач и 1 медсестра.. Расскажешь им - насколько они "ленивые" и не хотят к тебе подходить
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07.12.2020 22:01 Ответить
Как он попадет, если везде трындят, шо мест нет?
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07.12.2020 22:16 Ответить
Да, точно напоминает лякалку про "смерть батька, що віддав доуз кисня сину" и тоже волонтер источник информации. Очень напоминает вбросы, главное чтобы в фб был пост пусть даже мифическгого волонтера и рейтинговая "лякалка" расползется по СМИ. Обидно что ЦЕзор в этом участвует - в брутальном манипулятивном гоневе.
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07.12.2020 22:05 Ответить
Чемпиёны по борьбе с covid19=cуки зелёные
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07.12.2020 22:58 Ответить
это просто беспредел. покажите это президенту - не захочет ли он с семьей отобедать в компании трупа?
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08.12.2020 00:15 Ответить
Видно что власть не может взять под контроль распространение вируса. В других сферах ситуация не лучше.
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08.12.2020 00:19 Ответить
а Стебанов вжу сурмить про перемогу над ковідом. Тестують в два раза менше, наказали не відправляти легкі та середні випадки на тести і отримали менше нових випадків. Брехунці зелені
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08.12.2020 07:54 Ответить
Ноу хау по-украински
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08.12.2020 08:44 Ответить
 
 