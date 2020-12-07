Украина и Грузия должны как можно быстрее получить План действий по членству в НАТО, - эксперты Львовского форума по безопасности

Эксперты нынешнего Львовского форума по безопасности (состоялся 9-14 ноября 2020) обратились к лидерам НАТО, США, ЕС и стран Черного моря с призывом объединить усилия и разработать четкую стратегию для противодействия российской агрессии в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эксперты отметили возрастающую важность Черного моря для трансатлантической безопасности и признали российскую агрессивную внешнюю политику ключевой угрозой для безопасности и процветания региона.

В документе также говорится об угрожающем наращивании Россией военных сил в регионе. В частности об увеличении военного присутствия в странах Южного Кавказа в результате развития конфликта в Нагорном Карабахе, а также преобразования Черного моря на пусковую площадку для российских военных операций на Ближнем Востоке, что стало возможным из-за оккупации Крыма.

Эксперты обеспокоены отсутствием четкой стратегии НАТО в регионе, что создает вакуум, который легко заполняет Россия, и отмечают, что Запад должен применять целостный подход к собственному юго-восточного флангу, включающему Балтику, Черноморский регион и регион Средиземного моря.

Читайте также: Безопасность в Черном море - критически важная тема для НАТО, - Госдеп США

Среди конкретных шагов для улучшения безопасности в Черноморском регионе эксперты, в частности, предлагают запретить вход кораблей с оккупированного Крыма во все европейские порты, обеспечить постоянное присутствие немецких и американских кораблей в Черном море, в частности в украинских портах. Также необходимо разместить в регионе тренировочную базу для регулярных военных учений стран Черного моря и НАТО.

Важными считают эксперты также усилия для противодействия гибридным угрозам, в том числе просмотр собственности на критическую инфраструктуру вдоль побережья и уменьшение политического влияния России на страны региона. Для укрепления позиций НАТО в регионе подписанты документа обратились с требованием как можно быстрее предоставить Украине и Грузии реалистичный План действий по членству в НАТО, согласно решению Бухарестского саммита 2008 года.