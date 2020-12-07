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Украина и Грузия должны как можно быстрее получить План действий по членству в НАТО, - эксперты Львовского форума по безопасности

Украина и Грузия должны как можно быстрее получить План действий по членству в НАТО, - эксперты Львовского форума по безопасности

Эксперты нынешнего Львовского форума по безопасности (состоялся 9-14 ноября 2020) обратились к лидерам НАТО, США, ЕС и стран Черного моря с призывом объединить усилия и разработать четкую стратегию для противодействия российской агрессии в Черном море.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, эксперты отметили возрастающую важность Черного моря для трансатлантической безопасности и признали российскую агрессивную внешнюю политику ключевой угрозой для безопасности и процветания региона.

В документе также говорится об угрожающем наращивании Россией военных сил в регионе. В частности об увеличении военного присутствия в странах Южного Кавказа в результате развития конфликта в Нагорном Карабахе, а также преобразования Черного моря на пусковую площадку для российских военных операций на Ближнем Востоке, что стало возможным из-за оккупации Крыма.

Эксперты обеспокоены отсутствием четкой стратегии НАТО в регионе, что создает вакуум, который легко заполняет Россия, и отмечают, что Запад должен применять целостный подход к собственному юго-восточного флангу, включающему Балтику, Черноморский регион и регион Средиземного моря.

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Среди конкретных шагов для улучшения безопасности в Черноморском регионе эксперты, в частности, предлагают запретить вход кораблей с оккупированного Крыма во все европейские порты, обеспечить постоянное присутствие немецких и американских кораблей в Черном море, в частности в украинских портах. Также необходимо разместить в регионе тренировочную базу для регулярных военных учений стран Черного моря и НАТО.

Важными считают эксперты также усилия для противодействия гибридным угрозам, в том числе просмотр собственности на критическую инфраструктуру вдоль побережья и уменьшение политического влияния России на страны региона. Для укрепления позиций НАТО в регионе подписанты документа обратились с требованием как можно быстрее предоставить Украине и Грузии реалистичный План действий по членству в НАТО, согласно решению Бухарестского саммита 2008 года.

безопасность (1102) Крым (26373) НАТО (9968) Черное море (1476)


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Топ комментарии
+5
Украина и Грузия будут в НАТО причем в ближайшем будущем, как бы русские нацисты не брыкались!
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07.12.2020 20:30
+3
А Фінляндія хотіла в НАТУ? Коли? Як на мене то навпаки, їм пропонували а вони відмовились. Щодо Японії, то згідно мирного договору з США, Японія, не може входити ні в які військові союзи, так як не може мати армію. Вчи мат.частину, кацапьонок.
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07.12.2020 20:36
+2
германия же как то вступила в нато,хотя четверть территории была оккупирована.
турцию не выгнали из нато за оккупацию кипра.
ври,да не завирайся.
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07.12.2020 20:33
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Правила форума Совет форумчан
Сначала Грузии следует избавиться от резидента Кремля Иванишвили, а потом можно что-то делать.
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07.12.2020 20:26 Ответить
Может сначала Украина должна избавится от резидента Кремля Зеленского?
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07.12.2020 20:59 Ответить
Ни Грузия ни Украина не получит ни плана , ни членства в виду того что их территории оккупированы . Пример тому Финляндия , и Япония . Нечего обманывать украинцев .
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07.12.2020 20:27 Ответить
Украина и Грузия будут в НАТО причем в ближайшем будущем, как бы русские нацисты не брыкались!
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07.12.2020 20:30 Ответить
конечно будут ) Но при условии если Раха либо развалится , либо сама оставит оккупированные территории )
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07.12.2020 21:14 Ответить
германия же как то вступила в нато,хотя четверть территории была оккупирована.
турцию не выгнали из нато за оккупацию кипра.
ври,да не завирайся.
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07.12.2020 20:33 Ответить
А Фінляндія хотіла в НАТУ? Коли? Як на мене то навпаки, їм пропонували а вони відмовились. Щодо Японії, то згідно мирного договору з США, Японія, не може входити ні в які військові союзи, так як не може мати армію. Вчи мат.частину, кацапьонок.
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07.12.2020 20:36 Ответить
Кацапьонок, ну як називати непотріб, що ретлянсує кацапські брехні, та називає українську мову "хахляцким акцентом"? Правильно! Кацапський ********.
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07.12.2020 21:00 Ответить
ты не путай украинскую мову со своим хахляцким наречием , тормоз )
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07.12.2020 21:03 Ответить
ибо украинскою лайкою образить неможливо , хахляра ))
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07.12.2020 21:04 Ответить
Кацапьонок, українською, є можливість вас, непотріб, не тільки образить, але і вбити. Зрозумів недолугий?
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07.12.2020 21:08 Ответить
таки я бачу шо ты хахляра ещё со савецких времён ) ты бы для начала поинтересовался украинской культурой , хахляра )
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07.12.2020 21:16 Ответить
Брехлива кацапська тварина, що не володіє українською мовою, буде навчати мене україської культури...Люди-світе сходьдтеся! Подивіться на це дурнувате!
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07.12.2020 21:22 Ответить
а Кипр?
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07.12.2020 20:42 Ответить
Республика Кипр, с приходом к власти Никоса Анастасиадиса, планирует присоединиться к НАТО. Планирует .!! Понимаешь ??!! Научитесь не хавать бред всяких недоумков , а реально интересоваться .
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07.12.2020 20:46 Ответить
Кипр не читает Джона Поллака??))), планирует себе дурак и планирует?)))
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07.12.2020 21:09 Ответить
точно так же , как и Турция планирует в ЕС ) Но пока Турция на Кипре , то ей не видать ЕС как и тебе своих немытых ушей )
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07.12.2020 21:11 Ответить
при чем тут Турция с ЕС??, ты троль???, тебе конкретно написали, государство с оккупированными территориями планирует в НАТО, нечего ответить - не воняй....
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07.12.2020 23:20 Ответить
якщо і будуть якісь затримки, то тільки з-за мадярів, хоч їм вже трошки надавали по сідницях з боку ЄС та керівництва НАТО
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07.12.2020 20:39 Ответить
Пока существует параша,мы с грузинами будем курить бамбук
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07.12.2020 20:59 Ответить
Україна буде "курити бамбук", до поки виродки будуть вибирати в преЗеденти блазнів.
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07.12.2020 21:05 Ответить
Ну якщо експерти Львівського форуму з безпеки вирішили, то експерти НАТО у Вашингтоні і Берліні мають це безумовно втілити в життя.
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07.12.2020 21:04 Ответить
Яке НАТО буде нас захищати коли із зареєстрованих прзовників не можуть набрати служити в ЗСУ навіть 6 %?
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07.12.2020 21:26 Ответить
 
 