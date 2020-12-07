ВАКС отменил постановление о приостановлении производства против беглого соратника Януковича Арбузова

Высший антикоррупционный суд 7 декабря отменил постановление прокурора о приостановлении предварительного расследования по делу экс-первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова.

Судья удовлетворила иск адвоката Арбузова и отменила постановление прокурора о приостановлении предварительного расследования по делу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, но полный текст обнародуют 11 декабря. В суде отметили, что решение не подлежит обжалованию.

Напомним, 20 мая 2014 года Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими чиновниками Национального банка при создании телеканала "Банковское телевидение". Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления). ГПУ сообщила о подозрении экс-главе НБУ Сергею Арбузову в незаконном финансировании в 2012-2013 годах создания комплекса технических средств телекоммуникаций за счет средств госбюджета.

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В 2017 году суд разрешил заочно расследовать дело Арбузова. В 2019 году Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил досудебное расследование.

Подозреваемый после Революции Достоинства выехал в Россию и находится в розыске, поэтому САП решила приостановить расследование.