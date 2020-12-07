Сборная Украины по футболу сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022
Состоялась жеребьевка Европейской квалификации к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сборная Украины попала в группу D, где встретится с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
Результаты жеребьевки:
группа А - Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;
группа В - Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;
группа С - Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;
группа D - Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;
группа Е - Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония;
группа F - Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова;
группа G - Голландия, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;
группа H - Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;
группа I - Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;
группа J - Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
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в плей-офф к 10 командам, которые займут вторые места в группах добавятся две лучшие команды Лиги наций 2020/21. Плей-офф будет состоять из двух раундов, 3 победителя присоединятся к десяти победителям групп
А французи - вічно молоді і перспективні. Хоча Жиру і Грізман вже на такими юними будуть
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С детства за братьев-славян (Хорватия, Словения, Словакия)..... Дзюба и остальная сборная Мокши - дрочет...
Мальта, Кипр навряд ли отберут очки.... Хотя Кипр гипотетически может вымучить какую-то ничейку у себя дома....
https://censor.net/ru/comments/locate/3235532/01921497-dcac-7210-82e5-c7ed886f0727