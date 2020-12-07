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Сборная Украины по футболу сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Состоялась жеребьевка Европейской квалификации к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сборная Украины попала в группу D, где встретится с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Результаты жеребьевки:

группа А - Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

группа В - Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

группа С - Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

группа D - Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

Читайте на "Цензор.НЕТ": УЕФА признал техническое поражение сборной Украины в отмененном матче с командой Швейцарии, УАФ планирует обжаловать решение

группа Е - Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония;

группа F - Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова;

группа G - Голландия, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

группа H - Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;

группа I - Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;

группа J - Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Также читайте: УЕФА объяснил причину технического поражения Украины в матче со Швейцарией: Не была предусмотрена полная замена команды после положительных тестов на коронавирус

Автор: 

сборная по футболу (296) футбол (3586) чемпионат (322)


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Топ комментарии
+5
За перше місце звісно боротися важко, а друге має бути нашим.
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07.12.2020 20:54
+4
а у русни на пути к Мондиалю опять встал Домагой Вида) экзорцист
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07.12.2020 21:36
+3
Все эти три славянских страны были под совковым сапогом русни, Кипр был "православным офшором" грязьпрома и компании, Мальта ставила Павла-1 магистром своего Ордена. Надеюсь все они отомстят
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07.12.2020 21:48
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За перше місце звісно боротися важко, а друге має бути нашим.
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07.12.2020 20:54 Ответить
с финами побороться прейдеться, они на подъеме
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07.12.2020 21:11 Ответить
боснійці також можуть підісрати; в Лізі націй вони паралельно з нами рухаються між лігами В-А-В.
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07.12.2020 21:30 Ответить
Не всё так и плохо.
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07.12.2020 21:03 Ответить
Надо ж такая невезуха, чемпион мира в нашей группе. Ну, мяч круглый...
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07.12.2020 21:06 Ответить
А раніше чемпіон потрапляв на новий чемпіонат автоматично без відбору...
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07.12.2020 21:08 Ответить
Ничего, Макрон выселит мусульман из страны и Франция будет соперничать с Казахстаном.
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07.12.2020 21:17 Ответить
второе место Украины в группе и шанс поехать на Мондиаль.
в плей-офф к 10 командам, которые займут вторые места в группах добавятся две лучшие команды Лиги наций 2020/21. Плей-офф будет состоять из двух раундов, 3 победителя присоединятся к десяти победителям групп
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07.12.2020 21:21 Ответить
Ну будем надеяться. Случалось нашей сборной крушить авторитетов не один раз. И из группы смертников выходили досрочно на чемпионат.
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07.12.2020 21:22 Ответить
из Топ-сборных нам по-моему достался худший вариант
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07.12.2020 21:29 Ответить
Та ні, хіба що Данія і Хорватія були би прийнятними. Всі інші - "гаси світло".
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07.12.2020 21:32 Ответить
Сподівався на Португалія з першої корзини. У нас з ними позитивний баланс за всю історію (+2 =1 -1 ), та й CR7 вже однією ногою не пенсії.
А французи - вічно молоді і перспективні. Хоча Жиру і Грізман вже на такими юними будуть
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07.12.2020 21:53 Ответить
Согласен, редкий случай когда действующие чемпионы мира действительно действующие. Куда, например, девать МБопе или этого неудержимого бугайка Жиру. А с остальными сборными Шева справится)
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07.12.2020 21:53 Ответить
Не понимаю тут ещё ЕВРО 2020 не прошло а уже начинается ЧМ - плотный график
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07.12.2020 21:31 Ответить
а у русни на пути к Мондиалю опять встал Домагой Вида) экзорцист
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07.12.2020 21:36 Ответить
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08.12.2020 07:23 Ответить
- Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

_________
С детства за братьев-славян (Хорватия, Словения, Словакия)..... Дзюба и остальная сборная Мокши - дрочет...
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07.12.2020 21:40 Ответить
Все эти три славянских страны были под совковым сапогом русни, Кипр был "православным офшором" грязьпрома и компании, Мальта ставила Павла-1 магистром своего Ордена. Надеюсь все они отомстят
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07.12.2020 21:48 Ответить
Скорей Словения и Хорватия были под сапогом сербов... А как известно СЕРБЫ - лучшие братушки русаков.... Ну а Словакия действительно была в соцлагере... Поэтому все эти три сборные не должны испытывать спортивного пиетета к мокшанцам...

Мальта, Кипр навряд ли отберут очки.... Хотя Кипр гипотетически может вымучить какую-то ничейку у себя дома....
https://censor.net/ru/comments/locate/3235532/01921497-dcac-7210-82e5-c7ed886f0727
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07.12.2020 22:02 Ответить
раша будет бороться за второе место со Словакией и Словенией, где-то и потеряет очки, а кацапня уже мечтает о первом)))
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07.12.2020 22:03 Ответить
тільки шкода ці маленькі та компактні країни, россосіся в перде та алко-туристо-футболісто- це ще ті, незабутні враження.
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08.12.2020 00:26 Ответить
ммм.. там для них залишається цінним друге місце, яке дає шанс поїхати у Катар, побажаємо його Словенії чи Словакії, кому яка країна ближче, нам певно Словакія) вболіватимемо...
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08.12.2020 00:33 Ответить
нічого не маю проти Хорватії та Словенії, але побажаю, щоб переміг достойніший з них та взяв друге місце... Словаччина, беззаперечно, що мені ближча.
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08.12.2020 00:46 Ответить
Хорватія нікого не пустить на своє перше місце, там світовий рівень
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08.12.2020 01:01 Ответить
В тренировочном турнире Лиги Наций хорваты проиграли пять матчей из шести. До лучших сборных ей далековато.
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08.12.2020 01:50 Ответить
Финал на Мондиале 2018, и полуфиналы прошлых Мондиалей там играет элита мирового футбола
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08.12.2020 04:02 Ответить
В России забыли взятку занести?Хорваты,Словаки,Словены странно.
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07.12.2020 22:27 Ответить
Главный санитарный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл предупредил о том, что пока не согласовывал указанную жеребьевку и не рассказывает о причинах, которые побудят его создать очередные основания для отмены поединков.
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07.12.2020 22:40 Ответить
наконецто у свнсбкинцев группа из которой возможно и не выйдут, ибо обыграть там уверенно смогут только Мальту
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07.12.2020 22:57 Ответить
 
 