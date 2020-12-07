Сборная Украины по футболу сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Состоялась жеребьевка Европейской квалификации к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сборная Украины попала в группу D, где встретится с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Результаты жеребьевки:

группа А - Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

группа В - Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

группа С - Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

группа D - Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

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группа Е - Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония;

группа F - Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова;

группа G - Голландия, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

группа H - Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;

группа I - Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;

группа J - Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

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