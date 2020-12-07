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Новости Коронавирус и карантин
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Списание налогового долга и по 8 тыс. грн матпомощи из "фонда COVID-19", - президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина

Списание налогового долга и по 8 тыс. грн матпомощи из

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, Закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1071-IX предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, потерявшим часть заработной платы вследствие введения карантина, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

ФЛП не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона; если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантин.

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Кроме того, документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с внедрением карантина.

Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тыс. грн.

Также закон предусматривает единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

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Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.

Кроме того, закон предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Документы разрешительного характера продлевают действие на период карантина и в течение трех месяцев после его окончания. Продолжается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.

Также глава государства подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины о социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2" № 1072-IX.

Документ предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина.

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В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Также до 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 грн.

"Эти налоговые стимулы помогут бизнесу не накопить налоговые долги, если придется приостановить деятельность. В комплексе с другими законопроектами это позволит предпринимателям подготовиться к возможному локдауну и пройти его без серьезных потерь", - говорится в сообщении.

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Кроме того, президент подписал Закон "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 1073-IX.

Документ расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. В частности, этими средствами может финансироваться: единовременная материальная помощь гражданам в случае усиления карантина; материальная помощь бизнесу для сохранения рабочих мест; одноразовая компенсация бизнеса для уплаты ЕСВ за наемных работников.

Напомним, соответствующие законодательные инициативы были приняты Верховной Радой 4 декабря 2020 года.

В конце ноября президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

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Автор: 

ВР (29233) закон (3176) Зеленский Владимир (20266) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Списание налогового долга и по 8 тыс. грн матпомощи из "фонда COVID-19", - президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина - Цензор.НЕТ 8901
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07.12.2020 21:16
+6
У нас такие пенсии у работников металлургических предприятий с большим стажем во вредных условиях. (Если брать нормальных честных людей).
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07.12.2020 21:12
+5
В чом унікальність чергових обіцянок !! Щодня чуємо обіцянки !!)))
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07.12.2020 21:15
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Правила форума Совет форумчан
Подписать, то подписал, а нигде ненаписано, когда ФОПы смогут получить эту помощь.
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07.12.2020 20:58 Ответить
Коли це одне , а ось хто ,це вже цікаво !!)))
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07.12.2020 21:08 Ответить
Пишут что Совесть19 в Украине отступает,я вообще сомневаюсь что 13% ФОПов получат такую помощь
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07.12.2020 21:12 Ответить
Та 99% фопів в країні ні хріна пользи не дають купили у бариг експорттерів -накрутили і продали лохам - лохи забезцінокпашуші купили і довольні..дешво ж...чорна пэятниця у на 365 дні на рік..))))))))для дурнів....
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07.12.2020 22:15 Ответить
8 тыс гривен это сколько в долларах?
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07.12.2020 21:02 Ответить
Навіть і не намогайся вирахувати ,скаженна ціфра !!!))
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07.12.2020 21:05 Ответить
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07.12.2020 21:08 Ответить
🤣
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07.12.2020 22:41 Ответить
Примерно как моя пенсия. Нормально жить можно.
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07.12.2020 21:06 Ответить
Ясна річ , цеж не жалюгідні півляма вихідного якогоь прокурора !!)))
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07.12.2020 21:10 Ответить
У меня, как четыре пенсии.
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07.12.2020 21:11 Ответить
Мої майже п"ять !!))
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07.12.2020 21:13 Ответить
У нас такие пенсии у работников металлургических предприятий с большим стажем во вредных условиях. (Если брать нормальных честных людей).
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07.12.2020 21:12 Ответить
Если считать по доллару, это аж 280 банкнот.
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07.12.2020 21:13 Ответить
282
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07.12.2020 21:18 Ответить
Невероятный тупизм нынешней власти.
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07.12.2020 21:04 Ответить
Я так розумію Єрмак і компанія блогерів своїх підключили. Вихваляти самого!!

Нічого, що грощі з Ковідного фонду повинні йти на Хворих!!! Лікарні! Кисень та тести!
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07.12.2020 21:50 Ответить
Куди підуть гроші визначають у ВР та Уряді- а не ти чи я.
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07.12.2020 21:53 Ответить
Скоморох зеленый, выдыхай, получишь ты миску похлебки перед сном.
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07.12.2020 22:34 Ответить
Ушел с Цензора на полтора часа, а застал кладбище комментариев.
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07.12.2020 22:28 Ответить
там і залишайся ліпше у своїй кацапії, хрюцька ботва
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07.12.2020 23:51 Ответить
Коми цілих 3060 грн.боргу , а комусь лише декілька лярдів !!)))
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07.12.2020 21:06 Ответить
добре що хоч і так, бо це потрібно було робити ще навесні, а не ховатися та грати в дурні ігри
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07.12.2020 21:10 Ответить
Обіцяти ,це не обов"язково оженитись !!))
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07.12.2020 21:11 Ответить
з поганої вівці хоч вовни шмат
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07.12.2020 21:18 Ответить
То так, це трохи більше ніж нічого !!)))
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07.12.2020 21:24 Ответить
Добре хоч і так - має назву "популізм"
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07.12.2020 22:31 Ответить
популізм, коли обіцяють вас найопати краще ніж папередніки
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07.12.2020 22:35 Ответить
Унікальний прецедент для України.
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07.12.2020 21:13 Ответить
В чом унікальність чергових обіцянок !! Щодня чуємо обіцянки !!)))
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07.12.2020 21:15 Ответить
Це закон, для фінансування якого вже є гроші. Не обіцянка.
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07.12.2020 21:20 Ответить
У фонді Ковід теж були гроші,та в асфальт закатали !!))
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07.12.2020 21:22 Ответить
Ну то зберуть з пенсій брехунів і почнуть з твоєї. .
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07.12.2020 21:24 Ответить
Будь ласка ,якщо це вирішить питання !!))
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07.12.2020 21:28 Ответить
с пенсий ЗЕбилов начнут которые привели к власти кремлёвскую кодлу сепарскую..и разваливают Украину, малороский скот который визжал лишь бы не Порошенко всё ещё ждёт снижения тарифов и курса доллара..
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07.12.2020 21:34 Ответить
Саша, а ты не брехун?
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07.12.2020 21:58 Ответить
Х
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07.12.2020 22:00 Ответить
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07.12.2020 22:06 Ответить
поки ще є до першого січня.
бо в бюджеті на 2021 рік ковідного фонду не передбачається.
встигнеш?
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07.12.2020 21:28 Ответить
Що встигнути?
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07.12.2020 21:37 Ответить
это просто обісцянка
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07.12.2020 21:30 Ответить
Тобто тобі ті гроші та пільги не потрібні.
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07.12.2020 21:39 Ответить
От твоего языка у зеленского жопа аж блестит. Почти под каждой новостью так лижешь, что аж три раза на 8000 нализал.
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07.12.2020 22:32 Ответить
Як кацап- так про дупи. )))
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08.12.2020 04:52 Ответить
Время скоморохов заканчивается?
Об этом он объявил сразу после официального оглашения Джо Байдена победителем президентских выборов в этом штате. Мы подробно писали о том, что Трамп выдвинул публичные и личные претензии как губернатору штата - республиканцу, так и целому ряду ведущих партийных функционеров штата за то, что те не смогли помешать этому.

Правда, этот разнос республиканцам из Джорджии Трамп устроил прямо перед тем, как генпрокурор Барр опроверг его утверждения о масштабных нарушениях и фальсификациях, совершенных в различных штатах, на победу в которых он рассчитывал, в том числе и Джорджии. После этого ситуация существенно изменилась, но Трамп таки приехал в Джорджию, но на митинге не сказал ничего нового и просто повторил свои истории об украденной победе и Мадуро, стоящим за фальсификациями.

Наблюдать за этим шоу очень интересно хотя бы потому, что Трамп сам не раз и не два пояснял свое кредо, мол ты или победитель, или никто, неудачник.

А сейчас он вжился в роль даже не лузера, а потерпевшего. Не знаю, с кого он берет пример, играя эту роль, но если однажды он скажет: «Мне 74 и я не лох», то будет понятно, какой пример терпилы он взял за основу.
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07.12.2020 21:14 Ответить
Списание налогового долга и по 8 тыс. грн матпомощи из "фонда COVID-19", - президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина - Цензор.НЕТ 226
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07.12.2020 21:16 Ответить
Списание налогового долга и по 8 тыс. грн матпомощи из "фонда COVID-19", - президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина - Цензор.НЕТ 8901
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07.12.2020 21:16 Ответить
после бабломойского очередь не занимать
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07.12.2020 21:19 Ответить
а стоимость всехз билетов кварталу 95 компенсировать будут?
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07.12.2020 21:23 Ответить
Интересно ка кон подписывает..думаю ставит крестик.
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07.12.2020 21:35 Ответить
Та ти не "думай№ ..краще ...Бо він так підписує як ти "думаешь"
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07.12.2020 22:19 Ответить
Шмуль Зе, давай со своими слугами шлеперами оплати этот банкет за свой счет, не будь лохом...
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07.12.2020 21:56 Ответить
У нас в БЦ эти ФОПы дохнут как мухи, ещё 2 года назад весь этаж был занят, в офисах сидели те самые фопы, сейчас большая половина просто исчезла, пусто. Да оно сразу видно даже на подходе к БЦ, раньше всё машинами было заставлено хрен запаркуешься, сейчас сидит охраник на парковке и куча свободных мест...
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07.12.2020 22:00 Ответить
и куча табличек - сдам в аренду...дорулились зелёные дегенераты.
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07.12.2020 22:02 Ответить
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))От народ..... і так погано...)))))))))Що...багато обісралось...??? Хотілося б що всім безпребору дали гроші?????... Ні не так ..Як би Рошен це б прийняв це б булоб правільно? Так?....от народ.......Вовочка жди мітингів....ти дармовшину не всім дав... треба було о тім дать хто плате чорну платню а тім хто офіційно нанімає роботяг та щей за 4 години роботи в день не треба давати...ні хріна....... Країна халяволюбців..... Вовочка ти баран ...їх треба всіх під фіскалізацію ..а потім допомогу ..а ти баран все через сраку знов..Ідоти ...ну що сказати
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07.12.2020 22:07 Ответить
 
 