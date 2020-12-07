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Введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочили до 1 января 2022 года, - Зеленский подписал закон

Введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочили до 1 января 2022 года, - Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям по жалобам относительно расчетных операций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Отмечается, что закон определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, несмотря на установленные законом размеры минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации.

Кроме того, исключены нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Списание налогового долга и по 8 тыс. грн матпомощи из "фонда COVID-19", - президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина

До 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций (программных регистраторах расчетных операций).

Также до 1 января 2022 года продлено применения пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций.

Напомним, Верховная Рада 1 декабря приняла закон, которым отсрочила на год обязательное применение кассовых аппаратов для некоторых ФЛП (№4439-д).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Спасите микробизнес": ФОПы протестуют у стен Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

закон (3176) Зеленский Владимир (20266) предприниматели (1234)


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Топ комментарии
+6
ФОПи згвалтують не сьодні, а через рік...
Який зє молодець...
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07.12.2020 21:23
+6
Якщо мені не зраджує пам'ять, ФОПам дуже погано жилося і працювалося до 2019 року. Сподіваюся зараз вони задоволені!
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07.12.2020 21:34
+5
Ось у мене є питання, а навіщо ті апарати потрібні взагалі? Це є тільки велика корупційна складова з боку фіскалів та виробників тих пристроїв. Вони зовсім не потрібні, якщо в ФОПах будуть банківські термінали для сплати картками, а на ринках сплачуватиметься ринковий збір.
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07.12.2020 21:25
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Правила форума Совет форумчан
ФОПи згвалтують не сьодні, а через рік...
Який зє молодець...
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07.12.2020 21:23 Ответить
Якщо мені не зраджує пам'ять, ФОПам дуже погано жилося і працювалося до 2019 року. Сподіваюся зараз вони задоволені!
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07.12.2020 21:34 Ответить
Ось у мене є питання, а навіщо ті апарати потрібні взагалі? Це є тільки велика корупційна складова з боку фіскалів та виробників тих пристроїв. Вони зовсім не потрібні, якщо в ФОПах будуть банківські термінали для сплати картками, а на ринках сплачуватиметься ринковий збір.
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07.12.2020 21:25 Ответить
замість діджиталізації робиться тупая ррорізація якась
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07.12.2020 21:27 Ответить
кончені
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07.12.2020 21:33 Ответить
проблема ФОПов решена кардинально, они просто массово закрываюца..Нет ФОПа нет проблемы мудро решил найвэличниший лидер **********.
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07.12.2020 21:43 Ответить
Популізм чистої води. Якщо не гірше.
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07.12.2020 21:43 Ответить
від таких новин песиків настільки розриває і пучить, що їм краще пристебнутись перед компом паском безпеки
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07.12.2020 21:44 Ответить
Разрывает от радости как прокинули ЗЕбильные ФОПы..Сначала сказали что сделают хуже, потом отменили...ЗЕбилы типа https://censor.net/ru/user/73230 прибегают визжать про перЭмогу..а ФОПовский ЗЕбильный скот чухает макитру и думает - а что же поменялось в сравнение как было при Порошенко??
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07.12.2020 21:48 Ответить
якщо нічого не змінилося, то чого ти верещиш, ніби тобі скипідару в дупу насипали?
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07.12.2020 22:11 Ответить
дятел, если, как ты говоришь, ничего не поменялось, то Осел маланский такой же как и барыга кондитер
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07.12.2020 23:40 Ответить
Та ми радіємо за вас! Я б таким як ти ще б дзвіночки на шию повісив.
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07.12.2020 21:50 Ответить
приходь, повісиш, не бачу проблем
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07.12.2020 22:14 Ответить
Давай адрес.
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07.12.2020 23:25 Ответить
Бедные ЗЕбилы насколько же вы жалкие, а ведь фопам оставили просто всё так же как и было при Порошенко) Но теперь у ЗЕбила это достижение. Жалкий ЗЕбильный лохторат прыгает от радости что не стало хуже, про то что ЗЕкловуны обещали лутше уже никто из ЗЕбилов и не вспоминает, теперь радуюца что всё осталось как при Порошенко))))
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07.12.2020 21:56 Ответить
А за год многое может поменяться! Как про осла и падишаха.
Или ВРУ поменяют или президента. Или обеих.
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07.12.2020 21:49 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231-2017-%D0%BF#Text Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях заст...
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07.12.2020 21:52 Ответить
Это перечень тех товаров, которые с 1 января 2021 года продавать можно обязательно при наличии кассовых аппаратов.
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07.12.2020 21:53 Ответить
Пощастило не всім
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Однак касові апарати все ж будуть необхідні для підприємців, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарські засоби й вироби медичного призначення.
Крім того, ФОПи, які надають посередницькі послуги з нерухомості (купівля, продаж, оренда, оцінка), а також виробляють, постачають, продають дорогоцінні вироби, також мають використовувати РРО.
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07.12.2020 22:00 Ответить
 
 