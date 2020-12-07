Введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочили до 1 января 2022 года, - Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям по жалобам относительно расчетных операций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Отмечается, что закон определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, несмотря на установленные законом размеры минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации.
Кроме того, исключены нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.
До 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.
Документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций (программных регистраторах расчетных операций).
Также до 1 января 2022 года продлено применения пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций.
Напомним, Верховная Рада 1 декабря приняла закон, которым отсрочила на год обязательное применение кассовых аппаратов для некоторых ФЛП (№4439-д).
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Який зє молодець...
Или ВРУ поменяют или президента. Или обеих.
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Однак касові апарати все ж будуть необхідні для підприємців, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарські засоби й вироби медичного призначення.
Крім того, ФОПи, які надають посередницькі послуги з нерухомості (купівля, продаж, оренда, оцінка), а також виробляють, постачають, продають дорогоцінні вироби, також мають використовувати РРО.