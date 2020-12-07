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Новости Местные выборы-2020
15 009 181

Кандидат от "Слуги народа" Шевчик проиграл выборы мэра в родном городе Зеленского Кривом Роге, соперник из ОПЗЖ Павлов набрал 56,97% голосов. ИНФОГРАФИКА

Городская территориальная избирательная комиссия Кривого Рога 7 декабря получила все протоколы от районных комиссий с результатами повторного голосования на выборах мэра.

На заседании глава Валентин Орлов объявил итоги выборов городского главы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Первый городской".

По информации городской территориальной избирательной комиссии, больше всего голосов при повторном голосовании набрал Константин Павлов (ОПЗЖ). Его поддержали 97591 избиратель - 56,97%. За Дмитрия Шевчика ("Слуга народа") проголосовали 69369 избирателей.

Также глава городской ТИК Валентин Орлов сообщил, что 4339 избирателей испортили свой бланк для голосования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту на выборах мэра Кривого Рога, - ОПОРА

Таким образом, новым мэром Кривого Рога стал Константин Павлов. Он пробудет на этой должности следующие пять лет.

Кандидат от Слуги народа Шевчик проиграл выборы мэра в родном городе Зеленского Кривом Роге, соперник из ОПЗЖ Павлов набрал 56,97% голосов 01

Напомним, за пост городского головы Кривого Рога боролись кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

Также читайте: Выборы мэра Кривого Рога: данные экзитполов противоположны

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Кривой Рог (1399) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+48
Проигрыш кандидата от зебила в родном для зебила Кривом Роге - это все что нужно знать про рейтинг зебила.
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07.12.2020 22:01
+41
одно другого не лучше .. выбрали кацапа вонючего
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07.12.2020 22:00
+32
за клоуна в кривбассе проголосовали 90+%...
и сейчас за жоп-блок и слуг урода - вместе 90+%..
"в общем-то, между ними реально нет разницы, одна вата: и голо-сователи и их "выбор"
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07.12.2020 22:06
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101,5%%!!!)))
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07.12.2020 22:33 Ответить
Два сорта говна.
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07.12.2020 22:27 Ответить
Позор Зе, в своем родном, быдлячем местечке, не получил поддержки, а где же тогда он набрал 73%, теперь понятно, из какой благодатной среды вышел наш дремучий совок, родина неандертальцев, которые еще в xx1 веке охраняют свою самобытность с дубинками и лозунгом "эволюция не пройдет".
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07.12.2020 22:28 Ответить
"Где набрал 73%"? У Пороха поинтересуйся. Его стараниями клоун у власти.
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08.12.2020 11:18 Ответить
"18 січня 2018 року Павлов був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях"...будет, вероятно, донецко-криворожскую савецкую (народную) республику возрождать.
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07.12.2020 22:32 Ответить
Кандидат от "Слуги народа" Шевчик проиграл выборы мэра в родном городе Зеленского Кривом Роге, соперник из ОПЗЖ Павлов набрал 56,97% голосов - Цензор.НЕТ 206Кандидат от "Слуги народа" Шевчик проиграл выборы мэра в родном городе Зеленского Кривом Роге, соперник из ОПЗЖ Павлов набрал 56,97% голосов - Цензор.НЕТ 3021
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07.12.2020 22:33 Ответить
И это не восток Украины и не юг.. Это можно сказать центр. Вот она неутешительная картина после 7 лет войны. Что по этому поводу сказать.. Путин погнался за Крымом( синицей), потом из за легкости аннексии , помечтали о Новороссии ( тут не заладилось или нервы не выдержали) А представьте если бы не эти геополитические просчеты "царя всея севера" в виде агрессии и войны, да уже давно, еще при Порошенко ( или кто там бы был с их завязками на Рашу) уже бы были в стадии " Янукович 2" через год после Майдана. Теперь вот пошли по более длинному пути, но судя по успехам ОПЗЖопса, "партии" Шария, (не) Довиры, и еще десятка партий типа " Оппа блок", " наш край", разношерстных " слуг", местных партий под мэров регионалов, социалисты, партия простых людей, за майбутне. ( их).. Групп Коломойского , партия Пальчевского - перемога, Наши. в общем хоть пруд пруди. И это я еще не все старые полит проекты припомнил.. там если что тоже " что изволите".. по ситуации В общем ничего не меняется на просторах Неньки. Как всегда 50 на 50 со сменой по очереди 60 на 40 и 40 на 60. И это даже без Крыма и ОРДЛО. Печальная картина. Одну ногу из болота вроде вытащим, другой увязнем еще глубже.
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07.12.2020 22:33 Ответить
Криворожани відхрестились від свого вибору в 19році, спрацювала таж схема хтозавгодно тільки не Зе бумеранг небезпечна штука
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07.12.2020 22:33 Ответить
..Був здається Вілкул від ОПа ..А тепер *повна ..опа * !
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07.12.2020 22:35 Ответить
Кандидат от "Слуги народа" Шевчик проиграл выборы мэра в родном городе Зеленского Кривом Роге, соперник из ОПЗЖ Павлов набрал 56,97% голосов - Цензор.НЕТ 6504
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07.12.2020 22:35 Ответить
Это отрывок из кацапской детской сказки ?
😀😀😀.
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08.12.2020 08:21 Ответить
Я понимаю что голосовать за Зе это ещё то сомнительно действие но каким нада быть ИДИОТОМ И СЕБЯ НЕУВАЖАТЬ что бы голосовать за человека от ОПЗЖ,Люди сами себе подписывают приговор своими же руками.
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07.12.2020 22:38 Ответить
97591 + 69369 =166960 долбо йо ба
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07.12.2020 23:20 Ответить
Эти так называемые люди этого и хотят...а как весело было в 2019,когда зебобики с рыгобобиками в унисон голосовали за зелю...и никому из первых даже в голову не пришло,что они ,вместе с рыгами,подписывают приговор стране
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08.12.2020 01:25 Ответить
Человек от Зели это гендиректор предприятия Метинвеста, т.е. предприятия Ахметова. Так что здесь хрен и редька, которые не слаще друг друга.
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08.12.2020 05:05 Ответить
одно утешает что Кривой Рог сам по себе в Украине ничего не решает.. сидел там Вилкул, теперь будет сидеть рыг Павлов, это у них там отстойник такой терминал, типа шелтер для рыгоаналов)
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07.12.2020 22:39 Ответить
Криворожцы расписались в собственной глупости. Выбрать жоповца, это жесть. Видать экология на мозги повлияла. Ну и йух с ними.
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07.12.2020 22:39 Ответить
Там мутанти орки живуть одні. За кого окрім кацапів їм голосувати
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07.12.2020 23:42 Ответить
Не вышло у кандидата от "Слуги народа" Шевчика, стать слугой у двух хозяев и труффальдинить разом и на Рината, и на Володю
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07.12.2020 22:43 Ответить
скажите а как рейтиновые агенства рисуют ЗЕбилу 30% поддержки на сегодняшний день, если даже его кандидат в родном Кривом Роге с треском пролетел подкацапнику?!

Может там не 30% а 3???
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07.12.2020 22:53 Ответить
Ага)тем более потерпевший к ним самолично приезжал уговаривать,гундосил свое коронное:"вы же умные люди,знаете что делать"
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07.12.2020 23:02 Ответить
ЭТО """"""украинсские """"" сми - -Точнее ОПЗЖ -=
=
=
Кандидат від "Слуги народу" Шевчик програв вибори мера в рідному місті Зеленського Кривому Розі, суперник з ОПЗЖ Павлов набрав 56,97% голосів - Цензор.НЕТ 986
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07.12.2020 22:53 Ответить
опЗЕже😁
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07.12.2020 23:07 Ответить
Криворожко - Донецкая республика в действие не прошло и 100 лет как ее кацапы с коммуняками нам подкинули , чтобы разваливать Украину из нутри Овощ донецкий начал на посту президента , віслюк из кривого рога продолжает
Только хер вам , а не Украина
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07.12.2020 23:09 Ответить
Остаётся только поздравить криворожан, зЕлёное дерьмо променяли на голубое =))) Забыли кто войну устроил, про харьковский съезд в 14-ом году, забыли? А ведь можно было, соовсем без дерьма... =)
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07.12.2020 23:11 Ответить
Чому забули? Вони як були довбойобами так і залишились. Це інша частина України хоче бажане видати за дійсність. А дійсність така, що "рускоязычное юго-восточное быдло" яким було, таким на жаль і залишилось, хоча від початку незалежності вже пройшло 30 років і виросло ціле покоління. Ніколи не забуду як десь в 1990 році один донецький "екземпляр сказав: " Мне всё равно "колбаса" или "ковбаса" только бы она была". Цей вираз на 100% характеризує "русскоязычные челюсти юго-востока".
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07.12.2020 23:26 Ответить
Ну и ху...сым, а нам-то какое дело до него???
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07.12.2020 23:13 Ответить
А в этого Павлова Рога Кривые или нет?
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07.12.2020 23:18 Ответить
Мабуть там у Кривому Розі краще знають Ваві ціну, якщо так проголосували. Але у рідному місті преЗедента на виборах до міськради перемогу отримали проросійські сили. До речі, мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, пройшовши у другий тур, зійшов з дистанції на користь кандидата від ОПЗЖ Павлова, який зайняв третє місце.

1. Партія Вілкула "Українська перспектива" - 35,19%
2. Слуга народу - 29,63%
3. ОПЗЖ - 16,67%
4. Європейська солідарність - 9,26%
5. Сила людей - 9,26%
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07.12.2020 23:20 Ответить
Це ж треба - "Українська перспектива"! Страшно і уявити яку "перспективу" вона приготує для країни.
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08.12.2020 05:32 Ответить
Цієї кацапської бидлоти 73 відстока, що робити тепер??
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07.12.2020 23:40 Ответить
Вообще-то, сам проект СН изначально создавался как переходный, чтобы развернуть государство на 180 градусов и постепенно передать власть пророссийской креатуре т.к. резко изменить вектор (на тот момент) было невозможно. Кривой Рог лишь маленький сегмент, они попытаются провернуть это по всей стране...
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07.12.2020 23:46 Ответить
та нема що тужити - байден все порішає
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08.12.2020 00:00 Ответить
Геть вбоге місто з тотально **@нутими мешканцями.
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08.12.2020 00:18 Ответить
Якби тільки це місто вбоге, вся країна зараз не набагато краща.
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08.12.2020 03:50 Ответить
В Кривом Роге трамвай 2.50 коммунальньій транспорт 4 грн,пенсионеьі безплатно,голосовали не за Падлова а за старого Вилкула, которьій за Падлова агитировал, а Шевчик ахметовский вьікормьіш, которьій является депутатом облсовета от ахметовского "жоппоблока".
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08.12.2020 06:51 Ответить
зелю очередной раз макнули в говно. так пройдут его оставшиеся полгода - будут макать в говно, пока не утопят
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08.12.2020 07:25 Ответить
Какая разніца !
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08.12.2020 07:47 Ответить
лохторат продолжает удивлять. в следующем парламенте снова будет монобольшинство, но только теперь закономерно состоящее из рыгоаналов под предводительством "украинского политика", по совместительству кума *****, мертвячука... хотя для феодального государства это все в порядке вещей.
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08.12.2020 09:01 Ответить
Зебилы против х%йловцев. И ничего что из Кривого Рога десятки людей на фронте погибли.
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08.12.2020 09:28 Ответить
Мля 73% ваты, история в голове вообще не держится.
..
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08.12.2020 09:34 Ответить
тут же не за партию голосовали по сути, а за кандидата, видимо Павлов который с Вилкулом десять лет разоряли город всем нравится, поедьте посмотрите на все красоты города...
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08.12.2020 09:48 Ответить
Кожне місто має ту владу, яка має його!
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08.12.2020 09:35 Ответить
Ну вот дальше нас будут иметь вилкулята по полной программе. И жаловаться не на кого тут, разве что на самих себя
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08.12.2020 11:21 Ответить
молодцы, что сказать в очередной раз подтвердили свои взгляды, видимо очень хотят ребята русского мира или нравится жить во власти рыгов последние десять лет, шок контент просто
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08.12.2020 09:46 Ответить
трахала крива жаба рогату гадюку
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08.12.2020 09:51 Ответить
Как бы кто ни отрицал, но майдан реально разделил украинское население. Секрет успеха Зе в 19-м - это политическая риторика по принципу "и нашим, и вашим", искуссно обходя острые углы. Но уже во власти это не прокатило и пришлось выбирать сторону. И тут Зе почему-то попытался играть на стороне электората Порошенко. В результате потерял немалую часть электората на Западе в пользу Порошенко, а на юго-востоке - в пользу ОПЗЖ, который успешно монополизирует антимайданный электорат. Еще часть смог откусить Шарий.
Поэтому неудивительно, что избиратель Зе на востоке голосует за ОПЗЖ и Шария.
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08.12.2020 10:07 Ответить
мізків в того електорату немає, бо притомні люди, НІКОЛИ Б НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА КЕРОВАНОГО ОЛІГАРХОМ НЕДОУМКА-КЛОУНА з самого початку. А тепер хай жеруть те, що самі ж і вибрали.
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08.12.2020 10:16 Ответить
Розумієте, якщо в Україні з'явиться політик, який не буде керований олігархом, то у нього не буде жодних шансів, адже всі серйозні ЗМІ в Україні контролюються яким-небудь олігархом. Тобто ці ЗМІ його просто "порвуть", навіть якщо він буде безгрішний. Так що...
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08.12.2020 10:21 Ответить
та ні, шановний. Просто народу України вже час навчитися думати мізками, а не вухами, в які вливають різну хєрню з гівноканалів таких, як плюси чи 112. А ще б бажано зрозуміти вже нарешті, що батьківщина це Україна а не якісь колонії засрахи чи Європи, чи ще гірше якийсь примарний срср.
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08.12.2020 10:48 Ответить
от був Порошенко, незалежний фінансово, та і політично також достатньо самостійний. Так з гівном змішали, з усіх підконтрольних прокацапленим покидькам, каналів лились відра помиїв на нього. Засрали мізки політично і громадянськи не зрілому лохторату, в результаті маємо пройдисвітів при владі - неосвічених, недосвідчених, дилетантів, та ще й керованих рейдером № 1 в Україні - каломойським..... опзж це ті ж самі вороги, які зруйнували країну у 2014-му, бо не Майдан її розділив та зруйнував, як ви тут пишете, а кацапське вторгнення. А в громадянського суспільства не вистачило власних мізків та патріотизму, щоб зробити остаточний вибір на користь ВЛАСНОЇ держави, а не економічних/політичних інтересів сусідньої країни.
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08.12.2020 10:56 Ответить
гы-гы )) ... Навіть на батьківщині віслюка не хочуть за його слуг голосувати.. Було б смішно, якби не було так сумно..
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08.12.2020 10:15 Ответить
Вот и весь показатель мышления народа, как мне вчера один лох сказал " хорошо было при яныке курс был 8" вот и всё. Вокруг нас одни дол&оёбы и их каждый аж 73%. Вопрос на засыпку: как с ними жить.
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08.12.2020 10:23 Ответить
А плохо!
Лучше уж зелёніе, чем ОПЗЖ!
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08.12.2020 10:27 Ответить
Шевчик-депутат Днепопетровского облсовета от "жоппозиционного блока".
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08.12.2020 10:30 Ответить
Здесь не всё так просто."Метинвест" Ахметова,практически "подмял" под себя весь город,в некоторых районах города отвалы карьеров-уже практически возле жилых домов находятся и вскрышу продолжают свозить,так что в старом Вилкуле видели альтернативу Ахметову,типа-"он старый и нас понимает,защитит..." и так далее,плюс в Кривом Роге,длина которого более 100 км.в коммунальных,комфортабельных автобусах проезд-4 грн.,а для пенсионеров-бесплатно совсем,как и трамваи на которых проезд ещё смешнее-2грн.50 коп.Когда Вилкул снялся с выборов и начал агитировать за Падлова-вся пенсионерская "братия" увидела в Падлове-старого Вилкула и переметнулась к нему,а что касается Шевчика,то работников ГОК-ов прямо заставляли голосовать за него,практически чуть-ли не под угрозой увольнения,ну и ещё-Шевчик депутат областного совета,от ахметовского "жоппозиционного блока",так что там-"жаба и гадюка",один другого стоят,а вообще в Кривом Роге альтернативы никакой не было,если бы не "Слуги урода","зажопы" скорее всего набрали-бы в горсовете процентов 80.
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08.12.2020 10:29 Ответить
ну то есть, пенсы и "простой народ" голосовали за тех кто обещал халяву и комунизьм.
Тауде как и в 2019.
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08.12.2020 10:34 Ответить
Да,так и есть,а ещё те кто посмелее из работников ахметовских ГОКов,голосовали за Падлова в качестве протеста,но Падлов-тоже хитрюга ещё тот,например 6 декабря,на День ВСУ попёрся в 17-ю танковую бригаду,на Макулан (район Кривого Рога) и всячески там всем "вылизывал" всё что только можно.
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08.12.2020 10:48 Ответить
ДУЖЕ ПОКАЗОВИМ Є ТЕ ЩО ЗЕ-КОМАНДА ТОПИТЬ ПРОТИ ПОРОШЕНКА А НЕ ПРОТИ ОПЗЖ- МЕДВЕДЧУК ШУФРИЧ І Т.І.,А ПРОТИ ПОРОХА БО ВІН- ЗА УКРАЇНУ А ОПЗЖ ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТИ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ ТОБТО ВОНИ -ЗА ПУТІНА ЗА РФ
ТАК ЩО ЦЕ ЛОГІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛІТИТКИ ЗЕ
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08.12.2020 10:32 Ответить
Я розумію, що Кривий Ріг - це місто пролетаріату в гіршому розумінні цього слова. Але ж не може такого бути, щоб ціле місто одночасно пропило розум!
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08.12.2020 10:59 Ответить
Явка на выборах - 35%. Ватные пенсы, "бюджетники" и "пролетарии" пришли как самые дисциплинированные. "Спасибо" надо сказать этим 65%, которым "пох...". Хотя ... Если бы пришли все, то картина могла стать еще печальнее. Кривой Рог - вата ватная. Увы. Нет в этом городе Украины.
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08.12.2020 11:30 Ответить
не все місто, а лише 96 тисяч з 620 тисяч населення. Вибори без вибору.
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08.12.2020 12:13 Ответить
а там розум ніколи не валявся..подивись на зеленського..там природа віддихае вже трете покоління.
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12.12.2020 19:04 Ответить
Лежит нэнька в садочку ограбленная жидами и изнасилованная московитами, а в стороне стоит её сын украинец и трусливо посматривает на поруганную мать.
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08.12.2020 11:14 Ответить
Значит наш народ готов и дальше жить в застое. Без толковой медицины, бо дед убил ее настолько, что лечится сам поехал в столицу
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08.12.2020 11:19 Ответить
ватная родіна гідранта...
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08.12.2020 12:04 Ответить
це я так розумію, кількість голосів за мера оті 96 з половиною тисяч?? Тобто, мером майже семисоттисячного міста Кривий Ріг зробили менше ніж 100 тисяч виборців Кривого Рогу? Як на мене, то вибори взагалі мають вважатися такими, що НЕ відбулись, бо 96 тисяч голосів для майже мільонного міста це взагалі ні про що. Уявляєте, ЯКА кількість людей взагалі не пішла на вибори, бо вважала що голосувати немє за кого?? І це ще і провладний кандидат, бо переможець помічник діючого мера, а це означає що адміністративний ресурс було задіяно на всю катушку.. Пригадую вибори мера Кр.Р., коли самонеміч раптом висунула грішина, який вже мав досить таки підмочену репутацію з цими шахрайствами з прізвищами та воїнськими званнями.. Не хочуть риги віддавати Кривий Ріг. А тепер їм в цьому ще й земляк-недопрезидент допомагає.
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08.12.2020 12:10 Ответить
Вибирали між 2ма сортами гівна...
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08.12.2020 12:16 Ответить
Я вот в сортах дерьма не разбираюсь.
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08.12.2020 12:17 Ответить
це тому що ти сам в дерьмі. лапоть.
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12.12.2020 19:02 Ответить
більшість коментаторів не побачили головного: ті, хто зіпсував бюлетені, і є нормальними громадянами, але їх катастрофічно мало.
І ще: перемога паДлова - це наочна демонстрація тези: ворога треба знищувати фізично. Після Майдану цей упир ходив та озирався, але зараз знахабнів, і от - отримали результат.
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08.12.2020 13:26 Ответить
Весьма символично, что местные выборы в Украине закончились именно в Кривом Роге.
Ещё более символично, что именно в Кривом Роге закончилась электоральная "магия Зеленского". Президент слишком явно и активно вмешивался в выборы и агитировал за кандидата от слуг Шевчика. Раньше модно было сравнивать такие позорные политические поражения со Сталинградом. Проигрыш Зеленского в полной мере соответствует этому эпитету.

Проиграть родной город - это не просто вишенка на торте провальных для Зеленского местных выборов (проиграны подчистую все областные центры). Проигрыш в родном для Зеленского Кривом Роге - это его личный Сталинград.
 Закат Зеленского стал очевидным для всех, включая его ближайших сторонников. Впереди неминуемый исход из партии Слуга народа. Зеленскому предстоит испытать предательство вечно угодливых ноунеймов, которые найдут нового хозяина.

Один из них, Разумков, топчется в прихожей, направляясь на выход.
https://antikor.com.ua/articles/424848-lichnyj_stalingrad_zelenskog
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08.12.2020 14:17 Ответить
всех в жопу.. я би лишал гражданства украіни єтих прохвостов із слуг народа начіная от піанаста.
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12.12.2020 19:01 Ответить
Кривой рог ватная клоака
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08.12.2020 14:22 Ответить
вонючий город полно опущених и зелених злодіів...
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12.12.2020 18:59 Ответить
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