Кандидат от "Слуги народа" Шевчик проиграл выборы мэра в родном городе Зеленского Кривом Роге, соперник из ОПЗЖ Павлов набрал 56,97% голосов. ИНФОГРАФИКА
Городская территориальная избирательная комиссия Кривого Рога 7 декабря получила все протоколы от районных комиссий с результатами повторного голосования на выборах мэра.
На заседании глава Валентин Орлов объявил итоги выборов городского главы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Первый городской".
По информации городской территориальной избирательной комиссии, больше всего голосов при повторном голосовании набрал Константин Павлов (ОПЗЖ). Его поддержали 97591 избиратель - 56,97%. За Дмитрия Шевчика ("Слуга народа") проголосовали 69369 избирателей.
Также глава городской ТИК Валентин Орлов сообщил, что 4339 избирателей испортили свой бланк для голосования.
Таким образом, новым мэром Кривого Рога стал Константин Павлов. Он пробудет на этой должности следующие пять лет.
Напомним, за пост городского головы Кривого Рога боролись кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.
Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.
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Может там не 30% а 3???
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Только хер вам , а не Украина
1. Партія Вілкула "Українська перспектива" - 35,19%
2. Слуга народу - 29,63%
3. ОПЗЖ - 16,67%
4. Європейська солідарність - 9,26%
5. Сила людей - 9,26%
..
Поэтому неудивительно, что избиратель Зе на востоке голосует за ОПЗЖ и Шария.
Лучше уж зелёніе, чем ОПЗЖ!
Тауде как и в 2019.
ТАК ЩО ЦЕ ЛОГІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛІТИТКИ ЗЕ
І ще: перемога паДлова - це наочна демонстрація тези: ворога треба знищувати фізично. Після Майдану цей упир ходив та озирався, але зараз знахабнів, і от - отримали результат.
Ещё более символично, что именно в Кривом Роге закончилась электоральная "магия Зеленского". Президент слишком явно и активно вмешивался в выборы и агитировал за кандидата от слуг Шевчика. Раньше модно было сравнивать такие позорные политические поражения со Сталинградом. Проигрыш Зеленского в полной мере соответствует этому эпитету.
Проиграть родной город - это не просто вишенка на торте провальных для Зеленского местных выборов (проиграны подчистую все областные центры). Проигрыш в родном для Зеленского Кривом Роге - это его личный Сталинград.
Закат Зеленского стал очевидным для всех, включая его ближайших сторонников. Впереди неминуемый исход из партии Слуга народа. Зеленскому предстоит испытать предательство вечно угодливых ноунеймов, которые найдут нового хозяина.
Один из них, Разумков, топчется в прихожей, направляясь на выход.
https://antikor.com.ua/articles/424848-lichnyj_stalingrad_zelenskog