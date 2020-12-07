Главные новости 7 декабря: ФСБ стреляла на границе с Украиной, Антоненко не выпустили (обновлено)

Житель Сумщины погиб при перестрелке на границе с Россией, Антоненко оставили под стражей, мэр Чернигова говорит на фене, а представитель омбудсмена бьет человека с ноги - главные новости 7 декабря.

Российские пограничники застрелили жителя Сумской области

СМИ узнали от источника в правоохранительных органах, что на границе Украины России все же стреляли в ночь на 4 декабря, и был убит 27-летний житель Сумщины по фамилии Голубев.

Он проходил по нескольким делам за разбой и хулиганство, организовывал на озерах в Белгородской области РФ рыбалку "для своих". Источник предположил, что у Голубева вряд ли было бы при себе оружие, но россияне попытаются доказать обратное. Через несколько часов его прогноз сбылся: Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нападении на военнослужащего. По их версии, на российский пограничный отряд напали трое неизвестных одного из них застрелили.

Напомним, украинские пограничники вообще не подтверждают информацию о стрельбе на границе.

Лерос говорит, что Минздрав специально снизил тестирование на COVID-19, чтобы уменьшить число заболевших

Народный депутат Гео Лерос обратил внимание, что сегодня в Украине сделали в 2 раза меньше тестов на COVID-19, чем в конце прошлой рабочей недели - и заболевших тоже получилось вдвое меньше.

Лероса поддерживает бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун: хоть общее число заболевших якобы и снизилось, процент позитивных тестов остался тем же - ⅓. Это показывает, что заболеваемость коронавирусом в Украине - на прежнем уровне.

Тем временем врачи сбиваются с ног. В Одессе тело умершей ночью от COVID-19 женщины не успели вынести из палаты, и ее соседке пришлось завтракать рядом с трупом.

Антоненко оставили под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Под зданием суда проходила акция в поддержку музыканта. Антоненко находится под стражей уже год.

Скандалы в оборонке

Минобороны купило под видом военных грузовиков гражданские МАЗы, - утверждает бывший советник министра обороны Повх. Машины покрасили в зеленый свет и снабдили китайскими лебедками, но ни освещения в кузове, ни вентиляции от этого в них так и не появилось. А если машина увязнет, откапывать ее предлагается туристической лопаткой. Кроме этого, за автомобили переплатили 8 млн грн.





Командование в/ч на Полтавщине растратило на закупке военного имущества 1 млн грн. Преступников поймала контрразведка СБУ. Откаты, по данным следствия, составляли 30% стоимости заказа.

Волонтер Петреня утверждает, что систему питания в армии поделили между тремя старыми компаниями-аутсорсерами, остальные претенденты "тупо выбиваются с рынка".

Мэр Чернигова заговорил на фене, представитель Уполномоченного по права человека ударил человека с ноги

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал депутатам, что найдет общий язык с любым собеседником. "Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить (вам - Ред.) - предъявите вы мне что-то", - сказал Атрошенко.

Чернігів в надійних руках 💪 pic.twitter.com/N2asDhPNoX — Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020

А представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой области Павел Лисянский так не хотел уходить из ресторана, что напал на его хозяина. Когда мужчина пригрозил вызвать полицию, Лисянский, выкрикивая "Ты что, мусорской?" стал бить его ногами.

От исполнения обязанностей Лисянского временно отстранили.