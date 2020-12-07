РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9643 посетителя онлайн
Новости
9 627 15

Главные новости 7 декабря: ФСБ стреляла на границе с Украиной, Антоненко не выпустили (обновлено)

Главные новости 7 декабря: ФСБ стреляла на границе с Украиной, Антоненко не выпустили (обновлено)

Житель Сумщины погиб при перестрелке на границе с Россией, Антоненко оставили под стражей, мэр Чернигова говорит на фене, а представитель омбудсмена бьет человека с ноги - главные новости 7 декабря.

Российские пограничники застрелили жителя Сумской области

СМИ узнали от источника в правоохранительных органах, что на границе Украины России все же стреляли в ночь на 4 декабря, и был убит 27-летний житель Сумщины по фамилии Голубев.

Он проходил по нескольким делам за разбой и хулиганство, организовывал на озерах в Белгородской области РФ рыбалку "для своих". Источник предположил, что у Голубева вряд ли было бы при себе оружие, но россияне попытаются доказать обратное. Через несколько часов его прогноз сбылся: Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нападении на военнослужащего. По их версии, на российский пограничный отряд напали трое неизвестных одного из них застрелили.

Напомним, украинские пограничники вообще не подтверждают информацию о стрельбе на границе.

Главные новости 7 декабря: ФСБ стреляла на границе с Украиной, Антоненко не выпустили 01

Лерос говорит, что Минздрав специально снизил тестирование на COVID-19, чтобы уменьшить число заболевших

Народный депутат Гео Лерос обратил внимание, что сегодня в Украине сделали в 2 раза меньше тестов на COVID-19, чем в конце прошлой рабочей недели - и заболевших тоже получилось вдвое меньше.

Лероса поддерживает бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун: хоть общее число заболевших якобы и снизилось, процент позитивных тестов остался тем же - ⅓. Это показывает, что заболеваемость коронавирусом в Украине - на прежнем уровне.

Тем временем врачи сбиваются с ног. В Одессе тело умершей ночью от COVID-19 женщины не успели вынести из палаты, и ее соседке пришлось завтракать рядом с трупом.

Антоненко оставили под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Под зданием суда проходила акция в поддержку музыканта. Антоненко находится под стражей уже год.

Главные новости 7 декабря: ФСБ стреляла на границе с Украиной, Антоненко не выпустили 02

Скандалы в оборонке

Минобороны купило под видом военных грузовиков гражданские МАЗы, - утверждает бывший советник министра обороны Повх. Машины покрасили в зеленый свет и снабдили китайскими лебедками, но ни освещения в кузове, ни вентиляции от этого в них так и не появилось. А если машина увязнет, откапывать ее предлагается туристической лопаткой. Кроме этого, за автомобили переплатили 8 млн грн.

Главные новости 7 декабря: ФСБ стреляла на границе с Украиной, Антоненко не выпустили 03
Главные новости 7 декабря: ФСБ стреляла на границе с Украиной, Антоненко не выпустили 04

Командование в/ч на Полтавщине растратило на закупке военного имущества 1 млн грн. Преступников поймала контрразведка СБУ. Откаты, по данным следствия, составляли 30% стоимости заказа.

Волонтер Петреня утверждает, что систему питания в армии поделили между тремя старыми компаниями-аутсорсерами, остальные претенденты "тупо выбиваются с рынка".

Мэр Чернигова заговорил на фене, представитель Уполномоченного по права человека ударил человека с ноги

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал депутатам, что найдет общий язык с любым собеседником. "Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить (вам - Ред.) - предъявите вы мне что-то", - сказал Атрошенко.

Чернігів в надійних руках 💪 pic.twitter.com/N2asDhPNoX

— Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020

А представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой области Павел Лисянский так не хотел уходить из ресторана, что напал на его хозяина. Когда мужчина пригрозил вызвать полицию, Лисянский, выкрикивая "Ты что, мусорской?" стал бить его ногами.

От исполнения обязанностей Лисянского временно отстранили.

Автор: 

граница (5260) Минобороны (9305) Атрошенко Владислав (78) Лисянский Павел (96) Лерос Гео (378) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
https://twitter.com/Jeday_Hakimaru

https://twitter.com/Jeday_Hakimaru Деградація та пронос

Сьогодні, діти, ми дізнаємось що таке прямопропорційна залежність.

Главные новости 7 декабря: на границе с Россией стреляли, Минздрав манипулирует статистикой - Цензор.НЕТ 7523
показать весь комментарий
07.12.2020 22:01
+10
Ели не считать стрельбу на границе, то всё остальное можно описать одной фразой:
При Пете такой пуйни не было.
показать весь комментарий
07.12.2020 22:21
+8
Народный депутат Гео Лерос обратил внимание, что https://censor.net/ru/news/3235407/minzdrav_sokratil_testirovanie_chtoby_pokazat_snijenie_epidemii_koronavirusa_leros - и заболевших тоже получилось вдвое меньше.

Один клоун, он же мастер спорта по борьбе с коронавирусом показывает класс...чёрный пояс ЗЕбила ему гарантирован. В этом вся суть ЗЕбильной кремлёвской шоблы..закрыть глаза на проблему и делать вид что всё нормально..а Мосийчукча обьяснит ЗЕбаранам как Порошенко не даёт работать ЗЕкловуну.. от же клятый Порошенко
показать весь комментарий
07.12.2020 22:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/Jeday_Hakimaru

https://twitter.com/Jeday_Hakimaru Деградація та пронос

Сьогодні, діти, ми дізнаємось що таке прямопропорційна залежність.

Главные новости 7 декабря: на границе с Россией стреляли, Минздрав манипулирует статистикой - Цензор.НЕТ 7523
показать весь комментарий
07.12.2020 22:01 Ответить
Расчёт идёт на что ЗЕбараны туго соображают и не просекут в чём подвох, и надо признать расчёт весьма правильный...
показать весь комментарий
07.12.2020 22:11 Ответить
Повний піпець... В Європу... В яку нахрен Європу? З таким бидлом в Європу?...
показать весь комментарий
07.12.2020 22:08 Ответить
Щоб урод й його слуги некрали й небрехали , ніколи,цього небуде
показать весь комментарий
07.12.2020 22:09 Ответить
Народный депутат Гео Лерос обратил внимание, что https://censor.net/ru/news/3235407/minzdrav_sokratil_testirovanie_chtoby_pokazat_snijenie_epidemii_koronavirusa_leros - и заболевших тоже получилось вдвое меньше.

Один клоун, он же мастер спорта по борьбе с коронавирусом показывает класс...чёрный пояс ЗЕбила ему гарантирован. В этом вся суть ЗЕбильной кремлёвской шоблы..закрыть глаза на проблему и делать вид что всё нормально..а Мосийчукча обьяснит ЗЕбаранам как Порошенко не даёт работать ЗЕкловуну.. от же клятый Порошенко
показать весь комментарий
07.12.2020 22:09 Ответить
По части застреленого на границе, что рыбалки устраивал для своих но на стороне РФ. А когда устраивал те рыбалки---куда смотрели наши погранцы когда рыбаки то туда, то обратно?
показать весь комментарий
07.12.2020 22:15 Ответить
Ели не считать стрельбу на границе, то всё остальное можно описать одной фразой:
При Пете такой пуйни не было.
показать весь комментарий
07.12.2020 22:21 Ответить
При свиночолому гедьМані була зовсім інша муйня , але теж муйня!
показать весь комментарий
07.12.2020 22:34 Ответить
Ай не пи...ди. Такої ганьби не було.
показать весь комментарий
07.12.2020 22:40 Ответить
Я ж і кажу, ганьба була інша але від того що інша ганьбою не перестала бути.
показать весь комментарий
08.12.2020 12:15 Ответить
обидві ці новини породжені одним й тим самим рюзгє міром
гидота!
показать весь комментарий
07.12.2020 23:03 Ответить
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ....
.А народы ,-которые сопротивляються таким " сложительствам " - -.
ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.....

.
.
.
.
показать весь комментарий
07.12.2020 23:04 Ответить
Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили - Цензор.НЕТ 9976Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили - Цензор.НЕТ 4162Головні новини 7 грудня: ФСБ стріляла на кордоні з Україною, Антоненка не випустили - Цензор.НЕТ 3720
показать весь комментарий
07.12.2020 23:09 Ответить
Тримайтеся, Андрію.
Ваші мучителі одного дня змушені будуть відповісти за все.
показать весь комментарий
07.12.2020 23:41 Ответить
А у них там в этой клоаке восточной до сих пор НЕ полиция , а милиция???
показать весь комментарий
08.12.2020 09:33 Ответить
 
 