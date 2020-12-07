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Новости Оккупация Крыма
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ВС возобновил действие постановления о взыскании с России компенсации в $1,3 млрд за захват в Крыму активов "Ощадбанка"

ВС возобновил действие постановления о взыскании с России компенсации в $1,3 млрд за захват в Крыму активов

Верховный Суд возобновил действие постановления Киевского апелляционного суда по заявлению "Ощадбанка", которым разрешено исполнить решение Международного коммерческого арбитража о взыскании с России компенсации за отделения в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение ВС.

В документе отмечается, что 26 августа 2018 года Международный коммерческий арбитраж в Париже принял решение в пользу "Ощадбанка" и решил взыскать средства с российского Минюста в качестве компенсации за экспроприацию активов в оккупированном Крыму. С учетом процентов общая сумма требований банка к России достигла $1,3 млрд.

17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд принял постановление по заявлению "Ощадбанка", которым признал и предоставил разрешение на исполнение решения парижского арбитража.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумма компенсации "Ощадбанку" от России будет ежедневно увеличиваться на 97 тысяч долларов, - Пышный

Однако 25 ноября 2020 года Верховный Суд приостановил действие указанного постановления по ходатайству компании "Фортуна", которая входит в группу компаний, которые связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. Также суд открыл производство по жалобе компании на это постановление.

Однако "Ощадбанк" в своем ходатайстве указал, что "Фортуна" не является стороной по указанному делу, поэтому 2 декабря ВС закрыл производство.

Напомним, что 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".

Также читайте: Оккупанты построили Керченский мост не только для транспорта, это ворота в Азовское море для РФ, - генерал США Ходжес

Автор: 

Верховный Суд (1096) компенсации (479) Крым (26373) Ощадбанк (219) россия (95413)


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У мене є питання, чому в країні досі вільно обертається валюта окупанта? Чому всі нам повинні щось там робить, ну типу войювать з хрюкляндією за крим та даунбац, типа там санкції різні приймати та газогони хрюцькі перекривати, а в нас досі йде жвава торгівля з окупантами та вільно використовуються його гроші як засіб платежу? Висновок тільки один - кожній владній курві в том є великий зиск! І хай мене тут знову банять за це адміни, дійсно владні курви в Україні не змінюються і залишаються ті ж самі.
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07.12.2020 23:06 Ответить
За год в кацапию из Украины съездило 7 млн украинцев. И это не лахтинская пропаганда, а данные украинских пограничников, без учета Бамбаса и Крыма.
Стоит ли винить только "владную курву", если минимум пятая часть населения не видит "ничего такого" в поездкам к оккупантам за длинным фублем? А ведь у этих миллионов есть еще семьи, которые тоже со спокойной душой их туда отпускают.
Вывод - чуть ли не половина населения так и не научилось признавать войну войной, а кацапов - врагами. Так что не только во власти дело.
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08.12.2020 07:40 Ответить
не 7 млн українців, а 7 млн перетинів кордону... втім, два роки тому вас чомусь це не турбувало
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08.12.2020 09:43 Ответить
а що? хіба такі обставини вже не потрібно якось змінювати? от і почали би з того срубля, щоби не було постійних намагань хрюцькой ********* робити різні гібрідні диверсії з усіх боків
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08.12.2020 14:59 Ответить
Дави кацапську мразоту де тільки можна! І за окупацію Криму та Донбасу теж доларом наказати! І тягнути з них долари поки не заберуться з української землі під три чорти!
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07.12.2020 23:06 Ответить
коломойша рве бороду
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08.12.2020 02:49 Ответить
 
 