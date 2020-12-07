ВС возобновил действие постановления о взыскании с России компенсации в $1,3 млрд за захват в Крыму активов "Ощадбанка"

Верховный Суд возобновил действие постановления Киевского апелляционного суда по заявлению "Ощадбанка", которым разрешено исполнить решение Международного коммерческого арбитража о взыскании с России компенсации за отделения в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение ВС.

В документе отмечается, что 26 августа 2018 года Международный коммерческий арбитраж в Париже принял решение в пользу "Ощадбанка" и решил взыскать средства с российского Минюста в качестве компенсации за экспроприацию активов в оккупированном Крыму. С учетом процентов общая сумма требований банка к России достигла $1,3 млрд.

17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд принял постановление по заявлению "Ощадбанка", которым признал и предоставил разрешение на исполнение решения парижского арбитража.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумма компенсации "Ощадбанку" от России будет ежедневно увеличиваться на 97 тысяч долларов, - Пышный

Однако 25 ноября 2020 года Верховный Суд приостановил действие указанного постановления по ходатайству компании "Фортуна", которая входит в группу компаний, которые связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. Также суд открыл производство по жалобе компании на это постановление.

Однако "Ощадбанк" в своем ходатайстве указал, что "Фортуна" не является стороной по указанному делу, поэтому 2 декабря ВС закрыл производство.

Напомним, что 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".

Также читайте: Оккупанты построили Керченский мост не только для транспорта, это ворота в Азовское море для РФ, - генерал США Ходжес