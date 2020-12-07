ВС возобновил действие постановления о взыскании с России компенсации в $1,3 млрд за захват в Крыму активов "Ощадбанка"
Верховный Суд возобновил действие постановления Киевского апелляционного суда по заявлению "Ощадбанка", которым разрешено исполнить решение Международного коммерческого арбитража о взыскании с России компенсации за отделения в Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение ВС.
В документе отмечается, что 26 августа 2018 года Международный коммерческий арбитраж в Париже принял решение в пользу "Ощадбанка" и решил взыскать средства с российского Минюста в качестве компенсации за экспроприацию активов в оккупированном Крыму. С учетом процентов общая сумма требований банка к России достигла $1,3 млрд.
17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд принял постановление по заявлению "Ощадбанка", которым признал и предоставил разрешение на исполнение решения парижского арбитража.
Однако 25 ноября 2020 года Верховный Суд приостановил действие указанного постановления по ходатайству компании "Фортуна", которая входит в группу компаний, которые связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. Также суд открыл производство по жалобе компании на это постановление.
Однако "Ощадбанк" в своем ходатайстве указал, что "Фортуна" не является стороной по указанному делу, поэтому 2 декабря ВС закрыл производство.
Напомним, что 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".
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Стоит ли винить только "владную курву", если минимум пятая часть населения не видит "ничего такого" в поездкам к оккупантам за длинным фублем? А ведь у этих миллионов есть еще семьи, которые тоже со спокойной душой их туда отпускают.
Вывод - чуть ли не половина населения так и не научилось признавать войну войной, а кацапов - врагами. Так что не только во власти дело.