Украина попросила США предоставить вакцину от коронавируса в режиме тестирования, - Минздрав

Глава Минздрава Максим Степанов обратился к временно поверенной в делах США Кристине Квин с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, Степанов во время телефонного разговора с Квин попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях" в связи с продолжающимся военным конфликтом на востоке страны.

"В ближайшие две недели мы подпишем договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", - подчеркнул Степанов.

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Квин отметила, сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Также ее команда поможет Минздраву разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.

"Мы поддерживаем официальную позицию МЗ Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки ", - отметила Кристина Квин.

В пресс-службе Минздрава напоминают, что на прошлой неделе Степанов сообщал о подписании технических документов с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин против COVID-19 в Украину.

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