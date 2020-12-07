Украина попросила США предоставить вакцину от коронавируса в режиме тестирования, - Минздрав
Глава Минздрава Максим Степанов обратился к временно поверенной в делах США Кристине Квин с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин от коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщается, Степанов во время телефонного разговора с Квин попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях" в связи с продолжающимся военным конфликтом на востоке страны.
"В ближайшие две недели мы подпишем договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", - подчеркнул Степанов.
Квин отметила, сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Также ее команда поможет Минздраву разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.
"Мы поддерживаем официальную позицию МЗ Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки ", - отметила Кристина Квин.
В пресс-службе Минздрава напоминают, что на прошлой неделе Степанов сообщал о подписании технических документов с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин против COVID-19 в Украину.
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Если что, то это инфа с официального сайта, т.е. просто реклама. И даже там есть только промежуточный этап тестирования. Т.е. ни о каком окончании тестировании пока что речи нет.
Информацию о вакцинах советую получать из медицинских журналов, а не от фирм, которые их выпускают.
И еще раз. AZ 1-2 фаза: 23 апреля - 21 мая 1077 человек. 3-я фаза: 47560 человек! Тестирование продолжается.
Спутник 1-2 фаза: летом 150 человек. Одобрена и производится...
А ты, дятел, собираешься колоть себе Спутник, который вообще не прошел испытания.
Тестирование прошло не только в Раше но и в ОАЭ а также в Индии. Организацией тестирования и наблюдением занималась израильская клиника "Хадаса".
"По состоянию на 24 ноября в ходе клинических исследований в России на базе 29 медицинских центров было вакцинировано более 22 000 добровольцев первой дозой вакцины и более 19 000 добровольцев первой и второй дозой вакцины. В настоящее время также одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III - в Индии" - и это только реклама, если что.
https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/pressreleases/vtoroy-promezhutochnyy-analiz-dannykh-klinicheskogo-issledovaniya-prodemonstriroval-effektivnost-vak/
Повторю еще раз, если до Вас плохо доходит. Китайские вакцины приготовлены по старой доброй технологии введения в организм убитого(ослабленного) вируса или его частей. На стойкий эффект рассчитывать не стоит, а побочек может быть много. Но работать будет точно. Спутник - векторная технология AstraZeneca (скорей всего у них же и украденная). Лучше оригинала никак не может быть, а оригинал что-то заваливает испытания. Тоже будет работать, но явно не на 90% и не на 95%. У меня большие надежды на новые технологии. А здесь разработчиков всего два - Файзер и Модерна.
Тот же Спутник теоретически должен быть лучше. Только 1 проблема - у Раши нет мощностей чтобы призводить сотнями миллионов доз. Придется с кем-то кооперироваться. С тем же Китаем, например.
И у нас некоторые инфекционисты уже болеют второй раз. Уровень антител через 2-3 месяца сильно снижается. О длительном иммунитете речь не идет.
Тот же Спутник - это не новая технология с эффективностью 60-80%, как и у всех старых вакцин. Вот приблизительно это и увидели в AstraZeneca после реальных исследований. Кроме того, вылезли побочки, которые и приостановили AZ.
Подождем результатов. Может все так а может и нет. Очевидно одно - ржать над раша-вакциной только потому что так полагается по политическим мотивам, и фапать на Модерну потому что она "западная" - жто тот же замаскированный совок головного мозга.
И Вы не путайте с "теми вакцинами, которые применялись десятилетиями"(с). Те вакцины совсем другого типа. По той же технологии сейчас Китай выпустит вакцину от короны. Вот только в отношении ковида она вряд ли будет эффективной
Ссылку кинуть не могу - почему-то Цензор блокирует.
и почек, нейродегенеративные изменения мозга и так далее и это у здоровых молодых добровольцев.
Колоть будут только здоровым лицам от 18 - 60 лет, пенсионерам колоть не будут - быстро сдохнут и опозорят вакцину. Алкоголь не употреблять 42 (сорок два) дня.
Желающие испытать свое здоровье на прочность - вперед!