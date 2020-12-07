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Новости Коронавирус и карантин
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Украина попросила США предоставить вакцину от коронавируса в режиме тестирования, - Минздрав

Украина попросила США предоставить вакцину от коронавируса в режиме тестирования, - Минздрав

Глава Минздрава Максим Степанов обратился к временно поверенной в делах США Кристине Квин с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, Степанов во время телефонного разговора с Квин попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях" в связи с продолжающимся военным конфликтом на востоке страны.

"В ближайшие две недели мы подпишем договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", - подчеркнул Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Списание налогового долга и по 8 тыс. грн матпомощи из "фонда COVID-19", - президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина

Квин отметила, сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Также ее команда поможет Минздраву разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.

"Мы поддерживаем официальную позицию МЗ Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки ", - отметила Кристина Квин.

В пресс-службе Минздрава напоминают, что на прошлой неделе Степанов сообщал о подписании технических документов с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин против COVID-19 в Украину.

Также читайте: Вакцинация от COVID-19 в Украине будет проходить в три этапа, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Украина попросила США предоставить вакцину от коронавируса в режиме тестирования, - Минздрав 01

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26506) Степанов Максим (2062) Квин Кристина (100) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Тестируйте на зельоныых - их не жалко.
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07.12.2020 23:10
+6
Во-Во - вам кацапам только Спутник...
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07.12.2020 23:19
+5
То есть американскую, не прошедшую испытания, можно?
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07.12.2020 23:11
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Правила форума Совет форумчан
Тестируйте на зельоныых - их не жалко.
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07.12.2020 23:10 Ответить
То есть американскую, не прошедшую испытания, можно?
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07.12.2020 23:11 Ответить
Во-Во - вам кацапам только Спутник...
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07.12.2020 23:19 Ответить
заспокойся ніхто тобі не надасть не пройдену випробування і не затвердженну вакцину з Америки. "Phizer" i "Moderna" вже пройшли всі фази випробування і показали ефективність 94%...
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08.12.2020 06:19 Ответить
Да как то больше доверия, да и в ес ее признали ..
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08.12.2020 07:53 Ответить
"Это другое, понимать надо!"
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08.12.2020 10:40 Ответить
рюзге, твоя вакцина на основі глоду, баяришнік називаєцо.
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08.12.2020 19:35 Ответить
Все равно роль подопытных кроликов унизительна...
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07.12.2020 23:17 Ответить
ещё один кацап
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07.12.2020 23:24 Ответить
А ты первый ватник?
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07.12.2020 23:56 Ответить
підарьянов, бухни бояри, і сядь на пляшку, оце твоя вакцина. тобі звична і "нєунізітєльна", це по вашому козлячому, сподіваюсь без помилок, ну щоб ти зрозуміло.
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08.12.2020 19:37 Ответить
в роль піддослідних кроликів беруть тільки добровольців за певну плату.... $700...
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08.12.2020 06:24 Ответить
Особенно сработало то, что начали делать в два раза меньше тестов, сразу статистика улучшилась)Жгите дальше, если совсем перестать тестировать, то и заболевших совсем не будет.Можно ещё запретить слово «коронавирус», как в Туркменистане. Не благодарите. Совковые методы всё больше у нас в моде. Україна попросила США надати вакцину від коронавірусу в режимі тестування, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8863
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07.12.2020 23:19 Ответить
Всё просто, достаточно делать меньше тестов, чтобы н@***** всю страну. И огласить себя чемпионами по борьбе с коронавирусом.

Україна попросила США надати вакцину від коронавірусу в режимі тестування, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1981
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07.12.2020 23:20 Ответить
У соседей вакцина дешевле и лучше!
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07.12.2020 23:28 Ответить
В "соседей" нано-вакцина підключена до російського 5G, єпропейська - до європейського 5G. Хто яку вакцину вколе - той до того в рабство і піде.
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07.12.2020 23:32 Ответить
Вакцину соседей пока что тестировали только на собаках. С учетом того, что они использовали ту же технологию, что и AstraZeneca, только произвели ее кривыми руками на допотопном оборудовании, то лучше она быть никак не может. Кстати, оригинал до сих пор так и не прошел тестирование. Точнее прошел, но коряво.
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07.12.2020 23:56 Ответить
Тестирование "Спутника" закончено, причем успешно.
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08.12.2020 06:09 Ответить
Кто получил эту « вакцину» те все успешно заболели .. некоторые умерли..
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08.12.2020 07:55 Ответить
Правильно, пользуйся, по совету доктора Супрун, подорожником
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08.12.2020 09:14 Ответить
А это что, клоун: https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/pressreleases/vtoroy-promezhutochnyy-analiz-dannykh-klinicheskogo-issledovaniya-prodemonstriroval-effektivnost-vak/ ?
Если что, то это инфа с официального сайта, т.е. просто реклама. И даже там есть только промежуточный этап тестирования. Т.е. ни о каком окончании тестировании пока что речи нет.
Информацию о вакцинах советую получать из медицинских журналов, а не от фирм, которые их выпускают.
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08.12.2020 14:16 Ответить
Никто рекламировать вакцину в МСК, где вакцинировать начали 05.12., не будет, так как она бесплатна. Первым регионом России, где началась масштабная вакцинация от коронавируса, стала Москва. В субботу в городе открылись более 70 прививочных пунктов, они будут работать ежедневно. Это оф. инфа правительства МСК.
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08.12.2020 14:30 Ответить
И? Своих собак пусть прививают, чем хотят. У них вакцина после второй фазы зарегистрирована и разрешена к применению на кацапах. Можно сказать, что сейчас она проходит третий этап тестирования.
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08.12.2020 14:34 Ответить
Ты тугой))) Вакцина уже принята, и разрешена в Раше, и находится на тестировании более чем в 20-ти странах, среди которых, Израиль, Австралия, Индия, Венгрия...
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08.12.2020 14:41 Ответить
Я тебе, дебилу, скинул ссылку на официальный сайт Спутника, а ты меня хочешь еще и дерьмом из кацапСМИ накормить? Нет. Жри сам. Вакцина в парАше "принята" после объединенной 1-й и 2-й фазы исследований аж на 150!!! пациентах.
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08.12.2020 14:58 Ответить
А вот мериканськой, я бы не укололся, ее транспортировать надо не выше минус 70 градусов С. Доставить в Украину крайне затруднительно, и цена будет заоблачная
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08.12.2020 14:45 Ответить
Мериканских вакцины 2, а хранить при минус 70 нужно только одну - это во-первых. Контейнеры изготовит сам же производитель - это во-вторых. В третьих- никто тебе их и не предлагает. Цена кацапской вакцины в два раза дороже, чем ее чистого аналога AstraZeneca. И эффективность будет одинаковая - на уровне 60-80%. А рассказывать они могут все, что угодно.
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08.12.2020 15:03 Ответить
Кацапская самая дешевая - 12 долларов (за обе дозы). У AstraZeneca, (бриты, не американцы) эффективность 74%. Сейчас испытания приостановлены, доброволец чуть не улетела, в реанимации лежала
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08.12.2020 15:20 Ответить
Еще раз для тугих. AZ = Спутник. Абсолютно та же технология. Только AZ - чище, лучше и т.д. И AZ использовал модифицированный аденовирус обезьяны, а не человека (что тоже правильно). Просто AZ останавливали испытания при получении необычных побочек, а Спутник вообще не проводил таких испытаний. Отличия AZ от Спутника в том, что первая выпущена прямыми руками на нормальном оборудовании и прозрачно проходила тестирование. Но с эффективностью там проблема (хотя на самом деле - это не проблема, а абсолютно нормальная цифра для векторных вакцин). И да, эффективность Спутника из-за того, что применен человеческий аденовирус никак не может быть выше, чем у AZ.
И еще раз. AZ 1-2 фаза: 23 апреля - 21 мая 1077 человек. 3-я фаза: 47560 человек! Тестирование продолжается.
Спутник 1-2 фаза: летом 150 человек. Одобрена и производится...
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08.12.2020 15:48 Ответить
Для реально тупого: испытания AstraZeneca приостановлены. Доброволец, после вакцины, попала в реанимацию с температурой 39,4
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08.12.2020 15:52 Ответить
Д-б, я тебе больше скажу. У них это уже второй или третий случай. Прикинь? Но из 50 тысяч человек, за которыми следят 24 часа в сутки. Не исключено, что он просто грипп похватил или тропическую лихорадку. А может быть и побочка от вакцины - бывает. Поэтому нормальные производители тестируют вакцину перед регистрацией.
А ты, дятел, собираешься колоть себе Спутник, который вообще не прошел испытания.
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08.12.2020 16:08 Ответить
Не хочу общаться с недоразвитым. Не пиши
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08.12.2020 16:13 Ответить
эээ... "не читайте на ночь украинских газет".
Тестирование прошло не только в Раше но и в ОАЭ а также в Индии. Организацией тестирования и наблюдением занималась израильская клиника "Хадаса".
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08.12.2020 10:45 Ответить
В ОАЭ и в Индии? Смешно. Даже очень. Чудо, испытания всех нормальных вакцин (даже китайских) открыты. Известны начала и конец каждого этапа, есть протоколы испытаний. Ничего этого у паРаши нет. Вот скажи честно, у тебя с головой совсем плохо? Вот тебе инфа даже с официального сайта Спутника. И даже там есть только промежуточные результаты. Результаты испытаний первых двух фаз опубликованы Ланцет 4 сентября 2020 года. Напомню, что для первых двух фаз, после чего эту фигню зарегистрировали в паРаше, им понадобилось всего 150 человек. А больше никаких подтвержденных данных нет.
"По состоянию на 24 ноября в ходе клинических исследований в России на базе 29 медицинских центров было вакцинировано более 22 000 добровольцев первой дозой вакцины и более 19 000 добровольцев первой и второй дозой вакцины. В настоящее время также одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III - в Индии" - и это только реклама, если что.
https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/pressreleases/vtoroy-promezhutochnyy-analiz-dannykh-klinicheskogo-issledovaniya-prodemonstriroval-effektivnost-vak/
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08.12.2020 14:13 Ответить
Идешь на сайт ВОЗ, там ищешь информацию по тестированию вакцин, информация обновляется каждый день. Кстати по имформации оттуда же, ОАЭ тестируют много вакцин, не только российскую. А китайскую они разрешили к применению еще 2 недели назад, вообще не дожидаясь результатов 3-1 стадии.
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08.12.2020 14:31 Ответить
И? Вакцины для экстренного пользования - это вакцины, которые фактически не прошли испытания по положенной процедуре, но которые на свой страх и риск можно попробовать себе вколоть. Только вот вопрос: Нафига?
Повторю еще раз, если до Вас плохо доходит. Китайские вакцины приготовлены по старой доброй технологии введения в организм убитого(ослабленного) вируса или его частей. На стойкий эффект рассчитывать не стоит, а побочек может быть много. Но работать будет точно. Спутник - векторная технология AstraZeneca (скорей всего у них же и украденная). Лучше оригинала никак не может быть, а оригинал что-то заваливает испытания. Тоже будет работать, но явно не на 90% и не на 95%. У меня большие надежды на новые технологии. А здесь разработчиков всего два - Файзер и Модерна.
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08.12.2020 14:54 Ответить
У кацапов Спутник сделан на основе аденовируса. Должна быть вакцина не хуже Файзера или модерны. А с цчетом того что Модерна хранится при -70 и ее действия хватает на 3 месяца - это не вакцина а гимно. Пока мир перепуган до усрачки ее будут покупать. Потом появятся нормальные вакцины и перейдут на них.
Тот же Спутник теоретически должен быть лучше. Только 1 проблема - у Раши нет мощностей чтобы призводить сотнями миллионов доз. Придется с кем-то кооперироваться. С тем же Китаем, например.
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08.12.2020 15:01 Ответить
Китай, Израиль, и вродь Австралия, но думаю и сами центрефуги сделают. Не ахти аппарат К лету обещают 90 млн доз. Думаю украинцы и поедут в Белгород колоться. Меня не чпокает, уже переболел, антитела, выше среднего)))
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08.12.2020 15:13 Ответить
у меня знакомые переболели по 2 разу. Оба раза Ковид подтверждался анализами.
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08.12.2020 15:42 Ответить
Не долечились, антитела не проверили
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08.12.2020 15:45 Ответить
нет, первый раз был в марте (подцепили в Италии, в Ломбардии, когда там итальянцы хороводы водили со словами "плевали мы на этот вирус"). 2-й раз - подхватили в конце августа в Украине.
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08.12.2020 15:48 Ответить
Я не врач, могу предположить, что не долечились, что это другой штам вируса, или даже схожее заболевание (пневмония, грипп)
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08.12.2020 15:56 Ответить
Я разговаривал с терапевтом, сказала, что пока о повторных случаях инфекции не слышала (город 700 000 чел), Хотя и не знает сколько иммунитет держится.
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08.12.2020 16:02 Ответить
https://twitter.com/Nat_anest/status/1315880295967666176

И у нас некоторые инфекционисты уже болеют второй раз. Уровень антител через 2-3 месяца сильно снижается. О длительном иммунитете речь не идет.
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08.12.2020 16:24 Ответить
дело в том что анализы (именно ПЦР) оба раза подтверждали. И оба раза делались анализы в Польше. И на карантин их сажали каждый раз
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08.12.2020 16:48 Ответить
Это и называется векторной вакциной. В смысле не хуже? У них совсем ничего общего нет. В Файзере и Модерне вообще нет ни вирусов, ни их частей - это новая технология, по которой будут изготавливаться все вакцины в будущем. Быстро, и абсолютно без побочек. Про 3 месяца сам придумал? Уже скажу по секрету, что 4. Это нормальный производитель просто честно измеряет количество антител через определенный период времени. Так как 3 фаза по факту стартовала не так давно - отсюда и цифры. Кацапы эту информацию вообще не публикуют.
Тот же Спутник - это не новая технология с эффективностью 60-80%, как и у всех старых вакцин. Вот приблизительно это и увидели в AstraZeneca после реальных исследований. Кроме того, вылезли побочки, которые и приостановили AZ.
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08.12.2020 15:15 Ответить
Раша нормально клепает свои вакцины от столбняка, энцефалита и пр., десятилетиями, набили руку давно, они нормально действуют. А тут вдруг для Ковида надо непременно "вакцину будущего" и никак иначе, почему-то. Сомнительно.
Подождем результатов. Может все так а может и нет. Очевидно одно - ржать над раша-вакциной только потому что так полагается по политическим мотивам, и фапать на Модерну потому что она "западная" - жто тот же замаскированный совок головного мозга.
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08.12.2020 15:40 Ответить
Так никто и не ржет. Просто я следил за их припадочными телодвижениями с самого начала исследований. Если что, то AZ закончили 2 фазы испытаний, когда рашка только начала разработку. Использование аденовируса человека - очень сомнительный момент. Потому что в большинстве случаев организм уничтожит его раньше, чем выработается иммунитет к короне. Отсюда и более низкая эффективность. Так что когда разработчики говорят об эффективности в 95%, то ржать-таки стоит. Этот тип вакцин не может обладать такой эффективностью.
И Вы не путайте с "теми вакцинами, которые применялись десятилетиями"(с). Те вакцины совсем другого типа. По той же технологии сейчас Китай выпустит вакцину от короны. Вот только в отношении ковида она вряд ли будет эффективной
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08.12.2020 16:03 Ответить
Ну посмотрим. Модерна с -75 и сроком действия 3-4 мес. тоже не вариант.
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08.12.2020 16:53 Ответить
(https://www.youtube.com/watch?v=vQfnI2x20YQ ссылка )
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08.12.2020 14:35 Ответить
И?
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08.12.2020 14:55 Ответить
Разжевываю - видео из МСК, где начали делать прививки врачам и учителям
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08.12.2020 15:06 Ответить
Еще раз для дебилов: мне пох, что колют свинособакам.
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08.12.2020 15:17 Ответить
Поэтому можешь и сдохнуть как собака (не дай Бог конечно)
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08.12.2020 15:22 Ответить
Сказав нік вибір якого, зазначений як олігофренний.
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08.12.2020 08:55 Ответить
соседская вакцина это олигофренный выбор
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08.12.2020 16:55 Ответить
хитруни. Pfizer/BioNTech проходить реєстрацію в FDA орієнтовна дата 10.12, а Moderna орієнтовна дата 17.12 ось ці вакцини дійсно для "узкого круга" а якже, звісно ж "в режимі тестування та надзвичайних ситуацій"... але молодець. брехать так брехать.
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07.12.2020 23:28 Ответить
У меня уже такое чувство, что не брехать они уже просто не могут. Если открывает рот, то сразу понятно - будут лгать. Вакцины, перечисленные Вами, уже проплачены наперед штатами (вроде как за зиму грозились привить все население), британцами (должны были уже начинать вакцинацию), японцами (начинают вакцинацию всего населения с нового года) и ЕС. И мне кажется, что плевать им на приоритетного Степанова с Ляшко и Бубочкой вместе. Кто платит, тот и заказывает музыку.
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08.12.2020 00:05 Ответить
аха!!,.цыганит"(вакцину) для верхушки а что останется по ,,сказочной"цене продаст!!(приближенным и олигархам)
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08.12.2020 01:13 Ответить
Там с Файзером у штатов прокол, кстати, вышел. Они проплатили только 100 млн доз. А теперь не смогут получить больше аж до лета из-за обязательств Файзер перед другими странами. Внимание: штаты у своей компании не смогут купить больше вакцин аж до лета. Но конечно же они с радостью передадут ее Степанову на "тестирование" ! Ага, верю.
Ссылку кинуть не могу - почему-то Цензор блокирует.
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08.12.2020 14:25 Ответить
та много и не просит,пару сотен для "хороших" людей
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08.12.2020 16:56 Ответить
Интересно, а рф будет закупать вакцины, или своим Спутником 5 обойдется? И не пойдет ли украинская вакцина за границу?
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07.12.2020 23:45 Ответить
Своим будут обходится, он в семь раз дешевле. А производить будут кроме Раши, в Индии, Израиле и Китае. Американская вакцина дорогая, и ее хранить надо не выше минус 75 С, что также накладно.
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08.12.2020 00:00 Ответить
Кацапы как всегда на высоте своих понтов - а по сути - пустышки !!! - "Производство российской вакцины Гам-КОВИД-Вак ( торговая марка «Спутник V») - двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, (...) оказалось под угрозой срыва. Дело в том что в РФ не производится один из компонентов препарата второй фазы вакцины, а его закупка за рубежом сопряжена с большими трудностями. В результате этого первая партия вакцины состояла всего из 80 тысяч доз вакцинации. Вторая партия будет около 150 тысяч. Объемы дальнейшего производства не определены." (с)
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08.12.2020 00:03 Ответить
Не производится, а производится в недостаточном количестве, ввиду отсутствия центрифуг больших размеров. В данный момент, будет совместное производство с другими странами.
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08.12.2020 06:25 Ответить
Вакцинами против КОВИД озабочены только конченые дебилы. Половина медработников уже переболели и имеют защитные антитела иммуноглобулины G. Это надежнее чем в тебя впрыснут неизвестное говно вместо лабораторной мыши
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08.12.2020 00:00 Ответить
Надежнее? У меня знакомые медики уже болеют второй раз. Я скажу так: из медиков вакцинацией НЕ озабочены только конченые дебилы.
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08.12.2020 00:09 Ответить
они будут болеть постоянно ибо вакцина работает как и иммунитет 4 месяца не более .
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08.12.2020 02:00 Ответить
Не факт. Некоторые утверждают, что стойкий иммунитет к ковиду не формируется потому, что вирус подавляет иммунитет. Вакцина этого недостатка лишена. Кроме того, разработано 3 типа вакцин. Убитым вирусом прививает только Китай. В общем, об этом пока рано говорить. Да и то, что корона все же мутирует слабо, дает основания надеяться, что от вируса можно избавиться совсем. Достаточно привить 70% населения планеты в сжатые сроки. Ну это конечно чисто теоретически. На самом деле это практически нереально, и вакцинацию придется повторять.
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08.12.2020 02:45 Ответить
Україна попросила США надати вакцину від коронавірусу в режимі тестування, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7001
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08.12.2020 01:59 Ответить
Это как раз Тот случай! Когда снаряд разработанный для другой пушки, обязательно должен подойти к постсовковой пушке, потому что мы стремимся в ЕС. Перевожу, Украинцы выросли, на других продуктах, прививках, переболели другим набором болезней, относятся к не такой рассе на которой испытывали и вели разработку вакцины. И результат воздействия может быть непредсказуем, в последствии. А за вакцину какую ...Волость отдать?
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08.12.2020 02:02 Ответить
Ой, як неочікувано, після отрианого хабаря на ковід від США нашим владним остолопам. Білл Гейтс зробить абгрейд свого гаманця.
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08.12.2020 06:16 Ответить
Могу подсказать нескольких для проведения опытов-тестов.
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08.12.2020 06:49 Ответить
як кацарилі збудились. Зрозуміло, що верхівка випрошує вакцину для себе, але ваш супутник і даром не треба
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08.12.2020 07:46 Ответить
Зеленському вколоти ?
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08.12.2020 08:54 Ответить
«Спутник V» - 32 побочных эффекта, первые их которых - сахарный диабет, болезни печени
и почек, нейродегенеративные изменения мозга и так далее и это у здоровых молодых добровольцев.

Колоть будут только здоровым лицам от 18 - 60 лет, пенсионерам колоть не будут - быстро сдохнут и опозорят вакцину. Алкоголь не употреблять 42 (сорок два) дня.

Желающие испытать свое здоровье на прочность - вперед!
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08.12.2020 13:23 Ответить
 
 