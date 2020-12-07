С начала года СММ ОБСЕ зафиксировала 132,4 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила о том, что ситуация с безопасностью вдоль линии соприкосновения улучшилась в течение года.

Об этом Суспільному сообщили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Это стало особенно заметным после того, как на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля были достигнуты договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, вступившие в силу 27 июля", - говорится в сообщении.

По информации ОБСЕ, в январе-ноябре 2020 года мониторинговая миссия зафиксировала 132,4 тыс. нарушений режима прекращения огня, с 27 июля по 30 ноября зафиксировано около 2,8 тыс. из них. В 2019 году миссия зафиксировала 278 тыс. таких нарушений.

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Вместе с общим улучшением ситуации безопасности миссия констатировала снижение уровня нарушений режима прекращения огня на трех пилотных участках разведения в районе Золотого и Станицы Луганской Луганской области и на участке Петровское-Богдановка Донецкой области.