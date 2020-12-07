"Зеленский проиграл выборы даже в родном городе. В следующем парламенте "слуг народа" не будет", - Гриценко
Кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" проиграл выборы не смотря на личное участие в агитации президента Владимира Зеленского. Президентская партия стремительно теряет поддержку избирателей и не сможет попасть в следующий состав Верховной Рады.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.
"В своем родном Кривом Роге Зеленский поставил на карту все. Он туда не раз приезжал, агитировал, фотографировался на фоне рекламы кандидата, транслировал видеообращение ... Открыто пошел на союз с Ахметовым/Новинским, они отправили своего топ-менеджера кандидатом от Зеленского. После первого тура нашли "аргументы" для победителя Вилкула-старшего, чтобы тот "добровольно" снялся с выборов. В итоге, несмотря на все эти игрища с явными имиджевыми потерями для Зеленского - он Кривой Рог проиграл. Как проиграл и все другие крупные города страны", - отметил Гриценко.
Политик считает, что в следующем парламенте партии "Слуга народа" не будет.
"Ведь на самом деле в Зеленском его избиратели видели Голобородько. За полтора года увидели: он просто Зеленский", - пояснил Гриценко.
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хотелось бы услышать фамилию этого кандидата .........
Не Медведчук или Бойко случайно ???
Только твоя бахиня вылизывает ЗЕлупу сейчас.
Скільки було тих політиків і де вони поділися, а от народ залишився, але той народ дуже мляво вчиться навіть на своїх помилках. Шкода.
твій Лузер.
А потім на хвилі свого тотального лузерства подарував неіснуючій партії новообраного президента першу абсолютну більшість за всю історію українського парламентаризму.
Тож не знаю чи Гриценко - лузер (мені невідомо, чи набирав колись на президентських виборах в Україні більше голосів кандидат, що ніколи не займав посади вище за міністра, а на момент виборів не був би навіть депутатом), але те, що Порошенко навіть не Лузер, а ЛУЗЕР - неспростовний факт.
ТАК ЩО ПОРАЗКА В КРИВОМУ РОЗІ - ЛОГІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТА ПОЛІТИТКИ ЗЕ
Саме він показав Шоколадному його місце. Були б у Кондитера яйця, він би вже давно подав у відставку і пішов з політики.
шахові стратегіїдоміно ганяти в дворику під пивас.