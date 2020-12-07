"Зеленский проиграл выборы даже в родном городе. В следующем парламенте "слуг народа" не будет", - Гриценко

Кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" проиграл выборы не смотря на личное участие в агитации президента Владимира Зеленского. Президентская партия стремительно теряет поддержку избирателей и не сможет попасть в следующий состав Верховной Рады.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"В своем родном Кривом Роге Зеленский поставил на карту все. Он туда не раз приезжал, агитировал, фотографировался на фоне рекламы кандидата, транслировал видеообращение ... Открыто пошел на союз с Ахметовым/Новинским, они отправили своего топ-менеджера кандидатом от Зеленского. После первого тура нашли "аргументы" для победителя Вилкула-старшего, чтобы тот "добровольно" снялся с выборов. В итоге, несмотря на все эти игрища с явными имиджевыми потерями для Зеленского - он Кривой Рог проиграл. Как проиграл и все другие крупные города страны", - отметил Гриценко.

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Политик считает, что в следующем парламенте партии "Слуга народа" не будет.

"Ведь на самом деле в Зеленском его избиратели видели Голобородько. За полтора года увидели: он просто Зеленский", - пояснил Гриценко.

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