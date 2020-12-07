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"Зеленский проиграл выборы даже в родном городе. В следующем парламенте "слуг народа" не будет", - Гриценко

Кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" проиграл выборы не смотря на личное участие в агитации президента Владимира Зеленского. Президентская партия стремительно теряет поддержку избирателей и не сможет попасть в следующий состав Верховной Рады.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"В своем родном Кривом Роге Зеленский поставил на карту все. Он туда не раз приезжал, агитировал, фотографировался на фоне рекламы кандидата, транслировал видеообращение ... Открыто пошел на союз с Ахметовым/Новинским, они отправили своего топ-менеджера кандидатом от Зеленского. После первого тура нашли "аргументы" для победителя Вилкула-старшего, чтобы тот "добровольно" снялся с выборов. В итоге, несмотря на все эти игрища с явными имиджевыми потерями для Зеленского - он Кривой Рог проиграл. Как проиграл и все другие крупные города страны", - отметил Гриценко.

Также читайте: Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога. ФОТО

Политик считает, что в следующем парламенте партии "Слуга народа" не будет.

"Ведь на самом деле в Зеленском его избиратели видели Голобородько. За полтора года увидели: он просто Зеленский", - пояснил Гриценко.

Зеленский проиграл выборы даже в родном городе. В следующем парламенте слуг народа не будет, - Гриценко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат от "Слуги народа" Шевчик проиграл выборы мэра в родном городе Зеленского Кривом Роге, соперник из ОПЗЖ Павлов набрал 56,97% голосов. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Гриценко Анатолий (1408) Зеленский Владимир (20266) Кривой Рог (1399) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+53
"Зеленський програв вибори навіть у рідному місті. В наступному парламенті "слуг народу" не буде", - Гриценко - Цензор.НЕТ 6841
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07.12.2020 23:37
+51
Нема чому радіти. Партія регіонів під вивіскою ОПЗЖ і за допомогою медіа Медведчука, взяла під контроль саме ті області на території яких так прагне побудувати свою «Новоросію» путін.
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07.12.2020 23:32
+49
А Гриценко як оцюнює свою підтримку Голобородька? Чи то не він був?
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07.12.2020 23:33
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у тебя есть вариант который без косяков и устроит всех ?
хотелось бы услышать фамилию этого кандидата .........
Не Медведчук или Бойко случайно ???
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10.12.2020 10:55 Ответить
Зараз навпаки модно, хто програв вибори - той і молодець, посаду отримує. Виграш він ущемляє права дементних старичків, вони потім тягають в дУші собаку захвіст і ламають ногу. Не можна так знущатися. Програв - дайте йому руля!
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08.12.2020 02:03 Ответить
Три унікуми які більше всіх кричали перед виборами 2019 "Тільки не Порошенко" це: Тимошенко, Гордон і Гриценко. Про це не потрібно забувати. Особливо тим, хто бездумно повірив їх викрикам!!
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08.12.2020 02:34 Ответить
Юля казала перед першим туром, що Зєля - величезна біда для України. А ботоферма Пєці працювала виключно проти Юлі, а Зєлю не чипала. Ось тут і відповідь на питання - хто справжні суперники, а хто - удавані.
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08.12.2020 09:07 Ответить
Сам придумал, сам рассказал.
Только твоя бахиня вылизывает ЗЕлупу сейчас.
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08.12.2020 17:28 Ответить
Нам вже давно не потрібна посада Президента і вибори кожні два роки. Премьєра має обирати Парламент, тобто, висувати кандидата має партія яка набрала більше місць в результаті виборів в Парламент. В разі зміни політичної конфігурації Парламент може звільнити премєра і висунути іншу кандидатуру.
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08.12.2020 02:42 Ответить
По твоєму не буде, кацап.
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08.12.2020 07:31 Ответить
Сдается Зеленский и его кандидат оказались недостаточно ватными для родного города.
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08.12.2020 06:27 Ответить
А вони Бєні в парламенті вже і не потрібні. Це вже відпрацьовані гандони. У нього вже є інший проєкт для бидла.
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08.12.2020 06:44 Ответить
Мы надеемся что они не только не пройдут в парламент, а будут сидеть или висеть.
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08.12.2020 07:04 Ответить
одна вонючка комментирует проигрыш другой вонючки. а ведь как топила толяна за зеленского, прям вылизывал ему очелло начисто. а теперь рассказывает, что что-то пошло не так... у меня после этого нет доверия к Гриценку от слова совсем
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08.12.2020 07:20 Ответить
Час - найкращий лікар.
Скільки було тих політиків і де вони поділися, а от народ залишився, але той народ дуже мляво вчиться навіть на своїх помилках. Шкода.
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08.12.2020 07:25 Ответить
"Зеленський програв вибори навіть у рідному місті. В наступному парламенті "слуг народу" не буде", - Гриценко - Цензор.НЕТ 9952
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08.12.2020 07:30 Ответить
фсьо ти о очкє і его залізивані,віталя.. За Фройдом ? ))))
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08.12.2020 08:31 Ответить
Після президентських виборів Гриценко себе повністю дискредитував!! Його партія і він сам більше ніколи не попадуть в ВР!! Толя !! АУ!! Туши світло. Електрика скінчилась!!
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08.12.2020 09:05 Ответить
Так "слуги народу" то інсталяція 95 кварталу, олігархів, пройдисвітів і звичайно народу, який не здатний відокремити зерно від полови.
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08.12.2020 07:21 Ответить
А хтось вірив, що балаган надовго затримається ?
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08.12.2020 07:42 Ответить
так похолодало і цирк поїхав, а клоуни залишились зимувати.
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08.12.2020 08:31 Ответить
Коли вже будем обирати українців !?
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08.12.2020 07:58 Ответить
так у Львові ж вибрали... щирого українця і грекокатолика,представника команди "зе " Садового ....
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08.12.2020 08:22 Ответить
довидосился..........
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08.12.2020 08:05 Ответить
а ви підете ляжете під цапню?
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08.12.2020 08:46 Ответить
Петро такий барига, як ти балерина. Ось, вибрали дійсного баригу і підбарижніків. Іди Павло доїдай пів вареника від Наталки Мосейсучки,може полегчає.
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08.12.2020 08:58 Ответить
Черговий раз мокнути мордяку у гівно для ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня не стало зайвим, але й не допомогло - ЗЕ-фігляр не здатен зробити належні висновки. З плином часу огидні відосики ЗЕ-паяца становитимуться сумнішими й сумнішими. Питання не в тому, чи отримає ЗЕ-брехун і його падлюче ЗЕ-шапіто повноваження на наступні терміни (звісно - ні), а у тому, чи досидять ЗЕ-мерзотники поточні терміни. Оскільки БлаЗЕнь старий будинок продав, а нового не придбав, скидається, що ЗЕ-дупа передчуває близький гранд-пендель від електорату, а житло буде потрібне за межами України.
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08.12.2020 08:14 Ответить
...з цвинтаря політичних трупів.
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08.12.2020 08:42 Ответить
Гриценко - єдиний нормальний кандидат на минулих виборах. Але до другого туру вийшли фріки: барига-"патріот" та блазень-"миротворець".
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08.12.2020 08:43 Ответить
Він ніхто,
твій Лузер.
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08.12.2020 08:56 Ответить
Лузер з Великої Літери - це той, хто посідаючи посаду президента, програв опонентові з розривом 24:73.
А потім на хвилі свого тотального лузерства подарував неіснуючій партії новообраного президента першу абсолютну більшість за всю історію українського парламентаризму.
Тож не знаю чи Гриценко - лузер (мені невідомо, чи набирав колись на президентських виборах в Україні більше голосів кандидат, що ніколи не займав посади вище за міністра, а на момент виборів не був би навіть депутатом), але те, що Порошенко навіть не Лузер, а ЛУЗЕР - неспростовний факт.
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08.12.2020 14:04 Ответить
А хто "барига" зараз, який наживається на війні, випадково не "зе"?
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08.12.2020 10:17 Ответить
гриценко -вор. Который грабил армию. зеленский для него сейчас всего лишь конкурент
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08.12.2020 10:52 Ответить
в следующем парламенте опять будет монобольшинство...рыгоаналов во главе с мертвячуком.
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08.12.2020 08:53 Ответить
"Зеленський програв вибори навіть у рідному місті. В наступному парламенті "слуг народу" не буде", - Гриценко - Цензор.НЕТ 4459
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08.12.2020 08:57 Ответить
"Зеленський програв вибори навіть у рідному місті. В наступному парламенті "слуг народу" не буде", - Гриценко - Цензор.НЕТ 5447
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08.12.2020 09:15 Ответить
Будут Слуги народа в следущем Парламенте.Гриценко как всегда ошибется.Немного - но будут.А вот Гриценка с его политсилой там небудет НИКОГДА....
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08.12.2020 09:17 Ответить
Переобулся, чучело! Сам же за соплю агитировал!
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08.12.2020 09:58 Ответить
ДУЖЕ ПОКАЗОВИМ Є ТЕ ЩО ЗЕ-КОМАНДА ТОПИТЬ ПРОТИ ПОРОШЕНКА А НЕ ПРОТИ ОПЗЖ- МЕДВЕДЧУК ШУФРИЧ І Т.І.,А ПРОТИ ПОРОХА БО ВІН- ЗА УКРАЇНУ А ОПЗЖ ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТИ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ ТОБТО ВОНИ -ЗА ПУТІНА ЗА РФ
ТАК ЩО ПОРАЗКА В КРИВОМУ РОЗІ - ЛОГІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТА ПОЛІТИТКИ ЗЕ
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08.12.2020 10:26 Ответить
Чуваче, прокинься, проти Порошенка топлять не недоумки зі СН, а український народ.
Саме він показав Шоколадному його місце. Були б у Кондитера яйця, він би вже давно подав у відставку і пішов з політики.
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08.12.2020 14:07 Ответить
Эх.. дожить бы народу Украины до этого времени..
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08.12.2020 10:51 Ответить
Не буде, ТОля, не буде, як і тебе самого! Будете разом на пенсії шахові стратегії доміно ганяти в дворику під пивас.
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08.12.2020 11:16 Ответить
Может не будет, но нет связи между проигрышем кандидата в мэры во втором туре и результатом на выборах в парламент. К тому же в Украине между партиями есть только идейное противостояние, потому что отношение к коррупции и желанию набивать карманы одинаковое. Выборы в Кривом Роге показали, что идейно там ничего не поменялось, а от названия партии, как она будет называться при одинаковых идеях, действительно, какая разница. И люди, которые не проголосуют за СН в следующий раз, они проголосуют за другой аналог, они не проголосуют за Порошенко или Фарион, или того же Гриценко.
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08.12.2020 13:31 Ответить
Надеюсь ОПЗЖ тоже не будет.
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08.12.2020 21:50 Ответить
Грыцеко прав!
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08.12.2020 22:12 Ответить
местные правы зеленский и квартал ... ********
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08.12.2020 22:26 Ответить
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