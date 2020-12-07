С начала года поступило более 400 обращений из-за ограничения Россией права крымчан на свободное передвижение, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что Россия ограничивает права граждан Украины на свободное передвижение.

Об этом она сообщила Крым.Реалии, комментируя многочисленные жалобы украинцев, которые не могут въехать в оккупированный Крым из-за ограничений со стороны России, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в этих вопросах нельзя никак помочь, потому что все решения приняты Россией. Только люди первой линии родства могут ехать в Крым, то есть если дочь поедет к отцу. И обязательно нужно взять свидетельство о рождении, чтобы иметь доказательства, что она - действительно дочь этого отца. А к тете она никак не попадет. Безусловно, есть ограничения прав наших граждан на свободное передвижение, на выбор места пребывания, возможность воспользоваться имуществом. Я сама не могу попасть домой с 5 января 2014 года (Людмила Денисова - крымчанка. - Ред.)", - ответила омбудсмен.

По словам Денисовой, с начала года она получила более 400 обращений по Крыму. Большинство людей жаловались на работу российских пограничников и таможенников.

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Согласно правилам российского правительства, граждане Украины, которые не прописаны в Крыму, могут попасть на полуостров, только если там живут их жена или муж, родители, дети, усыновленные или усыновители, опекуны или попечители.

Также существуют ограничения и на выезд с территории полуострова: за время пандемии выехать из Крыма можно только один раз. Исключение действует только для тех крымчан, у которых на территории материковой Украины живут близкие родственники. В таком случае граждане могут многократно выезжать из Крыма.