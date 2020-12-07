После заявлений Путина о готовности продолжить работу в "нормандском формате" ждем прогресса в переговорах ТКГ, - Арестович

Во время заседания Трехсторонней контактной группы 15 декабря украинская сторона "ждет существенного прогресса после заявления президента России Владимира Путина".

Об этом в эфире Громадського радіо заявил внештатный советник председателя Офиса Президента по коммуникации в сфере нацбезопасности, спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, состоялся телефонный разговор между Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель и стороны, по заявлению российского издания ТАСС, подтвердили, что "Россия продолжит процесс урегулирования в нормандском формате".

"У нас есть от президента России подтверждение, что нормандский формат работает и будет работать дальше вопреки всем сложностям. Перемирие на Донбассе продолжается четыре месяца и это огромное достижение. Россия часто делает противоречивые сообщения, и мы просили, чтобы президент России взял на себя политическую ответственность и сказал представителям ТКГ том, как и что они будут делать. Это заявление мы рассматриваем как повод для сдержанного оптимизма, наконец президент РФ высказал свою позицию, и я думаю, что мы эту позицию учтем и увидим на заседании ТКГ. Мы надеемся на существенный прогресс, прогресс уже был, я думаю, что будет еще", - сказал Арестович.

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Напомним, президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил намерение продолжать работу в "нормандском формате". В частности, на уровне политических советников лидеров России, Германии, Франции и Украины.