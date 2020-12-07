После заявлений Путина о готовности продолжить работу в "нормандском формате" ждем прогресса в переговорах ТКГ, - Арестович
Во время заседания Трехсторонней контактной группы 15 декабря украинская сторона "ждет существенного прогресса после заявления президента России Владимира Путина".
Об этом в эфире Громадського радіо заявил внештатный советник председателя Офиса Президента по коммуникации в сфере нацбезопасности, спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, состоялся телефонный разговор между Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель и стороны, по заявлению российского издания ТАСС, подтвердили, что "Россия продолжит процесс урегулирования в нормандском формате".
"У нас есть от президента России подтверждение, что нормандский формат работает и будет работать дальше вопреки всем сложностям. Перемирие на Донбассе продолжается четыре месяца и это огромное достижение. Россия часто делает противоречивые сообщения, и мы просили, чтобы президент России взял на себя политическую ответственность и сказал представителям ТКГ том, как и что они будут делать. Это заявление мы рассматриваем как повод для сдержанного оптимизма, наконец президент РФ высказал свою позицию, и я думаю, что мы эту позицию учтем и увидим на заседании ТКГ. Мы надеемся на существенный прогресс, прогресс уже был, я думаю, что будет еще", - сказал Арестович.
Напомним, президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил намерение продолжать работу в "нормандском формате". В частности, на уровне политических советников лидеров России, Германии, Франции и Украины.
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О чем млин переговоры? Людей эти твари менять не хотят. войска отводить не хотят.
О чем млин с ними говорить?
Ти йому в очі сци, а він каже, що дощ іде.
когда будем садит в тюрягу зеЛю и его банду
арестович скажет 'он был на разведке у зеленых'!
https://streamable.com/wwupse
https://youtu.be/wHc_6j8xFy8
Це якою мовою ?
Ну, чекайте. Сядьте, складіть руки і ждіть нових інструкцій.
А тоді скажете =єсть= і почнете виконувать: нові пункти відведення готувати, нових таксистів на обмін ...
До речі, що х**ло уже не хоче розмовляти з блазнем ?
Побачив, що там взагалі - дно-дном, то гидує ? Бо ж тля раніше хвалилася, що спілкується, дзвонить ...
Знову фюрера привітає з Новим Роком, а не наших військових ...
ідійОТИ !!!!