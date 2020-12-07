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Новости Агрессия России против Украины
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После заявлений Путина о готовности продолжить работу в "нормандском формате" ждем прогресса в переговорах ТКГ, - Арестович

После заявлений Путина о готовности продолжить работу в

Во время заседания Трехсторонней контактной группы 15 декабря украинская сторона "ждет существенного прогресса после заявления президента России Владимира Путина".

Об этом в эфире Громадського радіо заявил внештатный советник председателя Офиса Президента по коммуникации в сфере нацбезопасности, спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, состоялся телефонный разговор между Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель и стороны, по заявлению российского издания ТАСС, подтвердили, что "Россия продолжит процесс урегулирования в нормандском формате".

"У нас есть от президента России подтверждение, что нормандский формат работает и будет работать дальше вопреки всем сложностям. Перемирие на Донбассе продолжается четыре месяца и это огромное достижение. Россия часто делает противоречивые сообщения, и мы просили, чтобы президент России взял на себя политическую ответственность и сказал представителям ТКГ том, как и что они будут делать. Это заявление мы рассматриваем как повод для сдержанного оптимизма, наконец президент РФ высказал свою позицию, и я думаю, что мы эту позицию учтем и увидим на заседании ТКГ. Мы надеемся на существенный прогресс, прогресс уже был, я думаю, что будет еще", - сказал Арестович.

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Напомним, президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил намерение продолжать работу в "нормандском формате". В частности, на уровне политических советников лидеров России, Германии, Франции и Украины.

Автор: 

путин владимир (31224) россия (95413) Донбасс (26955) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+32
Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович - Цензор.НЕТ 1740
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08.12.2020 00:05
+15
О,прости госпади вылезло)))))пусть расскажет,как оно истерит и всех подряд банит от бессилия -коммуникация по арестовичу
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08.12.2020 00:09
+11
дебилоид зеленый!
когда будем садит в тюрягу зеЛю и его банду
арестович скажет 'он был на разведке у зеленых'!
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08.12.2020 00:16
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Прогресс придет с Донбасса и его хватит на всю Украину, там же наши люди
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08.12.2020 00:03 Ответить
Ірану і - це ті, хто таким Зєлєнскім-Кравчукам-Фокіним-Арєстовічам вірить. А от самі оці рупори відвертої брехні - прості, чи то б пак елітні заробітчани. От як можна вірити тезам про перемир'я ю, яке тягнеться 4 місяці? Генштаб заявляє, що орки копають у наш бік, два населені пункти на лінії розмежування внаслідок обстрілів без світла і газу, а один широко відомий у вузьких колах псевдоблогер-трансвестит торочить про чотиримісячне "пєрєміріє". Висновок один - ніякого плану Б у зеленої шобли емає і бути не може, бо "онє нє стратєгі". Тому і тримаються того замирення з агресором, як воша кожуха.
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08.12.2020 00:19 Ответить
Вот тут как раз послать плешивого на и подождать вступления в должность Байдена
О чем млин переговоры? Людей эти твари менять не хотят. войска отводить не хотят.
О чем млин с ними говорить?
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08.12.2020 00:04 Ответить
про план Б, наскільки він міцний та як він торкає
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08.12.2020 00:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z8p0j9dSdpI План путина
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08.12.2020 00:13 Ответить
И я о том.Пора прекращать эту "бодягу" и готовить ВСУ к освобождению НАШИХ территорий.Россия за них вряд ли впишется-время не то.
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08.12.2020 07:57 Ответить
Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович - Цензор.НЕТ 1740
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08.12.2020 00:05 Ответить
В цьому фільмі малорос тільки шапку міняв, а тут арестович робить чудеса акробатики - в повітрі не тільки перевзувається, а ще й труси навиворіт перевертає.
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08.12.2020 10:49 Ответить
ха.. интересно-интересно , а что же вы упыри зеленые такого ему уже пообещали что оно, Куйло готово к работе в "нормандском формате" !? Что вы готовы слить еще кацапам поцы !!!???
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08.12.2020 00:07 Ответить
Йшов 2030-й рік...Росії вже давно не існувало, як держави. А соєві ідіоти продовжували щодня здавати Україну кацапам.
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08.12.2020 00:16 Ответить
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08.12.2020 07:57 Ответить
Арестович почав свою невдячну роботу по покращенню імиджу ОП та "боротьбу з фейками". То поздоровляємо з початком, коли отримаєте вже платню від дєрьмака?Вам її вистачить на красиве життя?
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08.12.2020 00:08 Ответить
О,прости госпади вылезло)))))пусть расскажет,как оно истерит и всех подряд банит от бессилия -коммуникация по арестовичу
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08.12.2020 00:09 Ответить
Хе-хе, да эта тёлочка и меня в Ютюб забанила. Абидилась на мой безобидный коммент )) И он претендует "за звание дома высокой культуры и быта" С таким детским менталитетом ему в публичном доме место, а не в политике.
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08.12.2020 01:33 Ответить
Он туда уже устроился.
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08.12.2020 09:39 Ответить
"Это заявление мы рассматриваем как повод для сдержанного оптимизма"

Ти йому в очі сци, а він каже, що дощ іде.
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08.12.2020 00:11 Ответить
Мы надеемся на существенный прогресс, прогресс уже был,(был и всплыл) я думаю, что будет(и убудет) еще", - сказал Арестович.-верить рашисту - все равно ,что лгать себе самому ,или все равно,что против ветра с,,,ать..(Ау будапештско- хельсинские бумажки и бумажки совкового союза от 54 года, которые рашист выбросил в рашистскую парашу- не учат
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08.12.2020 00:12 Ответить
що воно верзе, ще один заглянув в очі }{йла і побачив там мир
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08.12.2020 00:16 Ответить
Назначение отрабатывает.
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08.12.2020 07:59 Ответить
дебилоид зеленый!
когда будем садит в тюрягу зеЛю и его банду
арестович скажет 'он был на разведке у зеленых'!
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08.12.2020 00:16 Ответить
Зачем ты печалишься? Вся жизнь впереди. Разденься и жди...
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08.12.2020 00:22 Ответить
"...ждем прогресса в переговорах ТКГ, - Арестович". Интересно послушать Арестовича на эту тему лет через 20. Если он и слушатели до того времени доживут.
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08.12.2020 00:23 Ответить
Вся Люся Арестович в двух цитатах:

https://streamable.com/wwupse
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08.12.2020 00:25 Ответить
Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович - Цензор.НЕТ 6712
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08.12.2020 00:25 Ответить
И полная версия:

https://youtu.be/wHc_6j8xFy8
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08.12.2020 00:27 Ответить
Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович - Цензор.НЕТ 6261
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08.12.2020 01:06 Ответить
он же карамелька
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08.12.2020 00:49 Ответить
ждем прогресса в переговорах ТКГ ...

Це якою мовою ?

Ну, чекайте. Сядьте, складіть руки і ждіть нових інструкцій.
А тоді скажете =єсть= і почнете виконувать: нові пункти відведення готувати, нових таксистів на обмін ...

До речі, що х**ло уже не хоче розмовляти з блазнем ?
Побачив, що там взагалі - дно-дном, то гидує ? Бо ж тля раніше хвалилася, що спілкується, дзвонить ...

Знову фюрера привітає з Новим Роком, а не наших військових ...
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08.12.2020 00:29 Ответить
Трансвеститы - тоже люди. (Наполеон)
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08.12.2020 01:32 Ответить
Після заяв Путіна про готовність продовжити роботу в "нормандському форматі" чекаємо прогресу в переговорах ТКГ, - Арестович - Цензор.НЕТ 6723
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08.12.2020 01:47 Ответить
Ну, чувак з бункеру заспокоїв німецьку бабцю, щоб не дуже хвилювалася, а Люся вже тут,як тут. Воно мені нагадує отого " справжнього полковника ", про якого співала Пугачиха у 80-х. Таке ж сміття, як і весь офіс. І ще! Перешарив усі українськи словники і не знайшов слова - офіс.Я думаю, що з іноземного це означає щось на кшалт комори. Тільки поки не зрозумів, що там держать коров'як чи дрова. Може хтось підскаже?
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08.12.2020 02:45 Ответить
Я також задавався таким питанням. Навіть в Конституції не побачив таке визначення дерпжавного органу як Офіс Президента.
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08.12.2020 05:57 Ответить
Не міра, не війни- було це вже колись
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08.12.2020 05:40 Ответить
Так один же нагляделся в глаза ху*ла. Вы ж на нём дырку протрёте своими заглядениями.
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08.12.2020 05:53 Ответить
Ну дебил же...еще и в массы этот бред несет!!!! путин сказал....пообещал.....ну вот как этих зеленых недоумков еще назвать? Сколько пуев им в сраку должен путлер вогнать, что бы до них дошло , что их трахают, а рассказывают, что конфетку в попу суют ...
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08.12.2020 05:57 Ответить
Пять лет, пять лет слушаем одну и ту же песню и естественно напрашивается вопрос - сколько еще можно мазать эту кашу по ушам? Кому это приносит пользу? Неужели не понятно, минский сговор уже давно протух и надо искать другие решения. Тут есть только два пути, либо отвоевывать эти территории, либо строить стену как в Израиле.
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08.12.2020 07:26 Ответить
вас водять за носа, виманюючи чергову поступку.
ідійОТИ !!!!
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08.12.2020 07:46 Ответить
"Ми сподіваємось на суттєвий прогрес, прогрес уже був, я думаю, що буде ще"- це він про відведення(відступ) ЗСУ зі своєї, Богом даної землі?
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08.12.2020 09:26 Ответить
Как славно еще недавно лешенька гавкал на Порошенко за ту "зраду",которую так безуспешно теперь пытается записать в "победу" осла. Судя по тому,как оно банит всех кто им не восхищается оно действительно имеет желание стать президентом
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08.12.2020 09:49 Ответить
"ждем прогресса" - Арестович этот, оказывается, такой же дурак...
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08.12.2020 10:20 Ответить
ИДИОТ - тот, кто верит *****.....
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08.12.2020 17:12 Ответить
Иди нах.й Гельминтович
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18.03.2021 01:02 Ответить
 
 