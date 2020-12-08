В штате Джорджия в третий раз пересчитали голоса, в очередной раз подтвердив победу Байдена
Власти штата Джорджия повторно сертифицировали результаты президентских выборов, в очередной раз подтвердив победу Джо Байдена по итогам уже третьего пересчета избирательных бюллетеней.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", с соответствующим заявлением выступил в понедельник государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер.
"Сегодняшний день важен для подтверждения добропорядочности выборов в Джорджии, а также по всей стране. Теперь жители штата могут двигаться вперед, осознавая, что подсчет их голосов - и только законных голосов - был проведен точно, справедливо и объективно", - заявил Раффенспергер.
Он также отметил, что независимо от победы того или иного кандидата, дезинформация относительно выборов должна быть осуждена.
Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой властей штата Джорджия, в том числе республиканца Раффенспергера, и заявлял, что демократы "украли" у него выборы. Трамп через юристов требовал сначала пересчета голосов, а затем верификации подписей в бюллетенях.
Сертификация результатов выборов в штате Джорджия позволяет местным властям начать процесс официального назначения выборщиков, которые 14 декабря должны собраться для формального голосования в пределах Коллегии и избрания следующего президента США.
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Зараз зкурвилися до того що під серпасто-молоткастими знаменами ходять, а Американські прапори палять а Байден якось - ні слова. Сам на коліна перед БЛМ став.
В Воронежах бают, что уже стотыщмильйонов американцев покидают Нью-Йорк и толпятся в аэропортах, стараясь попасть на рейс в благополучную Сызрань.
Это у вас на Роисе люди вместе с водкой появляются и исчезают в городах наверное.
Как погодка в твоем роисянском Мухосранске?
Воно так легше - сховати голову в пісок, а натомість пофантазувати про мухостанск, правда?
Пшол нах, кацап, со своими влажными фантазиями.
А мільйон виїхавших - тижня два назад було. Пошукай - перконайся який триндець твориться.
Форбс у твоїй уяві напевно теж кацапсткий.