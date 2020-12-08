В штате Джорджия в третий раз пересчитали голоса, в очередной раз подтвердив победу Байдена

Власти штата Джорджия повторно сертифицировали результаты президентских выборов, в очередной раз подтвердив победу Джо Байдена по итогам уже третьего пересчета избирательных бюллетеней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", с соответствующим заявлением выступил в понедельник государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер.

"Сегодняшний день важен для подтверждения добропорядочности выборов в Джорджии, а также по всей стране. Теперь жители штата могут двигаться вперед, осознавая, что подсчет их голосов - и только законных голосов - был проведен точно, справедливо и объективно", - заявил Раффенспергер.

Он также отметил, что независимо от победы того или иного кандидата, дезинформация относительно выборов должна быть осуждена.

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Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой властей штата Джорджия, в том числе республиканца Раффенспергера, и заявлял, что демократы "украли" у него выборы. Трамп через юристов требовал сначала пересчета голосов, а затем верификации подписей в бюллетенях.

Сертификация результатов выборов в штате Джорджия позволяет местным властям начать процесс официального назначения выборщиков, которые 14 декабря должны собраться для формального голосования в пределах Коллегии и избрания следующего президента США.