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В штате Джорджия в третий раз пересчитали голоса, в очередной раз подтвердив победу Байдена

В штате Джорджия в третий раз пересчитали голоса, в очередной раз подтвердив победу Байдена

Власти штата Джорджия повторно сертифицировали результаты президентских выборов, в очередной раз подтвердив победу Джо Байдена по итогам уже третьего пересчета избирательных бюллетеней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", с соответствующим заявлением выступил в понедельник государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер.

"Сегодняшний день важен для подтверждения добропорядочности выборов в Джорджии, а также по всей стране. Теперь жители штата могут двигаться вперед, осознавая, что подсчет их голосов - и только законных голосов - был проведен точно, справедливо и объективно", - заявил Раффенспергер.

Он также отметил, что независимо от победы того или иного кандидата, дезинформация относительно выборов должна быть осуждена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти: "Мы все равно победим"

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой властей штата Джорджия, в том числе республиканца Раффенспергера, и заявлял, что демократы "украли" у него выборы. Трамп через юристов требовал сначала пересчета голосов, а затем верификации подписей в бюллетенях.

Сертификация результатов выборов в штате Джорджия позволяет местным властям начать процесс официального назначения выборщиков, которые 14 декабря должны собраться для формального голосования в пределах Коллегии и избрания следующего президента США.

Байден Джо (2785) выборы (24725) США (26506) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+37
Всі росіяни Америки підтримали Трампа. На щастя, їх там не так уже й багато. Але Байдену варто буде анулювати їхні паспорти і вислати на істарічєскую родіну. До лаптєй, бярьозок та балалаєк.
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08.12.2020 07:20
+24
З Байдена марксист, як з Трампа республіканець.
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08.12.2020 08:40
+23
Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал ... (с)
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08.12.2020 07:19
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Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал ... (с)
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08.12.2020 07:19 Ответить
Всі росіяни Америки підтримали Трампа. На щастя, їх там не так уже й багато. Але Байдену варто буде анулювати їхні паспорти і вислати на істарічєскую родіну. До лаптєй, бярьозок та балалаєк.
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08.12.2020 07:20 Ответить
А може росіяни америки які втікли від комунізму не захотіли голосувати за марксистів?
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08.12.2020 08:24 Ответить
З Байдена марксист, як з Трампа республіканець.
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08.12.2020 08:40 Ответить
Байден-одуванчик там взагалі не при чому. Там вся партія марксистька. Сандерс (соціаліст) - бенефіціар донатів БЛМ (trained Marxist) А дехто взагалі троцкісти: Тлаїб, Кортез, Омар
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08.12.2020 08:49 Ответить
Вся партия из этих четверых состоит?
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08.12.2020 08:55 Ответить
Там всі такі й програма дем.-партії аналогічна, через те їх прихильники палили Американські прапори, які чомусь асоціювались з Трампом. Тобто це вороги всього американського.
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08.12.2020 09:03 Ответить
200 років ворогують?
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08.12.2020 09:12 Ответить
Ну, раніше прапори не палили. Значить зкурвилися. Продалися Китаю та Росії.
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08.12.2020 09:15 Ответить
він перекручує факти, маніпулює їми, робить підміну понять... до речі як типічний марксист-демагог
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08.12.2020 10:08 Ответить
Это политтехнология такая - демонизация оппонентов. Успешно применялась тем же Манафортом на украинских президентских выборах в 2004 году, когда на основании поступков отдельных личностей или групп (зачастую специально срежисированных) делаются масштабные выводы. Вполне действует на массы доверчивых людей, со слабыми способностями к критическому мышлению. Попробуйте себе задать простой вопрос: а что мешало этим марксистам-троцкистам построить в США коммунизм в 2009-2016 году, когда президентом был представитель демократов?
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08.12.2020 09:15 Ответить
а вони його й будували за Хусейна Обами.
Зараз зкурвилися до того що під серпасто-молоткастими знаменами ходять, а Американські прапори палять а Байден якось - ні слова. Сам на коліна перед БЛМ став.
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08.12.2020 09:17 Ответить
Будували будували, але чомусь не збудували. Які є підстави вважати, що в цей раз якось буде інакше? При Обамі хтось американські прапори палив?
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08.12.2020 09:25 Ответить
Не трогай кацапов. У них новая страшилка - БЛМ.
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08.12.2020 09:35 Ответить
Поэтому в этот раз Америка точно развалится.

В Воронежах бают, что уже стотыщмильйонов американцев покидают Нью-Йорк и толпятся в аэропортах, стараясь попасть на рейс в благополучную Сызрань.
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08.12.2020 09:38 Ответить
Может даже и не кацапы. В Украине после президентских выборов в 2004 году тоже немало было таких, которые на полном серьезе верили, что после выборов к ним на донбас приедут бандеровцы с американскими хозяевами и начнут гнобить шахтьоров. Люся Янукович когда говорила о наколотых апельсинах, она это говорила на полном серьезе. Эту же технологию применили и на американских выборах в 2020, рассказывая о злых леваках, которые построят коммунизм и заставят всех гомосексуализмом заниматься.
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08.12.2020 10:39 Ответить
Тобто спалені та розграбовані вулиці - це для тебе ніштяк? А 2-місячна осада суду - це теж в порядку речей?
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08.12.2020 18:46 Ответить
Идиотизм, которым сейчас Раша пытается прозомбировать часть американцев, чтобы их расколоть.
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08.12.2020 12:28 Ответить
Кортез певно теж раша прозомбіровала? Скоріше всього ти не знаєш навіть хто це і що говорить.
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08.12.2020 18:47 Ответить
Так звані "росіяни" в Штатах це російськомовні юдеї, тому в них батьківщина інша, без "берёзок".
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08.12.2020 08:34 Ответить
"Ну вот і всьо, ну вот і всьо, я ухожу із твоєй жізні" - сказав пост президента США Дональд Трампу.
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08.12.2020 07:29 Ответить
Так прикольно, рыжему фанату хйла , снова повозили мордой по селёдке😁😁😁😁
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08.12.2020 07:29 Ответить
С Трампа даже меланхолики уже животы надорвали от смеха !
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08.12.2020 07:41 Ответить
Трампу "На суди" його фанатики вже перерахували більше 200 мільйонів доларів. І продовжують перераховувати. І хтось думає, що Трамп відмовиться від такої законної можливості збагатитись на довірливих американцях?
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08.12.2020 07:50 Ответить
У Трампа зобов'язань перед кредиторами більш ніж на мільярд. Грубо кажучи Трамп банкрут і йому світить тюремна камера.
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08.12.2020 07:52 Ответить
Немає на нього ДБР, а то вже давно за "стіну" від Мексики загримів, або за те, що заборонив "грін карту" громадянам інших країн. Тут одному карлсону заборонили українське громадянство, так Юля виплакала всі чесні очі, ДБР і Генпрокуратура другий рік проводять розслідування і на це витратили вже десь до 200 млн. гривень, а кінця і краю не видно.
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08.12.2020 08:51 Ответить
законы шоу-бизнеса "коси бабло коси"))
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08.12.2020 07:52 Ответить
Судьишки крутятся - баблишко мутится
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08.12.2020 08:40 Ответить
Срамота©...
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08.12.2020 07:55 Ответить
Шел 2025 год. В штате Джорджия в 97 раз пересчитали голоса. Подсчет опять подтвердил победу Байдена. Трамп в очередной раз перед своими сторонниками сообщил, что "справедливость вот-вот восторжествует" и что "он намерен бороться до конца".
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08.12.2020 08:05 Ответить
К тому времени некоторые сторонники Трампа уже начали подозревать, что Трамп что-то недоговаривает, и может даже в чем-то ошибается
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08.12.2020 09:05 Ответить
Какой то аномально длинный у Трампа конец...И как он с ним справляется ?
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08.12.2020 09:27 Ответить
вернее будет сказать шел 2025 год, некоторые украинцы продолжали топить за байдена сидя по уши в говне, и продолжали надеятся что уже на тот момент 90 летний маразматик что то изменит в их судьбе
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08.12.2020 11:22 Ответить
А вы знаете что о Трампе писали в первом веке до нашей эры в римской прессе?
У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, вчергове підтвердивши перемогу Байдена - Цензор.НЕТ 9522
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08.12.2020 08:15 Ответить
А тим часом https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/12/07/goldman-sachs-the-long-time-new-york-city-based-investment-bank-is-considering-moving-a-big-division-to-florida/?sh=6c3f7ebd3241 Goldman Sachs втікає з демократичного раю Ню-Йорка в республіканську Флоріду од гріха подальше від цих дураків. 1млн. багатих Ню-Йоркців вже виїхали. А ви козиряйте дальше "*********** методичкой".
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08.12.2020 08:21 Ответить
Ага, к вам в паРашку побегут от демократического рая подальше 😂
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08.12.2020 08:37 Ответить
Хлопче ти певно ще не проснувся від дурману. Голдман Сакс - певно теж рашка, га?
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08.12.2020 08:46 Ответить
Ага. Прям вижу это великое переселение народов.

Это у вас на Роисе люди вместе с водкой появляются и исчезают в городах наверное.
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08.12.2020 09:11 Ответить
Тобі ********* та водка в голові? Якось почитай хоч вікіпедію що це за компанія щоб збагнути маштаб проблеми створеної демократами, що сам Голдман Сакс заберається к херам з Ню-Йорка подальше!!!? Такими темпами - там тільки гопота останеться.
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08.12.2020 09:21 Ответить
Просто ты, идиот, даже новость по своей же ссылке дальше заголовка не прочитал.

Как погодка в твоем роисянском Мухосранске?
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08.12.2020 09:23 Ответить
Тобто Форбс ти не читав? Мабуть не вмієш.
Воно так легше - сховати голову в пісок, а натомість пофантазувати про мухостанск, правда?
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08.12.2020 09:30 Ответить
У Форбс написано про миллионы переселяющихся американцев?

Пшол нах, кацап, со своими влажными фантазиями.
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08.12.2020 09:32 Ответить
У форбс написано про Голдман Сакс - це свіжа новина.
А мільйон виїхавших - тижня два назад було. Пошукай - перконайся який триндець твориться.
Форбс у твоїй уяві напевно теж кацапсткий.
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08.12.2020 09:35 Ответить
Якщо демократи не можуть спасти Ню-Йорк - то як вони спасуть Україну від Рашки? Та вони її скоріше продадуть за пару кубів готівки - та й всі діла!.
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08.12.2020 09:24 Ответить
А не республиканцы Нью-Йорк до этого довели? Или он вчера таким стал?
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08.12.2020 09:25 Ответить
Ні. Там мери і губернатори Куомо і ДеБлазіо - демократи. В США немає вертикалі влади як в Україні, тобто республіканці там не правлять аж ніяк. Тому Голдман Сакс і втікає в республіканський штат, де губернатори і мери республіканці.
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08.12.2020 09:32 Ответить
Ви йому нічого не докажете. Для таких герхардів придуманий reality check. В них світ спрощений до чорно-білого і попереду тільки один хід, e2e4. Все решта - "проїски кацапів". І таких в Україні 73%
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08.12.2020 10:33 Ответить
У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, вчергове підтвердивши перемогу Байдена - Цензор.НЕТ 5371
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08.12.2020 08:29 Ответить
Будет строить в Ростове общежития в стиле Трамп-тауэр. С одним туалетом на улице.
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08.12.2020 11:00 Ответить
Фотка губернатора-предателя Джорджії і його нового хазяїна. На фоні кумачевого комуністичного прапора. Давайте, складайте йому хвалу! Нащо було з СССР виходити, щоб тепер рукоплескати марксистам?

У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, вчергове підтвердивши перемогу Байдена - Цензор.НЕТ 1368
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08.12.2020 08:44 Ответить
Краще з Китаєм а не з парашою засрашкою.
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08.12.2020 08:52 Ответить
путинский валянок все никак неуймется.
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08.12.2020 09:22 Ответить
Хорошая собачка! Хочешь поиграть мячиком?
У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, вчергове підтвердивши перемогу Байдена - Цензор.НЕТ 1650
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08.12.2020 09:24 Ответить
трамп внушил себе победу и хоть кол ты ему на лысине теши, не может смириться и принять поражение... принцип программирования мозгов... у нас таких тоже было 73%...
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08.12.2020 09:39 Ответить
Не агітую за жодного з кандидатів в президенти, але радий, що нарешті стане якийсь один, а не буде політичний срач всередині країни. Америка має набути свій нормальний стан світового лідера.
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08.12.2020 10:32 Ответить
Байден Трампу: давай, рахуй, перерахуй, все одно одержиш
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08.12.2020 10:45 Ответить
Трампа дешевле будет госпитализировать, чем исполнять все его при(3.14)зди. Его в Джорджии уже сами республиканцы начинают забрасывать ссаными тряпками. Почитайте западную прессу.
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08.12.2020 12:18 Ответить
ну не везет чубатому.....
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08.12.2020 17:14 Ответить
Бюллетени ничего не значат, т к есть вброс и подмена бюллетеней. Нужно переходить к электронному голосованию. Чтоб у каждого избирателя был свой кабинет на сайте и он мог проверить, что его голос засчитали правильно
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08.03.2021 09:19 Ответить
Трампушка, ну что ты дёргаешься. В Джорджии бюллетени были готовы еще за неделю до выборов. Хоть миллион раз пересчитывай
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08.03.2021 09:35 Ответить
 
 