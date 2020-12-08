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Новости
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С начала года украинцы заплатили за коммуналку 28,6 млрд грн, - Министерство развития громад и территорий

С начала года украинцы заплатили за коммуналку 28,6 млрд грн, - Министерство развития громад и территорий

В течение 10 месяцев 2020 года украинцы заплатили 28,6 млрд грн за коммунальные услуги, не считая газоснабжения и электроэнергии, что составляет 101,6%. При этом за аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

"За десять месяцев 2020 года население Украины за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии оплатили 28,6 млрд грн, что составляет 101,6%. При этом за аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг", - говорится в сообщении.

Как рассказала заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская, не все украинцы исправно платят за потребленные услуги, но это свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды. "К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд, что на уровне 112, 2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, что является весьма неплохим показателем", - пояснила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат

В Минрегионе пояснили, что в сумму 28,6 млрд грн вошли услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий. Замминистра отметила, что на начало января 2020 года задолженность населения за эти услуги составила почти 30,5 млрд грн.

Кроме того, Хоцяновская опровергла информацию о подорожании коммунальных услуг в 2020 году на 57%.

"Утверждение, что коммуналка подорожала на 57% несправедливы. Такой анализ данных Госкомстата по начисленным суммам за жилищно-коммунальные услуги является некорректным. Поскольку Госстат только с января этого года ввел в свои исследования расчеты за электроэнергию. Зато такой показатель не учитывался в данных по 2019 год. Соответственно, базы для сравнения разные, поэтому можно увидеть такую разницу в данных", - отметила Хоцяновская.

ЖКХ (1404) тарифы (1874) коммунальные услуги (350) Министерство развития громад и территорий (73)


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Українці живуть для того, щоб платить комуналку !
Беня любить гроши
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08.12.2020 07:32 Ответить
От воно що... Виявляється, що це просто різні бази.
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08.12.2020 07:33 Ответить
Кому вже прийшли платіжки за централене опалення? В тому році дійсно стало трохи менше, але в цьому обіцяють до 60 грн за метр...
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08.12.2020 07:35 Ответить
В прошлом году была тёплая зима, очень тёплая.
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08.12.2020 07:58 Ответить
звучить загрозливо )
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08.12.2020 08:10 Ответить
Украина превращается в страну рабов.
В новом году ожидается повышение электроэнергии в 2 раза,транспортировка газа в 2 раза(в зависимости от обл.). И этому нет конца и края.
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08.12.2020 08:10 Ответить
А газовики і електрики з водяниками репетують про кільканадцять мільярдів боргів!!! То хто тоді бреше?
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08.12.2020 08:22 Ответить
 
 