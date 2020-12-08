Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы и пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

7 декабря на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку от Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

Факт нарушения режима зафиксирован в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А возле Авдеевки противник выстрелил из ручного противотанкового гранатомета.

"Провокационные действия российско-оккупационных войск не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что украинскими воинами был выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Пивденне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС

"С начала текущих суток, 8 декабря, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере.

Украинские военнослужащие находятся в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия противника", - сообщили в пресс-центре ОС.