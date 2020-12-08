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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы и пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки четыре раза нарушил режим

7 декабря на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку от Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

Факт нарушения режима зафиксирован в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А возле Авдеевки противник выстрелил из ручного противотанкового гранатомета.

"Провокационные действия российско-оккупационных войск не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что украинскими воинами был выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Пивденне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получивший ранение воин находится в состоянии средней тяжести, с начала суток два обстрела, - штаб ОС

"С начала текущих суток, 8 декабря, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере.

Украинские военнослужащие находятся в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия противника", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе, применив гранатометы и пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (26982) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
"Режим тишины вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере"- окуеть.
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08.12.2020 07:39
+4
Ти впевнений, що при твоїх кумирах Зєлєнскому, Єрмаку, Арєстовічу москалки будуть холодними? Хіба що від старості. Але точно е від українських куль.
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08.12.2020 08:10
+3
Нічого дивного, це трансвестит Арєстовіч пише. На замовлення.
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08.12.2020 07:55
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"Режим тишины вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере"- окуеть.
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08.12.2020 07:39 Ответить
Нічого дивного, це трансвестит Арєстовіч пише. На замовлення.
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08.12.2020 07:55 Ответить
..Єй *диванні * ? ..То біжіть та закрийте рота Арестовичу та заразом касабам !
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08.12.2020 08:00 Ответить
О! Дмитру ю припекло за Арєстовіча! 😁 Це щось таки та пояснює.
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08.12.2020 08:08 Ответить
Ага,"несмертельні калібри",подарунок від клоунів для ЗСУ.
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08.12.2020 07:40 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 679
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08.12.2020 07:45 Ответить
зе дно
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08.12.2020 07:50 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9014
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08.12.2020 07:59 Ответить
Ти впевнений, що при твоїх кумирах Зєлєнскому, Єрмаку, Арєстовічу москалки будуть холодними? Хіба що від старості. Але точно е від українських куль.
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08.12.2020 08:10 Ответить
https://twitter.com/highlander_free @highlander_free

Заступником начштабу Командування ООС призначений підозрюваний у зв'язках з РФ.

Гладкий був звільнений за корупцію і зв'язки з РФ: так, його дружина і дочка мають російське громадянство і проживають в Криму;
більш того, його дочка пов'язана з росармією, виступаючи в її спортклубі.

Гладкий
https://pbs.twimg.com/media/Eop1J-dW8AUxq3L?format=jpg&name=small
Дочка
https://pbs.twimg.com/media/Eop1MqoXUAgnkz7?format=jpg&name=medium
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08.12.2020 09:09 Ответить
08:00https://censor.net/ru/news/3235567/za_proshedshie_vyhodnye_missiya_obse_zafiksirovala_na_donbasse_bolee_220_narusheniyi_tishiny_s_nachala Незрозумілі розходження в даних ОБСЄ і Штабу ОС.
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08.12.2020 09:13 Ответить
"Тиші" в лапках, і це правильно.
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08.12.2020 10:43 Ответить
 
 