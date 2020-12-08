За прошедшие выходные миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 220 нарушений "тишины", с начала перемирия - 3218

За выходные 5-6 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 89 таких нарушений в Луганской. Также были зафиксированы взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

Так, В Донецкой области с вечера 4 до вечера 6 декабря СММ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня, большинство из которых (в том числе 20 взрывов неопределенного происхождения) зафиксированы на юго-запад от Донецкой фильтровальной станции

(ДФС, 15 км к северу от Донецка). За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 57 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области с вечера 4 до вечера 6 декабря Миссия зафиксировала 89 нарушений режима прекращения огня, в том числе 74 взрыва неопределенного происхождения, в районе на северо-восток от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Отмечается также, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 3218 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 1341 взрыв, 100 пролетевших неопределенных боеприпасов, 37 вспышек дульного пламени и 38 осветительных ракет, а также 1702 очереди и выстрелы).

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