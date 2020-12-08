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Новости Агрессия России против Украины
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За прошедшие выходные миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 220 нарушений "тишины", с начала перемирия - 3218

За прошедшие выходные миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 220 нарушений

За выходные 5-6 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 89 таких нарушений в Луганской. Также были зафиксированы взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

Так, В Донецкой области с вечера 4 до вечера 6 декабря СММ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня, большинство из которых (в том числе 20 взрывов неопределенного происхождения) зафиксированы на юго-запад от Донецкой фильтровальной станции
(ДФС, 15 км к северу от Донецка). За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 57 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области с вечера 4 до вечера 6 декабря Миссия зафиксировала 89 нарушений режима прекращения огня, в том числе 74 взрыва неопределенного происхождения, в районе на северо-восток от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Отмечается также, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 3218 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 1341 взрыв, 100 пролетевших неопределенных боеприпасов, 37 вспышек дульного пламени и 38 осветительных ракет, а также 1702 очереди и выстрелы).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы и пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

ОБСЕ (4875) обстрел (26982) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+6
А наш херштаб всього чотири штуки...
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08.12.2020 08:20
+3
а в нашого блазня в голові все добре, як брехало так і бреше. чорт!
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08.12.2020 08:08
+2
Врёт слепое ОБСЕ. Им нужно сводки от штаба ООС читать, там 95й квартал истинную правду пишет.
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08.12.2020 08:32
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а в нашого блазня в голові все добре, як брехало так і бреше. чорт!
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08.12.2020 08:08 Ответить
За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218 - Цензор.НЕТ 5820За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218 - Цензор.НЕТ 4766За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218 - Цензор.НЕТ 7788За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218 - Цензор.НЕТ 1843
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08.12.2020 08:35 Ответить
Это ОБСЕ врет внаглую,а не наш главковерх-миролюбец
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08.12.2020 09:58 Ответить
мыр мля!
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08.12.2020 08:14 Ответить
А наш херштаб всього чотири штуки...
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08.12.2020 08:20 Ответить
Бо наші не рахують кожен постріл- то ОБСЄ тільки має час та натхнення для цього.
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08.12.2020 08:50 Ответить
Нам не нужна Правда ! ... . .
..


Нам нужна Победа -- Проханов ( рф ) - -.


..Вот все


.- что нужно знать о росЦякии МЕЛЬДОНИЕВССКОЙ ,


о ее "истории " ,


спорте и


ПОЛИТИКЕ ! - -.........


.
..????????
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08.12.2020 08:27 Ответить
Раньше ОБСЕ половины обстрелов не видели, теперь у них 220 обстрелов у говнокомандующего 4. Тут 2 варианта, или ОБСЕ прозрело, или нашей армией командуют враги.
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08.12.2020 08:28 Ответить
Они и сейчас не видят, потому что русские мониторят ОБСЕ и при их присутствии не стреляют, к тому же 50% состава ОБСЕ это руснявые. ОБСЕ работает только днём и не больше 8 часов с учётом дороги и обеденным перерывом. То, что докладывает ОБСЕ это случайно зафиксированные случаи нарушений.
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08.12.2020 08:35 Ответить
Врёт слепое ОБСЕ. Им нужно сводки от штаба ООС читать, там 95й квартал истинную правду пишет.
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08.12.2020 08:32 Ответить
За минулі вихідні місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 220 порушень "тиші", від початку перемир'я - 3218 - Цензор.НЕТ 4553
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08.12.2020 08:40 Ответить
Це якщо сліпі і глухі кацапські працівники ОБСЕ побачили 220 обстрілів і вибухів за 2 дні, а ще відкидаємо, що вони не бажали бачити - то це повноцінні дії окопної війни. Просто не йдуть танки і не летять літаки.То які заяви будуть робити наші слуги в міжнародні організації для продовження, чи посилення санкцій? Вони роблять все, щоб ці санкції зняти.
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08.12.2020 08:44 Ответить
 
 