В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, выявлены 10 811 новых случаев, выздоровели - 12 860
В Украине по состоянию на утро вторника, 8 декабря, зафиксирован 10 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 12 860 человек, умерли 195 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, имеем позитивную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших - 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 319 человек;
летальных случаев - 195;
выздоровели - 12 860 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 55 070 (в том числе методом ПЦР - 30 718, методом ИФА - 24 352).
За все время пандемии в Украине
заболели - 832 758 человек;
выздоровели - 436 564 человека;
летальных случаев - 13 928;
проведено ПЦР-тестов - 4 838 679.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
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У нас с сегодняшнего дня Локдаун + Ausgangssperre. Вчера пропуска новые выдали.
https://www.bayern.de/
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/ne-bulo-komu-vynesty-v-odeskii-likarni-khvori-piat-hodyn-prolezhaly-v-palati-z-nebizhchykom-video-355364.html
Столпились человек пять. Продавщица без маски и кашляет.
На моё замечание - нагрубила и маску не одела.
Бараны молчат...
А виновато Правительство, да. )))
- Вы чего кашляете? У Вас коровавирус?!
- Да нет. Просто туберкулёз.
- А... Ну слава Богу!
"не положит вы ковидную палату." - а тестируют только тех кого положили в ковидную палату?
https://uainfo.org/blognews/1607341672--neobhidno-vvoditi-*******-u-derzhspozhivsluzhbi-sprostuvali.html
Реальну картину зможе показати лише масове тестування.
Це міністру охорони смерті присилали ще в листопаді :
420600
435100
411200
448900Сильно уменьшилось?
Ще треба затримку в часі (на обробку тестів) враховувати.
Це якщо вірити усім цим цифрам... І в те, що вірус може бути знайдений тестом, що не відповідає реальності.
Якщо б усіх почали тестувати на герпес, була б та сама картина. Хоча ні, трохи гірша.
У нас нет и не было тестирования всех тесты в подавляющем большинстве делаются по симптомам, собственно как и в большинстве других стран.
1 день - робимо 1000 тестів - отримуємо 700 заражених.
2 день - робимо 2000 тестів - отримуємо 1400 випадків.
3 день - 3000 тестів - 2100 випадків
і так далі.
О БОЖЕ ПАНДЕМІЯ! ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ!
Разные вирусы, разные заболевания, разная реакция организма, разная смертность и т.д.
Вы еще сравните с обычной простудой...
Вы из тех кто "корона не страшнее гриппа"?
Или Вы всерьез думаете, что если бы в начале июня делали 60-80 тысяч тестов в день, то и цифры заболевания были такими же в районе 10-15 тыс?
2) А чим вона страшніша? Хіба, що тим, що через грип інші хвороби не зникли. А от через корону навіть грип зник з обличчя планети.
Але навіть за тою сфальшованою статистикою летальність ковіду 0,23% (0,05% серед людей. молодших 70 років). Це повинно бути страшним?
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
3) Щодо тестів. Спочатку ознайомся з цим. А потім поговоримо.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
2. Когда Вашему родственнику откажут от госпитализации по причине отсутствия мест и он умрет, тогда вы поймете чем она страшна. Можете у итальянцев поспрашивать.
"А от через корону навіть грип зник з обличчя планети" - кто Вам такую глупость сказал?
3. Ознакомилсяб и? Какое это отношение имеет к натягиванию Вами совы на глобус?
Дослідження або є, або його немає. І по факту його немає.
2. "Реанімація на 2 ліжка забита на 100%?"
Спитайте італійців, чи було достатньо у них палат інтенсивної терапії в 2016/17, коли Європою гуляв грип. І чому тоді в усіх місцевих газетах писали про колапс медичної системи.
Мабуть, це підступний вірус зменшує потужності медицини та ховає від хворих кисневі концентратори.
"кто Вам такую глупость сказал?" ВООЗ
3. Я натягую? Може, медики натягують, коли встановлюють діагноз "ковід" за тестом, який менш достовірний, ніж підкидання монетки?
2. ВООЗ такую глупость не говорил. Это Вы придумали.
"Спитайте італійців, чи було достатньо у них палат інтенсивної терапії в 2016/17" - видимо не было, но и смертей от того гриппа было в разы меньше.
3. Подбрасыванием монетки занимаетесь как раз Вы. Причем Вас устраивает качество тестов, когда Вы говорите про смертность. Л - логика...
2. Якщо Ви чогось не знаєте, Це не означає що цього не було.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-8875201/Has-Covid-killed-flu.html?ito=social-twitter_mailonline&__twitter_impression=true https://www.dailymail.co.uk/health/article-8875201/Has-Covid-killed-flu.html
Ага, менше. 25000 італійців тоді померло за сезон. Дрібничка.
3. Плутаєш летальність і смертність До речі, при визначенні летальності ковіду використовувалися дані не за плр-тестами, а за тестами на антитіла. Але то таке. Подробиці, які ти, схоже, не здатний усвідомити.
2. Дайли майл это не ВООЗ и это очевидно
А от ковид за неполный "сезон" умерло 60 000, т.е. в разы меньше
3. Из твоей же ссылки данные брались по всем тестам...
2. Є ці дані і на сайті ВООЗ.
"А от ковид за неполный "сезон" умерло 60 000, т.е. в разы меньше"
Може, зразу 600000? Все одно доказів немає. Лише фальшиві плр-тести, за якими навіть мотоцикліст, що загинув в дтп, вмер від коронавірусу.
3. Тобі відомо слово "серологічний"?
Летальність - це співвідношення кількості усіх померлих (в даному разі ІЗ коронавірусом, і дійсно використовується фальшива оф. статистика, в яку в якості померлих від ковіду занесені усі підряд) до кількості усіх інфікованих. Так от другий показник оцінюється за даними серологічних досліджень в різних регіонах світу.
Можемо для достовірності перший (намальований за фальшивими плр-тестами) зменшити в кілька разів. Ну тоді летальність вийде ще меншою.
А для повної відповідності треба ще враховувати дослідження швейцарських, шведських та інших імунологів про те, що лише у приблизно 20% інфікованих утворюються антитіла.
Тобто можна ще на 5 поділити. Навіть до 0,1% не натягується... Яка там летальність у сезонного грипу?
2. Нет данных на сайте ВОЗ
"Може, зразу 600000? Все одно доказів немає. " - на сайте ВОЗ
https://covid19.who.int/
или Вы тут верите ВОЗ, тут не верите? ))
3. А тебе известны слова "в твоей же ссылке"? Или опять дурачка включаем?
В нас протестували всіх працівників шкіл .від прибиральниці до директора ..
Чверть (25 % ) .. вже з антителами. тобто перехворівщих !
420600
435100
411200
448900
6. Der Konsum von Alkohol ist in Innenstädten und sonstigen Orten unter freiem Himmel untersagt.
6. Запрещается употребление алкоголя в центре города и других местах на свежем воздухе.
...хоть вообще гулять не выходи -- смысла нет...*(
Інші, адекватні, миють руки регулярно з дитинства.