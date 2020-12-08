В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, выявлены 10 811 новых случаев, выздоровели - 12 860

В Украине по состоянию на утро вторника, 8 декабря, зафиксирован 10 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 12 860 человек, умерли 195 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, имеем позитивную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших - 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 319 человек;

летальных случаев - 195;

выздоровели - 12 860 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 55 070 (в том числе методом ПЦР - 30 718, методом ИФА - 24 352).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

За все время пандемии в Украине

заболели - 832 758 человек;

выздоровели - 436 564 человека;

летальных случаев - 13 928;

проведено ПЦР-тестов - 4 838 679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях", - рассказал Степанов.







