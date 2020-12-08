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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 550 тыс. человек, число заболевших превысило 67,9 млн. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 550 тыс. человек, число заболевших превысило 67,9 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 декабря в мире зарегистрировали 527 671 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 110 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 67 939 559 случая инфицирования, из них 527 671 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 550 272 человек, из них 8 110 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 550 тыс. человек, число заболевших превысило 67,9 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 47 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, выявлены 10 811 новых случаев, выздоровели - 12 860

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 550 тыс. человек, число заболевших превысило 67,9 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Великобритания и Германия.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 550 тыс. человек, число заболевших превысило 67,9 млн 03
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 550 тыс. человек, число заболевших превысило 67,9 млн 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 550 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 67,9 млн - Цензор.НЕТ 1205
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08.12.2020 08:30 Ответить
А то нічо що https://ourworldindata.org/grapher/annual-number-of-deaths-by-cause від респіраторних захворювань в світі з року в рік вмирало 6.5 млн. ?
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08.12.2020 08:32 Ответить
А то ниче, что распираторные заболевания не распространяется с такой скоростью как ковид?
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08.12.2020 08:38 Ответить
Молния распространяется с еще большей скоростью и от нее за год умерло уже 1.7 млн.
Предлагаю тебе поцепить двойную цепь на яйца по типу бензовоза.
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08.12.2020 08:47 Ответить
Таке саме аерозольне. Чи може воно плигає ззаду?
Моя знайома вже 2-чі на ОРЗ хворіла коли похолодання прийшло, тай у мене трохи носоглотку закладало.
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08.12.2020 08:52 Ответить
Какое значение имеет скорорость распространения, если в результате смертность в стране снизилась, в сравнении с прошлым годом?
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08.12.2020 09:41 Ответить
Число тяжело больных всего-навсего 0.5%
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08.12.2020 09:39 Ответить
И где здесь пандемия? Один из 67 умер- даже не эпидемия.
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08.12.2020 11:52 Ответить
 
 