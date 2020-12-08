Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 550 тыс. человек, число заболевших превысило 67,9 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 декабря в мире зарегистрировали 527 671 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 110 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 67 939 559 случая инфицирования, из них 527 671 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 550 272 человек, из них 8 110 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 47 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Великобритания и Германия.



