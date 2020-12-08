Мужчина под Одессой жестоко избил полицейского и натравил на его напарника овчарку: у правоохранителя сотрясение мозга, переломы носа и лицевой кости
В Одесской области задержали мужчину, который жестоко избил полицейского и натравил на правоохранителей овчарку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.
Событие произошло во время выезда наряда сектора реагирования патрульной полиции территориального отдела полиции на отработку вызова о домашнем насилии. Увидев полицейских правонарушитель с места происшествия скрылся. Полицейские догнали его у места проживания. Как только мужчина увидел, что за ним приехали правоохранители, на одного натравил овчарку, а на второго набросился с кулаками
В результате неправомерных действий мужчины 32-летнему полицейскому были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, перелома лицевой кости, перелома носа и закрытого перелома фаланги левой кисти. Чтобы отбиться от собаки и помочь угомонить злоумышленника, 25-летнему напарнику пострадавшего полицейского пришлось обезвредить животное из табельного оружия.
Сейчас за насилие в отношении работника правоохранительного органа 30-летнему правонарушителю объявлено подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Отдельно будет дана правовая оценка действиям подозреваемого отношении бывшего родственника, которого он избил прямо у того дома.
Кроме этого, по факту использования работником полиции огнестрельного оружия руководство ГУНП в Одесской области инициировало проведение служебного расследования. Правовая оценка его действиям будет дана после его завершения.
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Як кажуть-хай краще троє судять, ніж шестеро нестимуть.
-- Такого не должно быть всегда. Если самооборона очевидна -- даже, не возбуждается уголовное дело, и не предъявляются обвинения. Как в Америке.
Потрібно взяти на озброєння політику Швейцарії у цьому питанні. Там у тирах стріляють мало не щотижня - щоб навички не втратити. Та й стволів у кожній хаті - далеко не один. Але якщо ти полізеш до швейцарця у дім - отримаєш зі всіх стволів, а потім тобі вже викличуть поліцію, ну і швидку, або тулубовоза... Поцікавтесь їхньою статистикою насильницьких злочинів з використанням вогнепалу, або й без нього...
Якщо брати аналогії, то можна навести у приклад Молдову, де, дійсно, незважаючи на низький рівень правосвідомості населення, все-таки відсутні важкі наслідки легалізаціх короткоствольної зброї у населення. Але,в се ж таки, у випадку України маю певні побоювання.
Повністю прийняти швейцарський досвід у нас не вийде, доки Україна буде спиратися на контрактну армію: у Швейцарії в армії повинні відслужити ВСІ чоловіки, і вони аж до 50 років залишаються в резерві, тобто вдома заходиться армійська зброя з БК, повний комплект однострою і т.ін., і за сигналом вони повинні за якийсь час (1-3 години) прибути на місце дислокації їхнього підрозділу. Раз на рік - збори зі стрільбами і т.ін.
А в 51 до тебе додому приїзджають, дякують за службу, забирають автомата і дарують замість нього помпову рушницю. Пожиттєво...
Далі, той, хто від страху "пиячить , як не в себе" - не повинен бути на "нулі". Лопата, вантажні роботи і т.ін. - ось їхня царина. З відповідною платнею. Я таких бачив - "заробітчани" - вони скрізь "заробітчани", їх нема за що ненавидіти, вони - продукт тристап*ятидесятирічної антиселекції у межах імперії... (їм і короткоствол - зайвий).
Резерв ніхто не пропонує залишити на самоті - цим скрізь опікуються Міністерства оборони. До речі, ви слідкуєте за епопеєю Кривонос-Зеленський з приводу тримісячного уникнення останнього від рішення про територіальній обороні? А це - важлива складова у питанні обігу зброї. Можливо ЗЕ і ховається від Кривоноса, бо за рішенням по ухвалі цього Закону невідворотньо буде йти і питання озброєння населення...
В Україні законодавчого визначення поняття «холодна зброя» не існує. Жодного закону, який би врегулював це питання, так і не було прийнято.
Як би це смішно не прозвучало, в Україні нічого не можна носити при собі з метою самооборони. У громадян можуть перебувати у власності тільки ножі побутово-господарського призначення або холодна зброя (жоден варіант до самооборони не відноситься).
Тому запам'ятайте - якщо у вас при собі ніж (сокира, *****, автомат Калашникова чи гвинтівка захмарних калібрів - потрібне підкреслити), то вони знаходяться у вас в жодному випадку не для самооборони, а виключно для різання ковбаси, рубання деревини чи спортивного полювання.
Якщо все ж-таки напад відбувся, то запам'ятайте наступне - в Україні принцип «Stand your ground» не діє.Тобто ви (законослухняний громадянин) не маєте права вбити людину в тому випадку, якщо зазначена людина становить небезпеку для вашого життя/майна, навіть якщо вона незаконно проникла на вашу територію.
Это комплексы и врожденный идиотизм говорят.
Справедливости ради стоит заметить, что малая доля процента псарей(в пределах статистической погрешности) людьми все-таки остались...
по умолчанию за него..
не все же ментам беззащитных гражданок по отделениям насиловать...
а собакена жалко, да..
...на одного натравил овчарку, а на второго набросился с кулаками... в результате чего оба тут-же были застрелены на месте.
Или нет?
вибачається,якщо на нього був напад..(коли собака напала сама,захищаючи територію) -це інше питання..Тут вже слово хазяїна проти слів двох мєнтів..
але якщо мєнти" при виконанні" -то точно нападу не було...
Как я понимаю, "у" означает не дома.