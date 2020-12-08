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Новости Силовики
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Мужчина под Одессой жестоко избил полицейского и натравил на его напарника овчарку: у правоохранителя сотрясение мозга, переломы носа и лицевой кости

Мужчина под Одессой жестоко избил полицейского и натравил на его напарника овчарку: у правоохранителя сотрясение мозга, переломы носа и лицевой кости

В Одесской области задержали мужчину, который жестоко избил полицейского и натравил на правоохранителей овчарку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.

Событие произошло во время выезда наряда сектора реагирования патрульной полиции территориального отдела полиции на отработку вызова о домашнем насилии. Увидев полицейских правонарушитель с места происшествия скрылся. Полицейские догнали его у места проживания. Как только мужчина увидел, что за ним приехали правоохранители, на одного натравил овчарку, а на второго набросился с кулаками

В результате неправомерных действий мужчины 32-летнему полицейскому были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, перелома лицевой кости, перелома носа и закрытого перелома фаланги левой кисти. Чтобы отбиться от собаки и помочь угомонить злоумышленника, 25-летнему напарнику пострадавшего полицейского пришлось обезвредить животное из табельного оружия.

Сейчас за насилие в отношении работника правоохранительного органа 30-летнему правонарушителю объявлено подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Отдельно будет дана правовая оценка действиям подозреваемого отношении бывшего родственника, которого он избил прямо у того дома.

Кроме этого, по факту использования работником полиции огнестрельного оружия руководство ГУНП в Одесской области инициировало проведение служебного расследования. Правовая оценка его действиям будет дана после его завершения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подготовка к крестинам в Одессе закончилась убийством: отец ребенка зарезал будущего кума, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

нападение (2208) Одесса (7869) Одесская область (3549) Нацполиция (16436) правоохранительные органы (2969) силовики (2798)


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Топ комментарии
+45
Якого біса не пристрілили обох?! як ці менти можуть когось захистити, якщо не можуть себе?!
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08.12.2020 08:55
+23
Цікаво тут послухати розповіді про короткоствол, яким громадяни перестріляють одне одного, як тільки його дозволять. Тут поліцейський нездатен захистити себе табельним короткостволом, а ви про цивільних жахи розповідаєте.
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08.12.2020 08:56
+20
Так воно і є. Приклад Стерненко, на якого третій раз напали озброєні злочинці і обороняючи себе і своє життя, він порнув одному нападнику в живіт ножем, а інший втік і результат - кримінальна справа проти Стерненко в тій же Одесі, хоча він особисто звертався в поліцію про загрозу його життю, бо третій раз на нього нападали і попереджали, що вб"ють. Не захистили, а за те що сам себе захистив - притягують до кримільної відповідальності за вбивство і носіння холодної зброї.
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08.12.2020 09:26
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Правила форума Совет форумчан
Мента уволить
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08.12.2020 08:50 Ответить
Якого біса не пристрілили обох?! як ці менти можуть когось захистити, якщо не можуть себе?!
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08.12.2020 08:55 Ответить
Цікаво тут послухати розповіді про короткоствол, яким громадяни перестріляють одне одного, як тільки його дозволять. Тут поліцейський нездатен захистити себе табельним короткостволом, а ви про цивільних жахи розповідаєте.
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08.12.2020 08:56 Ответить
Поліцейський в питаннях володіння КС - не показник від слова зовсім )
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08.12.2020 08:58 Ответить
А цивільні- показники. Ага.)))
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08.12.2020 09:01 Ответить
Так само ні, як і копи... просто чомусь деякі вважають, що якщо коп - то все вміє і все може ))) Поліцейський - така ж сама людина, а у плані володіння зброєю деякі цивільні фору дадуть...
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08.12.2020 09:34 Ответить
Це все одно, що сказати: хірург така сама людина як і всі, декотрі, не хірурги, краще за нього оперують. Поліцейський - професіонал, що має діяти професіонально. Одне з його вмінь, без якого він не поліцейський взагалі, знати як та вміти примушувати до виконання закону в тому числі і з використанням зброї. Так в нормальних країнах.
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08.12.2020 10:13 Ответить
Починати треба не з короткостволу, а з законодавчої бази, реформи поліції та створення нормальних судів. В будь якому випадку після застосування мною зброї для самозахисту буде розслідування та суд. І те і інше наразі просто не здатне виконувати свою роботу. Я вже не кажу про те, чи зможе пересічна людина найняти адвоката та оплатити його послуги. Ви уявляєте собі ці кола пекла, через які змушені будете пройти?
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08.12.2020 09:13 Ответить
Я уявляю кола пекла якщо мене вб'ють з нелегального короткостволу, коли мені забороняють мати легальний.
Як кажуть-хай краще троє судять, ніж шестеро нестимуть.
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08.12.2020 09:23 Ответить
Тролль, не старайся. Никто и никогда не разрешит гражданам Украины иметь боевые пистолеты. 73 процента ширинку не умеют застегнуть и избирают пианиста Наполеоном. И пианист знает об умственных способностях его избравших.Иди зарабатывай в другом месте.
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08.12.2020 09:35 Ответить
Я заробляю замірами квартир під натяжні стелі. А чим ти, троль?
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08.12.2020 19:41 Ответить
А пистолеты зачем торгуешь? Отстреливаться в случае кривого замера?
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08.12.2020 21:50 Ответить
То чим, троль?
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08.12.2020 21:56 Ответить
Груши окололачиваю. Пистолеты тебе зачем? От недовольных заказчиков отстреливаться?
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08.12.2020 22:10 Ответить
Так придбайте не легальну зброю і носіть собі,якщо переживаєте за своє життя.
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08.12.2020 11:14 Ответить
І як би у світі без дурних порад жилося...)))
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08.12.2020 19:42 Ответить
,,В будь якому випадку після застосування мною зброї для самозахисту буде розслідування та суд."
-- Такого не должно быть всегда. Если самооборона очевидна -- даже, не возбуждается уголовное дело, и не предъявляются обвинения. Как в Америке.
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08.12.2020 14:21 Ответить
Очевидна кому?
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08.12.2020 17:35 Ответить
Як поліцейський, поясню. Ще в "учебці" майбутнього поліцейського лякають інструкціями і наказами про "безпечне поводження зі зброєю", потім - прокурором (зараз - ДБР), які, проводячи розслідування за фактом застосування поліцейським зброї, думають лише про те, щоб його посадити. Кожного ранку, перед заступанням на службу поліцейського перевіряють на знання нормативної бази, правил безпеки при поводженні зі зброєю і навіть ТТХ зброї. Потім - розповіді старших колег про "Васю, якого закрили, хоча застосовував правомірно". І тут потім йдуть чисто моральні аспекти. По-перше - вистрелити в живу істоту це вже потрібно десь перешагнути через себе, по-друге - усе те, чим накачували під час навчання і служби. У цивільного все буде простіше. Ну, припустимо, його примусять, як у випадку навчання на водія, два місяці походити на курси, далі - екзамени і все. Можна забувати про те, чому вчили. А тепер не забуваємо, що наш народ таки любить хильнути. Тож, горілка, зброя під рукою, конфліктна ситуація (які у нас кожного дня в будь-якому закладі виникають) і стрілянина.
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08.12.2020 10:17 Ответить
З приводу "хильнути" - так ми далеко не №1 у цьому "рейтингу".
Потрібно взяти на озброєння політику Швейцарії у цьому питанні. Там у тирах стріляють мало не щотижня - щоб навички не втратити. Та й стволів у кожній хаті - далеко не один. Але якщо ти полізеш до швейцарця у дім - отримаєш зі всіх стволів, а потім тобі вже викличуть поліцію, ну і швидку, або тулубовоза... Поцікавтесь їхньою статистикою насильницьких злочинів з використанням вогнепалу, або й без нього...
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08.12.2020 12:11 Ответить
Я б не наводив у приклад Швейцарію. Тому що а) суворе законодавство щодо п'яних *********, насильницькі злочини, навіть образу словами. б) особиста культура швейцарців, їх рівень правосвідомості.
Якщо брати аналогії, то можна навести у приклад Молдову, де, дійсно, незважаючи на низький рівень правосвідомості населення, все-таки відсутні важкі наслідки легалізаціх короткоствольної зброї у населення. Але,в се ж таки, у випадку України маю певні побоювання.
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09.12.2020 09:04 Ответить
Статистика насильницьких злочинів як з використанням короткостволів, так і без них у Молдові дійсно позитивна. І з початку можливо є сенс проаналізувати і використати їхній досвід. Але у майбутньому всеж таки перейти на досвід країн зі старою демократією.
Повністю прийняти швейцарський досвід у нас не вийде, доки Україна буде спиратися на контрактну армію: у Швейцарії в армії повинні відслужити ВСІ чоловіки, і вони аж до 50 років залишаються в резерві, тобто вдома заходиться армійська зброя з БК, повний комплект однострою і т.ін., і за сигналом вони повинні за якийсь час (1-3 години) прибути на місце дислокації їхнього підрозділу. Раз на рік - збори зі стрільбами і т.ін.
А в 51 до тебе додому приїзджають, дякують за службу, забирають автомата і дарують замість нього помпову рушницю. Пожиттєво...
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09.12.2020 13:38 Ответить
А ви можете навести приклад ефективності такої армії? Особливо в українських умовах, коли чимала частина населення ненавидить владу? Та у нас революції і сепарські бунти будуть раз на тиждень. А ще можу згадати власний досвід в АТО, коли мобілізовані просто не хотіли воювати, а щоб заглушити страх, пиячили, як не в себе. Воювати мають мотивовані для цього люди. Так, має бути резерв. Але, знову ж таки, його теж на можна залишати самих по собі. Особисто я заборонив би усі парамілітарні організації, а потім створив би козацтво, що перебувало б під контролем держави із забороною самодіяльності в цьому напрямку. І на базі цього козацтва створив би щось на зразок естонського Кайтселіту, зі своєю навчально-тренувальною базою, навчальними та виховними закладами тощо.
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09.12.2020 15:02 Ответить
Тобто імперське минуле та засмітненість населення України мошканцями та їх нащадками і робить нас "недодержавою", де і "зброю довірити нікому"? Ну що ж, віддаючи голоси за недоумків та крадіїв - не пишіть петицій про дозвол на вільний обіг короткостволів... Така має бути відповідь населенню. А не міфічна фраза "народ у нас нє готов.."
Далі, той, хто від страху "пиячить , як не в себе" - не повинен бути на "нулі". Лопата, вантажні роботи і т.ін. - ось їхня царина. З відповідною платнею. Я таких бачив - "заробітчани" - вони скрізь "заробітчани", їх нема за що ненавидіти, вони - продукт тристап*ятидесятирічної антиселекції у межах імперії... (їм і короткоствол - зайвий).
Резерв ніхто не пропонує залишити на самоті - цим скрізь опікуються Міністерства оборони. До речі, ви слідкуєте за епопеєю Кривонос-Зеленський з приводу тримісячного уникнення останнього від рішення про територіальній обороні? А це - важлива складова у питанні обігу зброї. Можливо ЗЕ і ховається від Кривоноса, бо за рішенням по ухвалі цього Закону невідворотньо буде йти і питання озброєння населення...
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09.12.2020 16:20 Ответить
И, очень хорошо. Любители выпить перестреляют друг друга в первые несколько месяцев, и все ,,устаканится".
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08.12.2020 14:23 Ответить
не все так просто. Во-первых - представьте себе перестрелку в ночном клубе, где находятся десятки людей. Сколько пострадает левых граждан? Во-вторых - представьте себе, к примеру, "мусорную" люстрацию чиновника. Подходит к нему десяток активистов, он справедливо расценивает это как нападение группой лиц (в законодательстве стран, где легализовано оружие - это расценивается как повод для применения оружия) и начинает стрелять. На чьей стороне будут ваши симпатии?
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09.12.2020 09:17 Ответить
Ця подія та її наслідки вказують на те, що наша поліція не має належної підготовки!
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08.12.2020 08:56 Ответить
Вона і не може мати цієї підготовки. Які взагалі державні інституції у нас в Україні працюють як належно?
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08.12.2020 09:15 Ответить
так шо треба озброюватись..а от легально чи нелегально..то вже друге Хай краще судять трож ..ніж несуть шестеро..та і незареганої зброі завжди можна позбавитись і нехай докажуть шо то моя а не когось іншого
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08.12.2020 10:09 Ответить
собака хоч не постраждала? Вона єдина не винна..
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08.12.2020 08:57 Ответить
В тексті написано, що постраждала.
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08.12.2020 08:58 Ответить
Пристрелена, згідно закону про поліцію.
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08.12.2020 08:58 Ответить
какой закон позволяет полиции проникнуть на часную собственность убить животное? пальчиком покажи
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08.12.2020 21:22 Ответить
А що?? З нашими "перевіряльниками" які самі ніколи не бували в подібних ситуаціях може запросто бути висновок про НЕПРАВОМІРНЕ використання табельної зброї по відношенню до собаки!! Ще і заствлять виплатити компенсацію власнику тварини!! . А по спражньому то треба було б ******** в першу чергу "обезвредить" !!
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08.12.2020 08:57 Ответить
Поліцейський діяв згідно закону, і вчинив правильно. У відповідності до "Положення про порядок застосування вогнепальної зброї" цитую, "для знешкодження тварин, що загрожують життю чи здоров'ю посадової особи, членів її сім'ї або окремих громадян" та у відповідності до цього положення він мав право знешкодити і самого нападника, разом із собакою.
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08.12.2020 09:09 Ответить
https://barristers.org.ua/news/fahivets-v-gazuzi-kryminalogo-prava-advokat-ao-barristers-vadym-kolokolnikov-istuye-bezlich-mifiv-shho-vvazhayetsya-holodnyu-zbroyeyu-shho-ni-za-yakymy-kryteriyamy-nozhi-vidnosyat-holodnoyi-zbro/ Жодного закону, який би врегулював це питання, так і не було прийнято
В Україні законодавчого визначення поняття «холодна зброя» не існує. Жодного закону, який би врегулював це питання, так і не було прийнято.

Як би це смішно не прозвучало, в Україні нічого не можна носити при собі з метою самооборони. У громадян можуть перебувати у власності тільки ножі побутово-господарського призначення або холодна зброя (жоден варіант до самооборони не відноситься).

Тому запам'ятайте - якщо у вас при собі ніж (сокира, *****, автомат Калашникова чи гвинтівка захмарних калібрів - потрібне підкреслити), то вони знаходяться у вас в жодному випадку не для самооборони, а виключно для різання ковбаси, рубання деревини чи спортивного полювання.

Якщо все ж-таки напад відбувся, то запам'ятайте наступне - в Україні принцип «Stand your ground» не діє.Тобто ви (законослухняний громадянин) не маєте права вбити людину в тому випадку, якщо зазначена людина становить небезпеку для вашого життя/майна, навіть якщо вона незаконно проникла на вашу територію.
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08.12.2020 08:58 Ответить
І жодна влада цього міняти не збирається.
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08.12.2020 09:00 Ответить
100500-ое подтверждение тому, что эта страна не для людей, она для убийц, насильников и воров, они чувствуют себя здесь как рыба в воде...
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08.12.2020 09:10 Ответить
+++
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08.12.2020 09:22 Ответить
Так воно і є. Приклад Стерненко, на якого третій раз напали озброєні злочинці і обороняючи себе і своє життя, він порнув одному нападнику в живіт ножем, а інший втік і результат - кримінальна справа проти Стерненко в тій же Одесі, хоча він особисто звертався в поліцію про загрозу його життю, бо третій раз на нього нападали і попереджали, що вб"ють. Не захистили, а за те що сам себе захистив - притягують до кримільної відповідальності за вбивство і носіння холодної зброї.
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08.12.2020 09:26 Ответить
Не зовсім так. Якщо до вас в будинок чи квартиру хтось вломився (ще й з ножем, скажімо), то ви можете в нього пальнути і вбити. і ШВИДШЕ ЗА ВСЕ, вас не посадять, хоча крові вип'ють неймовірну кількість. А от якщо 5 амбалів будуть методично вирізати багатодітну сім'ю сусіда, і вони будуть верещати про допомогу - то ви тільки можете подзвонити в поліцію. Якщо пальнете у когось, то сядете.
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08.12.2020 10:26 Ответить
Стерненко захищав не сусідів, а своє життя. На нього напали озброєні макаки, які нападали перед цим і не жартували, а стріляли і різали. На його заяви поліціє не відреагувала, але на його дії - миттево і не на його захист.
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08.12.2020 11:54 Ответить
Не вводьте в оману людей. У справі Стерненка там інше зовсім - вони намагаються повернути справу так, що ніби-то то і ніж Стерненко і вбив він вже тікаючого бандита.
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08.12.2020 13:23 Ответить
все-таки війна з росією значно зменшила кількість пацифістів,,гуманістів,щирих християн...
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08.12.2020 12:08 Ответить
собаку жалко... мусоров нет
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08.12.2020 09:02 Ответить
Псари - не люди.
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08.12.2020 09:08 Ответить
То же самое притрушенные феминистки несут про "мужиков", а тазоводы, с трудом купившие в кредит бюджетную развалюху, про велосипедистов.

Это комплексы и врожденный идиотизм говорят.
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08.12.2020 09:20 Ответить
Я мног лет наблюдаю в городе за этим дерьмом - псарями. Они, как и их псы, давно потеряли какую-либо адекватность и способность к элементарной догике. Я бы не наблюдал за ними, если бы псари, как и их псы, не представляли опасности для людей. Данная новость вполне красноречиво это показывает, но нет, в комментах видимо, такие же псари жалеют пса и даже псаря.
Справедливости ради стоит заметить, что малая доля процента псарей(в пределах статистической погрешности) людьми все-таки остались...
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08.12.2020 10:12 Ответить
Мужика наградить пистолетом!
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08.12.2020 09:13 Ответить
Обезвредить сразу надо было хозяина собаки сразу. Собаку жаль.
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08.12.2020 09:15 Ответить
Собаку жалко,полицейских не очень,должны были пристрелить сначала напавшего на них.
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08.12.2020 09:16 Ответить
А в США мудак вже мав би зайвий кілограм ваги у вигляді плюмбуса...
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08.12.2020 09:24 Ответить
а мужик то бойцом оказался
по умолчанию за него..
не все же ментам беззащитных гражданок по отделениям насиловать...
а собакена жалко, да..
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08.12.2020 09:25 Ответить
В нормальной стране заметка должна выглядеть так:
...на одного натравил овчарку, а на второго набросился с кулаками... в результате чего оба тут-же были застрелены на месте.
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08.12.2020 09:29 Ответить
Отличная команда .
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08.12.2020 09:38 Ответить
Видимо, и собака и её хозяин были без намордников.
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08.12.2020 09:44 Ответить
"...отношении бывшего родственника..." - а разве родственник бывает "бывшим"???
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08.12.2020 09:45 Ответить
Брат бывшей жены,или отец бывшей жены , например
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08.12.2020 10:57 Ответить
К вашему сведению - даже жена НЕ родственник. Не говоря уже о её сестрах, братьях и прочих им подобных.
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08.12.2020 15:13 Ответить
А ви бачили теперішніх поліцейських? Їх хіба що дитина не образить. Або мале та миршаве або запливше салом
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08.12.2020 09:46 Ответить
Наша полиция нас бережет!
Или нет?
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08.12.2020 09:56 Ответить
Рузьге мир смердить. Копам лайк.
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08.12.2020 10:02 Ответить
Вот до водителя дое..аться " поворотник" это " мусора- мастера!" Тут они " подкованы".
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08.12.2020 10:03 Ответить
КАК ВСЕГДА ПОЛИЦИЯ ЖУЁТ СОПЛИ ! В ШТАТАХ ЭТОГО ЧМО ДАВНО БЫ УВЕЗЛИ С ПУЛЕВЫМ РАНЕНИЕМ А МОЖЕТ И ТРУП ! А НАШ ГАДЮШНИК ЕЩЁ ПРОВЕРЯЕТ АМОЖЕТ НЕ ТАК СТРЕЛЯЛ В СОБАКУ . НУ ПРОСТО ИДИОТСТВО !
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08.12.2020 10:09 Ответить
А где электрошокеры, балончики с газом, оружие, дубинка или это только для разгона граждан на Майдане ?Или на вызов посылают голых и босых полицейских? Где деньги Зин..
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08.12.2020 10:11 Ответить
Не то животное напарник обезвредил!
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08.12.2020 10:17 Ответить
наверное отпустят этого собачника на поруки какой нибудь партии , как это всегда у нас делается .
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08.12.2020 11:20 Ответить
овчарка защищала свою територию, мента нужно посадить по статье жестокое обращение с животнымим.
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08.12.2020 11:23 Ответить
собаку НАТРАВИВ хазяїн на людину(мєнт чи ні,неважливо..)
вибачається,якщо на нього був напад..(коли собака напала сама,захищаючи територію) -це інше питання..Тут вже слово хазяїна проти слів двох мєнтів..

але якщо мєнти" при виконанні" -то точно нападу не було...
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08.12.2020 12:11 Ответить
И правильно сделал. Защита часной собственности от проникновения! Хозяин дома имел право пристрелить этих уродов. Полезли в дом, какое имели право? хотели наркоту подбросить?
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08.12.2020 13:56 Ответить
С какой стати у пса на улице есть "своя территория?" В городах в общественных местах нет псячей территории, только человеческая!
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08.12.2020 14:01 Ответить
где написано "на улице", не вижу.
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08.12.2020 14:05 Ответить
Полицейские догнали его у места проживания.Источник: https://censor.net/ru/n3235574

Как я понимаю, "у" означает не дома.
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08.12.2020 15:06 Ответить
скорее всего мусара ломились в дом, вот он и спустил собаку.
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08.12.2020 21:16 Ответить
Собаку жаль.Нужно учить,чтоб за кадык мусора хватала,чтоб без шансов.Мусора не люди!
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08.12.2020 18:36 Ответить
 
 