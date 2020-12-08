Мужчина под Одессой жестоко избил полицейского и натравил на его напарника овчарку: у правоохранителя сотрясение мозга, переломы носа и лицевой кости

В Одесской области задержали мужчину, который жестоко избил полицейского и натравил на правоохранителей овчарку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.

Событие произошло во время выезда наряда сектора реагирования патрульной полиции территориального отдела полиции на отработку вызова о домашнем насилии. Увидев полицейских правонарушитель с места происшествия скрылся. Полицейские догнали его у места проживания. Как только мужчина увидел, что за ним приехали правоохранители, на одного натравил овчарку, а на второго набросился с кулаками

В результате неправомерных действий мужчины 32-летнему полицейскому были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, перелома лицевой кости, перелома носа и закрытого перелома фаланги левой кисти. Чтобы отбиться от собаки и помочь угомонить злоумышленника, 25-летнему напарнику пострадавшего полицейского пришлось обезвредить животное из табельного оружия.

Сейчас за насилие в отношении работника правоохранительного органа 30-летнему правонарушителю объявлено подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Отдельно будет дана правовая оценка действиям подозреваемого отношении бывшего родственника, которого он избил прямо у того дома.

Кроме этого, по факту использования работником полиции огнестрельного оружия руководство ГУНП в Одесской области инициировало проведение служебного расследования. Правовая оценка его действиям будет дана после его завершения.

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