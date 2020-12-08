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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1475, Одесская область - 1043 и Запорожская - 948

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1475, Одесская область - 1043 и Запорожская - 948

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1475), Одесской (1043) и Запорожской (948) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 8 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1475 человек.

Общее количество инфицированных составляет 82 810 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 464 человека, за прошедшие сутки - 23. С начала эпидемии выздоровели 25 767 пациентов.

По состоянию на 8 декабря количество активных больных Киеве составляет 55 579 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 1 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 799 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Запорожская области.

Так, в Одесской области коронавирусом заболели 1043 человека. Общее количество инфицированных составляет 52 853 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 681 человек, за минувшие сутки - 17. С начала эпидемии выздоровели 14 959 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 37 213 человек.

В Запорожской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 948 человек. Общее количество инфицированных - 37 885. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 342 человека, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 7 099 пациентов. Количество активных больных в Запорожской области - 30 444.

карантин (16729) Киев (25490) Одесская область (3549) статистика (2310) Запорожская область (3060) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Хватит врать, положительный тест это не заражение и не болезнь.
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08.12.2020 09:10 Ответить
Стебанов и Кличко хоть бы высрали скока тестов на душу жи*еля провели там и сям. Ведь если в Киеве 20000 тестов а на Крижёппольщине 5000, то Киев имеет 1500 настигнутых зараженных, а Крижёппольщина - только 1499.)
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08.12.2020 09:18 Ответить
 
 