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Байден определился с кандидатурой главы Пентагона: скорее всего, им станет генерал в отставке Ллойд Остин, - Politico

Байден определился с кандидатурой главы Пентагона: скорее всего, им станет генерал в отставке Ллойд Остин, - Politico

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, намерен выдвинуть генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Минобороны США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Politico.

Остин, считавшийся перспективным кандидатом на пост министра обороны Байдена, был выбран для руководства Пентагоном, заявили изданию три осведомленных источника.

Ранее Байден заявил, что планирует назвать своих кандидатов на пост министра обороны и генерального прокурора на этой неделе.

"Я назову их вам в среду и в пятницу", - сказал Байден журналистам в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Он уточнил, что в пятницу представит свой выбор на пост министра обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон заявил о готовности начать работу по передаче власти Байдену

Среди претендентов на пост министра обороны назывались Джей Джонсон, занимавший пост генерального юрисконсульта Пентагона и главы Министерства внутренней безопасности (DHS) при администрации экс-президента США Барака Обамы, бывший заместитель министра обороны по внешнеполитическим вопросам Мишель Флурной и отставной генерал, экс-глава Центрального командования вооружённых сил США в Ираке и Афганистане Ллойд Остин.

В случае назначения Ллойда Остина он станет первым чернокожим министром обороны в США. Ранее он был первым афроамериканцем, возглавлявшим Центральное командование США.

Байден Джо (2785) назначение (2169) Пентагон (1449)


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Топ комментарии
+14
Обожаю клавиатурных экспертов, особенно лаптеногих))) Сидит такой условный ванька где то в говносранске за Уралом. Живет в старом савковом контейнере оббитым ватой еще в 1963 году. Возле контейнера куча говна, который тот выносит со своего "жилища" в ведре. Ну и строчит коменты на цензоре как Америка гниет и вот уже скоро распадется. И Байден чмо)))
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08.12.2020 09:52
+9
В США обирають не за кольором шкіри. а за досягнення, ідіот Це тільки в нас ватоголові обрати змогли героя секріалу
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08.12.2020 10:02
+6
ну таки служить он начал когда такого слова не знали и если негр в 198-х дослужился до командных чинов то видно есть за что
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08.12.2020 09:46
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Правила форума Совет форумчан
Я смотрю, толерантность твое второе имя.
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08.12.2020 09:40 Ответить
Да, я толерантен, пока мну не задевают, если кто-то скажет шо планете не 6700 лет = еретик и будет "гореть вечно"
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08.12.2020 10:16 Ответить
Так иди трампулькин твиттер почитай, хрена сюда приползла.
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08.12.2020 09:51 Ответить
Правильно нехай старожилів ставить ..вони мріяли бачити дохлих комуняк щез епохи холодної війни ..а комуняка це той же русскій мужлан у лаптях с балалайкою
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08.12.2020 09:43 Ответить
ну таки служить он начал когда такого слова не знали и если негр в 198-х дослужился до командных чинов то видно есть за что
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08.12.2020 09:46 Ответить
Он не первый, был еще Колин Пауэл.
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08.12.2020 09:55 Ответить
Обожаю клавиатурных экспертов, особенно лаптеногих))) Сидит такой условный ванька где то в говносранске за Уралом. Живет в старом савковом контейнере оббитым ватой еще в 1963 году. Возле контейнера куча говна, который тот выносит со своего "жилища" в ведре. Ну и строчит коменты на цензоре как Америка гниет и вот уже скоро распадется. И Байден чмо)))
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08.12.2020 09:52 Ответить
Ну не только раптеногих.

Вон зажопный некудачник https://censor.net/ru/user/479291 тоже расскажет тебе, как правильно надо в этих америках жить.
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08.12.2020 09:56 Ответить
Демократы без черных и теток-пацифисток,что собака без блох.
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08.12.2020 09:55 Ответить
В США обирають не за кольором шкіри. а за досягнення, ідіот Це тільки в нас ватоголові обрати змогли героя секріалу
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08.12.2020 10:02 Ответить
Вот зря ты ЗЕленые секс-меньшинства Украины обижаешь. Педики мечтают о "сильной руке".
Поэтому им так не нравятся демократы.

И не спрашивай почему сами они при этом выбрали чмо из Кривого Рога...
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08.12.2020 10:05 Ответить
Забули додати, що "сильна рука" має бути в жопі. 😁
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08.12.2020 10:17 Ответить
Серьезно?Назови хоть одно "досягнення" президента-демократа за последние 40 лет?
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08.12.2020 10:18 Ответить
Зате кацапів плющить від одної думки, що якісь чорношкірі "негр" живуть краще від дкховноскрєпних кацапів. 😁
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08.12.2020 10:25 Ответить
Та ты шо я живу в USA и здесь сначала избрали обамку не за ум а из-за цвета кожи по прихоти клана Кенеди а теперь человека с большими проблемами со здоровьям просто сфальсифицировал выборы
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08.12.2020 12:54 Ответить
Если у тебя Обвма не умный, то ты полный идиот! А фальсифиацию рыжий пусть докажет!!! Не мели херню!
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08.12.2020 20:14 Ответить
зате у вас владімір х#йло незмінний альфа самец
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08.12.2020 10:02 Ответить
Вам бы,Гэна,на психиатрический форум,а не на новостной канал)
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08.12.2020 10:20 Ответить
на жаль (чи на щастя) я на займаюсь психічними розладами та патологіями ватоцефалів вам слід звернутися до спеціалістів - зоологів і ветеринарів
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08.12.2020 10:28 Ответить
Гэночка,та я понял,что не занимаешься.То я тебе намекнул,что лучше бы тебе своими проблемами заняться,а не чужие искать.И потому,как намек ты не понял,проблемы с мозгом у тебя очень существенны.Займись ими,Гэнчик.И надейся,что еще не поздно)
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08.12.2020 10:38 Ответить
чуєш, пітушочок тонкоголосий, ти мені тут свої вихиляси не ліпи, бо яким би шлангом ти не прикидалося, все одно ватне нутро не приховаєш
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08.12.2020 10:52 Ответить
Ты дурень,Гэнка)А смайлики в твоем исполнении-ваасще супер)Имеешь опыт в ВК?
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08.12.2020 11:27 Ответить
ахахахахахахах
гівном про "негрів" й жінок політиків сходиш тут ти нікчемне, а дурень я? ню ню
а хто тобі ще жити заважає? давай, скрєпанутий, видай увесь перелік... про гоміків бачу мовчиш - болюча тема?
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08.12.2020 11:36 Ответить
Та не особо мне негры жить мешают)А "гивном" я их не поливал,а констатировал факт странной и рассчитанной на понты кадровую политику демократов.Ну,а то,шо ты-дурень,то тут природа виновата,а не я)
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08.12.2020 11:49 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90

ось тобі, поторочка, сенат
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08.12.2020 11:58 Ответить
А при чем сенаторы,к администрации Президента и Правительству?А "нинишний Белый дом"-это администрация Трампа ,а не та туфтовая ссылка,что ты тут прилепил.Спишем на волнение или все-таки на тупость,Гэня?))
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08.12.2020 12:07 Ответить
"Кабинет Дональда Трампа" введи сам побачиш
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08.12.2020 12:13 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90

ось тобі нинішній білий дім
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08.12.2020 11:59 Ответить
конгрес те саме
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08.12.2020 12:04 Ответить
таки да.. Остин и был фаворит на Пентагон
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08.12.2020 10:21 Ответить
Цензор, только не Мишель Флурной а Мишель Флурнуа, Flurnoy... это же Франс, подобно как Leroy Merlen (Леруа Мерлен)
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08.12.2020 10:26 Ответить
мало і нформації і є підводні камені. І ...він не Меттіс.: https://www.politico.com/news/2020/12/07/lloyd-austin-biden-secretary-defense-frontrunner-contender-443479
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08.12.2020 11:09 Ответить
 
 