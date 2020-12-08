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Экс-начальника коммунального предприятия приговорили к 4 годам заключения без отбывания наказания за обвал общежития в Чернигове, в результате которого погиб человек

Экс-начальника коммунального предприятия приговорили к 4 годам заключения без отбывания наказания за обвал общежития в Чернигове, в результате которого погиб человек

Черниговский апелляционный суд признал виновным экс-начальника КП "Новозаводская" Вячеслава Николенко в служебной халатности, в результате которой в 2016 году рухнуло общежитие.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Хоменко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Николаенко приговорили к 4 годам лишения свободы без отбывания наказания с испытательным сроком 2 года и назначили выплатить по 50 тысяч гривень морального ущерба каждой из 33-х пострадавших семей. Также суд постановил взыскать с Николаенко в пользу государства около 64 тыс. грн процессуальных расходов на привлечение экспертов", - отметила пресс-секретарь.

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Как сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры, таким решением апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил оправдательный приговор Новозаводского районного суда Чернигова от 16.08.2019 года.

Обосновывая требование признать Николаенко виновным, прокурор отмечал, что, занимая должность директора, обслуживающего жилой фонд предприятия, имея реальную возможность запланировать и организовать необходимые ремонтные работы, чиновник не принял необходимые меры и таким образом не предупредил обвал общежития.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщалось, обвал торцевой стены общежития по ул. Попудренко, 16 в Чернигове произошел в декабре 2016 года. В результате 25-летняя девушка погибла, семь жителей госпитализировали с травмами, десятки семей лишились крова. Пострадавших расселили по другим общежитиям, горсовет оплачивает за них коммунальные услуги. Аварийное здание взяли под арест, оно до сих пор стоит в том ужасном виде, который имело в декабре 2016-го - без стены.

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По факту разрушения общежития было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ущерб, нанесенный отдельным гражданам и территориальной общине Чернигова, был оценен в 27 млн грн.

Автор: 

обвал (181) общежитие (167) суд (25084) Чернигов (884)


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https://censor.net/ru/news/420378/sud_chernigova_nalojil_arest_na_ostatki_obschejitiya_izza_obvala_kotorogo_pogib_chelovekАварийное здание взяли под арест, оно до сих пор стоит в том ужасном виде, который имело в декабре 2016-го - без стены- все что сделали власти за 4 года.А вот Николаенко,САМ

должен был сделать!! Как надоел этот гнусный пиз@ёж!
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08.12.2020 09:55 Ответить
Та давайте вже пожиттєве з відстрочкою покарання 2 тижні. Україна - бездонна країна!
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08.12.2020 09:56 Ответить
Скільки коштував цей вирок,?
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08.12.2020 11:06 Ответить
 
 