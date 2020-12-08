Россию пригласят к участию в Крымской платформе, потому что она несет ответственность за оккупацию полуострова, - Джапарова

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что пригласят Россию к переговорам в рамках "Крымской платформы", где будут обсуждать вопрос деоккупации полуострова.

Об этом сказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью ТСН.ua, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, в МИД считают, что Кремль, скорее всего, откажется от участия в переговорах о деоккупации Крыма.

"Мы считаем, что РФ, это принципиальная позиция, как страна, которая является страной-оккупантом, которая несет полную ответственность за оккупацию и ее последствия, должна быть приглашена в Крымскую платформу. Однако, ни для кого не является секретом позиция РФ по этому поводу. Поэтому у нас есть большие сомнения, что РФ согласится участвовать в этой платформе. Но мы считаем, что это приглашение РФ должна получить", - сказала Джапарова.

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